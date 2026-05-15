Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен залога за Ермака. ФОТО

Бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес денежный залог в размере 30 миллионов гривен за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут в соцсетях со ссылкой на "Украинскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

К слову, недавно Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Однако он продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Также добавим, что вчера Роза Тапанова - и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бывшая бизнес-партнерша Андрея Ермака внесла за него 8 миллионов гривен из 140 миллионов гривен залога.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Смотрите: Дело против Ермака является заказным. Железняк - заказчик, - адвокат Фомин. ВИДЕО