МОК официально запретил трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде

Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Правила вступят в силу со следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Об этом сообщили в пресс-службе МОК.

Что известно о решении МОК?

Согласно новой политике, право на участие будет определять одноразовый генетический тест, который уже используют в легкой атлетике. Такой скрининг проводят с помощью слюны, мазка из щеки или образца крови.

Это решение было принято после прошлогоднего избрания председателем МОК Кирсти Ковентри, которая неоднократно говорила об ограничении участия трансгендерных спортсменов в спортивных соревнованиях женской категории.

"На Олимпийских играх даже самая небольшая разница может стать решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно", — сказала она.

По данным МОК, наличие гена SRY является точным показателем мужского биологического развития и остается неизменным на протяжении жизни.

В то же время спортсмены с положительным результатом теста на SRY, включая трансгендерных женщин и атлетов с вариациями полового развития, смогут участвовать в других категориях, в частности мужских, смешанных или открытых.

Справка

Ранее рекомендации МОК позволяли соревноваться трансгендерным женщинам с пониженным уровнем тестостерона, но окончательное решение оставляли за отдельными спортивными федерациями.

Легкая атлетика, плавание, бокс и регби обычно ограничивают участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях в женской категории. Легкая атлетика стала первым крупным видом спорта, который ввел обязательное тестирование ДНК на пол для спортсменок в марте 2025 года.

