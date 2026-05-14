Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував запобіжний захід, який йому обрав ВАКС.
Про це він заявив у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Рішення ви чули. Я залишаюсь на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення на мою адресу. Є рішення суду, я продовжуватиму боротись. Я залишаюсь в Україні.
Думаю, що за найближчої можливості поспілкуємось. Процес триватиме. Мені нема чого приховувати", - зазначив він.
Єрмак припускає, що його захист оскаржуватиме рішення суду в апеляції.
"Використовуватимемо всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості правди попри все. Вважаю, що все, що відбувалось навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста", - зазначив екскерівник ОП.
Застава
Єрмак сказав, що у нього немає 140 млн грн для внесення застави. Проте сподівається, що його знайомі та друзі допоможуть йому у цьому.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
вагон і тєлєжка
Але, якщо у цього щось справді є - може статися нещасний випадок.
А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
Ото і є його позицією - тупо брехати в очі вважаючи інших такими ж лохами як й той "загадковий" Вова.
А вдруг ермак сдаст?
Тогда точно станет неуспевшим боневтиком.
- або ви мене звідси витягуєте, або я здам всіх!
але ж, андрєй не ігарь валєріч, котрого чекають в штаті делавер.
андрєй, це вже велика проблема, від якої потрібно здихатись, як найшвидше!
Воно навіть не розуміє що його узяли під варту. Тобто ніхто його не питає: чи хоче він десь поїхати... до Ростову...
А млядь он же на фронте типа.
Первый зеляраст на фронте ...