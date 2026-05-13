Ермака на поруки хотел взять другой адвокат, который не смог прийти в суд, — адвокат Фомин

Бывшего главу Администрации президента Андрея Ермака хотят отпустить под подписку о невыезде. Однако из-за того, что он не явился в суд 13 мая, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Об этом адвокат Ермака Игорь Фомин сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Фомин сообщил, что взять его клиента под поручительство хотел другой адвокат, однако тот попал в больницу и не смог прийти в суд.

"Он в больнице, это адвокат. Все адвокаты в ассоциации. Он не в нашем деле. Он просто в больнице, прислал нам фотографию, в каком состоянии", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ермак отрицает знакомство с Аникиевич: "С гадалками не общался, знаю несколько Вероник". ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Смотрите также: В Ермака после суда бросили яйца. ВИДЕО