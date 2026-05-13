"Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін прокоментував пошуки грошей на заставу колишньому керівнику ОП. Він зазначив, що все залежатиме від суми, яку призначить суд.

Про це Фомін сказав, відповідаючи на питання журналіста Цензор.НЕТ, чи знайдені вже гроші на заставу.

Про заставу 

"Треба розуміти, яка сума. Якусь суму можна знайти, а якусь досить складно. Якщо якась буде сума розумна, то будемо бігати, багато знайомих…

Я думаю, що будемо звертатись до колег (адвокатів, - ред.)… Є якісь перемовини проходили, я не хочу це озвучувати. Завтра буде рішення. Для нас важливо, чи він (суд, - ред.) прийме рішення стосовно тримання під вартою. Бо якщо, ну це чисто психологічно дуже важливо, якщо він просто вирішить питання застави – це в нас буде тиждень, будемо шукати гроші", - сказав Фомін.

Про відсутність підтримки у суді 

Крім того, адвокат пояснив відсутність "групи підтримки" в суді. За його словами, багато людей, зокрема й рідні ексголови ОП, висловлювали бажання прийти на засідання, проте Єрмак попросив їх цього не робити.

"Хотіли прийти дуже багато людей, в тому числі і рідні. Він сказав: "що ні, не треба"", - сказав Фомін.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

