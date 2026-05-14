Справа Єрмака свідчить про стійкість антикорупційної системи України, - Матернова
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що судовий розгляд справи Андрія Єрмака демонструє зрілість та стійкість антикорупційних інституцій України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
"Я вважаю, сам факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням того, що антикорупційні інституції працюють. І дозвольте повторити: це відбувається під час повномасштабного вторгнення", - заявила Матернова під час спілкування із журналістами.
Та додала, що цей факт буде використаний у гібридній війні, і "дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою".
"А ті ж, хто розуміє реформи, аналізує й знає ситуацію тут, дивитимуться на це як на свідчення того, що інституції демонструють стійкість і зрілість та здатні працювати. Я особисто дивлюся на це саме так", - зазначила посол ЄС.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Як і ніхто не сидить за "двушкі на мАцкву" та не збирається сидіти за "дінастію".
Це буде зрозуміло і дієво для України і ЄС!! Лікувати цю Гангрену лише зеленським, до добра не приведе!!! Смерть Українців, з 2019 року від КОВІД -19 та від ****** з орками, цьому приклад!!,
І дійсно стійка, сьомий років грабують країну, але вона стійко не помічала.
егеш, матернова.......
Західні Партнери, про це теж пам'ятають, як і Українці!! Результат цих ШОУ від пристосуванців з Урядового кварталу для України??? Виключно значне збільшення грошових коштів та маєтків для борцунів з Урядового кварталу!!!
Когда происходит одно ограбление банка, а не десять. то тоже самое.
А то что есть у нас это не стойкость.