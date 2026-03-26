Сборная Украины уступает Швеции со счетом 1:3 и теряет шанс выйти на Чемпионат мира по футболу 2026
В четверг, 26 марта, национальная сборная Украины провела важный матч против Швеции в рамках полуфинала плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2026 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, главным судьей выступил Жоау Пинейру.
Что известно?
Из-за полномасштабной войны матч, который формально является домашним для украинской команды, состоялся за пределами страны — на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия в испанской Валенсии.
Неудачный первый тайм и проблемы в атаке
Поединок завершился со счетом 1:3. Уже на 6-й минуте Виктор Дьокереш открыл счет после передачи Беньямина Нюгрена, точно пробив в правый угол ворот Анатолия Трубина.
Украинская команда больше контролировала мяч, однако продвижение вперед было ограниченным. Георгий Судаков пытался создавать пространство между линиями, однако высокий прессинг соперника и ошибки в передачах мешали развивать атаки.
После забитого гола шведы действовали осторожнее, сосредоточившись на защите и контратаках. Украина преимущественно атаковала по флангам, но организованная оборона соперника не позволяла создавать опасные моменты. Первый тайм завершился с преимуществом Украины во владении мячом, но без реальной угрозы воротам соперника.
Второй тайм и хет-трик Дьокереша
После перерыва ситуация для Украины ухудшилась. На 51-й минуте Дьокереш забил второй гол после быстрой атаки, воспользовавшись передачей через все поле.
Главный тренер Сергей Ребров пытался изменить ход игры заменами, выпустив Романа Яремчука, Ивана Очеретько и Алексея Гуцуляка. Однако это не принесло желаемого результата.
На 72-й минуте украинцы пропустили в третий раз: после назначенного пенальти Дьокереш оформил хет-трик.
"Желто-синие" смогли ответить лишь в конце встречи. На 91-й минуте Матвей Пономаренко забил гол престижа, установив окончательный счет.
В итоге сборная Украины завершила выступление в отборе на чемпионат мира-2026 на стадии плей-офф.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
їх так і називають - балєльщікі
І в ПСЖ цим займався, дивно, що його звідти ще не вигнали досі.
Колись на болотах феєрив тренером В. Бишовець. Тренерство закінчилось прозаїчно. Дискваліфікація як тренера Динамо. Підписував контракти з гравцями, які платили йому третину зарплати. Президент клубу олігарх Прохоров добився його дискваліфікації.