застава суд Єрмак Андрій підозра
Впевнений в верхній шухляді поруч з трусами має бути
13.05.2026 20:38 Відповісти
Оголосіть збір донатів ще на заставу, я не здивуюся якщо дебілів виявиться ще багато
13.05.2026 20:40 Відповісти
А що зебіл не дасть грошей ?
13.05.2026 20:42 Відповісти
Та ладно! Грошей немає? А кАлЄгі це хто?
13.05.2026 20:37 Відповісти
ну, отой що хотів взяти на поруки, але опинився у лікарні.
13.05.2026 20:50 Відповісти
Кремль і папа "бывший" фсбшнік в росії.
13.05.2026 20:51 Відповісти
«Из зала суда
Защитник Ермака говорил о 180 миллионах гривен, приводя аргумент, что у того нет в декларациях таких денег. У Ермака спросили, действительно ли подъемная или не подъемная для него эта сумма. «У меня точно нет такой суммы. У меня есть только то, что зафиксировано в моих декларациях», - ответил Ермак.» (С)
Источник: https://www.ponomaroleg.com/sammit-v-buhareste-konecz-peremiriya-i-peticziya-v-kongresse-ssha/
13.05.2026 20:55 Відповісти
Яка честна людина😁
14.05.2026 06:08 Відповісти
Миндич с друганами.
13.05.2026 21:12 Відповісти
«Колеги», це оті його кабміндічі, «адвокатські» з отих Полтавських курсів для бананова, шифери-недострєльонні, Свириденко з миловановим (як заробітчани з члЄНАМИ Уряду)…. Там же і власники ОблЕнерго ???
13.05.2026 20:41 Відповісти
Він був головою ДУСі, хай не бреше шо нема.
13.05.2026 20:41 Відповісти
Вони є і багато, але про них ніхто не повинен знати. Він як Корейко з Золотого теленка Ильфа и Петрова. Короче, подпольный миллионер т. е. миллиардер.
13.05.2026 20:53 Відповісти
А що зебіл не дасть грошей ?
13.05.2026 20:42 Відповісти
"Збітих" пілотів- не фінасує, воно, проти них, санкції вводить...
13.05.2026 20:46 Відповісти
ніхто його не збив, він має вплив і своїх людей скрізь
той же суд давно куплений і буде діяти на його користь, воно точно хоче повернутись у політику
таким тільки відстріл допоможе.
13.05.2026 20:51 Відповісти
Можемо по ********* скинутися...
13.05.2026 20:44 Відповісти
Це, Вам до Мендель
13.05.2026 20:47 Відповісти
В общаке пусть пошорудит. Для ОПГ "Династия" это мелочь.
13.05.2026 20:44 Відповісти
З підарського общака виділять , ви ж там своїх не кидаєте, чоловік за жінку, з ним прийшов з ним і піду.
13.05.2026 20:45 Відповісти
Червінський був на суді,передав привіт від сім'ї Штанька,а також виявив бажання долучитись до процесу.
13.05.2026 20:45 Відповісти
Під церквою станьте)
13.05.2026 20:46 Відповісти
Та і сам Фомін безплатно єрмака захищає. Грошей бідосик немає. А починав же кар'єру юриста у відомому стриптизклубі. Потім завозив контрабандою дорогий одяг для артистів і бомонду. Має тісні зв'язки з мафією.
13.05.2026 20:49 Відповісти
Я **** який цирк розігрується. Якесь шоу для розумово відсталих. У бідного але чесного Єрмака немає грошей на заставу. Все що має до копійчини вказав в декларації. Але добре що є друзі, вони завжди допоможуть. Пожебракують і зберуть необхідну суму. Сила дружби перемагає зло. Дивіться на всіх каналах моторошну мелодраматичну історію для даунів.
13.05.2026 20:50 Відповісти
Ох і вистава жибраки і водки, скілтки тієї застави? 180млн грн це 3.5 лімона євро, пару автівок і квартира чи десь 300-350 ухилянтів випущених за кордон - копійки за тиждень відіб'ються
13.05.2026 20:53 Відповісти
з тцк за 5к відпускають, а лохів все менше.
13.05.2026 21:16 Відповісти
А нафіга та застава?))Нехай посидить в сізо його ж не закугтять,бо знають що непростий шнирь)В тюрмі йому навіть безпечніше)
13.05.2026 20:57 Відповісти
Я ще вчора пропонував, у ті "апартаменти" де сидів Магомедрасулов.
13.05.2026 21:03 Відповісти
для московського пдораса дєрьмака гроші адвокати знайдуть, для українського патріота і шукати не будуть.
13.05.2026 20:57 Відповісти
У цього адвоката стиль висловлювань як на плівках міндіча - відчувається приналежність до однієї і тієї ж шобли
13.05.2026 21:02 Відповісти
Не надо коллег пачкать!
13.05.2026 21:06 Відповісти
Є тільки один «колєга» з не брудними грошима, Шон Пенн його звуть. Дзвоніть. Єрмак цифри знає.
13.05.2026 21:12 Відповісти
У Ермака денег нет, а у его коллег, таких же адвокатов - есть.
Царь нищий как мышь, а его подданные богатые до не скромности.
13.05.2026 21:23 Відповісти
З класики - разедення котят.
13.05.2026 21:40 Відповісти
Зеленский заплатил за виллу для родителей в Израиле -6млн.долл,
хотя западом сам оценен в 680 млн. долл. А 180 млн.грн -- это мелочь.
Недавно Ахметов приобрёл жильё в Монте-Карло за 550 млн.долл.,
а он с Ермаком в паре -- чей человек Шмыгло ?
13.05.2026 21:40 Відповісти
Пацаны, давайте скинемся, вам потом в сумках в два раза больше принесут
13.05.2026 22:41 Відповісти
у Кузьми, свiтла йому, гарна пiсня " нас кинули "
13.05.2026 22:42 Відповісти
... мафія продовжує брехати і грабувати українців
13.05.2026 22:48 Відповісти
цукерман/міндіч?
13.05.2026 22:56 Відповісти
"Хотіло прийти багато людей..." Але. Хто в Ізраїлі,хто на Мальдівах,хто просто під арештом...але гроші будуть, бо "багато знайомих..." Знов таки "общак" для чого??? Отож,громодяне, спите спокійно ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ....як співає колишній депутат ВР....
13.05.2026 23:48 Відповісти
У суддів і прокурорів позичити можна бабла - нехай відпрацьовують свої призначення.
14.05.2026 03:24 Відповісти
Хай йому "міднародна підтримка" скинеться,про яку він заявляв.А нема ніякої у нього підтримки ні в суді,ні під судом.Наш Український Нарід підтримує тільки його захисників, таких як Порошенко і Червінський,а ще НАБУ,яке єрмак кошмарив.❤️🇺🇦❤️
14.05.2026 07:48 Відповісти
 
 