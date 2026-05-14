Справа Єрмака свідчить про стійкість антикорупційної системи України, - Матернова

ЄС: справа Єрмака демонструє ефективність антикорупційних інституцій України

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що судовий розгляд справи Андрія Єрмака демонструє зрілість та стійкість антикорупційних інституцій України.

"Я вважаю, сам факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням того, що антикорупційні інституції працюють. І дозвольте повторити: це відбувається під час повномасштабного вторгнення", - заявила Матернова під час спілкування із журналістами.

Та додала, що цей факт буде використаний у гібридній війні, і "дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою".

"А ті ж, хто розуміє реформи, аналізує й знає ситуацію тут, дивитимуться на це як на свідчення того, що інституції демонструють стійкість і зрілість та здатні працювати. Я особисто дивлюся на це саме так", - зазначила посол ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Не кажи "гоп" - він поки що не сидить.
Як і ніхто не сидить за "двушкі на мАцкву" та не збирається сидіти за "дінастію".
14.05.2026 06:40 Відповісти
Фактом має бути вирок суду, а не ці перфоманси.
14.05.2026 06:59 Відповісти
Система стійка?
І дійсно стійка, сьомий років грабують країну, але вона стійко не помічала.
14.05.2026 07:10 Відповісти
поматросят і бросят
14.05.2026 06:55 Відповісти
справа про Ермака с відчяить про замовність від адміністрації Трампа щоб послабити Зеленського і примусити Україну програти війну пуйлу. віддати Донбас і т.д.- привести своїх до влади яук все Трампу підпишуть на кшалт 'чесного' Гончаренка . Фіг Вам а не Україна. Всю політику після перемоги і розавли рашки
14.05.2026 10:44 Відповісти
як можна посадити в сізо людину, яка провела 100500 форумів і самітів миру, добилась підписання декларацій про допомогу з Албанією, Монако, Люксембургом, нагодувала українським зерном мільйони в Ефіопії, Нігерії, Конго і має фото з усіма провідними лідерами світу?
14.05.2026 11:54 Відповісти
Про стійкість антикорупційної системи України, буде дієво свідчити лише її люстрація, вірьовкою або дронами, отих кабміндічів з Урядового кварталу єрмака, з їх вертухаями-помічниками, на кшалт милованова-серлєща, та дивної череди посадовців в СБУ, МВС, ГПУ, ДБР, ФІНМОНІТОРИНГУ, НБУ ….
Це буде зрозуміло і дієво для України і ЄС!! Лікувати цю Гангрену лише зеленським, до добра не приведе!!! Смерть Українців, з 2019 року від КОВІД -19 та від ****** з орками, цьому приклад!!,
14.05.2026 11:15 Відповісти
Який СЬОМИЙ , я думаю 27-й !!!
показати весь коментар
14.05.2026 13:48 Відповісти
яку ж стійку антикорупційну систему побудував незламний сталевояйцевий гундосий зе!лідар!
егеш, матернова.......
14.05.2026 07:18 Відповісти
понти для прієзжих. спарву як відкрили так і закриють. по ходу суспільство потрібно відволікти чимось. та і піар перед партнерами.
14.05.2026 07:18 Відповісти
Дали пендюлей! И появилось , у антикоррупционных оРГанов, желание отрабатывать деньги.
14.05.2026 07:47 Відповісти
Велика вистава для лохторату.
14.05.2026 07:51 Відповісти
А після Революції Гідності, борцуни за грошові знаки - гройсман-яценюк-авакян з СБУ та МВС і отих чЛЄНІв Уряду, такі шоу за участю самих корупціонерів, проводили із задіянням вертольотів по усій Україні та сценами арештів під час засідання Уряду!!!
Західні Партнери, про це теж пам'ятають, як і Українці!! Результат цих ШОУ від пристосуванців з Урядового кварталу для України??? Виключно значне збільшення грошових коштів та маєтків для борцунів з Урядового кварталу!!!
14.05.2026 11:24 Відповісти
Пані посол зарано про це це говорити до поки єрмак не сидить на нарах
14.05.2026 08:02 Відповісти
Поки враження, що в НАБУ та САП набрали лише поціновувачів чужих дітей та необдарованих інтелектом.
14.05.2026 08:18 Відповісти
Україна, де мешкає 73% ********, країна неімовірних можливостей: кожна ворожка може керувати країною через ларьочника, який навіть не є держслужбовцем. Також чекаємо продовження несподівано припинених у 2020 році новин про вплив секти АллатРа на владу України. Пореготаємо разом.
14.05.2026 08:36 Відповісти
студенти з картонками відстояли антикорупційні органи
14.05.2026 08:55 Відповісти
Ну да, ну да... Антикорупційна система стійко й незламно вже 10 років "розслідує" розкрадання по справі "Краяну", де одеські чиновники на чолі з мером привласнили 92 млн. грн з міського бюджету ще в 2016 році.
14.05.2026 08:57 Відповісти
Не так надо, а "Реальная посадка Єрмака буде свідчити про стійкість антикорупційної системи України"!
14.05.2026 09:13 Відповісти
Як же не похвалити органи,якими сам і керуєш
14.05.2026 09:28 Відповісти
Якщо прибрати "анти", то буде вірніше))
14.05.2026 10:17 Відповісти
Матернова - дивовижне прізвище яке кличе до реалізації.
14.05.2026 12:02 Відповісти
Позволять годами красть миллиарды. Суперстойкость.
14.05.2026 12:28 Відповісти
Когда убийцу ловят после первого убийства, то это лучше чем после 50.
Когда происходит одно ограбление банка, а не десять. то тоже самое.

А то что есть у нас это не стойкость.
14.05.2026 12:30 Відповісти
Мадам - сказав бы вам..
14.05.2026 12:53 Відповісти
ага! стоїть! як у вовки на морозі!
14.05.2026 13:09 Відповісти
Бобочка не дозволить сісти своєму подільнику. Корупційна система в країні ще дуже сильна, бо з 2019 року починається з самого Верху.
14.05.2026 13:13 Відповісти
А про що свідчить той факт, що такий персонаж, на якому тавра поставити ніде, незважаючи на його немалі габарити, і це ще не піднімалася тема узурпації влади тим покидьком і праця на ворога, стільки років був під самим носом у найвеличнішого, того найвеличнішого стільки разів тицяли пикою у каку, тобто, у факти про Єрмака, а той геній не тільки не звільняв завгоспа, а й відстоював того з енергією, якій би позаздрила Мандель, коли свого часу грудьми заступала свого шефа і кумира.
14.05.2026 13:36 Відповісти
Поки народ України не зрозуміє що лише акціями протесту можна змусити депутатів Верховної Ради прийняти закон, щоб генерального прокурора, суддів, керівника ДБР, СБУ, АРМА нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада, доти в Україні буде процвітати корупція. Звісно зараз судді та ручний генеральний прокурор Зеленського зробить все можливе щоб розвалити справу
14.05.2026 14:55 Відповісти
 
 