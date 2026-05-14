2 346 30

Дело Ермака свидетельствует о устойчивости антикоррупционной системы Украины, - Матернова

ЕС: дело Ермака демонстрирует эффективность антикоррупционных институтов Украины

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что судебное рассмотрение дела Андрея Ермака демонстрирует зрелость и устойчивость антикоррупционных институтов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Я считаю, что сам факт того, что бывший глава Офиса президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институты работают. И позвольте повторить: это происходит во время полномасштабного вторжения", - заявила Матернова вовремя общения с журналистами.

Она добавила, что этот факт будет использован в гибридной войне, и "некоторые будут подавать это как доказательство того, что коррупция в Украине фактически является системой".

"А те, кто понимает реформы, анализирует и знает ситуацию здесь, будут смотреть на это как на свидетельство того, что институты демонстрируют устойчивость и зрелость и способны работать. Я лично смотрю на это именно так", - отметила посол ЕС.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Не кажи "гоп" - він поки що не сидить.
Як і ніхто не сидить за "двушкі на мАцкву" та не збирається сидіти за "дінастію".
14.05.2026 06:40 Ответить
Фактом має бути вирок суду, а не ці перфоманси.
14.05.2026 06:59 Ответить
Система стійка?
І дійсно стійка, сьомий років грабують країну, але вона стійко не помічала.
показать весь комментарий
14.05.2026 07:10 Ответить
14.05.2026 06:40 Ответить
поматросят і бросят
14.05.2026 06:55 Ответить
справа про Ермака с відчяить про замовність від адміністрації Трампа щоб послабити Зеленського і примусити Україну програти війну пуйлу. віддати Донбас і т.д.- привести своїх до влади яук все Трампу підпишуть на кшалт 'чесного' Гончаренка . Фіг Вам а не Україна. Всю політику після перемоги і розавли рашки
14.05.2026 10:44 Ответить
як можна посадити в сізо людину, яка провела 100500 форумів і самітів миру, добилась підписання декларацій про допомогу з Албанією, Монако, Люксембургом, нагодувала українським зерном мільйони в Ефіопії, Нігерії, Конго і має фото з усіма провідними лідерами світу?
14.05.2026 11:54 Ответить
Про стійкість антикорупційної системи України, буде дієво свідчити лише її люстрація, вірьовкою або дронами, отих кабміндічів з Урядового кварталу єрмака, з їх вертухаями-помічниками, на кшалт милованова-серлєща, та дивної череди посадовців в СБУ, МВС, ГПУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, НБУ ….
Це буде зрозуміло і дієво для України і ЄС!! Лікувати цю Гангрену лише зеленським, до добра не приведе!!! Смерть Українців, з 2019 року від КОВІД -19 та від ****** з орками, цьому приклад!!,
14.05.2026 11:15 Ответить
Фактом має бути вирок суду, а не ці перфоманси.
14.05.2026 06:59 Ответить
Система стійка?
І дійсно стійка, сьомий років грабують країну, але вона стійко не помічала.
14.05.2026 07:10 Ответить
Який СЬОМИЙ , я думаю 27-й !!!
14.05.2026 13:48 Ответить
яку ж стійку антикорупційну систему побудував незламний сталевояйцевий гундосий зе!лідар!
егеш, матернова.......
14.05.2026 07:18 Ответить
понти для прієзжих. спарву як відкрили так і закриють. по ходу суспільство потрібно відволікти чимось. та і піар перед партнерами.
14.05.2026 07:18 Ответить
Дали пендюлей! И появилось , у антикоррупционных оРГанов, желание отрабатывать деньги.
14.05.2026 07:47 Ответить
Велика вистава для лохторату.
14.05.2026 07:51 Ответить
А після Революції Гідності, борцуни за грошові знаки - гройсман-яценюк-авакян з СБУ та МВС і отих чЛЄНІв Уряду, такі шоу за участю самих корупціонерів, проводили із задіянням вертольотів по усій Україні та сценами арештів під час засідання Уряду!!!
Західні Партнери, про це теж пам'ятають, як і Українці!! Результат цих ШОУ від пристосуванців з Урядового кварталу для України??? Виключно значне збільшення грошових коштів та маєтків для борцунів з Урядового кварталу!!!
14.05.2026 11:24 Ответить
Пані посол зарано про це це говорити до поки єрмак не сидить на нарах
14.05.2026 08:02 Ответить
Поки враження, що в НАБУ та САП набрали лише поціновувачів чужих дітей та необдарованих інтелектом.
14.05.2026 08:18 Ответить
Україна, де мешкає 73% ********, країна неімовірних можливостей: кожна ворожка може керувати країною через ларьочника, який навіть не є держслужбовцем. Також чекаємо продовження несподівано припинених у 2020 році новин про вплив секти АллатРа на владу України. Пореготаємо разом.
14.05.2026 08:36 Ответить
студенти з картонками відстояли антикорупційні органи
14.05.2026 08:55 Ответить
Ну да, ну да... Антикорупційна система стійко й незламно вже 10 років "розслідує" розкрадання по справі "Краяну", де одеські чиновники на чолі з мером привласнили 92 млн. грн з міського бюджету ще в 2016 році.
14.05.2026 08:57 Ответить
Не так надо, а "Реальная посадка Єрмака буде свідчити про стійкість антикорупційної системи України"!
14.05.2026 09:13 Ответить
Як же не похвалити органи,якими сам і керуєш
14.05.2026 09:28 Ответить
Якщо прибрати "анти", то буде вірніше))
14.05.2026 10:17 Ответить
Матернова - дивовижне прізвище яке кличе до реалізації.
14.05.2026 12:02 Ответить
Позволять годами красть миллиарды. Суперстойкость.
14.05.2026 12:28 Ответить
Когда убийцу ловят после первого убийства, то это лучше чем после 50.
Когда происходит одно ограбление банка, а не десять. то тоже самое.

А то что есть у нас это не стойкость.
14.05.2026 12:30 Ответить
Мадам - сказав бы вам..
14.05.2026 12:53 Ответить
ага! стоїть! як у вовки на морозі!
14.05.2026 13:09 Ответить
Бобочка не дозволить сісти своєму подільнику. Корупційна система в країні ще дуже сильна, бо з 2019 року починається з самого Верху.
14.05.2026 13:13 Ответить
А про що свідчить той факт, що такий персонаж, на якому тавра поставити ніде, незважаючи на його немалі габарити, і це ще не піднімалася тема узурпації влади тим покидьком і праця на ворога, стільки років був під самим носом у найвеличнішого, того найвеличнішого стільки разів тицяли пикою у каку, тобто, у факти про Єрмака, а той геній не тільки не звільняв завгоспа, а й відстоював того з енергією, якій би позаздрила Мандель, коли свого часу грудьми заступала свого шефа і кумира.
14.05.2026 13:36 Ответить
Поки народ України не зрозуміє що лише акціями протесту можна змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада, доти в Україні буде процвітати корупція. Звісно зараз судді та ручний генеральний прокурор Зеленського зробить все можливе щоб розвалити справу
14.05.2026 14:55 Ответить
 
 