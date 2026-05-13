Ермак ответил, поддержал ли его Зеленский: У него много важных дел

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак утверждает, что не обращался к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста Цензор.НЕТ, выразил ли ему поддержку президент Зеленский.

К Зеленскому не обращался 

"Я знаю, что президент занят важными… и, честно говоря, это было бы неправильно, потому что президент должен обеспечить независимое правосудие… Но, честно говоря, я не обращался, потому что с уважением отношусь, все-таки это президент Украины. У него сейчас гораздо больше важных дел, страна в состоянии войны", — сказал Ермак.

Звонков от Шона Пенна не было 

Кроме того, Ермак ответил, поддержал ли его американский актер Шон Пенн, которого экс-глава ОП ранее назвал своим "близким другом".

"Во-первых, я все эти дни работаю с документами и так далее. По телефону не разговаривали", - сказал экс-руководитель ОП.

На уточняющий вопрос, получал ли он сообщения от Пенна в мессенджерах, Ермак ответил, что "не видел".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Та Зєлєнскій, як запахне смаженим, ще й свідком прийде. Звинувачення.
Звісно важливих! Відписує двушки на москву, їздить в шоу дурне, записує відосики , тихенько теревенить по секретній лінії з пукіним, їб* українців в рот, як він не втомлюється бідолаха?
Так і сказав, я його не знаю, у мене багато справ. А він знає що живе поки що мовчить
Хтось воюює,
Хтось будує,
Для Династії краде...

отак і жиємо, православнії українці !

.
Хто зна, допоки лідор при ділах, йому нічого не грозить.А дали підозру вимушено,через т.зв. суспільний тиск.
всі ці міндичі-цукермани-єрмаки - удавка на шиї ЗЄлі....

.
А все без сприяння ДТ не відбулось би.
Ще на початках він сказав: потрібні вибори нової влади.
Не захотів,ігнорував,бикував в Овальному.
А той має важелі впливу: цру, фбр, фінансова розвідка.
Що набу співпрацює з фбр, то вже навіть публічно відомо.
всі ці ЗЄльоні таргани розбігаються щойно вмикають світло.

.
не родись красивий, а родись з гарною датой по фен-шуй

.
курва, ЗЄля в ОПі такий фен-шуй із вати та довгоносиків виклав, що мама нє горюй !

.
На передок , підара. А чому ні,він хто такий.
він вже достатньо злив кацапам стратегічних позицій ЗСУ !

хочете щоб ще якийсь опорник "спалив"?

.
Рядовим, тільки рядовим,в окоп.
вот Ви особисто взяли б таке гівно в свій колектив ?

ото ж !

.
зараз литвин замість зайнятого невідомого вови.
************* на всі сторони.
на бачили, не чули, не знаємо!

до речі!
а, де сожитєль гогіашвілі, буданга ялтінскій?
Ваш голос має значення: Як відповідально обирати владу
https://www.youtube.com/shorts/cgjUKPch8AY
мій голос не означяє нічого, але з вашим голосом це вже два голоси,
а як до нас щє Галюнька приєднається - це майже хор!
нема в мене голосу в Україні вже багато років...
Зеля забив на мене - Єрмак
Щоб не світитись
А гадалкою повинні зайнятися відповідні служби. А то виходить,що українці на фронті гинуть, а у влади бардак.
І не тільки гадалкою...
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнский фен-шуй ?

.
ЗЕленський зайнятий записуванням чергового відосика.Йому ніколи,не турбуй його.Гусь свинье не товарищ.
цей гусь казав що піде тільки разом із свинею

.
"чесно кажучи" = тобто 100% бреше
Дерьмака чекає доля Епштейна, "он слішком многоє знал"
пані Галина Боброва цьому не вірить
Ви прийшли разом з зє, а пішли ......... по одному!!! Так що обіцянки ваші дали промашку!!! Слідучий зєлєпукін, шкода що не вангую а то б сказав коли!!!!
До гадалки теж не звертався агент дерьмо
