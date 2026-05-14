РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
5 188 50

Ермак о взятии под стражу: Остаюсь на своих позициях и отрицаю любые обвинения. ВИДЕО

Ермак прокомментировал меру пресечения: что известно?

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал меру пресечения, назначенную ему ВАКС.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Решение вы слышали. Я остаюсь на своей позиции. Я опровергаю любые обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине. 

Думаю, что при ближайшей возможности пообщаемся. Процесс будет продолжаться. Мне нечего скрывать", - отметил он.

Ермак предполагает, что его защита будет обжаловать решение суда в апелляции.

"Будем использовать все законные основания для того, чтобы добиваться справедливости и правды несмотря ни на что. Считаю, что все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое продолжалось несколько месяцев. Дело абсолютно пустое", - отметил экс-руководитель ОП.

Залог

Ермак сказал, что у него нет 140 млн грн для внесения залога. Однако надеется, что его знакомые и друзья помогут ему в этом.

Читайте: Дело Ермака свидетельствует о устойчивости антикоррупционной системы Украины, - Матернова

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте: "Будем обращаться к коллегам", — адвокат Фомин о поиске денег на залог для Ермака

Автор: 

мера пресечения (641) Ермак Андрей (1605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
А, де реакція обкуреного ішака на такий "бєзпрєдєл"!? Пакують "корєша", а чмо мовчить.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:29 Ответить
+25
Голова офісу Рейхканцлера Рудольф Гесс, якщо що, так і помер у тюрмі, заперечуючи звинувачення. 😁

А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:30 Ответить
+23
показать весь комментарий
14.05.2026 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А, де реакція обкуреного ішака на такий "бєзпрєдєл"!? Пакують "корєша", а чмо мовчить.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:29 Ответить
Чому мовчить? Вже бабло на викуп відраховує..А є ще й якийсь ВОВА...Кажуть теж не бідний...
показать весь комментарий
14.05.2026 11:00 Ответить
Тадеєв, мабуть, заборонив зеленському про щось там гундосити за свого помічника!!! Він же є його власником…. Як не крути!!
показать весь комментарий
14.05.2026 11:28 Ответить
він впевнений, бо в нього є компромат на найпотужнішого кокаїніста
вагон і тєлєжка
показать весь комментарий
14.05.2026 09:30 Ответить
Коломойський теж так думав.
Але, якщо у цього щось справді є - може статися нещасний випадок.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:54 Ответить
То всьо проіскі вражескіх врагов протів чєснава чєснюка-шо нє панятна...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:30 Ответить
Голова офісу Рейхканцлера Рудольф Гесс, якщо що, так і помер у тюрмі, заперечуючи звинувачення. 😁

