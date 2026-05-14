Членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та бізнес-партнерка Єрмака Тапанова внесе за нього 8 млн грн застави
В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака внесе за нього 8 млн грн зі 140 млн грн застави.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Людина, яка завдяки Єрмаку отримує досі зарплату від держави у наглядових радах …..вирішила внести частину цієї зарплати на заставу Єрмаку", - зазначив він.
Тапанова у своєму дописі в Facebook заявила, що ухвалила рішення "внести 8 000 000 грн на спеціальний депозитний рахунок для формування застави, яка визначення рішенням Вищого антикорупційного суду як запобіжний захід для Андрія Єрмака".
Тапанова зауважила, що ці кошти є частиною її офіційних доходів, що зазначено у щорічні декларації.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Zельоний сюр
Пам'ять залишиться, час прийде, пилюку з папочки здмухнемо. Довершимо що не дала з 2014 року закінчити війна.
на волю!на зону!
Чергова членкіня зебільної, антиукраїнської мафії, прилаштована на тепленьку посаду.
Така ж різнопрофільна і талановита, як сам дЄрьмак. 😏 Завдяки цьому Тапанова має кілька мільйонні річні зарплати і може вносити застави за свого пахана.
І подібних їй завдяки мудрому_наріду дЄрьмак розсадив на дуже багато посад.
А ти бач - а не тільки секс-партнерші, а ще й бандерші знайомі по бізнесям є!
Скільки можна було б підорів закобзонити
За 8 лямов
В тюрмі люди
Їжа є
Нехай би посидів
В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
Поставить знак равенства между страшной трагедией БАБЬЕГО ЯРА!!!!
И тем, кто вместе с Зеленским привел Украину к катастрофе
Я, как гражданка Украины ,требую от Министрства Культуры
Отстранения от должности Тапановой
Ее поступок наносит Украине - огромный моральный ущерб
Такие люди не могут ассоциироваться с трагедией мирового масштаба
А именно это произошло в Бабьем Яру
Панове ,поддержите меня ,будь ласка....
Поведением ФИФА
И многими международными организациями
Которые толеруют российский шовинизм
Так давайте не позволим толеровать КОРРУПЦИЮ людей из высших эшелонов власти у самих себя
И не позволим делать это Директору музея
Который должен быть символом НАШЕЙ МОРАЛИ
В этот музей ходят тысячи украинцев
Всех возрастов
А его возглавляет человек - без совести и чести
Требую отстранения ТАПАНОВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
колишня
бізнес-партнерка Андрія Єрмака
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться!"
Ця істота поєднує купу посад і кожного місяця отримує сотні тисяч від мудрого українського наріТу.
ХужеНеБудет!