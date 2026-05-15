Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака. ФОТО

Бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес денежный залог в размере 30 миллионов гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях со ссылкой на "Украинскую правду".

К слову, недавно Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Однако он продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Также добавим, что вчера Роза Тапанова - и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бывшая бизнес-партнерша Андрея Ермака внесла за него 8 миллионов гривен из 140 миллионов гривен залога.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Дело против Ермака является заказным. Железняк - заказчик, - адвокат Фомин. ВИДЕО

Крот кроту брат
тьху потвора...
Черговий зелений петераст
два чоботи - пара. убогі. мабуть, екстренер керував збірною також за "порадами вєронікі ********", тому й результат такий
вони всі якісь хунвейбіни
Підар.
Что ты там пи#дишь?
ще один тимощук
дякуючи єрмаку, ребров став тренером збірної з зп 1,2 млн євро в рік
ну вот пришло время "отрабатывать" высокую зарплату...
Всього-на-всього зарплатня за пів року.
как правило, главный тренер приводит с собой помощников, целый тренерский штаб. Нередко это высокооплачиваемые иностранные специалисты .
Потихеньку маски знімаються і все більше з'ясовується, скільки в Україні гидоти!!!
Фуууууу.....!!!!!
Якщо за 12 років за масові вбивства на Майдані нікого покарали, то чому тут дивуватись!
73 %
Скільки там вже назбиралось на спецрахунку грошової застави? Є вже 50 мільйонів?
Апеляція скоріш за все знизить суму застави до фактичної на день розгляду апеляційної скарги і Єрмак вийде з СІЗО. І вочевидь у в'язницю вже не повернеться.
Чому?
Єрмаку вміняють причетність до схеми легалізації понад 460 млн грн. через будівництво елітного житлового комплексу «Династія» у Козині під Києвом (справа «Мідас»). Тобто йдеться про санкцію, передбачену частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).
За версією слідства, Єрмак нібито сприяв діяльності організованої групи (зокрема, пов'язаної з Міндічем), забезпечував фінансування, залучав осіб тощо.
Як відомо, організатором будівництва ЖК "Династія" був колишній віце-прем'єр Чернишова. Без його показів зібрану слідством доказову базу причетності Єрмака до будови під кодуванням R2 перетворити на логічний і завершений кейс, що доводить його умисел на заволодіння цим об'єктом у власність безоплатно чи з дисконтом, та ще й з усвідомленням злочинного походження джерела фінансування через схеми "Мідас" буде неможливо.

