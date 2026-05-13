Ермак отрицает знакомство с Аникиевич: "С гадалкими не общался, знаю несколько Вероник". ВИДЕО

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак отрицает, что консультировался с "гадалкой" Вероникой Аникиевич по поводу кадровых назначений на государственные должности.

Об этом он заявил во время заседания, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Речь идет о "Веронике Фэншуй Офис", с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал назначения. Это –– Вероника Аникиевич. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

"Послушайте, у меня есть пара знакомых Вероник. О какой Веронике здесь идет речь — мне трудно комментировать. Многие имена, которые я сегодня услышал, я вообще этих людей не знаю. Если буду комментировать всех, о всех, кто с кем, о чем-то разговаривал и так далее... У меня никогда не было короны на голове и так далее. Если я кому-то звонил, что-то говорил и так далее, я всегда обращался напрямую. Всегда обращался только по вопросам интересов государства. Никогда не обращался по каким-то частным вопросам. И поэтому, если кто-то представляется от моего имени, кто-то что-то там говорит и так далее, я всем сказал: пожалуйста, обращайтесь сразу в правоохранительные органы", — говорит Ермак.

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Он также утверждает, что у него нет "кукол вуду", о которых ранее писали в СМИ.

"Я знаю несколько Вероник. Я не помню там их фамилии и так далее. Может, есть какая-то Вероника, с которой я [разговаривал]. У меня очень много знакомых. С гадалками я точно не общался. Гадалки, пророки и так далее, поверьте. Так чтобы я вам вспомнил, что это моя там подруга, знакомая и так далее, то нет… Вероники есть знакомые. Есть разные люди, есть разные, очень много. Но это точно не касается моих обязанностей, когда я был на посту главы Офиса", — добавил Ермак.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

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