РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
3 175 26

Залог за Ермака могут внести уже сегодня различные представители юридических кругов, - Железняк

Ермака взяли под стражу: залог могут внести уже сегодня

Залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака могут внести уже сегодня.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"По моей информации, залог за Ермака внесут уже сегодня. Источником выступят различные представители юридических кругов", - отметил парламентарий.

В то же время журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники в политических кругах заявил, что "вчера второй день активно искали, кто внесет залог за R2".

"Среди тех, кто внесет основную часть, могут быть юристы компании Asters или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака. В частности, называют Розу Тапанову", - добавил он.

Читайте: Ермак о взятии под стражу: Остаюсь на своей позиции и отрицаю любые обвинения. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте также: Ермак заявил, что сам уволился из ОП из-за "сильного давления" на Зеленского

Автор: 

залог (579) Ткач Михаил (149) Ермак Андрей (1605) Железняк Ярослав (598)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
гадалка внесе )

до гадалки не ходи
показать весь комментарий
14.05.2026 09:58 Ответить
+18
Зашибісь у нас закони. Якщо ти зрадник або корупціонер то ти можеш внести частину від вкраденого і вийни на волю. Зате якщо ти проклятий ухилянт і не хочеш віддати своє життя за цю владу корупціонерів, цих продажних депутатів, суддів і прокурорів, то тільки тюрьма і ніяких застав. Хто ще скаже що це не рабство?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:00 Ответить
+17
Та невже? Яка несподіванка
показать весь комментарий
14.05.2026 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже? Яка несподіванка
показать весь комментарий
14.05.2026 09:58 Ответить
Та він їх всіх за с..ку тримає. Ніхто не дивується. І 18 мільярдів дали б. Прокурор продешевив. Було б на що дрони купувати.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:13 Ответить
Кабмідічі з татаровим та свириденко з миловановим, скинулися грошима на подєльніка свого, єрмака!!
А якже він буде віддавати ці гроші їм потім, як відсидить за злочини, якщо ЗЛИДНЯ??? Знову збрехав єрмак!! Династію він у Козині будує собі з подєльніками, за крадені в Укранців гроші… А так, то він, злидня злидньою, тадеєв з сівковичем, можуть засвідчити !!!
Типовим ларьочником чи стриптизером у адвокатських, як був так і залишився!!!! Кравець з бойком, теж знають…
показать весь комментарий
14.05.2026 10:14 Ответить
гадалка внесе )

до гадалки не ходи
показать весь комментарий
14.05.2026 09:58 Ответить
Яка несподіванка.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:00 Ответить
Зашибісь у нас закони. Якщо ти зрадник або корупціонер то ти можеш внести частину від вкраденого і вийни на волю. Зате якщо ти проклятий ухилянт і не хочеш віддати своє життя за цю владу корупціонерів, цих продажних депутатів, суддів і прокурорів, то тільки тюрьма і ніяких застав. Хто ще скаже що це не рабство?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:00 Ответить
Єрмака на фронт, без нього нам пабєди нє відать
показать весь комментарий
14.05.2026 10:01 Ответить
не ридай, ухилянте, чекай на кацапа. при кацапі ти перший побіжиш откривашкою, або станеш стукачом.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:37 Ответить
ну 140 це не 180 лямів. Мєлачь а пріятно. Хоч трохи сбили ціну застави
показать весь комментарий
14.05.2026 10:00 Ответить
зеленський казав- прийшов з єрмаком, разом і підемо! А підемо, разом, під суд, рахується?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:05 Ответить
Перевірити всіх хто внесе заставу, до останньої копійки.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:05 Ответить
Там, у списку осіб, що внесуть заставу, будуть всі "вершки" - або крадіїв та корупціонери, або кацапській кроти.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:48 Ответить
посильний вже несе заставу ..

скоро буде

показать весь комментарий
14.05.2026 10:07 Ответить
Цікаво, втече за кордон?
У нас же ж для вовиних покидьків всі кордони відкриті.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:07 Ответить
А навіщо? Справи роками розглядаються, а через місяць про нього забудуть. Он Штепу 12 років судять, ніяк не засудять. Якщо він втече, то це буде визнанням вини
показать весь комментарий
14.05.2026 10:37 Ответить
чікаво , а на дрони у різних представників з юридичних кіл 200с млн грн не знайдеться, тільки на друзів
показать весь комментарий
14.05.2026 10:08 Ответить
Для підтримки ЗСУ волонтери збирають по гривні по всій Україні, а для підтримки дупи гнобителя України Єлдака сотні фірм вишикувалися в чергу, щоб догодити узурпатору і російському агенту. І хтось хоче з цим гнилим суспільством перемогти і побудувати тут Європу?
показать весь комментарий
14.05.2026 10:10 Ответить
тварь, накравшая миллиарды
показать весь комментарий
14.05.2026 10:11 Ответить
Копійки не дав би.Якщо судом буде доказана вина то внесені кошти на заставу взагалі не можна повертати бо вони вносились за злочинця.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:12 Ответить
Треба внести зміни до КПК: ввести термін "антизастава". Це коли паралельно зі збором коштів на заставу небайдужі громадяни з скинулися по одній -дві гривні, і суму застави перераховують на ЗСУ, а гроші антизастави гарантують, що підозрюваний буде до вироку суду сидіти в СІЗО.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:57 Ответить
100 відсотків внесуть заставу і втіче за кордон, зелена країна вмрій але не для всіх.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:12 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 11:13 Ответить
А Стерненко буде приймати участь у спасінні рядового Єрмака?? Можно гарно піднятися на зборах....друзів багато необхідних....та й "общак" не пустий....
показать весь комментарий
14.05.2026 12:29 Ответить
Впевнений, що таємничий мародер Вова, якого безуспішно шукають всі правоохоронні органи держави, не залишиться осторонь і одразу ж допоможе із заставою
показать весь комментарий
14.05.2026 12:37 Ответить
 
 