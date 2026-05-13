РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11476 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
1 888 45

У Зеленского открестились от связей с гадалками

Дмитрий Литвин опроверг, что в Офисе президента не пользуются услугами эзотериков

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что в Офисе президента не пользуются услугами эзотериков или подобных специалистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии журналистам, пишет Украинская правда.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Офисе президента опровергли наличие каких-либо эзотерических практик

Литвин подчеркнул, что за все время работы не видел в ведомстве никаких нумерологов или представителей подобных направлений. По его словам, такие практики не имеют никакого отношения к работе государственного учреждения.

"Ни одного эзотерика, нумеролога, фэншуиста или фэншуистки в Офисе за все время не видел. Эзотерикой, нумерологией, фэншуем и так далее в Офисе не занимаются", — отметил Литвин.

Он добавил, что деятельность Офиса президента основана исключительно на официальных решениях и государственных процедурах.

Читайте также: В Ермака после суда бросили яйца. ВИДЕО

Что стало причиной заявления

Эту позицию озвучили в ответ на вопросы журналистов о возможных консультациях бывшего руководителя Офиса президента с эзотериками.

Ранее во время заседания Высшего антикоррупционного суда сообщалось, что женщина, которую следствие считает связанной с такими консультациями — "Вероника Фэншуй" (Вероника Аникиевич), — имела отдельный телефон для связи с Андреем Ермаком. Также в суде представили часть их переписки.

Сам Ермак опроверг, что консультировался с "гадалкой" Вероникой Аникиевич по поводу кадровых назначений на государственные должности.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гадалка" Ермака Аникиевич посещала оккупированный Крым, а ее отец — гражданин РФ, — СМИ

Автор: 

коррупция (8745) Ермак Андрей (1581) Офис Президента (1866) подозрение (699) Литвин Дмитрий (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Бреше як дихає.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:21 Ответить
+9
Оце квазімодо радник? Це киздець якийсь
показать весь комментарий
13.05.2026 19:20 Ответить
+8
Зеленькому фен, Єрмаку - шуй
показать весь комментарий
13.05.2026 19:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський хрестився?!
мдя...
показать весь комментарий
13.05.2026 19:14 Ответить
А ти що не віриш? Ну це вже стаття 161 ККУ

показать весь комментарий
13.05.2026 19:28 Ответить
ЗЄльоне Анненербе ізбраних гори Сіон...

дожилися, православні

.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:37 Ответить
з такою пикою як у цього тайного совєтніка литвина й до ворожки не ходи - безнадійна тоска та тупість

.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:31 Ответить
"Ворожка" це оперативний псевдонім?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:15 Ответить
Так в зєлі є навіть світ гріша распутін ,душа якого переселилась в вєроніку фєншуй ? Той теж радив царю кого призначати на посади .
показать весь комментарий
13.05.2026 19:15 Ответить
Значить та ворожка не ворожка, а агент під прикриттям. Тоді все збігається.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:16 Ответить
авжеж збігається - ворожка вєроніка-феншуй працює за адресою:

лубьянка, п'ятий відділ

.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:35 Ответить
Зеленькому фен, Єрмаку - шуй
показать весь комментарий
13.05.2026 19:16 Ответить
Хєр,хуй,
показать весь комментарий
13.05.2026 19:21 Ответить
Всю зелену банду тупаків і мародерів треба віддавати під трибунал.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:16 Ответить
а що робити з мудрим нарітом, який досі в них вірити ?

