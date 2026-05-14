УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14386 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
3 159 26

Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні різні представники з юридичних кіл, - Железняк

Єрмака взяли під варту: заставу можуть внести вже сьогодні

Заставу за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака можуть внести вже сьогодні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За моєю інформацією заставу за Єрмака внесуть вже сьогодні. Джерелом виступлять різні представники з юридичних кіл", - зазначив парламентар.

Водночас журналіст Михайло Ткач із посиланням на дежрела у політичних колах заявив, що "вчора другий день активно шукали хто внесе заставу за R2".

"Серед тих хто вноситиме основну частину можуть бути юристи компанії Asters або сама компанія. Також розглядалися друзі Єрмака. Зокрема, називають Розу Тапанову", - додав він.

Читайте: Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Також читайте: Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського

Автор: 

застава (751) Ткач Михайло (152) Єрмак Андрій (1724) Железняк Ярослав (734)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
гадалка внесе )

до гадалки не ходи
показати весь коментар
14.05.2026 09:58 Відповісти
+18
Зашибісь у нас закони. Якщо ти зрадник або корупціонер то ти можеш внести частину від вкраденого і вийни на волю. Зате якщо ти проклятий ухилянт і не хочеш віддати своє життя за цю владу корупціонерів, цих продажних депутатів, суддів і прокурорів, то тільки тюрьма і ніяких застав. Хто ще скаже що це не рабство?
показати весь коментар
14.05.2026 10:00 Відповісти
+17
Та невже? Яка несподіванка
показати весь коментар
14.05.2026 09:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та невже? Яка несподіванка
показати весь коментар
14.05.2026 09:58 Відповісти
Та він їх всіх за с..ку тримає. Ніхто не дивується. І 18 мільярдів дали б. Прокурор продешевив. Було б на що дрони купувати.
показати весь коментар
14.05.2026 10:13 Відповісти
Кабмідічі з татаровим та свириденко з миловановим, скинулися грошима на подєльніка свого, єрмака!!
А якже він буде віддавати ці гроші їм потім, як відсидить за злочини, якщо ЗЛИДНЯ??? Знову збрехав єрмак!! Династію він у Козині будує собі з подєльніками, за крадені в Укранців гроші… А так, то він, злидня злидньою, тадеєв з сівковичем, можуть засвідчити !!!
Типовим ларьочником чи стриптизером у адвокатських, як був так і залишився!!!! Кравець з бойком, теж знають…
показати весь коментар
14.05.2026 10:14 Відповісти
гадалка внесе )

до гадалки не ходи
показати весь коментар
14.05.2026 09:58 Відповісти
Яка несподіванка.
показати весь коментар
14.05.2026 10:00 Відповісти
Зашибісь у нас закони. Якщо ти зрадник або корупціонер то ти можеш внести частину від вкраденого і вийни на волю. Зате якщо ти проклятий ухилянт і не хочеш віддати своє життя за цю владу корупціонерів, цих продажних депутатів, суддів і прокурорів, то тільки тюрьма і ніяких застав. Хто ще скаже що це не рабство?
показати весь коментар
14.05.2026 10:00 Відповісти
Єрмака на фронт, без нього нам пабєди нє відать
показати весь коментар
14.05.2026 10:01 Відповісти
не ридай, ухилянте, чекай на кацапа. при кацапі ти перший побіжиш откривашкою, або станеш стукачом.
показати весь коментар
14.05.2026 10:37 Відповісти
ну 140 це не 180 лямів. Мєлачь а пріятно. Хоч трохи сбили ціну застави
показати весь коментар
14.05.2026 10:00 Відповісти
зеленський казав- прийшов з єрмаком, разом і підемо! А підемо, разом, під суд, рахується?
показати весь коментар
14.05.2026 10:05 Відповісти
Перевірити всіх хто внесе заставу, до останньої копійки.
показати весь коментар
14.05.2026 10:05 Відповісти
Там, у списку осіб, що внесуть заставу, будуть всі "вершки" - або крадіїв та корупціонери, або кацапській кроти.
показати весь коментар
14.05.2026 10:48 Відповісти
посильний вже несе заставу ..

скоро буде

показати весь коментар
14.05.2026 10:07 Відповісти
Цікаво, втече за кордон?
У нас же ж для вовиних покидьків всі кордони відкриті.
показати весь коментар
14.05.2026 10:07 Відповісти
А навіщо? Справи роками розглядаються, а через місяць про нього забудуть. Он Штепу 12 років судять, ніяк не засудять. Якщо він втече, то це буде визнанням вини
показати весь коментар
14.05.2026 10:37 Відповісти
чікаво , а на дрони у різних представників з юридичних кіл 200с млн грн не знайдеться, тільки на друзів
показати весь коментар
14.05.2026 10:08 Відповісти
Для підтримки ЗСУ волонтери збирають по гривні по всій Україні, а для підтримки дупи гнобителя України Єлдака сотні фірм вишикувалися в чергу, щоб догодити узурпатору і російському агенту. І хтось хоче з цим гнилим суспільством перемогти і побудувати тут Європу?
показати весь коментар
14.05.2026 10:10 Відповісти
тварь, накравшая миллиарды
показати весь коментар
14.05.2026 10:11 Відповісти
Копійки не дав би.Якщо судом буде доказана вина то внесені кошти на заставу взагалі не можна повертати бо вони вносились за злочинця.
показати весь коментар
14.05.2026 10:12 Відповісти
Треба внести зміни до КПК: ввести термін "антизастава". Це коли паралельно зі збором коштів на заставу небайдужі громадяни з скинулися по одній -дві гривні, і суму застави перераховують на ЗСУ, а гроші антизастави гарантують, що підозрюваний буде до вироку суду сидіти в СІЗО.
показати весь коментар
14.05.2026 10:57 Відповісти
100 відсотків внесуть заставу і втіче за кордон, зелена країна вмрій але не для всіх.
показати весь коментар
14.05.2026 11:12 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 11:13 Відповісти
А Стерненко буде приймати участь у спасінні рядового Єрмака?? Можно гарно піднятися на зборах....друзів багато необхідних....та й "общак" не пустий....
показати весь коментар
14.05.2026 12:29 Відповісти
Впевнений, що таємничий мародер Вова, якого безуспішно шукають всі правоохоронні органи держави, не залишиться осторонь і одразу ж допоможе із заставою
показати весь коментар
14.05.2026 12:37 Відповісти
 
 