Ермак о взятии под стражу: Остаюсь на своих позициях и отрицаю любые обвинения. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал меру пресечения, назначенную ему ВАКС.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Решение вы слышали. Я остаюсь на своей позиции. Я опровергаю любые обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине.

Думаю, что при ближайшей возможности пообщаемся. Процесс будет продолжаться. Мне нечего скрывать", - отметил он.

Ермак предполагает, что его защита будет обжаловать решение суда в апелляции.

"Будем использовать все законные основания для того, чтобы добиваться справедливости и правды несмотря ни на что. Считаю, что все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое продолжалось несколько месяцев. Дело абсолютно пустое", - отметил экс-руководитель ОП.

Залог

Ермак сказал, что у него нет 140 млн грн для внесения залога. Однако надеется, что его знакомые и друзья помогут ему в этом.

Читайте: Дело Ермака свидетельствует о устойчивости антикоррупционной системы Украины, - Матернова

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте: "Будем обращаться к коллегам", — адвокат Фомин о поиске денег на залог для Ермака