Збірна України поступається Швеції з рахунком 1:3 та втрачає шанс вийти на Чемпіонат світу з футболу 2026

У четвер, 26 березня, національна збірна України провела важливий поєдинок проти Швеції в рамках півфіналу плейоф європейського відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, головним суддею виступив Жоау Пінейру.

Що відомо?

Через повномасштабну війну матч, який формально є домашнім для української команди, відбувся за межами країни - на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія в іспанській Валенсії.

Невдалий перший тайм і проблеми в атаці

Поєдинок завершився з рахунком 1:3. Уже на 6-й хвилині Віктор Дьокереш відкрив рахунок після передачі Беньяміна Нюгрена, точно пробивши у правий кут воріт Анатолія Трубіна.

Українська команда більше контролювала м’яч, однак просування вперед було обмеженим. Георгій Судаков намагався створювати простір між лініями, проте високий пресинг суперника та помилки у передачах заважали розвивати атаки.

Після забитого м’яча шведи діяли обережніше, зосередившись на захисті та контратаках. Україна переважно атакувала через фланги, але організована оборона суперника не дозволяла створювати небезпечні моменти. Перший тайм завершився з перевагою України у володінні м’ячем, але без реальної загрози воротам суперника.

Другий тайм і хет-трик Дьокереша

Після перерви ситуація для України погіршилася. На 51-й хвилині Дьокереш забив другий м’яч після швидкої атаки, скориставшись передачею через усе поле.

Головний тренер Сергій Ребров намагався змінити хід гри замінами, випустивши Романа Яремчука, Івана Очеретька та Олексія Гуцуляка. Однак це не принесло бажаного результату.

На 72-й хвилині українці пропустили втретє: після призначеного пенальті Дьокереш оформив хет-трик.

"Жовто-сині" змогли відповісти лише наприкінці зустрічі. На 91-й хвилині Матвій Пономаренко забив гол престижу, встановивши остаточний рахунок.

У підсумку збірна України завершила виступ у відборі на чемпіонат світу-2026 на стадії плей-оф.

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