УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14386 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку Будівництво Династії
5 092 50

Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував запобіжний захід, який йому обрав ВАКС.

Про це він заявив у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Рішення ви чули. Я залишаюсь на своїй позиції. Я заперечую будь-які обвинувачення на мою адресу. Є рішення суду, я продовжуватиму боротись. Я залишаюсь в Україні. 

Думаю, що за найближчої можливості поспілкуємось. Процес триватиме. Мені нема чого приховувати", - зазначив він.

Єрмак припускає, що його захист оскаржуватиме рішення суду в апеляції.

"Використовуватимемо всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості правди попри все. Вважаю, що все, що відбувалось навколо процесу, було під тиском, який відбувався декілька місяців. Справа абсолютно пуста", - зазначив екскерівник ОП.

Застава

Єрмак сказав, що у нього немає 140 млн грн для внесення застави. Проте сподівається, що його знайомі та друзі допоможуть йому у цьому.

Читайте: Справа Єрмака свідчить про стійкість антикорупційної системи України, - Матернова

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте: "Будемо звертатись до колег", - адвокат Фомін про пошук грошей на заставу для Єрмака

Автор: 

запобіжний захід (671) Єрмак Андрій (1724)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
А, де реакція обкуреного ішака на такий "бєзпрєдєл"!? Пакують "корєша", а чмо мовчить.
показати весь коментар
14.05.2026 09:29 Відповісти
+25
Голова офісу Рейхканцлера Рудольф Гесс, якщо що, так і помер у тюрмі, заперечуючи звинувачення. 😁

А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
показати весь коментар
14.05.2026 09:30 Відповісти
+22
показати весь коментар
14.05.2026 09:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А, де реакція обкуреного ішака на такий "бєзпрєдєл"!? Пакують "корєша", а чмо мовчить.
показати весь коментар
14.05.2026 09:29 Відповісти
Чому мовчить? Вже бабло на викуп відраховує..А є ще й якийсь ВОВА...Кажуть теж не бідний...
показати весь коментар
14.05.2026 11:00 Відповісти
Тадеєв, мабуть, заборонив зеленському про щось там гундосити за свого помічника!!! Він же є його власником…. Як не крути!!
показати весь коментар
14.05.2026 11:28 Відповісти
він впевнений, бо в нього є компромат на найпотужнішого кокаїніста
вагон і тєлєжка
показати весь коментар
14.05.2026 09:30 Відповісти
Коломойський теж так думав.
Але, якщо у цього щось справді є - може статися нещасний випадок.
показати весь коментар
14.05.2026 22:54 Відповісти
То всьо проіскі вражескіх врагов протів чєснава чєснюка-шо нє панятна...
показати весь коментар
14.05.2026 09:30 Відповісти
Голова офісу Рейхканцлера Рудольф Гесс, якщо що, так і помер у тюрмі, заперечуючи звинувачення. 😁

