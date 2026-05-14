Член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бизнес-партнер Ермака Тапанова внесет за него 8 млн грн залога

И.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и бывшая деловая партнер Андрея Ермака внесет за него залог в размере 8 млн грн.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"Человек, который благодаря Ермаку до сих пор получает зарплату от государства в наблюдательных советах …..решил внести часть этой зарплаты в качестве залога за Ермака", - отметил он.

Тапанова в своем посте в Facebook заявила, что приняла решение "внести 8 000 000 грн на специальный депозитный счет для формирования залога, который определен решением Высшего антикоррупционного суда в качестве меры пресечения для Андрея Ермака".

Тапанова отметила, что эти средства являются частью ее официальных доходов, что указано в ежегодных декларациях.

Смотрите: Как только собрали достаточно доказательств, было принято решение о сообщении Ермаку о подозрении, — прокурор САП. ВИДЕО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

На дрони нема,а на заставу Мудаку знайдуть.😢
14.05.2026 13:51 Ответить
На оцю ряху є 180 лямів а простим солдатам немає?! Скільки оце зелене кодло допомогло особисто зсу?
14.05.2026 13:56 Ответить
+23
"В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та колишня бізнес-партнерка Андрія Єрмака Тапанова" внесе мільйони за дЄрьмака.

Чергова членкіня зебільної, антиукраїнської мафії, прилаштована на тепленьку посаду.

14.05.2026 14:01 Ответить
ну звісно що заставу за дєрьмака внесуть платники податків )

Zельоний сюр
14.05.2026 13:51 Ответить
Н***уя* себе, членкыня Роза может легко перекинуть 200.000 баков?? Сколько тогда же эта Роза в карман положила?
14.05.2026 14:13 Ответить
у нас завдяки дерьмаку і ко,таких Роз цілий букет
14.05.2026 14:20 Ответить
Якраз самий час всіх цих «Розочок» взяти на олівець.
Пам'ять залишиться, час прийде, пилюку з папочки здмухнемо. Довершимо що не дала з 2014 року закінчити війна.
14.05.2026 14:28 Ответить
Насосала з двух наглядових рад.
14.05.2026 14:50 Ответить
На дрони нема,а на заставу Мудаку знайдуть.😢
14.05.2026 13:51 Ответить
Бо на дрони ми назбираємо..
14.05.2026 21:43 Ответить
Єрмака на волю! Єрмака на волю!
14.05.2026 13:54 Ответить
Єрмака на волю! на зону!
14.05.2026 14:04 Ответить
д*Єрмака за воло і на шнурок !!!
14.05.2026 14:19 Ответить
його призвище-дєрьмак. це від слова-дєрьмо, можливо-лайно чи гівно тільки зелене.
14.05.2026 14:41 Ответить
На оцю ряху є 180 лямів а простим солдатам немає?! Скільки оце зелене кодло допомогло особисто зсу?
14.05.2026 13:56 Ответить
14.05.2026 13:59 Ответить
на жаль, ₴140 млн.... от якби прокурори заявили пів мільярда і вакс погодився, тоді б таких тьотьок треба було в десятки разів більше
14.05.2026 14:02 Ответить
Мендель не дасть збрехати
14.05.2026 15:37 Ответить
Вони допомогли попу московської церкви, як вони можуть допомагати ЗСУ хіба що для листів у суд від деяких корумпованих офіцерів.
15.05.2026 01:08 Ответить
Нормально так у в.о директора парків грошенят! І це точно не останні, не рахуючи магів, гадалок, співаків і інший непотріб.
14.05.2026 13:57 Ответить
Як і все плем'я зелених, вона харчувалася виключно ледь теплою "мівіною", а решту зберігала якраз для ось такого випадку.
14.05.2026 17:29 Ответить
Общак .
14.05.2026 13:58 Ответить
Тут проблєма. Не в грошах. Де найти стільки єврейського легального капіталу зараз коли майже всі вже втекли? Сподіваюсь нам оголосять повний список - хто, скільки дав "за єрмака". Це як тавро на решту життя. Складу в окрему паочку і буду відсідковувати роками. На всяк випадок.
14.05.2026 13:58 Ответить
14.05.2026 14:01 Ответить
Окрім заповіднику "Бабин Яр" ця д'Єрьмаківська шістка прилаштована в наглядові ради Укрнафти і Ощадбанку.
Така ж різнопрофільна і талановита, як сам дЄрьмак. 😏 Завдяки цьому Тапанова має кілька мільйонні річні зарплати і може вносити застави за свого пахана.
І подібних їй завдяки мудрому_наріду дЄрьмак розсадив на дуже багато посад.
14.05.2026 14:17 Ответить
Ви ж розумієте, що «Бабин яр» - це страховий поліс від можливих розслідувань щодо зловживань у двох інших державних «коморах».
14.05.2026 15:07 Ответить
Вона не своїми заставу внесе. Їй спершу компенсують з "+" "за турботу", і тільки потім вона внесе. Інакше ніяк.
15.05.2026 08:24 Ответить
Членкиня-коло члена.
15.05.2026 08:50 Ответить
Порублю, суки! Суки сбросились по рублю...(с)
14.05.2026 14:03 Ответить
Любой кто внесет заставу за Дерьмака - является его поддельником и должен сидеть вместе с ним в тюрьме!
14.05.2026 14:05 Ответить
14.05.2026 14:22 Ответить
Чия членкиня? Того, що я думаю?
14.05.2026 14:11 Ответить
Негуйово так членкині себе чухають
14.05.2026 14:12 Ответить
О, а казав шо ніхто і живе у підвалі ЩП.
А ти бач - а не тільки секс-партнерші, а ще й бандерші знайомі по бізнесям є!
14.05.2026 14:14 Ответить
******* кончений *******, які пороболи собі зарплати ці слуги!?
14.05.2026 14:16 Ответить
Самое смешное что эти деньги налогоплательщиков, она светит только официальные. То есть по итогу за дерьмака внесет часть залога самый мудрый нарид на свете. Гордитесь собой
14.05.2026 14:17 Ответить
Так членкиня чи *******?))))😅🤣😂
14.05.2026 14:19 Ответить
Всі, хто внесе заставу за дЄрмака - повинні сидіти в СІЗО поряд із ним ...
14.05.2026 14:19 Ответить
Ледве знайшли ким прикрити гроші з общака?
14.05.2026 14:22 Ответить
Зєлю ГЕТЬ !!!!
14.05.2026 14:23 Ответить
Точно шо члЄнкиня дЄрьмака...
14.05.2026 14:29 Ответить
Ганьба
Скільки можна було б підорів закобзонити
За 8 лямов
В тюрмі люди
Їжа є
Нехай би посидів
14.05.2026 14:34 Ответить
НАБУ І САП варто перевірити походження грошей членкині...
14.05.2026 14:56 Ответить
Був би молодшим може членом би влаштувався у бабин яр цієї членкині.
14.05.2026 15:00 Ответить
Маруся Звіробій