На даний момент справа налічує 16 томів.
Основні докази, які вже оприлюднені/представлені в суді (станом на травень 2026) є такими:
1) Переписка учасників будівництва, де ім'я Єрмака («Андрій Борисович», «Єрмак», «А.Б.») згадується поряд із позначенням R2 (резиденція №2). Учасники проєкту часто використовували кодові позначення, але іноді переходили на прямі імена;
2) Excel-файл на телефоні головного архітектора проєкту: таблиця з графіком зустрічей по резиденціях. Навпроти R2 прямо вказано «Андрій Борисович» (А.Б.);
3) Фото та повідомлення (наприклад, від грудня 2024/2020 у телефоні одного з учасників): на фото - Чернишов, Єрмак та інші, з підписом про резиденції в тому ж порядку;
4) Переписка з дизайнеркою/архітекторами (в т.ч. з уповноваженою особою Єрмака - спочатку батьком Борисом Єрмаком, потім Наталею Квелєнковою): Єрмак нібито погоджував дизайн, зміни, зустрічався щодо R2 навіть у 2022 році;
5) Документи про фінансування R2 (частина коштів із «пральні» Міндіча, пов'язана зі схемами «Мідас»).
6) Інші матеріали: підпис на концепції проєкту (під схожий на Єрмака), дані про уповноважених осіб, бухгалтерія тощо.
,,За ділами вашими судитимуть вас"-- цитата .
Він не за наших грав, як це тепер стало відомо
А на ЗСУ хоч копійку спромігся пожертвувати?
ребров-ти пдорас йбаний.
Скільки в общак вклав сам Андрій Шевченко, президент УАФ?
Москворота 3,14zdot@...
Не думаю, що ці особи заплатили хоч копійку зі своїх грошей. Просто йде легализація напижжених Дєрмаком та його сворою грошей. Пібираються відомі особи, які в принципі мають бабло. Зі своїх рахунків кидаються гроші на залог, з попереднім навантаженням на інші рахунки відмиваємих грошей. Всо просто. От повірте, наступни внесок буде теж від відомої особи.
💯💯💯 він мабуть їм ще й доплачує щоб справити враження про звязок з популярними особами
Але тих хто підтримує шахраїв суспільство повинно засуджувати та бойкотувати,
наприклад взяли і дружно не прийшли на футбольний матч
Чомусь відчувається волосато-пейсата рука суркіса...
Фу ***** ....
А хто Реброву підкинув 30 млн, може Суркіси?
Так чи інакше український футбол - це не менший корупційний гнидник ніж політика. Не дивно чому збірна України досі не може попасти на ЧС.
Людина своїми діями малює свою характеристику. Після цієї дії Ребров забруднити своє ім'я зеленим лайном, в воно не відмивається.
тренер - лайно, і як людина виявився теж не краще...
Він такий і був ще гравцем, він же донецький.
Просто цікаво - невже всі ці гниди, які вносять заставу за мародера та ************ агента, не думають взагалі про своє майбутнє? Чи вони щиро вірять в те, що ця зелена патороч прийшла до влади назавжди?
Вони ЗАРОБЛЯЮТЬ.
Це ще що за ***********?
уважение ТРЕНЕРУ и ФУТБОЛИСТУ!
А ми поважаємо Ваш тонкий тролінг
Якщо Ви так тонко затролили єрмаківського *ОПівського бота Vad Vad - то прийміть моє визнання.
Збірна під його "керівництвом" проср*ла все що тільки можливо...
Ось кому потрібно піднімати податки за надприбутки, футболістам, пєвцам ротом, блогерам,
бо ніхто не працює більше ніж 24 години на добу, але встановили так, що одна праця оплачується добре, а інша лише щоб могли вижити та знову піти на роботу
Я не знаю який був футболіст ребров але тренер з нього як з гівна куля.
Тренер в Україні був один, а всі інші аматори. А про гравця Реброва можно почитати якщо тобі, незнайко, років так мало.
Пофіг який він там був ногомячист але один ось цей зашквар перекреслює всі його "заслуги"
Та мені Ребров індиферентний бо він донецький і цим все сказано давно, просто зараз побільшало незнайок які мають в собі сили про щось писати.
як футболіст то все ок! а от тренер з нього дірявий...
Отих "вносітєлєй" - на одну шконку до андрюші.
Хоча б 5 тисячз застави перевести в монету. Нехай жруть і підтираються.
часи ох..них історій...
***** вніс не свої гроші, а зепідарського общака, він тільки підтвердив що такий самий презерватив. А дєрьмак вже в понеділок вийде із іншим планом втечі ..
А колись був тим, кого поважали 🤢
А чиї гроші він передав? Щось не схож він ні на крутого мільйонера-інтелектуала, ні на баригу.
А Толя Тимощук ще не вніс?
Треба ще поставити запитання цьому ******* скільки він сам заробив на цьому коли робив внесок із общака зелених, ще почекаємо коли бубка сєпар поганий допоможе із внесками.
Ще один патріот ''засвітився''! Напевно, має вагомі причини, щоб внести 30 млн грн застави за Єрмака. Можливо, Єрмак для Реброва - моральний ідеал?!
https://t.me/allgolobutsky/35004 Олексій Голобуцький, політтехнолог:
Складається враження, що Єрмак так чи інакше вже впливав майже на всі ключові сфери життя в Україні. І справа навіть не в тому, що Ребров провалив відбір на чемпіонат світу цього року чи що він нібито поганий тренер - я цього не стверджую. Невдалих тренерів у футболі вистачало завжди.
Проблема - у кумівстві. Бо навіть хороший фахівець, який приходить не через відкриту конкуренцію, професійні заслуги й результат, а як «свій», друг, кум чи наближена людина, рано чи пізно стає частиною цієї системи.
І тоді з'являється справжній антипод Мідаса: якщо все, до чого торкався Мідас, ставало золотом, то тут усе перетворюється на лайно.
Тепер реброва для нас не існує ,я не знаю це треба дурнем бути ,чи ворогом.
Ну ось і видно список зашкварених, ті хто вносить заставу то видно що вони рахувалися в мутних схемах
Це маркер , ребров корупційне лайно, треба перевіряти на його діяльність в Динамо .
Був один відомий футболіст, Шевченко Андрійко якого Королєвська розвела на гроші, з цим буде так само.
Своїм внеском бездарний тренер ***** підтвердив давно відому істину - в зеленій зграї ніколи не було, немає і не може бути в принципі компетентних фахівців і просто порядних людей.
Та пофіг, хто вніс - краще гроші на бюджетному рахунку (держава їх буде протягом всього цього часу використовувати безпроцентно), хоч якась користь з цього "пацієнта".
Ви впевнені, що ці гроші буде використовувати держава?
Впевнений - депозитний рахунок суду відкритий у казначействі. І ці кошти включаються до загального залишку казначейського рахунку (тобто казначейство ними "крутить"). Там технічно інших варіантів немає і не може бути.
Тільки аморальні люди та злочинці, які в долі, можуть допомагати Єрмаку. Якби у мене була можливість я б плюнув Реброву в обличчя, як подяку від громадян України
В чорний список кацапа риброва
*****
Ребров горловчанин и учился в 54 школе в Горловке. Перед 14 годом , когда точно не помню , он приезжал в родную Горловку и школу. Ну там же тепло и с почетом встретили « звезду» в надежде что он поможет родной школе с ремонтом спортзала .. короче все раскатали губы , а он подарил им футбольный мяч и свалил ))))
За "Барселону" 0:4, звісно, дякую.
Але, Сирьожа, ти поц.
Оце ж шкурка...Не здивуюся,якщо і його кумася Андруша Пазік,руки погрів з бюджету на спорт.
Сергі́й Станісла́вович Ребро́в (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 3 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівка, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецька область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР)

У червні 2000 року перейшов до англійського клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%80 «Тоттенгем»

Разом з казанською командою Сергій Ребров став https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2008 чемпіоном Росії 2008.

