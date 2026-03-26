МОК официально запретил трансгендерным женщинам участвовать в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет запретил трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Правила вступят в силу со следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Об этом сообщили в пресс-службе МОК, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о решении МОК?
Согласно новой политике, право на участие будет определять одноразовый генетический тест, который уже используют в легкой атлетике. Такой скрининг проводят с помощью слюны, мазка из щеки или образца крови.
Это решение было принято после прошлогоднего избрания председателем МОК Кирсти Ковентри, которая неоднократно говорила об ограничении участия трансгендерных спортсменов в спортивных соревнованиях женской категории.
"На Олимпийских играх даже самая небольшая разница может стать решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно очевидно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно", — сказала она.
По данным МОК, наличие гена SRY является точным показателем мужского биологического развития и остается неизменным на протяжении жизни.
В то же время спортсмены с положительным результатом теста на SRY, включая трансгендерных женщин и атлетов с вариациями полового развития, смогут участвовать в других категориях, в частности мужских, смешанных или открытых.
Справка
- Ранее рекомендации МОК позволяли соревноваться трансгендерным женщинам с пониженным уровнем тестостерона, но окончательное решение оставляли за отдельными спортивными федерациями.
- Легкая атлетика, плавание, бокс и регби обычно ограничивают участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях в женской категории. Легкая атлетика стала первым крупным видом спорта, который ввел обязательное тестирование ДНК на пол для спортсменок в марте 2025 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
