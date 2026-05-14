Членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та бізнес-партнерка Єрмака Тапанова внесе за нього 8 млн грн застави

В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесе за нього 8 млн грн зі 140 млн грн застави.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Людина, яка завдяки Єрмаку отримує досі зарплату від держави у наглядових радах …..вирішила внести частину цієї зарплати на заставу Єрмаку", - зазначив він.

Тапанова у своєму дописі в Facebook заявила, що ухвалила рішення "внести 8 000 000 грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначення рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Єрмака".

Тапанова зауважила, що ці кошти є частиною її офіційних доходів, що зазначено у щорічні декларації.

Дивіться: Щойно зібрали достатньо доказів, було ухвалено рішення про повідомлення Єрмаку про підозру, - прокурор САП. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте: Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні різні представники з юридичних кіл, - Железняк

застава (751) Єрмак Андрій (1724)
Топ коментарі
+42
На дрони нема,а на заставу Мудаку знайдуть.😢
14.05.2026 13:51 Відповісти
+23
На оцю ряху є 180 лямів а простим солдатам немає?! Скільки оце зелене кодло допомогло особисто зсу?
14.05.2026 13:56 Відповісти
+22
"В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака Тапанова" внесе мільйони за дЄрьмака.

Чергова членкіня зебільної, антиукраїнської мафії, прилаштована на тепленьку посаду.

14.05.2026 14:01 Відповісти
ну звісно що заставу за дєрьмака внесуть платники податків )

Zельоний сюр
14.05.2026 13:51 Відповісти
Н***уя* себе, членкыня Роза может легко перекинуть 200.000 баков?? Сколько тогда же эта Роза в карман положила?
14.05.2026 14:13 Відповісти
у нас завдяки дерьмаку і ко,таких Роз цілий букет
14.05.2026 14:20 Відповісти
Якраз самий час всіх цих «Розочок» взяти на олівець.
Пам'ять залишиться, час прийде, пилюку з папочки здмухнемо. Довершимо що не дала з 2014 року закінчити війна.
14.05.2026 14:28 Відповісти
Насосала з двух наглядових рад.
14.05.2026 14:50 Відповісти
Бо на дрони ми назбираємо..
14.05.2026 21:43 Відповісти
Єрмака на волю! Єрмака на волю!
14.05.2026 13:54 Відповісти
Єрмака на волю! на зону!
14.05.2026 14:04 Відповісти
д*Єрмака за воло і на шнурок !!!
14.05.2026 14:19 Відповісти
його призвище-дєрьмак. це від слова-дєрьмо, можливо-лайно чи гівно тільки зелене.
14.05.2026 14:41 Відповісти
14.05.2026 13:59 Відповісти
на жаль, ₴140 млн.... от якби прокурори заявили пів мільярда і вакс погодився, тоді б таких тьотьок треба було в десятки разів більше
14.05.2026 14:02 Відповісти
Мендель не дасть збрехати
14.05.2026 15:37 Відповісти
Вони допомогли попу московської церкви, як вони можуть допомагати ЗСУ хіба що для листів у суд від деяких корумпованих офіцерів.
15.05.2026 01:08 Відповісти
Нормально так у в.о директора парків грошенят! І це точно не останні, не рахуючи магів, гадалок, співаків і інший непотріб.
14.05.2026 13:57 Відповісти
Як і все плем'я зелених, вона харчувалася виключно ледь теплою "мівіною", а решту зберігала якраз для ось такого випадку.
14.05.2026 17:29 Відповісти
Общак .
14.05.2026 13:58 Відповісти
Тут проблєма. Не в грошах. Де найти стільки єврейського легального капіталу зараз коли майже всі вже втекли? Сподіваюсь нам оголосять повний список - хто, скільки дав "за єрмака". Це як тавро на решту життя. Складу в окрему паочку і буду відсідковувати роками. На всяк випадок.
14.05.2026 13:58 Відповісти
Окрім заповіднику "Бабин Яр" ця д'Єрьмаківська шістка прилаштована в наглядові ради Укрнафти і Ощадбанку.
Така ж різнопрофільна і талановита, як сам дЄрьмак. 😏 Завдяки цьому Тапанова має кілька мільйонні річні зарплати і може вносити застави за свого пахана.
І подібних їй завдяки мудрому_наріду дЄрьмак розсадив на дуже багато посад.
14.05.2026 14:17 Відповісти
Ви ж розумієте, що «Бабин яр» - це страховий поліс від можливих розслідувань щодо зловживань у двох інших державних «коморах».
14.05.2026 15:07 Відповісти
Порублю, суки! Суки сбросились по рублю...(с)
14.05.2026 14:03 Відповісти
Любой кто внесет заставу за Дерьмака - является его поддельником и должен сидеть вместе с ним в тюрьме!
14.05.2026 14:05 Відповісти
14.05.2026 14:22 Відповісти
Чия членкиня? Того, що я думаю?
14.05.2026 14:11 Відповісти
Негуйово так членкині себе чухають
14.05.2026 14:12 Відповісти
О, а казав шо ніхто і живе у підвалі ЩП.
А ти бач - а не тільки секс-партнерші, а ще й бандерші знайомі по бізнесям є!
14.05.2026 14:14 Відповісти
******* кончений *******, які пороболи собі зарплати ці слуги!?
14.05.2026 14:16 Відповісти
Самое смешное что эти деньги налогоплательщиков, она светит только официальные. То есть по итогу за дерьмака внесет часть залога самый мудрый нарид на свете. Гордитесь собой
14.05.2026 14:17 Відповісти
Так членкиня чи *******?))))😅🤣😂
14.05.2026 14:19 Відповісти
Всі, хто внесе заставу за дЄрмака - повинні сидіти в СІЗО поряд із ним ...
14.05.2026 14:19 Відповісти
Ледве знайшли ким прикрити гроші з общака?
14.05.2026 14:22 Відповісти
Зєлю ГЕТЬ !!!!
14.05.2026 14:23 Відповісти
Точно шо члЄнкиня дЄрьмака...
14.05.2026 14:29 Відповісти
Ганьба
Скільки можна було б підорів закобзонити
За 8 лямов
В тюрмі люди
Їжа є
Нехай би посидів
14.05.2026 14:34 Відповісти
НАБУ І САП варто перевірити походження грошей членкині...
14.05.2026 14:56 Відповісти
Був би молодшим може членом би влаштувався у бабин яр цієї членкині.
14.05.2026 15:00 Відповісти
Маруся Звіробій

