Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака. ФОТО
Бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес денежный залог в размере 30 миллионов гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях со ссылкой на "Украинскую правду".
Подробности
К слову, недавно Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Однако он продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.
Также добавим, что вчера Роза Тапанова - и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бывшая бизнес-партнерша Андрея Ермака внесла за него 8 миллионов гривен из 140 миллионов гривен залога.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Фуууууу.....!!!!!
Апеляція скоріш за все знизить суму застави до фактичної на день розгляду апеляційної скарги і Єрмак вийде з СІЗО. І вочевидь у в'язницю вже не повернеться.
Чому?
Єрмаку вміняють причетність до схеми легалізації понад 460 млн грн. через будівництво елітного житлового комплексу «Династія» у Козині під Києвом (справа «Мідас»). Тобто йдеться про санкцію, передбачену частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).
За версією слідства, Єрмак нібито сприяв діяльності організованої групи (зокрема, пов'язаної з Міндічем), забезпечував фінансування, залучав осіб тощо.
Як відомо, організатором будівництва ЖК "Династія" був колишній віце-прем'єр Чернишова. Без його показів зібрану слідством доказову базу причетності Єрмака до будови під кодуванням R2 перетворити на логічний і завершений кейс, що доводить його умисел на заволодіння цим об'єктом у власність безоплатно чи з дисконтом, та ще й з усвідомленням злочинного походження джерела фінансування через схеми "Мідас" буде неможливо.
На даний момент справа налічує 16 томів.
Основні докази, які вже оприлюднені/представлені в суді (станом на травень 2026) є такими:
1) Переписка учасників будівництва, де ім'я Єрмака («Андрій Борисович», «Єрмак», «А.Б.») згадується поряд із позначенням R2 (резиденція №2). Учасники проєкту часто використовували кодові позначення, але іноді переходили на прямі імена;
2) Excel-файл на телефоні головного архітектора проєкту: таблиця з графіком зустрічей по резиденціях. Навпроти R2 прямо вказано «Андрій Борисович» (А.Б.);
3) Фото та повідомлення (наприклад, від грудня 2024/2020 у телефоні одного з учасників): на фото - Чернишов, Єрмак та інші, з підписом про резиденції в тому ж порядку;
4) Переписка з дизайнеркою/архітекторами (в т.ч. з уповноваженою особою Єрмака - спочатку батьком Борисом Єрмаком, потім Наталею Квелєнковою): Єрмак нібито погоджував дизайн, зміни, зустрічався щодо R2 навіть у 2022 році;
5) Документи про фінансування R2 (частина коштів із «пральні» Міндіча, пов'язана зі схемами «Мідас»).
6) Інші матеріали: підпис на концепції проєкту (під схожий на Єрмака), дані про уповноважених осіб, бухгалтерія тощо.
наприклад взяли і дружно не прийшли на футбольний матч
Так чи інакше український футбол - це не менший корупційний гнидник ніж політика. Не дивно чому збірна України досі не може попасти на ЧС.
бо ніхто не працює більше ніж 24 години на добу, але встановили так, що одна праця оплачується добре, а інша лише щоб могли вижити та знову піти на роботу
Хоча б 5 тисячз застави перевести в монету. Нехай жруть і підтираються.
Складається враження, що Єрмак так чи інакше вже впливав майже на всі ключові сфери життя в Україні. І справа навіть не в тому, що Ребров провалив відбір на чемпіонат світу цього року чи що він нібито поганий тренер - я цього не стверджую. Невдалих тренерів у футболі вистачало завжди.
Проблема - у кумівстві. Бо навіть хороший фахівець, який приходить не через відкриту конкуренцію, професійні заслуги й результат, а як «свій», друг, кум чи наближена людина, рано чи пізно стає частиною цієї системи.
І тоді з'являється справжній антипод Мідаса: якщо все, до чого торкався Мідас, ставало золотом, то тут усе перетворюється на лайно.
Але, Сирьожа, ти поц.
