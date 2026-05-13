"Будем обращаться к коллегам", — адвокат Фомин о поиске денег на залог для Ермака

Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин прокомментировал поиски средств на залог для бывшего главы ОП. Он отметил, что всё будет зависеть от суммы, которую назначит суд.

Об этом Фомин сказал, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ, найдены ли уже деньги на залог.

О залоге

"Надо понимать, какая сумма. Какую-то сумму можно найти, а какую-то довольно сложно. Если сумма будет разумной, то будем бегать, много знакомых…

Я думаю, что будем обращаться к коллегам (адвокатам. - Ред.)… Есть какие-то переговоры проходили, я не хочу это озвучивать. Завтра будет решение. Для нас важно, примет ли он (суд. - Ред.) решение о содержании под стражей. Потому что если, ну это чисто психологически очень важно, если он просто решит вопрос залога – это у нас будет неделя, будем искать деньги", - сказал Фомин.

Об отсутствии поддержки в суде

Кроме того, адвокат объяснил отсутствие "группы поддержки" в суде. По его словам, многие люди, в том числе и родственники экс-главы ОП, выражали желание прийти на заседание, однако Ермак попросил их этого не делать.

"Хотели прийти очень много людей, в том числе и родственники. Он сказал: "Нет, не надо"", — сказал Фомин.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

