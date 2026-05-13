Єрмак відповів, чи підтримав його Зеленський: У нього багато важливих справ

єрмак

Колишній керівник ОП Андрій Єрмак стверджує, що не звертався до президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста Цензор.НЕТ, чи висловив йому підтримку президент Зеленський.

До Зеленського не звертався 

"Я знаю, що президент зайнятий важливими… і, чесно кажучи, це було б неправильно тому, що президент повинен забезпечити незалежне правосуддя… Але, чесно кажучи, я не звертався тому, що з повагою ставлюся, все ж таки це президент України. У нього зараз набагато більше важливих справ, країна у війні", - сказав Єрмак.

Дзвінків від Шона Пенна не було 

Крім того, Єрмак відповів, чи підтримав його американський актор Шон Пенн, якого ексголова ОП раніше назвав своїм "близьким другом".

"По-перше, я всі ці дні працюю з документами і так далі. По телефону не говорили", - сказав екскерівник ОП.

На уточнююче питання, чи отримував повідомлення від Пенна в месенджерах, Єрмак сказав, що "не бачив".

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Звісно важливих! Відписує двушки на москву, їздить в шоу дурне, записує відосики , тихенько теревенить по секретній лінії з пукіним, їб* українців в рот, як він не втомлюється бідолаха?
13.05.2026 19:44
Та Зєлєнскій, як запахне смаженим, ще й свідком прийде. Звинувачення.
13.05.2026 19:45
13.05.2026 19:48
Так і сказав, я його не знаю, у мене багато справ. А він знає що живе поки що мовчить
13.05.2026 19:44
Хтось воюює,
Хтось будує,
Для Династії краде...

отак і жиємо, православнії українці !

.
13.05.2026 20:22
Хто зна, допоки лідор при ділах, йому нічого не грозить.А дали підозру вимушено,через т.зв. суспільний тиск.
всі ці міндичі-цукермани-єрмаки - удавка на шиї ЗЄлі....

.
А все без сприяння ДТ не відбулось би.
Ще на початках він сказав: потрібні вибори нової влади.
Не захотів,ігнорував,бикував в Овальному.
А той має важелі впливу: цру, фбр, фінансова розвідка.
Що набу співпрацює з фбр, то вже навіть публічно відомо.
всі ці ЗЄльоні таргани розбігаються щойно вмикають світло.

.
не родись красивий, а родись з гарною датой по фен-шуй

.
курва, ЗЄля в ОПі такий фен-шуй із вати та довгоносиків виклав, що мама нє горюй !

.
На передок , підара. А чому ні,він хто такий.
він вже достатньо злив кацапам стратегічних позицій ЗСУ !

хочете щоб ще якийсь опорник "спалив"?

.
Рядовим, тільки рядовим,в окоп.
вот Ви особисто взяли б таке гівно в свій колектив ?

ото ж !

.
зараз литвин замість зайнятого невідомого вови.
************* на всі сторони.
на бачили, не чули, не знаємо!

до речі!
а, де сожитєль гогіашвілі, буданга ялтінскій?
Ваш голос має значення: Як відповідально обирати владу
https://www.youtube.com/shorts/cgjUKPch8AY
мій голос не означяє нічого, але з вашим голосом це вже два голоси,
а як до нас щє Галюнька приєднається - це майже хор!
нема в мене голосу в Україні вже багато років...
Зеля забив на мене - Єрмак
Щоб не світитись
А гадалкою повинні зайнятися відповідні служби. А то виходить,що українці на фронті гинуть, а у влади бардак.
І не тільки гадалкою...
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнский фен-шуй ?

.
ЗЕленський зайнятий записуванням чергового відосика.Йому ніколи,не турбуй його.Гусь свинье не товарищ.
цей гусь казав що піде тільки разом із свинею

.
"чесно кажучи" = тобто 100% бреше
Дерьмака чекає доля Епштейна, "он слішком многоє знал"
пані Галина Боброва цьому не вірить
Ви прийшли разом з зє, а пішли ......... по одному!!! Так що обіцянки ваші дали промашку!!! Слідучий зєлєпукін, шкода що не вангую а то б сказав коли!!!!
До гадалки теж не звертався агент дерьмо
Навіть ніякі "слуги" його не підтримують.Ніяка "лізя богуцька" до суду не прибігла❤️🇺🇦❤️
