Сборная Украины уступает Швеции со счетом 1:3 и теряет шанс выйти на Чемпионат мира по футболу 2026

Футбол Украина - Швеция

В четверг, 26 марта, национальная сборная Украины провела важный матч против Швеции в рамках полуфинала плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, главным судьей выступил Жоау Пинейру. 

Что известно?

Из-за полномасштабной войны матч, который формально является домашним для украинской команды, состоялся за пределами страны — на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия в испанской Валенсии.

Неудачный первый тайм и проблемы в атаке

Поединок завершился со счетом 1:3. Уже на 6-й минуте Виктор Дьокереш открыл счет после передачи Беньямина Нюгрена, точно пробив в правый угол ворот Анатолия Трубина.

Украинская команда больше контролировала мяч, однако продвижение вперед было ограниченным. Георгий Судаков пытался создавать пространство между линиями, однако высокий прессинг соперника и ошибки в передачах мешали развивать атаки.

После забитого гола шведы действовали осторожнее, сосредоточившись на защите и контратаках. Украина преимущественно атаковала по флангам, но организованная оборона соперника не позволяла создавать опасные моменты. Первый тайм завершился с преимуществом Украины во владении мячом, но без реальной угрозы воротам соперника.

Второй тайм и хет-трик Дьокереша

После перерыва ситуация для Украины ухудшилась. На 51-й минуте Дьокереш забил второй гол после быстрой атаки, воспользовавшись передачей через все поле.

Главный тренер Сергей Ребров пытался изменить ход игры заменами, выпустив Романа Яремчука, Ивана Очеретько и Алексея Гуцуляка. Однако это не принесло желаемого результата.

На 72-й минуте украинцы пропустили в третий раз: после назначенного пенальти Дьокереш оформил хет-трик.

"Желто-синие" смогли ответить лишь в конце встречи. На 91-й минуте Матвей Пономаренко забил гол престижа, установив окончательный счет.

В итоге сборная Украины завершила выступление в отборе на чемпионат мира-2026 на стадии плей-офф.

Забарний "постарався" у всіх 3 голах і злив матч...
показать весь комментарий
26.03.2026 23:52 Ответить
Нічого дивного-бо з такою "грою" збірної годі було чекати на перемогу...
показать весь комментарий
26.03.2026 23:54 Ответить
Проблема в тренері. Ребров НІЯКИЙ взагалі
показать весь комментарий
26.03.2026 23:55 Ответить
Кум голови асоціації футболу !
показать весь комментарий
27.03.2026 00:12 Ответить
Забарного не треба було брати до збірної - лише привози від нього.
І в ПСЖ цим займався, дивно, що його звідти ще не вигнали досі.
показать весь комментарий
26.03.2026 23:59 Ответить
Шеву і Ребро на ... з пляжу! Тримати нікчему за тренера може тільки відвертий дурень. реброва треба було звільняти ше рік тому
показать весь комментарий
27.03.2026 00:06 Ответить
Тепер їх мобілізують в штурмові війська.
показать весь комментарий
27.03.2026 00:10 Ответить
Мобілізують тих в кого бабла нема,а цим ушльопкам пох
показать весь комментарий
27.03.2026 00:15 Ответить
Говнюки.
показать весь комментарий
27.03.2026 00:11 Ответить
Футбол в наш час на третьому плані....
показать весь комментарий
27.03.2026 00:45 Ответить
Збірна тільки один рік під орудою Шеви грала достойно. Але тоді в нього були помічники - відомі зарубіжні тренери. А як вийшли у фінальну частину почалось теж саме із складом. На чверть фінал з бритами випустили аж 9 динамівців. 0-4. Таке тасування має на меті одне -постійно включати в основу по заявкам братів - а вдруг вистрелить і можна буде вигідно продати. З Шапаренком 6 років нянь чаться і він не хоче грати. Так само з Тимчиком і Ванатом. І Калюжний так само. Не тому ж Ребром отримує платню утричі більшу ніж тренери середніх по класу європейських команд. Своєму другу Дерьмаку платить? Чи з Щевою ділиться ? Рік тому піймали його помічників по молодіжці на вимагання хабарів...
Колись на болотах феєрив тренером В. Бишовець. Тренерство закінчилось прозаїчно. Дискваліфікація як тренера Динамо. Підписував контракти з гравцями, які платили йому третину зарплати. Президент клубу олігарх Прохоров добився його дискваліфікації.
показать весь комментарий
27.03.2026 00:59 Ответить
 
 