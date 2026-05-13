Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що вирішив піти з посади, оскільки бачив "сильний тиск на президента". Він заперечив "емоційну розмову" з Володимиром Зеленським.

Про це він сказав під час розмови з журналістами після засідання суду 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.

Про посаду та Зеленського

Єрмак сказав, що написав заяву на звільнення з посади очільника ОП, бо "так склалася ситуація". За його словами, він, мовляв, бачив, що чинився "сильний тиск" на президента" і що він сам "має захищати себе, а не створювати додатковий тиск".

"Я не вважаю, що це якесь геройство, це просто моя життєва позиція", - стверджує ексглава ОП.

Зеленський водночас нібито зрозумів його і погодився з ним, тож тоді було "не до того, щоб просити залишитися".

"У нас достатньо відносини такі під час роботи склалися... Тобто він зрозумів, що це моя така позиція. Я її розказав... Я бачив це в пресі [про емоційну розмову]. Ні, у нас була абсолютно нормальна розмова. І коли я приніс заяву і далі. Безумовно, все це було нелегко", - додав Єрмак.

Нагадаємо, наступного дня після того, як стало відомо, що Єрмак подав у відставку, видання The Economist написало, що той був "не при собі", коли усвідомив, що його звільнили.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

