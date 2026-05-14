Член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бизнес-партнер Ермака Тапанова внесет за него 8 млн грн залога
И.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и бывшая деловая партнер Андрея Ермака внесет за него залог в размере 8 млн грн.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Человек, который благодаря Ермаку до сих пор получает зарплату от государства в наблюдательных советах …..решил внести часть этой зарплаты в качестве залога за Ермака", - отметил он.
Тапанова в своем посте в Facebook заявила, что приняла решение "внести 8 000 000 грн на специальный депозитный счет для формирования залога, который определен решением Высшего антикоррупционного суда в качестве меры пресечения для Андрея Ермака".
Тапанова отметила, что эти средства являются частью ее официальных доходов, что указано в ежегодных декларациях.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Zельоний сюр
Пам'ять залишиться, час прийде, пилюку з папочки здмухнемо. Довершимо що не дала з 2014 року закінчити війна.
на волю!на зону!
Чергова членкіня зебільної, антиукраїнської мафії, прилаштована на тепленьку посаду.
Така ж різнопрофільна і талановита, як сам дЄрьмак. 😏 Завдяки цьому Тапанова має кілька мільйонні річні зарплати і може вносити застави за свого пахана.
І подібних їй завдяки мудрому_наріду дЄрьмак розсадив на дуже багато посад.
А ти бач - а не тільки секс-партнерші, а ще й бандерші знайомі по бізнесям є!
Скільки можна було б підорів закобзонити
За 8 лямов
В тюрмі люди
Їжа є
Нехай би посидів
В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
Поставить знак равенства между страшной трагедией БАБЬЕГО ЯРА!!!!
И тем, кто вместе с Зеленским привел Украину к катастрофе
Я, как гражданка Украины ,требую от Министрства Культуры
Отстранения от должности Тапановой
Ее поступок наносит Украине - огромный моральный ущерб
Такие люди не могут ассоциироваться с трагедией мирового масштаба
А именно это произошло в Бабьем Яру
Панове ,поддержите меня ,будь ласка....
Поведением ФИФА
И многими международными организациями
Которые толеруют российский шовинизм
Так давайте не позволим толеровать КОРРУПЦИЮ людей из высших эшелонов власти у самих себя
И не позволим делать это Директору музея
Который должен быть символом НАШЕЙ МОРАЛИ
В этот музей ходят тысячи украинцев
Всех возрастов
А его возглавляет человек - без совести и чести
Требую отстранения ТАПАНОВОЙ!!!!!!!!!!!!!!!
колишня
бізнес-партнерка Андрія Єрмака
"Кую, лужу, паяю, хочу жениться!"
Ця істота поєднує купу посад і кожного місяця отримує сотні тисяч від мудрого українського наріТу.
ХужеНеБудет!