Ермак ответил, поддержал ли его Зеленский: У него много важных дел

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак утверждает, что не обращался к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ, выразил ли ему поддержку президент Зеленский.

К Зеленскому не обращался

"Я знаю, что президент занят важными… и, честно говоря, это было бы неправильно, потому что президент должен обеспечить независимое правосудие… Но, честно говоря, я не обращался, потому что с уважением отношусь, все-таки это президент Украины. У него сейчас гораздо больше важных дел, страна в состоянии войны", — сказал Ермак.

Звонков от Шона Пенна не было

Кроме того, Ермак ответил, поддержал ли его американский актер Шон Пенн, которого экс-глава ОП ранее назвал своим "близким другом".

"Во-первых, я все эти дни работаю с документами и так далее. По телефону не разговаривали", - сказал экс-руководитель ОП.

На уточняющий вопрос, получал ли он сообщения от Пенна в мессенджерах, Ермак ответил, что "не видел".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

