"Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін прокоментував пошуки грошей на заставу колишньому керівнику ОП. Він зазначив, що все залежатиме від суми, яку призначить суд.

Про це Фомін сказав, відповідаючи на питання журналіста Цензор.НЕТ, чи знайдені вже гроші на заставу.

Про заставу

"Треба розуміти, яка сума. Якусь суму можна знайти, а якусь досить складно. Якщо якась буде сума розумна, то будемо бігати, багато знайомих…

Я думаю, що будемо звертатись до колег (адвокатів, - ред.)… Є якісь перемовини проходили, я не хочу це озвучувати. Завтра буде рішення. Для нас важливо, чи він (суд, - ред.) прийме рішення стосовно тримання під вартою. Бо якщо, ну це чисто психологічно дуже важливо, якщо він просто вирішить питання застави – це в нас буде тиждень, будемо шукати гроші", - сказав Фомін.

Про відсутність підтримки у суді

Крім того, адвокат пояснив відсутність "групи підтримки" в суді. За його словами, багато людей, зокрема й рідні ексголови ОП, висловлювали бажання прийти на засідання, проте Єрмак попросив їх цього не робити.

"Хотіли прийти дуже багато людей, в тому числі і рідні. Він сказав: "що ні, не треба"", - сказав Фомін.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

