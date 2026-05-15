Дело против Ермака является заказным. Железняк – заказчик, – адвокат Фомин

Адвокат бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Фомин в ходе телеэфира заявил, что дело против его подзащитного носит политически мотивированный характер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видео опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк.

В беседе ведущая спросила адвоката, считает ли он это дело политически мотивированным и кто может стоять за его "заказом". В ответ юрист заявил, что, по его мнению, дело носит политический характер.

Когда журналистка уточнила, кто именно может быть "заказчиком":

"Ну, вот господин Железняк, я смотрел... Наверное, тоже заказчик. Ну, безусловно", - отметил адвокат.

В ответ ведущая переспросила:

"Железняк заказчик?"

На что адвокат ответил:

"Ну, он говорит, что написал заявление, и сейчас просит 12 лет. Почему он не заказчик?".

