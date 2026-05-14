Ермак о взятии под стражу: Остаюсь на своих позициях и отрицаю любые обвинения. ВИДЕО
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал меру пресечения, назначенную ему ВАКС.
Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Решение вы слышали. Я остаюсь на своей позиции. Я опровергаю любые обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине.
Думаю, что при ближайшей возможности пообщаемся. Процесс будет продолжаться. Мне нечего скрывать", - отметил он.
Ермак предполагает, что его защита будет обжаловать решение суда в апелляции.
"Будем использовать все законные основания для того, чтобы добиваться справедливости и правды несмотря ни на что. Считаю, что все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое продолжалось несколько месяцев. Дело абсолютно пустое", - отметил экс-руководитель ОП.
Залог
Ермак сказал, что у него нет 140 млн грн для внесения залога. Однако надеется, что его знакомые и друзья помогут ему в этом.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вагон і тєлєжка
Але, якщо у цього щось справді є - може статися нещасний випадок.
А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
Ото і є його позицією - тупо брехати в очі вважаючи інших такими ж лохами як й той "загадковий" Вова.
А вдруг ермак сдаст?
Тогда точно станет неуспевшим боневтиком.
- або ви мене звідси витягуєте, або я здам всіх!
але ж, андрєй не ігарь валєріч, котрого чекають в штаті делавер.
андрєй, це вже велика проблема, від якої потрібно здихатись, як найшвидше!
Воно навіть не розуміє що його узяли під варту. Тобто ніхто його не питає: чи хоче він десь поїхати... до Ростову...
А млядь он же на фронте типа.
Первый зеляраст на фронте ...