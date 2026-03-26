Сборная Украины уступает Швеции со счетом 1:3 и теряет шанс выйти на Чемпионат мира по футболу 2026

В четверг, 26 марта, национальная сборная Украины провела важный матч против Швеции в рамках полуфинала плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главным судьей выступил Жоау Пинейру.

Что известно?

Из-за полномасштабной войны матч, который формально является домашним для украинской команды, состоялся за пределами страны — на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия в испанской Валенсии.

Неудачный первый тайм и проблемы в атаке

Поединок завершился со счетом 1:3. Уже на 6-й минуте Виктор Дьокереш открыл счет после передачи Беньямина Нюгрена, точно пробив в правый угол ворот Анатолия Трубина.

Украинская команда больше контролировала мяч, однако продвижение вперед было ограниченным. Георгий Судаков пытался создавать пространство между линиями, однако высокий прессинг соперника и ошибки в передачах мешали развивать атаки.

После забитого гола шведы действовали осторожнее, сосредоточившись на защите и контратаках. Украина преимущественно атаковала по флангам, но организованная оборона соперника не позволяла создавать опасные моменты. Первый тайм завершился с преимуществом Украины во владении мячом, но без реальной угрозы воротам соперника.

Второй тайм и хет-трик Дьокереша

После перерыва ситуация для Украины ухудшилась. На 51-й минуте Дьокереш забил второй гол после быстрой атаки, воспользовавшись передачей через все поле.

Главный тренер Сергей Ребров пытался изменить ход игры заменами, выпустив Романа Яремчука, Ивана Очеретько и Алексея Гуцуляка. Однако это не принесло желаемого результата.

На 72-й минуте украинцы пропустили в третий раз: после назначенного пенальти Дьокереш оформил хет-трик.

"Желто-синие" смогли ответить лишь в конце встречи. На 91-й минуте Матвей Пономаренко забил гол престижа, установив окончательный счет.

В итоге сборная Украины завершила выступление в отборе на чемпионат мира-2026 на стадии плей-офф.

