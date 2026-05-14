Дело Ермака свидетельствует о устойчивости антикоррупционной системы Украины, - Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что судебное рассмотрение дела Андрея Ермака демонстрирует зрелость и устойчивость антикоррупционных институтов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я считаю, что сам факт того, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают. И позвольте повторить: это происходит во время полномасштабного вторжения", - заявила Матернова вовремя общения с журналистами.

Она добавила, что этот факт будет использован в гибридной войне, и "некоторые будут подавать это как доказательство того, что коррупция в Украине фактически является системой".

"А те, кто понимает реформы, анализирует и знает ситуацию здесь, будут смотреть на это как на свидетельство того, что институты демонстрируют устойчивость и зрелость и способны работать. Я лично смотрю на это именно так", - отметила посол ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будем обращаться к коллегам", — адвокат Фомин о поиске денег на залог для Ермака

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"