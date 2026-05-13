У Зеленського відхрестилися від зв’язків з ворожками

Радник президента Дмитро Литвин заявив, що в Офісі президента не користуються послугами езотериків чи подібних спеціалістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі журналістам, пише Українська правда.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В Офісі президента заперечили будь-які езотеричні практики

Литвин наголосив, що за весь час роботи не бачив у відомстві жодних нумерологів чи представників подібних напрямів. За його словами, такі практики не мають жодного відношення до роботи державної інституції.

"Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив. Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються", - зазначив Литвин.

Він додав, що діяльність Офісу президента базується виключно на офіційних рішеннях та державних процедурах.

Також читайте: У Єрмака після суду кинули яйця. ВIДЕО

Що стало причиною заяви

Цю позицію озвучили у відповідь на запитання журналістів щодо можливих консультацій колишнього керівника Офісу президента з езотериками.

Раніше під час засідання Вищого антикорупційного суду повідомлялося, що жінка, яку слідство вважає пов’язаною з такими консультаціями - "Вероніка Феншуй" (Вероніка Анікієвич), мала окремий телефон для зв’язку з Андрієм Єрмаком. Також у суді представили частину їхньої переписки.

Сам Єрмак заперечив, що консультувався з "гадалкою" Веронікою Анікієвич щодо кадрових призначень на держпосади.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гадалка" Єрмака Анікієвич відвідувала окупований Крим, а її батько - громадянин РФ, - ЗМІ