РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
1 711 17

Ермака на поруки хотел взять другой адвокат, который не смог прийти в суд, — адвокат Фомин

єрмак

Бывшего главу Администрации президента Андрея Ермака хотят отпустить под подписку о невыезде. Однако из-за того, что он не явился в суд 13 мая, ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Об этом адвокат Ермака Игорь Фомин сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Фомин сообщил, что взять его клиента под поручительство хотел другой адвокат, однако тот попал в больницу и не смог прийти в суд.

"Он в больнице, это адвокат. Все адвокаты в ассоциации. Он не в нашем деле. Он просто в больнице, прислал нам фотографию, в каком состоянии", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ермак отрицает знакомство с Аникиевич: "С гадалками не общался, знаю несколько Вероник". ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Смотрите также: В Ермака после суда бросили яйца. ВИДЕО

Автор: 

поруки (25) Ермак Андрей (1581)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
На суху вербу, а не на поруки! Разом із другим злочинцем - обкуреним ішаком.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:17 Ответить
+7
це мабуть ваня баканов
показать весь комментарий
13.05.2026 19:24 Ответить
+7
показать весь комментарий
13.05.2026 19:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прсто злився.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:16 Ответить
в запой ушел. Очнулся - гипс
показать весь комментарий
13.05.2026 22:15 Ответить
На суху вербу, а не на поруки! Разом із другим злочинцем - обкуреним ішаком.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:17 Ответить
мєндєль, відп*здила адвоката, що дуже любить андрєя, до стану лікарні?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:18 Ответить
Ковдра буде?!
показать весь комментарий
13.05.2026 19:18 Ответить
це мабуть ваня баканов
показать весь комментарий
13.05.2026 19:24 Ответить
Медведчук? 🤔
показать весь комментарий
13.05.2026 19:24 Ответить
Хотів взяти на поруки - і зліг
показать весь комментарий
13.05.2026 19:26 Ответить
найчеснішого завгоспа і кристально-потужного патріота взяти на поруки зголосився АЖ ОДИН АДВОКАТ? Аде іванови-петрови? Мосєйчучки-литвини-подоляки-джокери? Де безмозло-коливано-абрахамії? Шо, ніхто? А чого?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:27 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 19:31 Ответить
погойдати би їх на стовпах чи каштанах
показать весь комментарий
13.05.2026 19:33 Ответить
коли арештовували цього криса, зеля перекрив весь урядовий квартал, бо боявся що НАБУ зайде з обшуками в ОПу
показать весь комментарий
13.05.2026 19:32 Ответить
На місце Червінського,до посадки якого причетний,а не на поруки.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:34 Ответить
Ця **** країну здавала і в омані і в Стамбуле і "вагнертгей " якого не булоа скільки людей пострадало, і ще багато шкоди наробило а його на поруки??? На гиляку суку!!!
показать весь комментарий
13.05.2026 19:35 Ответить
Клоунада!
Цікаво, коли вони до дʼЄрмака приходили, то в коридорі обув знімали?
А якщо дійсно посадять, то, думаю, до Коломойського в одну камеру підсадять.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:39 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 19:40 Ответить
Хіба що під руки та на ешафот.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:12 Ответить
 
 