Ермак заявил, что сам уволился из ОП из-за "сильного давления" на Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что решил уйти с должности, поскольку видел "сильное давление на президента". Он опроверг информацию о "эмоциональном разговоре" с Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время беседы с журналистами после заседания суда 13 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

О должности и Зеленском

Ермак сказал, что написал заявление об уходе с поста главы ОП, потому что "так сложилась ситуация". По его словам, он, мол, видел, что на президента оказывалось "сильное давление" и что он сам "должен защищать себя, а не создавать дополнительное давление".

"Я не считаю, что это какой-то героизм, это просто моя жизненная позиция", — утверждает экс-глава ОП.

Зеленский при этом якобы понял его и согласился с ним, поэтому тогда было "не до того, чтобы просить остаться".

"У нас достаточно сложились такие отношения во время работы... То есть он понял, что это моя такая позиция. Я ее изложил... Я видел это в прессе [об эмоциональном разговоре]. Нет, у нас был абсолютно нормальный разговор. И когда я принес заявление и дальше. Безусловно, все это было нелегко", — добавил Ермак.

Напомним, на следующий день после того, как стало известно, что Ермак подал в отставку, издание The Economist написало, что тот был "не в себе", когда осознал, что его уволили.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

