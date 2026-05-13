Єрмак заперечує знайомство з Анікієвич: "З гадалками не спілкувався, знаю декілька Веронік". ВIДЕО
Колишній керівник ОП Андрій Єрмак заперечує, що консультувався з "гадалкою" Веронікою Анікієвич щодо кадрових призначень на держпосади.
Про це він заявив під час засідання, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про "Вероніку Феншуй Офіс", з якою за даними САП Андрій Єрмак погоджував призначення. Це –– Вероніка Анікієвич. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
"Слухайте, у мене є пара знайомих Веронік. Про яку Вероніку тут йдеться — мені важко коментувати Багато імен, які сьогодні я почув, я взагалі цих людей не знаю. Якщо буду коментувати всіх, про всіх, хтось з ким, про щось розмовляв і так далі... В мене ніколи не було корони на голові й так далі. Я якщо комусь телефонував, щось говорив і так далі, я завжди звертався напряму. Завжди звертався тільки з питань інтересів держави. Ніколи не звертався з якихось приватних питань. І тому, якщо хтось представляється від мого імені, хтось що там говорить і так далі, я всім сказав, будь ласка, звертайтеся одразу до правоохоронних органів", - каже Єрмак.
Він також стверджує, що не має "ляльок вуду", про які раніше писали в ЗМІ.
"Я знаю декілька Веронік. Я не пам'ятаю там їхні прізвища і так далі. Може якась є Вероніка, з якою я [говорив]. У мене дуже багато знайомих. З гадалками я точно не спілкувався. Гадалки, пророки й так далі, повірте. Так щоб я вам згадав, що це моя там подруга, знайома і так далі, то ні… Вероніки є знайомі. Є різні люди, є різні, дуже багато. Але це точно не стосується моїх обов'язків, коли я був на посаді голови Офісу", - додав Єрмак.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
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Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
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Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
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Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
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