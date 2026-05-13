У Зеленського відхрестилися від зв’язків з ворожками
Радник президента Дмитро Литвин заявив, що в Офісі президента не користуються послугами езотериків чи подібних спеціалістів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі журналістам, пише Українська правда.
В Офісі президента заперечили будь-які езотеричні практики
Литвин наголосив, що за весь час роботи не бачив у відомстві жодних нумерологів чи представників подібних напрямів. За його словами, такі практики не мають жодного відношення до роботи державної інституції.
"Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив. Езотерикою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються", - зазначив Литвин.
Він додав, що діяльність Офісу президента базується виключно на офіційних рішеннях та державних процедурах.
Що стало причиною заяви
Цю позицію озвучили у відповідь на запитання журналістів щодо можливих консультацій колишнього керівника Офісу президента з езотериками.
Раніше під час засідання Вищого антикорупційного суду повідомлялося, що жінка, яку слідство вважає пов’язаною з такими консультаціями - "Вероніка Феншуй" (Вероніка Анікієвич), мала окремий телефон для зв’язку з Андрієм Єрмаком. Також у суді представили частину їхньої переписки.
Сам Єрмак заперечив, що консультувався з "гадалкою" Веронікою Анікієвич щодо кадрових призначень на держпосади.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