В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
14.05.2026 15:01 Ответить
Какой аморальный цинизм!!!!!!!
Поставить знак равенства между страшной трагедией БАБЬЕГО ЯРА!!!!
И тем, кто вместе с Зеленским привел Украину к катастрофе
Я, как гражданка Украины ,требую от Министрства Культуры
Отстранения от должности Тапановой
Ее поступок наносит Украине - огромный моральный ущерб
Такие люди не могут ассоциироваться с трагедией мирового масштаба
А именно это произошло в Бабьем Яру
Панове ,поддержите меня ,будь ласка....
14.05.2026 15:02 Ответить
Мы возмущаемся поведением МОК
Поведением ФИФА
И многими международными организациями
Которые толеруют российский шовинизм
Так давайте не позволим толеровать КОРРУПЦИЮ людей из высших эшелонов власти у самих себя
И не позволим делать это Директору музея
Который должен быть символом НАШЕЙ МОРАЛИ
В этот музей ходят тысячи украинцев
Всех возрастов
А его возглавляет человек - без совести и чести
Требую отстранения ТАПАНОВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
14.05.2026 15:08 Ответить
Не людина-членкиня.
15.05.2026 08:58 Ответить
И прямо вдруг возникло у нее такое жгучее непреодолимое желание достать из кармана 200000$ и расстаться с ними в пользу неизвестного героя. Так с миру по нитке, последнюю рубашку снимают, и ******** на свободе. Их надо в список записывать и собирать на тот самый корабль из анекдота.
14.05.2026 15:02 Ответить
На літак з фанери,та к ****.. матері,усіх.
15.05.2026 09:00 Ответить
Ну, борг чувіха віддала.
14.05.2026 15:09 Ответить
В.о. директора Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та колишня
бізнес-партнерка Андрія Єрмака
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться!"
Ця істота поєднує купу посад і кожного місяця отримує сотні тисяч від мудрого українського наріТу.
ХужеНеБудет!
14.05.2026 15:11 Ответить
в рік офіційно заробляє 10 млн. грн., вірна шлюшка, майже всю ЗП віддає
14.05.2026 15:11 Ответить
Членкині собі мільйонів легко насмоктають .
14.05.2026 15:34 Ответить
І чого одразу членкиня ? Може вона членкінесса .
14.05.2026 15:36 Ответить
Членососка
14.05.2026 15:52 Ответить
"Роза, Роза, нє віляйтє задом, нє вєляйтє задом вам говорят. Ето нєпрілічно..." (с) Але нічого дивного - #идівка вигороджує #ида, який пристроїв її на посади.
14.05.2026 15:48 Ответить
...думаю там может быть проблема не как "собрать" деньги, а как их "отмыть" перед внесением в качестве залога...
14.05.2026 16:04 Ответить
Ощад +Укрнафта скинулися, але чого так мало?
14.05.2026 16:20 Ответить
... статки всіх рятівників- вкладників варто обов'язково дослідити
14.05.2026 17:27 Ответить
кто такая эта Роза и откуда деньги?
14.05.2026 23:35 Ответить
 
 