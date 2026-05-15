Новости Подозрение Ермаку
Дело против Ермака является заказным. Железняк – заказчик, – адвокат Фомин

Адвокат бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Фомин в ходе телеэфира заявил, что дело против его подзащитного носит политически мотивированный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видео опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк.

В беседе ведущая спросила адвоката, считает ли он это дело политически мотивированным и кто может стоять за его "заказом". В ответ юрист заявил, что, по его мнению, дело носит политический характер.

Когда журналистка уточнила, кто именно может быть "заказчиком":

"Ну, вот господин Железняк, я смотрел... Наверное, тоже заказчик. Ну, безусловно", - отметил адвокат.

В ответ ведущая переспросила:

"Железняк заказчик?"

На что адвокат ответил: 

"Ну, он говорит, что написал заявление, и сейчас просит 12 лет. Почему он не заказчик?".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Топ комментарии
+54
Замовна справа? Весь український народ замовив цю справу і вже дуже давно.
15.05.2026 08:00 Ответить
+52
Віримо, віримо. Справу проти єрмака чекав майже весь український народ, як і чекає проти іншого мародера та ворога. А Железняк молодець, якщо може замовляти такі справи.
Пане Железняку, замовте справу ще проти Голобородько та його оточення, які на мільярди обікрали Україну!!!
15.05.2026 08:02 Ответить
+40
А "справа" Червінського - не замовна?
15.05.2026 07:59 Ответить
Який Железняк? Матрос? Ох і казкарі ці адвокати.
15.05.2026 07:59 Ответить
Адвокат заробляє гроші, і не погано. Тому совість він здає при отриманні адвокатського посвідчення
15.05.2026 08:26 Ответить
Так це виходить, що Железняк примусив єрмака і зеленського з шоблою, таке будівництво династії, розпочати у Козині??? Щось забрехався уже адвокат, за гроші єрмака ??? Щетельней треба…. Або до лікаря!!
15.05.2026 12:12 Ответить
А "справа" Червінського - не замовна?
15.05.2026 07:59 Ответить
"Ета другоє"
15.05.2026 08:34 Ответить
"Ну прі чьом тут єлдак?!"
15.05.2026 08:35 Ответить
Замовна справа? Весь український народ замовив цю справу і вже дуже давно.
15.05.2026 08:00 Ответить
Віримо, віримо. Справу проти єрмака чекав майже весь український народ, як і чекає проти іншого мародера та ворога. А Железняк молодець, якщо може замовляти такі справи.
Пане Железняку, замовте справу ще проти Голобородько та його оточення, які на мільярди обікрали Україну!!!
15.05.2026 08:02 Ответить
"Майже весь український народ" - це майже усі з тих не 73 відсотків? Бо фанати блазня - такі ж фанати його завгоспа і за сумісництвом куратора. І навряд чи вони будуть у захваті, коли одного з їх кумирів таки посадять ("посадять" - це гіпотеза, далека від реальності, якщо що).
15.05.2026 08:09 Ответить
Шановний пане, давно немає підтримки тих 73% у Голобородька, які були в 2019 році. Більшість серед тих, хто його підтримував - ненавидить його. Є якась частина зомбованих і хворих, але їх не більше 10%. Не вірте тим цифрам, які йому малюють. Хто може підтримувати людину, яка займалася кадровою політикою по порадах відьми із відділу ФСБ?
15.05.2026 08:16 Ответить
Та якто пофіг що вони там навидять-ненавидять, підтримував-непадтримував, шнеля на фронт здихать за свого кумира.
15.05.2026 08:20 Ответить
На фронті ті, хто любить Україну, а ті, що підтримали блазня в більшості втекли за кордон. Хто не встиг - до цього часу - платять десятки тисяч доларів США корумпованій, вибраній ними владі, щоб втекти з країни зеленої мрії, навіть тонучи в Тисі. Хто хитриші - мають броню і круті посади.
15.05.2026 08:23 Ответить
Такк і я про теж тільки іншими словами.
15.05.2026 08:28 Ответить
Цифрам я давно не вірю, вірю своїм спостереженням, розмовам навкруги. Може, й не 73%, трішки менше, але у блазня підтримка колосальна. І це незважаючи на постійні зашквари, які вже не можна приховати або перебити пропагандою, незважаючи на гектари могил під жовто - блакитними прапорами. Не хочу нікого і ні за що агітувати або когось повчати, але у 2019 році я не міг повірити, що населення настільки тупе і так піддається пропаганді, що віддасть владу блазню пейсатому, який відкрито знущався над тим же населенням. Але виявилося, що я дуже помилявся. Так що зараз не маю підстав для оптимізму відносно якогось кардинального зниження поголів'я дебілів і ждунів.
15.05.2026 09:32 Ответить
Підтримую Вас на 100%, за виключенням, що багато підтримують блазня. Вони кричать за нього, щоб не визнати свого найтупішого вибору. Але вже ніколи на нього не проголосують. Дебіли шукають нового месію, якого також виберуть не по його діях і професіоналізму, а по обіцянках.
15.05.2026 09:56 Ответить
Це точно.👍
15.05.2026 11:14 Ответить
Насправді навіть у 2029 р. було 43% (якщо зважити на явку виборців).
15.05.2026 10:01 Ответить
Не 43% а 90%. Тому що ті хто не прийшов такі ж ідіоти.
15.05.2026 11:10 Ответить
Що ідіоти, я згоден, що однакові - не згоден. Ті, що молилися з виряченими очима на месію-зєльонкіна- геть відбиті. Ті, що не добачили різниці (а, всі вони, мовляв, однакові), - трохи притомніші. На якусь міру й Порошенко сам винен, бо йшов на компроміси з риґоватою. За те й поплатився.
15.05.2026 13:24 Ответить
Ви занадто спрощено уявляєте управління країною. Порошенко не мав монобільшості в парламенті і для того щоб прийняти якийсь закон він змушений був домовлятись з депутатськими групами, які представляли інтереси Ахметова, Коломойського та інших. Відповідно вони собі щось виторговували. Крім того, ведучи складну гру з представниками "руского міра" в Україні він давав оманливу надію путіну, що у росіян є шанс взяти Україну під свій контроль без вводу військ. Це рятувало нас від повномасштабної агресіЇ. Думаю в Україні немає більш нікого крім Порошенка, хто зумів би так пройти по лезу ножа. Але любителям простих рішень цього незрозуміти.
15.05.2026 19:02 Ответить
Але й вибори він програв саме через те, що компромісів було забагато: люди позневірювалися. Ситуація в нього, звісно, була далека від ідеальної й він спромігся зробити напрочуд багато як на свої об'єктивно обмежені можливості.

