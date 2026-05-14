Членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та бізнес-партнерка Єрмака Тапанова внесе за нього 8 млн грн застави

В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесе за нього 8 млн грн зі 140 млн грн застави.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Людина, яка завдяки Єрмаку отримує досі зарплату від держави у наглядових радах …..вирішила внести частину цієї зарплати на заставу Єрмаку", - зазначив він.

Тапанова у своєму дописі в Facebook заявила, що ухвалила рішення "внести 8 000 000 грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначення рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Єрмака".

Тапанова зауважила, що ці кошти є частиною її офіційних доходів, що зазначено у щорічні декларації.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