.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:31 Ответить
Тавро на лоба "зебіл" і недопускання до виборів на 10 поколінь.
показать весь комментарий
14.05.2026 01:10 Ответить
А СБУшники які тисли на еспертів у справі Міндіча понесуть покарання? Ви там зовсім знахабніли на Банковій. Каса попереду чекає, не забувайте.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:18 Ответить
Оце квазімодо радник? Це киздець якийсь
показать весь комментарий
13.05.2026 19:20 Ответить
Кловани без ворожки? Так не буває...
показать весь комментарий
13.05.2026 19:21 Ответить
Бреше як дихає.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:21 Ответить
Шо за болєзнєний?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:24 Ответить
"От рожденья имя Сруль, а в анкете - Дима".
показать весь комментарий
13.05.2026 19:43 Ответить
це нещастя - колишній спітчрайтер, а нині тайний совєтніка ЗЄлі.
отой брєд, що ви можете почути хриплячим голосом щовечора, здебільше від нього.

вочевидь ЗЄля на ньому борошно економить - ну дуже вь'яла у нього ботва

.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:44 Ответить
😂😂😂😢
показать весь комментарий
13.05.2026 20:15 Ответить
о,згадав ще Янукович користувався послугами ворожок та чаклунів, у межигір'і знаходили рештки птахів яких у жерву приносили для ритуалів..
показать весь комментарий
13.05.2026 19:24 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 19:31 Ответить
з потойбічними силами не варто жартувати...
показать весь комментарий
13.05.2026 19:37 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 20:51 Ответить
Сатаністи уєві. Ще і будинки будували використовуючи пісок з кладовищ.
Видно ж що бездарі отримали високі посади і рейтинги поза всяким здоровим глуздом. Давно свої душі демонам продали.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:25 Ответить
ворожки, перейменовані у вєроніки!
гімномєс дімка, давай про вєронік похрестимся.....
показать весь комментарий
13.05.2026 19:30 Ответить
А що він скаже, що було- загуло,що є-то є? подивився в архів,судячи з його сторінки у Facebook, Литвин віддано та щиро ненавидить Порошенка, його однодумців, а також тих своїх колишніх колег, які насмілились критикувати президента Зеленського. Наприклад, журналіста Юрія Бутусова якого прямо звинуватив у роботі на росію)
показать весь комментарий
13.05.2026 19:32 Ответить
Литвин в году 12 на заре своей карьере рассказывал какой Янукович потрясающий.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:50 Ответить
Спростування в стилі: «А я і не спав». Це ж повністю все міняє: Мародери ОПи не радяться з ворожками. А Вову R1 знаєте?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:33 Ответить
в зелі особисті автівки обліплені іконками більше ніж будь яка церква, думаю і в службових автівках те саме
показать весь комментарий
13.05.2026 19:35 Ответить
в іудаїзмі зображення Ях..е заборонені
показать весь комментарий
13.05.2026 19:39 Ответить
Який єврей, такі в нього й іконки.
Як і в будь-якій іншій сфері, повний неук.
показать весь комментарий
13.05.2026 21:18 Ответить
Зєля хазарський совок. Він не як не іудей ( людина що сповідує іудаїзм)
показать весь комментарий
14.05.2026 00:35 Ответить
А "двушка на москву" не ворожкам йшла?
показать весь комментарий
13.05.2026 19:43 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2026 19:43 Ответить
Розкинувши карти таро, вирішили відхреститися).
показать весь комментарий
13.05.2026 19:46 Ответить
Отправляли двушечку на Москву, министерства и чиновников назначали по указанию Москвы. Никогда Украина не была так независима от Москвы как в эти годы.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:48 Ответить
Капєц у нього фейс, не влада а фрік шоу якесь.
показать весь комментарий
13.05.2026 19:53 Ответить
95 квартал.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:23 Ответить
Я повірила, ага.
показать весь комментарий
13.05.2026 20:17 Ответить
У Зеленского открестились от связей с гадалками Источник: https://censor.net/ru/n4003048
===========
Які зв'язки з гадалками? Ви з глузду з'їхали? Тільки потужні плідні стосунки з поважною АллатРа
показать весь комментарий
13.05.2026 20:22 Ответить
зєгєнєрат
показать весь комментарий
14.05.2026 00:34 Ответить
 
 