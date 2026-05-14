Щойно зібрали достатньо доказів, було ухвалено рішення про повідомлення Єрмаку про підозру, - прокурор САП. ВIДЕО

Досудове розслідування у справі щодо екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака триває.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила прокурорка САП Валентина Гребенюк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Щодо оскарження ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу відповідне рішення буде ухвалено після ознайомлення з мотивами ухвали слідчого судді", - зазначила вона.

Наразі повний текст ухвали відсутній.

Водночас Гребенюк зауважила, що досудове розслідування у провадженні триває.

Також дивіться: Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО

"Про те, які слідчі дії ми проводимо та плануємо проводити, я наразі не можу коментувати, оскільки це захищено таємницею досудового розслідування. Про важливі рішення або події ми коментуватимемо на офіційних каналах НАБУ і САП", - додала прокурорка.

Гребенюк також наголосила, що провадження розслідується відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Водночас прокурорка САП, коментуючи заяви захисту Єрмака про "тиск", сказала, що не розуміє, про що йдеться.

"Щойно ми зібрали достатньо доказів, ми ухвалили рішення про повідомлення особі про підозру", - підсумувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заставу за Єрмака можуть внести вже сьогодні різні представники з юридичних кіл, - Железняк

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте: Єрмак заявив, що сам звільнився з ОП через "сильний тиск" на Зеленського