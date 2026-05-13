Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського
Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що вирішив піти з посади, оскільки бачив "сильний тиск на президента". Він заперечив "емоційну розмову" з Володимиром Зеленським.
Про це він сказав під час розмови з журналістами після засідання суду 13 травня, інформує Цензор.НЕТ.
Про посаду та Зеленського
Єрмак сказав, що написав заяву на звільнення з посади очільника ОП, бо "так склалася ситуація". За його словами, він, мовляв, бачив, що чинився "сильний тиск" на президента" і що він сам "має захищати себе, а не створювати додатковий тиск".
"Я не вважаю, що це якесь геройство, це просто моя життєва позиція", - стверджує ексглава ОП.
Зеленський водночас нібито зрозумів його і погодився з ним, тож тоді було "не до того, щоб просити залишитися".
"У нас достатньо відносини такі під час роботи склалися... Тобто він зрозумів, що це моя така позиція. Я її розказав... Я бачив це в пресі [про емоційну розмову]. Ні, у нас була абсолютно нормальна розмова. І коли я приніс заяву і далі. Безумовно, все це було нелегко", - додав Єрмак.
- Нагадаємо, наступного дня після того, як стало відомо, що Єрмак подав у відставку, видання The Economist написало, що той був "не при собі", коли усвідомив, що його звільнили.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
Україною правлять шахраї - злодії, ставленики Коломойського та російських козачків - медведчука та деркача.
Так цих подонків не гнати потрібно, а на дибу, щоб розкрили всю свою злодійсько - зрадницьку павутину.
@C0TUS
·
3 год
І все ж таки зацініть рівень піздєца:
- Україною керує наркоман
- Наркоманом керує лавочник Єрмак
- Єрмаком керує руснява ворожка Вероника.
це все, що вам треба знати про владну вертикаль України останніх 7 років.
.
Зебіли, ви точно за Веронику голосували?
- Можеш видалити мій номер зі списку контактів!
Послав відповідь:
- Хто це?