А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:30 Ответить
Для обрізаних таке не кошерно.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:02 Ответить
Хорошо "напинали" антикоррупционеров. Теперь, "сказки" Мендель, и "не частые" выглядывания Богдана уже не кажутся "экзотикой". Дальше, ВР?
показать весь комментарий
14.05.2026 09:33 Ответить
Фронтовика ображають.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:33 Ответить
Коли вчора адвокатішка цього ірода зачитував його "подвиги" на "нулі"-скільки він виніс поранених,скільки відправив двуш..гуманітарки в підрозділи,то відно було,що посміхалася навіть трибуна під суддею...
показать весь комментарий
14.05.2026 11:05 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 13:39 Ответить
Не здасть, бо там з 19-го такі ж набрані, а для наріда шоу з "викриванням шахраїв" запустили.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:35 Ответить
Портновські ведуть свій сценарій, що не трапилася нова ВРВДІЇВКА за участю Захисників України , яка і їх люструє, як не вірьовкою та дроном в хату!! А це уже буде дієва робота Українців з очищення влади від зеленої потороччі!
показать весь комментарий
14.05.2026 11:32 Ответить
"Це детективна історія, яка вигадана від самого початку й до кінця" - це воно казало про операцію "Авеню".
Ото і є його позицією - тупо брехати в очі вважаючи інших такими ж лохами як й той "загадковий" Вова.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:35 Ответить
Міндіч вже пустив шапку по кругу! Треба ж друга з "кічі" визволять. Гвинтокрил вже стоїть під холостими оборотами! Зельцман, як завди, не в курсах...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:36 Ответить
Він на ці дні змився з країни..Що б мати алібі..
показать весь комментарий
14.05.2026 11:07 Ответить
Так там графік обстрілів Києва прям дивом збігається з графіком виїзду бубочки з країни...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:47 Ответить
Смылся за границу
А вдруг ермак сдаст?
Тогда точно станет неуспевшим боневтиком.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:34 Ответить
обнюханий ішак ,чухнув з України ,під перекрит'ям перекриттям Банкової Моссадом та фсб ,на всяк випадок ...поки єрмак гонить хвилі у тазіку ...та і теріторію потроху ,але кожного дня сирський здає ,все шо обіцяв 🤡 у Стамбулі , зеленській племенний кагал , виконує потихеньку ...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:36 Ответить
І я не я, і "Династія" не моя...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:38 Ответить
Не винна я... вони самі мене грошима спокусили
показать весь комментарий
14.05.2026 09:38 Ответить
як у класиків в таких ситуціях?
- або ви мене звідси витягуєте, або я здам всіх!
але ж, андрєй не ігарь валєріч, котрого чекають в штаті делавер.
андрєй, це вже велика проблема, від якої потрібно здихатись, як найшвидше!
показать весь комментарий
14.05.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 09:44 Ответить
" троянські -оманські ішаки " , прикидуються ідіотами , якась ворожка їм , щось нашептала , а на справді вони " харошие хлопці" ФСБ
показать весь комментарий
14.05.2026 09:53 Ответить
"Я залишаюсь в Україні." 🤣
Воно навіть не розуміє що його узяли під варту. Тобто ніхто його не питає: чи хоче він десь поїхати... до Ростову...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:44 Ответить
Знову показуха.Але понi cxaвають.....
показать весь комментарий
14.05.2026 09:52 Ответить
А как дисал, как дисал... Найпотужніший менеджер...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:52 Ответить
та яка там варта. зєлічка передасть йому чарівне "клєтчате одіяло" і тільки того й бачили.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:53 Ответить
Звичайно корЄша допоможуть...
показать весь комментарий
14.05.2026 09:59 Ответить
Покидьки-зрадники цілком впевнені у власній силі та безкарності.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:05 Ответить
Який справедливий,прям святий.Ще не бачили що якийсь можновладець в суді признав свою вину та просив прощення.Від всих так і " перло" святістю і чесністю.Зайнявши посаду головного завхоза країни,Єрмак мав вплив на більшість інституцій і займався розстановкою "нужних" кадрів,а сам абсолютно не за що не відповідав. Створивши мафію ЗЕлене кодло розпилювали бюджетні кошти і утворили ОЗУ у відмиванні коштів що янукович завидує.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:08 Ответить
не розумію, спочатку профпридатність це вміння красти, а потім притензії, що там тот суд думає собі
показать весь комментарий
14.05.2026 10:13 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 10:25 Ответить
Негайно присвоїти героя єрмаку, а тих, хто надумав підняти на нього руку - НАБУ і САП відправити на фронт в саме пекло, як радив цукерман. Ти диви, як раби замайнулися на племя Вождя. Нікому не буде пощади.
показать весь комментарий
14.05.2026 10:54 Ответить
Скотина! Твоє місце в тюрмі, разом з Вовою. Вибрали ж президента, дай вам Боже здоров'я.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:27 Ответить
****** московське бидло.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:36 Ответить
Чистий як сльоза дитини . Я плачу.
показать весь комментарий
14.05.2026 11:43 Ответить
Невиноватая я . Они сами мне дом строили и деньги подкидывали. Это всё козни проклятого Порошенко.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:42 Ответить
Штирлиц стоял на своем
показать весь комментарий
14.05.2026 13:48 Ответить
График обстрелов Киева можно составлять по графику отъезда боневтика за границу
показать весь комментарий
14.05.2026 15:31 Ответить
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
показать весь комментарий
14.05.2026 15:33 Ответить
Та бусифікуйте його нарешті
показать весь комментарий
14.05.2026 17:09 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме...
показать весь комментарий
14.05.2026 19:33 Ответить
Герой!! Остаюсь на своей позиции.. не отступлю..
А млядь он же на фронте типа.
Первый зеляраст на фронте ...
показать весь комментарий
14.05.2026 23:12 Ответить
Ермак ,строїв в Україні … ворог…, а ті хто повтікав з України … не підпадають під розслідування ?..)))надіюсь , що ті хто плюють …. в Ермака … чесні і не корупціонери .., і взятки не дають…
показать весь комментарий
15.05.2026 02:05 Ответить
 
 