А його шеф вдавився кулею. Боневтік...
показати весь коментар
14.05.2026 09:30 Відповісти
Для обрізаних таке не кошерно.
показати весь коментар
14.05.2026 11:02 Відповісти
Хорошо "напинали" антикоррупционеров. Теперь, "сказки" Мендель, и "не частые" выглядывания Богдана уже не кажутся "экзотикой". Дальше, ВР?
показати весь коментар
14.05.2026 09:33 Відповісти
Фронтовика ображають.
показати весь коментар
14.05.2026 09:33 Відповісти
Коли вчора адвокатішка цього ірода зачитував його "подвиги" на "нулі"-скільки він виніс поранених,скільки відправив двуш..гуманітарки в підрозділи,то відно було,що посміхалася навіть трибуна під суддею...
показати весь коментар
14.05.2026 11:05 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 13:39 Відповісти
Не здасть, бо там з 19-го такі ж набрані, а для наріда шоу з "викриванням шахраїв" запустили.
показати весь коментар
14.05.2026 09:35 Відповісти
Портновські ведуть свій сценарій, що не трапилася нова ВРВДІЇВКА за участю Захисників України , яка і їх люструє, як не вірьовкою та дроном в хату!! А це уже буде дієва робота Українців з очищення влади від зеленої потороччі!
показати весь коментар
14.05.2026 11:32 Відповісти
"Це детективна історія, яка вигадана від самого початку й до кінця" - це воно казало про операцію "Авеню".
Ото і є його позицією - тупо брехати в очі вважаючи інших такими ж лохами як й той "загадковий" Вова.
показати весь коментар
14.05.2026 09:35 Відповісти
Міндіч вже пустив шапку по кругу! Треба ж друга з "кічі" визволять. Гвинтокрил вже стоїть під холостими оборотами! Зельцман, як завди, не в курсах...
показати весь коментар
14.05.2026 09:36 Відповісти
Він на ці дні змився з країни..Що б мати алібі..
показати весь коментар
14.05.2026 11:07 Відповісти
Так там графік обстрілів Києва прям дивом збігається з графіком виїзду бубочки з країни...
показати весь коментар
14.05.2026 12:47 Відповісти
Смылся за границу
А вдруг ермак сдаст?
Тогда точно станет неуспевшим боневтиком.
показати весь коментар
14.05.2026 15:34 Відповісти
обнюханий ішак ,чухнув з України ,під перекрит'ям перекриттям Банкової Моссадом та фсб ,на всяк випадок ...поки єрмак гонить хвилі у тазіку ...та і теріторію потроху ,але кожного дня сирський здає ,все шо обіцяв 🤡 у Стамбулі , зеленській племенний кагал , виконує потихеньку ...
показати весь коментар
14.05.2026 09:36 Відповісти
І я не я, і "Династія" не моя...
показати весь коментар
14.05.2026 09:38 Відповісти
Не винна я... вони самі мене грошима спокусили
показати весь коментар
14.05.2026 09:38 Відповісти
як у класиків в таких ситуціях?
- або ви мене звідси витягуєте, або я здам всіх!
але ж, андрєй не ігарь валєріч, котрого чекають в штаті делавер.
андрєй, це вже велика проблема, від якої потрібно здихатись, як найшвидше!
показати весь коментар
14.05.2026 09:42 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 09:42 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 09:44 Відповісти
" троянські -оманські ішаки " , прикидуються ідіотами , якась ворожка їм , щось нашептала , а на справді вони " харошие хлопці" ФСБ
показати весь коментар
14.05.2026 09:53 Відповісти
"Я залишаюсь в Україні." 🤣
Воно навіть не розуміє що його узяли під варту. Тобто ніхто його не питає: чи хоче він десь поїхати... до Ростову...
показати весь коментар
14.05.2026 09:44 Відповісти
Знову показуха.Але понi cxaвають.....
показати весь коментар
14.05.2026 09:52 Відповісти
А как дисал, как дисал... Найпотужніший менеджер...
показати весь коментар
14.05.2026 09:52 Відповісти
та яка там варта. зєлічка передасть йому чарівне "клєтчате одіяло" і тільки того й бачили.
показати весь коментар
14.05.2026 09:53 Відповісти
Звичайно корЄша допоможуть...
показати весь коментар
14.05.2026 09:59 Відповісти
Покидьки-зрадники цілком впевнені у власній силі та безкарності.
показати весь коментар
14.05.2026 10:05 Відповісти
Який справедливий,прям святий.Ще не бачили що якийсь можновладець в суді признав свою вину та просив прощення.Від всих так і " перло" святістю і чесністю.Зайнявши посаду головного завхоза країни,Єрмак мав вплив на більшість інституцій і займався розстановкою "нужних" кадрів,а сам абсолютно не за що не відповідав. Створивши мафію ЗЕлене кодло розпилювали бюджетні кошти і утворили ОЗУ у відмиванні коштів що янукович завидує.
показати весь коментар
14.05.2026 10:08 Відповісти
не розумію, спочатку профпридатність це вміння красти, а потім притензії, що там тот суд думає собі
показати весь коментар
14.05.2026 10:13 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 10:25 Відповісти
Негайно присвоїти героя єрмаку, а тих, хто надумав підняти на нього руку - НАБУ і САП відправити на фронт в саме пекло, як радив цукерман. Ти диви, як раби замайнулися на племя Вождя. Нікому не буде пощади.
показати весь коментар
14.05.2026 10:54 Відповісти
Скотина! Твоє місце в тюрмі, разом з Вовою. Вибрали ж президента, дай вам Боже здоров'я.
показати весь коментар
14.05.2026 11:27 Відповісти
****** московське бидло.
показати весь коментар
14.05.2026 11:36 Відповісти
Чистий як сльоза дитини . Я плачу.
показати весь коментар
14.05.2026 11:43 Відповісти
Невиноватая я . Они сами мне дом строили и деньги подкидывали. Это всё козни проклятого Порошенко.
показати весь коментар
14.05.2026 12:42 Відповісти
Штирлиц стоял на своем
показати весь коментар
14.05.2026 13:48 Відповісти
График обстрелов Киева можно составлять по графику отъезда боневтика за границу
показати весь коментар
14.05.2026 15:31 Відповісти
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
показати весь коментар
14.05.2026 15:33 Відповісти
Та бусифікуйте його нарешті
показати весь коментар
14.05.2026 17:09 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме...
показати весь коментар
14.05.2026 19:33 Відповісти
Герой!! Остаюсь на своей позиции.. не отступлю..
А млядь он же на фронте типа.
Первый зеляраст на фронте ...
показати весь коментар
14.05.2026 23:12 Відповісти
Ермак ,строїв в Україні … ворог…, а ті хто повтікав з України … не підпадають під розслідування ?..)))надіюсь , що ті хто плюють …. в Ермака … чесні і не корупціонери .., і взятки не дають…
показати весь коментар
15.05.2026 02:05 Відповісти
 
 