Я, скажімо, за нього й голосував саме з огляду на це, зваживши плюси й мінуси.

Хоча були в нього й великі помилки на кшталт судової реформи, яка очевидно мала й має за наслідок неґативний відбір у цьому середовищі.

Та все ж, із теперішнім одоробальцем - ніякого порівняння. За зєльонкіним не пригадаю ні однісінької доброї справи.
15.05.2026 19:26 Ответить
Так, але все одно - то зріз суспільства, виборців. І ще не ясно, який би був результат, якби явка була більшою. Боюся, що було б не 73%, а значно більше. Населення, тупе у своїй масі і орієнтоване на любов до кацапії, та ще й прибите агресивною пропагандою на користь торчка, могло б видати ще катастрофічніший результат.
15.05.2026 16:33 Ответить
Населення в нас є різне. Якби воно було в переважній масі зорієнтоване на москалів, ми б уже давно мали Білорусь дубль два. А так у нас є гойдалки, й інколи перемагає та частина, що москалів не любить. Грубо кажучи, маємо 40% вати, 30% патріотів і 30% болота. За всіма ознаками, наступного разу ситуація має гойднутися в протилежний бік - через що зєльонкін і не буде проводити виборів.
15.05.2026 19:32 Ответить
Воно то так, але для того того натовпу характерне не вірність своєму вибору, не розуміння, що і для чого, не власна відповідальність за свої власні дії, а щоб завжди був хтось, хто винен в усьому, в усіх його проблемах і негараздах. Тому, сім років тому сказали, що то Порошенко, значить, абинепорошенко, бо він всь вкрав. Тепер Єрмак, значить Єрмак.
І, що найцікавіше, першими, хто будуть і його, і Зеленського, і всіх їх слуг топтати і дерти на шматки саме ті, хто його і того ж Зеленсього, і ту ж всю зелену зграю возніс на владний Олімп. Люто так, буквально горло будуть перегризати. То як тільки тому натовпу буде то дозволено...
15.05.2026 08:18 Ответить
+++++ Добавить нічого. Точно в ціль !
15.05.2026 08:26 Ответить
На 1,4 трн. Щось ви принижуєте їхні зздібності)
15.05.2026 09:47 Ответить
Єрмак знає все про зеленського. І щоб Єрмак не почав говорити, у зеленського є два варіанти - вивезти його з країни або ліквідувати. Ставлю на перший варіант
15.05.2026 08:05 Ответить
Єрмак не заговорить, не дозволять хазяї московські. Оприлюднений компромат - вже не компромат. А торчка кацапи триматимуть на повідку тим компроматом, періодично і дозовано ознайомлюючи блазня зі змістом цікавої папочки (або флешечки, неважливо).
15.05.2026 08:13 Ответить
🔥🔥🔥
15.05.2026 08:34 Ответить
Так первий варіант без гарантій, а на другий, ну от що може інфантильний недалекий підліток, хіба що заховатись під кровать. Тут виникає пародія на варіант --- ти до розумних чи до красивих.
15.05.2026 08:17 Ответить
Де єрмак зловив такого тупого адвоката . А яка справа не є замовною ?
15.05.2026 08:08 Ответить
Який замовник такий і адвокат. Відео просто бімба !
15.05.2026 08:30 Ответить
