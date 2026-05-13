Єрмак заперечує знайомство з Анікієвич: "З гадалками не спілкувався, знаю декілька Веронік". ВIДЕО

Колишній керівник ОП Андрій Єрмак заперечує, що консультувався з "гадалкою" Веронікою Анікієвич щодо кадрових призначень на держпосади.

Про це він заявив під час засідання, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про "Вероніку Феншуй Офіс", з якою за даними САП Андрій Єрмак погоджував призначення. Це –– Вероніка Анікієвич. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.

"Слухайте, у мене є пара знайомих Веронік. Про яку Вероніку тут йдеться — мені важко коментувати Багато імен, які сьогодні я почув, я взагалі цих людей не знаю. Якщо буду коментувати всіх, про всіх, хтось з ким, про щось розмовляв і так далі... В мене ніколи не було корони на голові й так далі. Я якщо комусь телефонував, щось говорив і так далі, я завжди звертався напряму. Завжди звертався тільки з питань інтересів держави. Ніколи не звертався з якихось приватних питань. І тому, якщо хтось представляється від мого імені, хтось що там говорить і так далі, я всім сказав, будь ласка, звертайтеся одразу до правоохоронних органів", - каже Єрмак.

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Він також стверджує, що не має "ляльок вуду", про які раніше писали в ЗМІ.

"Я знаю декілька Веронік. Я не пам'ятаю там їхні прізвища і так далі. Може якась є Вероніка, з якою я [говорив]. У мене дуже багато знайомих. З гадалками я точно не спілкувався. Гадалки, пророки й так далі, повірте. Так щоб я вам згадав, що це моя там подруга, знайома і так далі, то ні… Вероніки є знайомі. Є різні люди, є різні, дуже багато. Але це точно не стосується моїх обов'язків, коли я був на посаді голови Офісу", - додав Єрмак.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

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