Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував запобіжний захід, який йому обрав ВАКС.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Рішення ви чули. Я залишаюсь на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення на мою адресу. Є рішення суду, я продовжуватиму боротись. Я залишаюсь в Україні.

Думаю, що за найближчої можливості поспілкуємось. Процес триватиме. Мені нема чого приховувати", - зазначив він.

Єрмак припускає, що його захист оскаржуватиме рішення суду в апеляції.

"Використовуватимемо всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості правди попри все. Вважаю, що все, що відбувалось навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста", - зазначив екскерівник ОП.

Застава

Єрмак сказав, що у нього немає 140 млн грн для внесення застави. Проте сподівається, що його знайомі та друзі допоможуть йому у цьому.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