15.05.2026 08:10 Ответить
Ванга з неї ху≠ова, прямо скажемо. Гадалка та ще по феншуЮ з неї ще ********.
Дивно який розумовий розвиток треба мати, яке загальне IQ щоб не розгледіти в ній звичайну ватну ************?
Мабудь нульовий.
І ці люди управляють країною у найскладніші для нас часи?!
Страшне божевілля. Напасть.
15.05.2026 08:39 Ответить
Замовник весь український народ - якого вже підзаїбала ця шайка - лєйка
15.05.2026 08:11 Ответить
Да,то всьо Желєзняк будував всі оті маєтки та хотів їх підкинути чєсним чєснюкам...
15.05.2026 08:13 Ответить
Цинічна адвоПадаль: Україна "замовить" Дєрмака 💯%
15.05.2026 08:14 Ответить
Вероніка гадалка керувала 5 років державою?
15.05.2026 08:19 Ответить
Може і зараз керує, бо дуже багато знає про те хто з їв мівіну де і як відбивались.від чеченців.
15.05.2026 08:41 Ответить
Мені і смішно і хочеться плакати, що нарід 73% у 2019 році на своїх руках приніс у владні кабінети антимайданівців і відьму із управи ФСБ Вероніку Анінієвич. Якщо послухати справу єрмака, то країною під час війни керувала відьма з погонами ФСБ.
15.05.2026 08:20 Ответить
А немає відчуття, що ми вже російськопівнічнокорейська республіка?
15.05.2026 08:42 Ответить
Є відчуття, що вже немає тієї України і ніколи не буде із населенням 40 мільйонів, двома морями, найбільшою в Європі АЕС..., а є найбільші в світі за величоною і кількістю цвинтарів і зрадників та мародерів при владі та залишеногно тут населення пенсіонерів, інвалідів, наркоманів і алкашів, які не виїхали до ЄС. Немає кому народжувати наше майбутнє.
А ідіоти до цього часу прославляють Голобородька, ніби в нас нічого не відбулося і стоїмо перед вибором, як це було у 2019 році.
15.05.2026 10:01 Ответить
не зовсім,- доки куйловці лізуть; а рахувати варто українців, а не населення
15.05.2026 11:29 Ответить
Який підслідний, такий і адвокат. Два чоботи - пара.
15.05.2026 08:22 Ответить
Та ні - це еліта від 73%! Це їх реальне обличчя!!!
15.05.2026 08:24 Ответить
якщо пан Єрмак не вчинив жодного злочину передбаченого кримінальним кодексом - то суд його виправдає, не треба так хвилюватися
15.05.2026 08:26 Ответить
Ох, аж серце відпустило, Ваші, слова як бальзам на рану.
15.05.2026 08:33 Ответить
До Веронікі нє ходи...
15.05.2026 08:27 Ответить
15.05.2026 08:28 Ответить
Вірю, даже увірував. Говорю як інженер.
15.05.2026 08:35 Ответить
Походу у Єрмака адвокат ідіот.
15.05.2026 08:29 Ответить
Цей "адвокат" називав єрмака "народним депутатом" прямо у залі суду. І його підзахисний виправляв його сам - ні, не був. Але адвокат настоював, що якщо не "народним", то якимось там депутатом. Адвокат явно з когорти банди міндіча - стиль висловлювання, як і в усіх членів - обірвані та неправильно побудовані фази, недомовки. І це або щось типове для злодюг, або для #идів як таких
15.05.2026 08:31 Ответить