В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
14.05.2026 15:01 Відповісти
Какой аморальный цинизм!!!!!!!
Поставить знак равенства между страшной трагедией БАБЬЕГО ЯРА!!!!
И тем, кто вместе с Зеленским привел Украину к катастрофе
Я, как гражданка Украины ,требую от Министрства Культуры
Отстранения от должности Тапановой
Ее поступок наносит Украине - огромный моральный ущерб
Такие люди не могут ассоциироваться с трагедией мирового масштаба
А именно это произошло в Бабьем Яру
Панове ,поддержите меня ,будь ласка....
14.05.2026 15:02 Відповісти
Мы возмущаемся поведением МОК
Поведением ФИФА
И многими международными организациями
Которые толеруют российский шовинизм
Так давайте не позволим толеровать КОРРУПЦИЮ людей из высших эшелонов власти у самих себя
И не позволим делать это Директору музея
Который должен быть символом НАШЕЙ МОРАЛИ
В этот музей ходят тысячи украинцев
Всех возрастов
А его возглавляет человек - без совести и чести
Требую отстранения ТАПАНОВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
14.05.2026 15:08 Відповісти
И прямо вдруг возникло у нее такое жгучее непреодолимое желание достать из кармана 200000$ и расстаться с ними в пользу неизвестного героя. Так с миру по нитке, последнюю рубашку снимают, и ******** на свободе. Их надо в список записывать и собирать на тот самый корабль из анекдота.
14.05.2026 15:02 Відповісти
Ну, борг чувіха віддала.
14.05.2026 15:09 Відповісти
В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня
бізнес-партнерка Андрія Єрмака
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться!"
Ця істота поєднує купу посад і кожного місяця отримує сотні тисяч від мудрого українського наріТу.
ХужеНеБудет!
14.05.2026 15:11 Відповісти
в рік офіційно заробляє 10 млн. грн., вірна шлюшка, майже всю ЗП віддає
14.05.2026 15:11 Відповісти
Членкині собі мільйонів легко насмоктають .
14.05.2026 15:34 Відповісти
І чого одразу членкиня ? Може вона членкінесса .
14.05.2026 15:36 Відповісти
Членососка
14.05.2026 15:52 Відповісти
"Роза, Роза, нє віляйтє задом, нє вєляйтє задом вам говорят. Ето нєпрілічно..." (с) Але нічого дивного - #идівка вигороджує #ида, який пристроїв її на посади.
14.05.2026 15:48 Відповісти
...думаю там может быть проблема не как "собрать" деньги, а как их "отмыть" перед внесением в качестве залога...
14.05.2026 16:04 Відповісти
Ощад +Укрнафта скинулися, але чого так мало?
14.05.2026 16:20 Відповісти
... статки всіх рятівників- вкладників варто обов'язково дослідити
14.05.2026 17:27 Відповісти
кто такая эта Роза и откуда деньги?
14.05.2026 23:35 Відповісти
 
 