Дело Ермака свидетельствует о устойчивости антикоррупционной системы Украины, - Матернова
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что судебное рассмотрение дела Андрея Ермака демонстрирует зрелость и устойчивость антикоррупционных институтов Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Я считаю, что сам факт того, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают. И позвольте повторить: это происходит во время полномасштабного вторжения", - заявила Матернова вовремя общения с журналистами.
Она добавила, что этот факт будет использован в гибридной войне, и "некоторые будут подавать это как доказательство того, что коррупция в Украине фактически является системой".
"А те, кто понимает реформы, анализирует и знает ситуацию здесь, будут смотреть на это как на свидетельство того, что институты демонстрируют устойчивость и зрелость и способны работать. Я лично смотрю на это именно так", - отметила посол ЕС.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як і ніхто не сидить за "двушкі на мАцкву" та не збирається сидіти за "дінастію".
Це буде зрозуміло і дієво для України і ЄС!! Лікувати цю Гангрену лише зеленським, до добра не приведе!!! Смерть Українців, з 2019 року від КОВІД -19 та від ****** з орками, цьому приклад!!,
І дійсно стійка, сьомий років грабують країну, але вона стійко не помічала.
егеш, матернова.......
Західні Партнери, про це теж пам'ятають, як і Українці!! Результат цих ШОУ від пристосуванців з Урядового кварталу для України??? Виключно значне збільшення грошових коштів та маєтків для борцунів з Урядового кварталу!!!
Когда происходит одно ограбление банка, а не десять. то тоже самое.
А то что есть у нас это не стойкость.