15.05.2026 08:33 Ответить
Вікторія Спартц замовила Єрмака.
15.05.2026 08:35 Ответить
Посилання на скрин/скан замовлення...
15.05.2026 08:41 Ответить
Він на картах Таро розкинув, то ж інфа 100%.
15.05.2026 08:59 Ответить
Так, Вероніка Феншуй по картам сказала.
15.05.2026 13:46 Ответить
Іронія. На іронію теж скрін?
15.05.2026 13:45 Ответить
Ага, до гадалки не ходи..ю
15.05.2026 08:44 Ответить
Та да, ще й гроші накрав Дрюші й Вові на династію.
15.05.2026 08:49 Ответить
Це ж так важливо хто "замовник" у справі про корупцію представника вищої влади, який виконував роботу президента країни.
15.05.2026 08:57 Ответить
Ага, Железняк и дома в "Династии" тоже строил.
Втихаря по ночам, чтобы подставить Али Бабу и какого-то Вову.
15.05.2026 09:02 Ответить
Алі Буба
І Вова розбійник
.. казки дикого заходу
15.05.2026 09:09 Ответить
(В чат входять зє-санкції проти Порошенка)
15.05.2026 09:02 Ответить
Замовники иностранцы,этот жравиняк полное чмо не способное на героические поступки ради спасения родины.
15.05.2026 09:12 Ответить
При чому поліція коли кури дохнуть?Щось підказує що це не остання підозра Єрмаку.Можна сказати те саме що справу замовив адвокат Фомін щоб "зрубити"з підзахисного бабла.ЗЕлене кодло на нари Далі буде.
15.05.2026 09:18 Ответить
"юрист заявив, що, на його думку, справа має політичний характер" - так, звісно має! Але про те, яка конкретно політична партія вкрала ці гроші, адвокат чомусь промовчав
15.05.2026 09:27 Ответить
Таких адвокатів треба притягати до відповідальності в пергу чергу. За зраду України і відбілювання клятих ворогів, засланців кремля.
15.05.2026 09:29 Ответить
Треба речі називати своїми іменами. Єрмака замовив не Железняк. Замовили Єрмака його жадність і тупість.
15.05.2026 09:37 Ответить
Адвокат, який не знає біографію свого підзахисного з впевненістю стверджує хто замовник справи ларьочника.
Насправді то я замовник, саме я заяву накатав на козиря.
15.05.2026 09:41 Ответить
Україною 7 років керує "Феншуй Вероніка", а шмарафон відосіками забиває голову наріду, що країною керують "потужні" менеджери і ведуть нас в майбутнє країни Зелених мрій. Здається вже привели.
15.05.2026 09:52 Ответить
Вызирь крав по замовленню Железняка , виходить
15.05.2026 09:54 Ответить
Оце впливовий Железняк! То він слідство купив чи примусив?
15.05.2026 10:06 Ответить
А адвокат не є замовник протилежною стороною??? Я розумію, що будь-які заходи захисту використовуються, але, мабуть, у таких політизованих справах журналістам слід було б прикусити язика і коментувати м'якше: на привтну думку адвоката МОЖЛИВО в справі є такі або такі аспекти. У вість скільки Жеоезн, к повинен був би заплатити НАБУ????
15.05.2026 11:00 Ответить
Адвокатура д`явола
15.05.2026 11:02 Ответить
Ми всі замовники. Хочемо щоб Zе!лена банда отримала по своїх злочинних, кривавих заслугах.
15.05.2026 11:06 Ответить
Та хто його замовив. Все в житті за іспанською приказкою: роби що хочеш, але й приймай наслідки. Чи за українською: катюзі по заслузі.
15.05.2026 11:10 Ответить
адвокатишка, который знает о преступление, но помогает уйти от наказания, является соучастником и должен сидеть вместе с дерьмаком.
15.05.2026 11:12 Ответить
вот если бы это говорил адвокат-россиянин порошенка - тут все хлопали в ладошки!
15.05.2026 11:37 Ответить
чєловєк умєєт жить, классіка
15.05.2026 11:40 Ответить
У гниди фчсбешної руки по шию в крові воно згеноцидило Українців не мене ніж буряти
15.05.2026 12:02 Ответить
Неа.
То секта анти-тваринників замовила.
Бо йормак мордою на тапіра (то така амазонська свиня) дуже схожий.
15.05.2026 13:10 Ответить
фільмаршаль Дєрмак має тепер свій офігс на який заслуговує...... але страшні гниди Гігорки такі все оправдають
15.05.2026 21:15 Ответить
Адвокат - це посередник між клієнтом та суддею для передачі хабаря.
15.05.2026 23:22 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
16.05.2026 01:11 Ответить
 
 