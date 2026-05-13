У Зеленского открестились от связей с гадалками

Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что в Офисе президента не пользуются услугами эзотериков или подобных специалистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии журналистам, пишет Украинская правда.

В Офисе президента опровергли наличие каких-либо эзотерических практик

Литвин подчеркнул, что за все время работы не видел в ведомстве никаких нумерологов или представителей подобных направлений. По его словам, такие практики не имеют никакого отношения к работе государственного учреждения.

"Ни одного эзотерика, нумеролога, фэншуиста или фэншуистки в Офисе за все время не видел. Эзотерикой, нумерологией, фэншуем и так далее в Офисе не занимаются", — отметил Литвин.

Он добавил, что деятельность Офиса президента основана исключительно на официальных решениях и государственных процедурах.

Что стало причиной заявления

Эту позицию озвучили в ответ на вопросы журналистов о возможных консультациях бывшего руководителя Офиса президента с эзотериками.

Ранее во время заседания Высшего антикоррупционного суда сообщалось, что женщина, которую следствие считает связанной с такими консультациями — "Вероника Фэншуй" (Вероника Аникиевич), — имела отдельный телефон для связи с Андреем Ермаком. Также в суде представили часть их переписки.

Сам Ермак опроверг, что консультировался с "гадалкой" Вероникой Аникиевич по поводу кадровых назначений на государственные должности.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

