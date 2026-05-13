Ермак ответил, поддержал ли его Зеленский: У него много важных дел
Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак утверждает, что не обращался к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ, выразил ли ему поддержку президент Зеленский.
К Зеленскому не обращался
"Я знаю, что президент занят важными… и, честно говоря, это было бы неправильно, потому что президент должен обеспечить независимое правосудие… Но, честно говоря, я не обращался, потому что с уважением отношусь, все-таки это президент Украины. У него сейчас гораздо больше важных дел, страна в состоянии войны", — сказал Ермак.
Звонков от Шона Пенна не было
Кроме того, Ермак ответил, поддержал ли его американский актер Шон Пенн, которого экс-глава ОП ранее назвал своим "близким другом".
"Во-первых, я все эти дни работаю с документами и так далее. По телефону не разговаривали", - сказал экс-руководитель ОП.
На уточняющий вопрос, получал ли он сообщения от Пенна в мессенджерах, Ермак ответил, что "не видел".
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось будує,
Для Династії краде...
отак і жиємо, православнії українці !
.
.
Ще на початках він сказав: потрібні вибори нової влади.
Не захотів,ігнорував,бикував в Овальному.
А той має важелі впливу: цру, фбр, фінансова розвідка.
Що набу співпрацює з фбр, то вже навіть публічно відомо.
Ще на початках він сказав: потрібні вибори нової влади.
Не захотів,ігнорував,бикував в Овальному.
А той має важелі впливу: цру, фбр, фінансова розвідка.
Що набу співпрацює з фбр, то вже навіть публічно відомо.
.
.
.
хочете щоб ще якийсь опорник "спалив"?
.
ото ж !
.
************* на всі сторони.
на бачили, не чули, не знаємо!
до речі!
а, де сожитєль гогіашвілі, буданга ялтінскій?
https://www.youtube.com/shorts/cgjUKPch8AY
а як до нас щє Галюнька приєднається - це майже хор!
нема в мене голосу в Україні вже багато років...
ЗЄ лєнскийфен-шуй ?
.
.