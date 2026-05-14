Справа Єрмака свідчить про стійкість антикорупційної системи України, - Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що судовий розгляд справи Андрія Єрмака демонструє зрілість та стійкість антикорупційних інституцій України.

"Я вважаю, сам факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням того, що антикорупційні інституції працюють. І дозвольте повторити: це відбувається під час повномасштабного вторгнення", - заявила Матернова під час спілкування із журналістами.

Та додала, що цей факт буде використаний у гібридній війні, і "дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою".

"А ті ж, хто розуміє реформи, аналізує й знає ситуацію тут, дивитимуться на це як на свідчення того, що інституції демонструють стійкість і зрілість та здатні працювати. Я особисто дивлюся на це саме так", - зазначила посол ЄС.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"