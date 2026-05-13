Єрмака на поруки хотів взяти інший адвокат, який не зміг прийти до суду, - адвокат Фомін

Екскерівника ОП Андрія Єрмака хочуть взяти на поруки. Однак через те, що людина не прийшла до суду 13 травня, клопотання залишили без розгляду.

Про це адвокат Єрмака Ігор Фомін сказав у коментарі кореспондентці Цензор.НЕТ

Деталі

Фомін повідомив, що взяти його клієнта на поруки хотів інший адвокат, однак той потрапив до лікарні й не зміг прийти до суду.

"Він у лікарні, це адвокат. Усі адвокати в асоціації. Він не в нашій справі. Він просто в лікарні, надіслав нам фотографію, в якому стані", - сказав він.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Топ коментарі
+7
На суху вербу, а не на поруки! Разом із другим злочинцем - обкуреним ішаком.
13.05.2026 19:17 Відповісти
+7
це мабуть ваня баканов
13.05.2026 19:24 Відповісти
+7
13.05.2026 19:31 Відповісти
Прсто злився.
13.05.2026 19:16 Відповісти
в запой ушел. Очнулся - гипс
13.05.2026 22:15 Відповісти
мєндєль, відп*здила адвоката, що дуже любить андрєя, до стану лікарні?
13.05.2026 19:18 Відповісти
Ковдра буде?!
13.05.2026 19:18 Відповісти
Медведчук? 🤔
13.05.2026 19:24 Відповісти
Хотів взяти на поруки - і зліг
13.05.2026 19:26 Відповісти
найчеснішого завгоспа і кристально-потужного патріота взяти на поруки зголосився АЖ ОДИН АДВОКАТ? Аде іванови-петрови? Мосєйчучки-литвини-подоляки-джокери? Де безмозло-коливано-абрахамії? Шо, ніхто? А чого?
13.05.2026 19:27 Відповісти
13.05.2026 19:31 Відповісти
погойдати би їх на стовпах чи каштанах
13.05.2026 19:33 Відповісти
коли арештовували цього криса, зеля перекрив весь урядовий квартал, бо боявся що НАБУ зайде з обшуками в ОПу
13.05.2026 19:32 Відповісти
На місце Червінського,до посадки якого причетний,а не на поруки.
13.05.2026 19:34 Відповісти
Ця **** країну здавала і в омані і в Стамбуле і "вагнертгей " якого не булоа скільки людей пострадало, і ще багато шкоди наробило а його на поруки??? На гиляку суку!!!
13.05.2026 19:35 Відповісти
Клоунада!
Цікаво, коли вони до дʼЄрмака приходили, то в коридорі обув знімали?
А якщо дійсно посадять, то, думаю, до Коломойського в одну камеру підсадять.
13.05.2026 19:39 Відповісти
13.05.2026 19:40 Відповісти
Хіба що під руки та на ешафот.
13.05.2026 21:12 Відповісти
 
 