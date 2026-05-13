Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що вирішив піти з посади, оскільки бачив "сильний тиск на президента". Він заперечив "емоційну розмову" з Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час розмови з журналістами після засідання суду 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Про посаду та Зеленського

Єрмак сказав, що написав заяву на звільнення з посади очільника ОП, бо "так склалася ситуація". За його словами, він, мовляв, бачив, що чинився "сильний тиск" на президента" і що він сам "має захищати себе, а не створювати додатковий тиск".

"Я не вважаю, що це якесь геройство, це просто моя життєва позиція", - стверджує ексглава ОП.

Зеленський водночас нібито зрозумів його і погодився з ним, тож тоді було "не до того, щоб просити залишитися".

"У нас достатньо відносини такі під час роботи склалися... Тобто він зрозумів, що це моя така позиція. Я її розказав... Я бачив це в пресі [про емоційну розмову]. Ні, у нас була абсолютно нормальна розмова. І коли я приніс заяву і далі. Безумовно, все це було нелегко", - додав Єрмак.

  • Нагадаємо, наступного дня після того, як стало відомо, що Єрмак подав у відставку, видання The Economist написало, що той був "не при собі", коли усвідомив, що його звільнили.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

Зеленський Володимир Єрмак Андрій
Яка цікава ситуація.
Україною правлять шахраї - злодії, ставленики Коломойського та російських козачків - медведчука та деркача.
Так цих подонків не гнати потрібно, а на дибу, щоб розкрили всю свою злодійсько - зрадницьку павутину.
13.05.2026 21:10 Відповісти
Gheorghe B.🌐
@C0TUS
3 год
І все ж таки зацініть рівень піздєца:
- Україною керує наркоман
- Наркоманом керує лавочник Єрмак
- Єрмаком керує руснява ворожка Вероника.
це все, що вам треба знати про владну вертикаль України останніх 7 років.
Зебіли, ви точно за Веронику голосували?
13.05.2026 21:52 Відповісти
Боже правий, яка маячня для дурнiв. Я з колишньою розвiвся, але плачу алiменти..
13.05.2026 22:19 Відповісти
13.05.2026 21:10
Ти пропустив ворожку-гадалку яка має зв'язки в рф
13.05.2026 21:25
13.05.2026 21:25
солодка парочка - баран та ярочка по культу вуду
13.05.2026 22:38

13.05.2026 22:38
Питання одне, куди древо ділося? Дерьмак їздив з ним на фронт.
13.05.2026 21:12
13.05.2026 21:12
А злі язики подейкують, що під час звільнення був потужний скандал. Брешуть, мабуть.
13.05.2026 21:41
13.05.2026 21:41
Не виноватий він! - я сам пішов!
13.05.2026 21:46
13.05.2026 21:52 Відповісти
13.05.2026 22:19
14.05.2026 09:38
13.05.2026 22:38
13.05.2026 22:54
Надати Героя!! Негайно! Бачив,що вже не можливо красти далі і Сам! Сам! написав заяву...що не можу більше...крадіть без мене! Герой!!...і Президент зрозумів....яка щира дружба....до сліз...душать...Україну
13.05.2026 23:40
13.05.2026 23:40
 
 