"Будем обращаться к коллегам", — адвокат Фомин о поиске денег на залог для Ермака

Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин прокомментировал поиски средств на залог для бывшего главы ОП. Он отметил, что всё будет зависеть от суммы, которую назначит суд.

Об этом Фомин сказал, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ, найдены ли уже деньги на залог.

О залоге 

"Надо понимать, какая сумма. Какую-то сумму можно найти, а какую-то довольно сложно. Если сумма будет разумной, то будем бегать, много знакомых…

Я думаю, что будем обращаться к коллегам (адвокатам. - Ред.)… Есть какие-то переговоры проходили, я не хочу это озвучивать. Завтра будет решение. Для нас важно, примет ли он (суд. - Ред.) решение о содержании под стражей. Потому что если, ну это чисто психологически очень важно, если он просто решит вопрос залога – это у нас будет неделя, будем искать деньги", - сказал Фомин.

Об отсутствии поддержки в суде 

Кроме того, адвокат объяснил отсутствие "группы поддержки" в суде. По его словам, многие люди, в том числе и родственники экс-главы ОП, выражали желание прийти на заседание, однако Ермак попросил их этого не делать.

"Хотели прийти очень много людей, в том числе и родственники. Он сказал: "Нет, не надо"", — сказал Фомин.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Та ладно! Грошей немає? А кАлЄгі це хто?
13.05.2026 20:37 Ответить
ну, отой що хотів взяти на поруки, але опинився у лікарні.
13.05.2026 20:50 Ответить
Кремль і папа "бывший" фсбшнік в росії.
13.05.2026 20:51 Ответить
Злидня Оманський ???
«Из зала суда
Защитник Ермака говорил о 180 миллионах гривен, приводя аргумент, что у того нет в декларациях таких денег. У Ермака спросили, действительно ли подъемная или не подъемная для него эта сумма. «У меня точно нет такой суммы. У меня есть только то, что зафиксировано в моих декларациях», - ответил Ермак.» (С)
Источник: https://www.ponomaroleg.com/sammit-v-buhareste-konecz-peremiriya-i-peticziya-v-kongresse-ssha/
13.05.2026 20:55 Ответить
Миндич с друганами.
13.05.2026 21:12 Ответить
Впевнений в верхній шухляді поруч з трусами має бути
13.05.2026 20:38 Ответить
Оголосіть збір донатів ще на заставу, я не здивуюся якщо дебілів виявиться ще багато
13.05.2026 20:40 Ответить
«Колеги», це оті його кабміндічі, «адвокатські» з отих Полтавських курсів для бананова, шифери-недострєльонні, Свириденко з миловановим (як заробітчани з члЄНАМИ Уряду)…. Там же і власники ОблЕнерго ???
13.05.2026 20:41 Ответить
Він був головою ДУСі, хай не бреше шо нема.
13.05.2026 20:41 Ответить
Вони є і багато, але про них ніхто не повинен знати. Він як Корейко з Золотого теленка Ильфа и Петрова. Короче, подпольный миллионер т. е. миллиардер.
13.05.2026 20:53 Ответить
А що зебіл не дасть грошей ?
13.05.2026 20:42 Ответить
"Збітих" пілотів- не фінасує, воно, проти них, санкції вводить...
13.05.2026 20:46 Ответить
ніхто його не збив, він має вплив і своїх людей скрізь
той же суд давно куплений і буде діяти на його користь, воно точно хоче повернутись у політику
таким тільки відстріл допоможе.
13.05.2026 20:51 Ответить
Можемо по ********* скинутися...
13.05.2026 20:44 Ответить
Це, Вам до Мендель
13.05.2026 20:47 Ответить
В общаке пусть пошорудит. Для ОПГ "Династия" это мелочь.
13.05.2026 20:44 Ответить
З підарського общака виділять , ви ж там своїх не кидаєте, чоловік за жінку, з ним прийшов з ним і піду.
13.05.2026 20:45 Ответить
Червінський був на суді,передав привіт від сім'ї Штанька,а також виявив бажання долучитись до процесу.
13.05.2026 20:45 Ответить
Під церквою станьте)
13.05.2026 20:46 Ответить
Та і сам Фомін безплатно єрмака захищає. Грошей бідосик немає. А починав же кар'єру юриста у відомому стриптизклубі. Потім завозив контрабандою дорогий одяг для артистів і бомонду. Має тісні зв'язки з мафією.
13.05.2026 20:49 Ответить
Я **** який цирк розігрується. Якесь шоу для розумово відсталих. У бідного але чесного Єрмака немає грошей на заставу. Все що має до копійчини вказав в декларації. Але добре що є друзі, вони завжди допоможуть. Пожебракують і зберуть необхідну суму. Сила дружби перемагає зло. Дивіться на всіх каналах моторошну мелодраматичну історію для даунів.
13.05.2026 20:50 Ответить
Ох і вистава жибраки і водки, скілтки тієї застави? 180млн грн це 3.5 лімона євро, пару автівок і квартира чи десь 300-350 ухилянтів випущених за кордон - копійки за тиждень відіб'ються
13.05.2026 20:53 Ответить
з тцк за 5к відпускають, а лохів все менше.
13.05.2026 21:16 Ответить
А нафіга та застава?))Нехай посидить в сізо його ж не закугтять,бо знають що непростий шнирь)В тюрмі йому навіть безпечніше)
13.05.2026 20:57 Ответить
Я ще вчора пропонував, у ті "апартаменти" де сидів Магомедрасулов.
13.05.2026 21:03 Ответить
для московського пдораса дєрьмака гроші адвокати знайдуть, для українського патріота і шукати не будуть.
13.05.2026 20:57 Ответить
У цього адвоката стиль висловлювань як на плівках міндіча - відчувається приналежність до однієї і тієї ж шобли
13.05.2026 21:02 Ответить
Не надо коллег пачкать!
13.05.2026 21:06 Ответить
Є тільки один «колєга» з не брудними грошима, Шон Пенн його звуть. Дзвоніть. Єрмак цифри знає.
13.05.2026 21:12 Ответить
У Ермака денег нет, а у его коллег, таких же адвокатов - есть.
Царь нищий как мышь, а его подданные богатые до не скромности.
13.05.2026 21:23 Ответить
З класики - разедення котят.
13.05.2026 21:40 Ответить
Зеленский заплатил за виллу для родителей в Израиле -6млн.долл,
хотя западом сам оценен в 680 млн. долл. А 180 млн.грн -- это мелочь.
Недавно Ахметов приобрёл жильё в Монте-Карло за 550 млн.долл.,
а он с Ермаком в паре -- чей человек Шмыгло ?
13.05.2026 21:40 Ответить
Пацаны, давайте скинемся, вам потом в сумках в два раза больше принесут
13.05.2026 22:41 Ответить
у Кузьми, свiтла йому, гарна пiсня " нас кинули "
13.05.2026 22:42 Ответить
... мафія продовжує брехати і грабувати українців
13.05.2026 22:48 Ответить
цукерман/міндіч?
13.05.2026 22:56 Ответить
"Хотіло прийти багато людей..." Але. Хто в Ізраїлі,хто на Мальдівах,хто просто під арештом...але гроші будуть, бо "багато знайомих..." Знов таки "общак" для чого??? Отож,громодяне, спите спокійно ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ....як співає колишній депутат ВР....
13.05.2026 23:48 Ответить
У суддів і прокурорів позичити можна бабла - нехай відпрацьовують свої призначення.
14.05.2026 03:24 Ответить
 
 