МОК офіційно заборонив трансгендерним жінкам змагатися на Олімпіаді

Міжнародний олімпійський комітет заборонив трансгендерним спортсменам брати участь в жіночій категорії змагань на Олімпійських іграх. Правила набудуть чинності з наступної Олімпіади в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Про це повідомили у пресслужбі МОК, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про рішення МОК?

Згідно з новою політикою, право на участь визначатиме одноразовий генетичний тест, який вже використовують у легкій атлетиці. Такий скринінг проводять за допомогою слини, мазка зі щоки або зразка крові.

Це рішення ухвалили після торішнього обрання головою МОК Кірсті Ковентрі, яка неодноразово говорила про обмеження участі трансгендерних спортсменів у спортивних змаганнях жіночої категорії.

"На Олімпійських іграх навіть найменша різниця може бути вирішальною між перемогою та поразкою. Тож абсолютно очевидно, що було б несправедливо, якби біологічні чоловіки змагалися в жіночій категорії. Крім того, в деяких видах спорту це було б просто небезпечно", - сказала вона.

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За даними МОК, наявність гена SRY є точним показником чоловічого біологічного розвитку та залишається незмінною протягом життя.

Водночас спортсмени з позитивним результатом тесту на SRY, включно з трансгендерними жінками та атлетами з варіаціями статевого розвитку, зможуть брати участь в інших категоріях, зокрема чоловічих, змішаних або відкритих.

Довідка

Раніше рекомендації МОК дозволяли змагатися трансгендерним жінкам зі зниженим рівнем тестостерону, але остаточне рішення залишали за окремими спортивними федераціями.

Легка атлетика, плавання, бокс та регбі зазвичай обмежують участь трансгендерних спортсменів у змаганнях у жіночій категорії. Легка атлетика стала першим великим видом спорту, який запровадив обовʼязкове тестування ДНК на стать для спортсменок у березні 2025 року.

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