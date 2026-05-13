У Зеленского открестились от связей с гадалками
Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что в Офисе президента не пользуются услугами эзотериков или подобных специалистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии журналистам, пишет Украинская правда.
В Офисе президента опровергли наличие каких-либо эзотерических практик
Литвин подчеркнул, что за все время работы не видел в ведомстве никаких нумерологов или представителей подобных направлений. По его словам, такие практики не имеют никакого отношения к работе государственного учреждения.
"Ни одного эзотерика, нумеролога, фэншуиста или фэншуистки в Офисе за все время не видел. Эзотерикой, нумерологией, фэншуем и так далее в Офисе не занимаются", — отметил Литвин.
Он добавил, что деятельность Офиса президента основана исключительно на официальных решениях и государственных процедурах.
Что стало причиной заявления
Эту позицию озвучили в ответ на вопросы журналистов о возможных консультациях бывшего руководителя Офиса президента с эзотериками.
Ранее во время заседания Высшего антикоррупционного суда сообщалось, что женщина, которую следствие считает связанной с такими консультациями — "Вероника Фэншуй" (Вероника Аникиевич), — имела отдельный телефон для связи с Андреем Ермаком. Также в суде представили часть их переписки.
Сам Ермак опроверг, что консультировался с "гадалкой" Вероникой Аникиевич по поводу кадровых назначений на государственные должности.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
мдя...
дожилися, православні
лубьянка, п'ятий відділ
отой брєд, що ви можете почути хриплячим голосом щовечора, здебільше від нього.
вочевидь ЗЄля на ньому борошно економить - ну дуже вь'яла у нього ботва
Видно ж що бездарі отримали високі посади і рейтинги поза всяким здоровим глуздом. Давно свої душі демонам продали.
гімномєс дімка, давай про вєронік похрестимся.....
Як і в будь-якій іншій сфері, повний неук.
Які зв'язки з гадалками? Ви з глузду з'їхали? Тільки потужні плідні стосунки з поважною АллатРа