21 червня 2017 року Сергій Ребров очолив тренерський штаб клубу з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B3%D0%BB%D1%96_(%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0) «Аль-Аглі» з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B0 Джидди

22 серпня 2018 року став головним тренером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 угорського клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88 «Ференцварош»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [

6 червня 2021 року Ребров очолив найтитулованіший клуб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%95%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8 ОАЕ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1) «Аль-Айн» із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B9%D0%BD однойменного міста

14 березня 2013 року неподалік від бази київського «Динамо» Людмила Реброва потрапила в автоаварію За однією з версій, вона, не впоравшись із керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобіль «Жигулі», який перекинувся від удару. Унаслідок цього загинула вагітна жінка і постраждав її чоловік, що їхали в «Жигулях». Після цього Людмила виїхала на постійне проживання до Англії.
А де Андрюша Шевченко?
Той хто інвестував 10 лямів партії "Вперед Україна!" Королевської, просто мусить бути в цьому списку зашкварених контрацептивів.

З такими людьми український футбол буде тільки процвітати, як армія при Зеленському!
Тільки не завдяки, а всупереч!!!
От тепер це падло податкова повинна посадити на гачок і перевірити кожну його копійку і кожен квадратний метр житла його і його родичів і даже тещі. Може тоді казнокради і ті хто їм допомагає почнуть задумуватись чи воно того варте
Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-klopotatyme-pro-trymannja-jermaka-pid-vartoju/33755216.html клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.

У САП зазначають, що Андрій

Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-zastava-yermak-skhemy/33756819.html
Ермак, отрабатывающий интересы Кремля,
и, может быть, невинный дурачок Зеленский. Или актер, прекрасно играющий роль невинного дурачка", - Пионтковский

Политолог утверждает, что "Ермак очень долго и упорно" рассказывал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору
и бывшему спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру,
что "это Украина виновата в войне" на Донбассе, обвиняя в этом пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Он прибегал к мелодраматическим приемам. Вынимал из кармана чуть ли не со слезами на глазах какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками (как потом выяснилось, никаких таких родственников погибших у него не было): "Вот мои погибшие родственники. Я ненавижу Порошенко и никогда не смогу простить их гибель, его считаю виновником их смерти, а не Путина", - отметил Пионтковский.

Больше читайте тут: https://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD/news/politics/piontkovskiy-zayavil-chto-pomoshchnik-zelenskogo-ermak-soznatelno-deystvuyushchiy-agent-putinskogo-rezhima-1431169.html https://гордон/news/politics/piontkovskiy-zayavil-chto-pomoshchnik-zelenskogo-ermak-soznatelno-deystvuyushchiy-agent-putinskogo-rezhima-1431169.html
Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"

https://zik.ua/ru/news/2019/10/03/ermak_vernul_kolomoyskogo_v_byznes_s_rossyey_v_obmen_na_formulu_shtaynmayera_1660313
Страное совпадение арест Ермака и самьій сильньій обстрел Киева
Канал КОЗАК-ЄРМАК

Прихід Єрмака у переговори з росіянами ознаменував "зміну стратегії" в самому Кремлі. І замість "архітектора Новоросії", непоступливого Суркова, куратором України став "добрий українець", заступник глави адміністрації Путіна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/01/27/7105590/ Дмитрій Козак.

І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою.
Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - ділиться побоюваннями один із чільних дипломатів МЗС, натякаючи на те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством.

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
"Єрмак прийшов з бізнесу, він думає, що тут можна, як і там, про все домовитись і порішати.

Але він з першої ж спроби вскочив у пастки, які йому розставили. І американці з Джуліані, і росіяни з Козаком.

Москва поступово втягує Єрмака в переговори, видає нам людей, а сама думає, як зняти блокаду і всунути нам Донбас", - вважає один із попередників Єрмака в головному кріслі в Адміністрації.


https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
************
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ЕРМАК ИМЕЕТ БИЗНЕС-СВЯЗИ С ОДИОЗНЫМ ПУТИНСКИМ ОЛИГАРХОМ - ЖУРНАЛИСТЫ

Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".

"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.

"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.

Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение

https://www.5.ua/ru/polytyka/sovetnyk-prezydenta-ermak-ymeet-byznes-sviazy-s-odyoznim-putynskym-olyharkhom-zhurnalysti-203367.html
Все , що ви хочете знати про Єрмака. Все достеменно!

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
Всі, хто внесуть заставу, отримають взад готівку від єрмаківського ОПГ. Ім просто потрібні люди з білими доходами.
..Ребров - просто ще один "законтачений" дермаком..
і нафіга воно йому було треба?..
Президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв,

що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,

а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та

пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.

Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
реброфф х у йло!!!
