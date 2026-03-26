МОК официально запретил трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде

Стартовала Олимпиада-2026

Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Правила вступят в силу со следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Об этом сообщили в пресс-службе МОК, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о решении МОК?

Согласно новой политике, право на участие будет определять одноразовый генетический тест, который уже используют в легкой атлетике. Такой скрининг проводят с помощью слюны, мазка из щеки или образца крови.

Это решение было принято после прошлогоднего избрания председателем МОК Кирсти Ковентри, которая неоднократно говорила об ограничении участия трансгендерных спортсменов в спортивных соревнованиях женской категории.

"На Олимпийских играх даже самая небольшая разница может стать решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно", — сказала она.

По данным МОК, наличие гена SRY является точным показателем мужского биологического развития и остается неизменным на протяжении жизни.

В то же время спортсмены с положительным результатом теста на SRY, включая трансгендерных женщин и атлетов с вариациями полового развития, смогут участвовать в других категориях, в частности мужских, смешанных или открытых.

Справка

  • Ранее рекомендации МОК позволяли соревноваться трансгендерным женщинам с пониженным уровнем тестостерона, но окончательное решение оставляли за отдельными спортивными федерациями.
  • Легкая атлетика, плавание, бокс и регби обычно ограничивают участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях в женской категории. Легкая атлетика стала первым крупным видом спорта, который ввел обязательное тестирование ДНК на пол для спортсменок в марте 2025 года.

Топ комментарии
+6
МОК зробив правильно, а то хитрозроблені роблять собі кастрацію і лізуть до жінок за медалями.
26.03.2026 19:03 Ответить
+5
Запитання до МОК:
"А якщо вони будуть з РФ?"
26.03.2026 19:19 Ответить
+4
Мужики, які думають що він баби не повинні змагатися з жінками. У них чоловікоподібних баб обколотих стероїдами і гормонами вистачає.
26.03.2026 19:06 Ответить
Найважливіша новина в світі.👏
26.03.2026 19:00 Ответить
Як на мене, в сьогоднішньому світі ідіократії, всім без різниці які будуть мита та податки, де будуть війни і з ким, більшість цікавить чи трансгендери будуть брати участь в будь чому
26.03.2026 19:15 Ответить
Можна скинути тисячі бомб на житлові будинки, лікарні, навчальні заклади..буде максимум стурбованість...але не дай боже розігнати парад лгбт
26.03.2026 19:38 Ответить
Гермофродитам теж заборонили
26.03.2026 19:10 Ответить
26.03.2026 19:13 Ответить
Звісно що правильно, при цьому дозволив приймати участь кацапським під@r@сам , замінивши одних нетрадиційних на інших ((
26.03.2026 19:33 Ответить
цікаво, хто заніс, трам, хйло, чи може з рушниками на голові
26.03.2026 19:49 Ответить
а як що до баб які думають що вони чоловіки?
26.03.2026 19:15 Ответить
Їм можна. Вони хіба що чемпіонат села виграють, якщо змагатимуться з двома алкашами.
26.03.2026 19:18 Ответить

це ти про цю кажеш?
26.03.2026 19:26 Ответить
- Ну що коханий, підемо завтра до загсу ?
- Е-е, мабуть.
- А якщо подумати?
- Тоді підемо.
26.03.2026 19:39 Ответить
россоФасшто - вперде
26.03.2026 20:05 Ответить
26.03.2026 19:15 Ответить
шайзе...
26.03.2026 19:17 Ответить
А заборонив тим хто був він, а став вона чи була вона, а став він?
26.03.2026 19:23 Ответить
Повторно серпом по яйцях хитрозробленим кімнатним гераклам.
26.03.2026 19:25 Ответить
Так всеж таки біологічно вони чоловікі. А все інше психічні розлади. Ну хочь за це можно подякувати МОКу.
26.03.2026 19:25 Ответить
Ще підарасам забороніть. Тобто расіянцям.
26.03.2026 19:51 Ответить
Ну,якщо подивитися то кіно з цією категорією,то одразу не зрозумієш яку роль в тих любовних утіхах вони виконують : чи то жінка,чи то чоловік,чи то...)))
26.03.2026 19:52 Ответить
Памятаю при брежнівських часах, теж були скандали, про те що жінок накачували .тому вони виглядали як чоловіки. Той хто старше ,може згадати ,як жінки виглядали в спорті .На ютюбі є відео про збірну ГДР,там розповіді про постраждалих жінок .
26.03.2026 19:53 Ответить
***** ...
26.03.2026 20:03 Ответить
Долой сегрегацию по половым признакам! Всем в одной категории выступать(шпалоукладчицы подтвердят).
26.03.2026 20:07 Ответить
Добре.
26.03.2026 20:21 Ответить
 
 