У червні 2000 року перейшов до англійського клубу «Тоттенгем»
Разом з казанською командою Сергій Ребров став чемпіоном Росії 2008.
21 червня 2017 року Сергій Ребров очолив тренерський штаб клубу з Саудівської Аравії «Аль-Аглі» з Джидди
22 серпня 2018 року став головним тренером угорського клубу «Ференцварош»
6 червня 2021 року Ребров очолив найтитулованіший клуб ОАЕ «Аль-Айн» із однойменного міста
14 березня 2013 року неподалік від бази київського «Динамо» Людмила Реброва потрапила в автоаварію За однією з версій, вона, не впоравшись із керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобіль «Жигулі», який перекинувся від удару. Унаслідок цього загинула вагітна жінка і постраждав її чоловік, що їхали в «Жигулях». Після цього Людмила виїхала на постійне проживання до Англії.
Той хто інвестував 10 лямів партії "Вперед Україна!" Королевської, просто мусить бути в цьому списку зашкварених контрацептивів.
З такими людьми український футбол буде тільки процвітати, як армія при Зеленському!
Тільки не завдяки, а всупереч!!!
Валентина Гребенюк, обґрунтовуючи https://www.radiosvoboda.org/a/news-sap-klopotatyme-pro-trymannja-jermaka-pid-vartoju/33755216.html клопотання щодо тримання під вартою з альтернативою застави, заявляла, що екскерівник ОП має достатньо ресурсів, щоб переховуватися як за кордоном, так і в Україні.
У САП зазначають, що Андрій
Єрмак нині має чотири дипломатичні паспорти, найновіший з яких чинний до 2030 року.
и, может быть, невинный дурачок Зеленский. Или актер, прекрасно играющий роль невинного дурачка", - Пионтковский
Политолог утверждает, что "Ермак очень долго и упорно" рассказывал временному поверенному в делах США в Украине Уильяму Тейлору
и бывшему спецпредставителю Госдепа США по вопросам Украины Курту Волкеру,
что "это Украина виновата в войне" на Донбассе, обвиняя в этом пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Он прибегал к мелодраматическим приемам. Вынимал из кармана чуть ли не со слезами на глазах какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками (как потом выяснилось, никаких таких родственников погибших у него не было): "Вот мои погибшие родственники. Я ненавижу Порошенко и никогда не смогу простить их гибель, его считаю виновником их смерти, а не Путина", - отметил Пионтковский.
Прихід Єрмака у переговори з росіянами ознаменував "зміну стратегії" в самому Кремлі. І замість "архітектора Новоросії", непоступливого Суркова, куратором України став "добрий українець", заступник глави адміністрації Путіна https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/01/27/7105590/ Дмитрій Козак.
І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою.
Бо ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - ділиться побоюваннями один із чільних дипломатів МЗС, натякаючи на те, що контакти Єрмака з Козаком і росіянами жодним чином не координуються з міністерством.
Але він з першої ж спроби вскочив у пастки, які йому розставили. І американці з Джуліані, і росіяни з Козаком.
Москва поступово втягує Єрмака в переговори, видає нам людей, а сама думає, як зняти блокаду і всунути нам Донбас", - вважає один із попередників Єрмака в головному кріслі в Адміністрації.
Ермак через собственную компанию "Интерпромфинанс-безопасность" имеет совместный бизнес с компанией "Сарыч".
"Раньше это была украинская компания, которая владела землей в бухте Ласпи, но она перерегистрировалась в России по тем законам и сменила собственников. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу - друга Путина, строителя Крымского моста и самого токсичного из российских олигархов", - говорится в материале.
"Господин Ротенберг или какое-то там другое лицо из России могло стать владельцем бизнеса в Украине таким образом. Не совсем формально - между капель пройти", - отметил юрист по земельным вопросам Егор Недашковский.
Журналисты несколько недель пытались договориться об интервью с Андреем Ермаком. Он игнорировал обращение
і нафіга воно йому було треба?..
що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,
а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та
пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.
Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.