Дело против Ермака является заказным. Железняк – заказчик, – адвокат Фомин
Адвокат бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака Игорь Фомин в ходе телеэфира заявил, что дело против его подзащитного носит политически мотивированный характер.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видео опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат Ярослав Железняк.
В беседе ведущая спросила адвоката, считает ли он это дело политически мотивированным и кто может стоять за его "заказом". В ответ юрист заявил, что, по его мнению, дело носит политический характер.
Когда журналистка уточнила, кто именно может быть "заказчиком":
"Ну, вот господин Железняк, я смотрел... Наверное, тоже заказчик. Ну, безусловно", - отметил адвокат.
В ответ ведущая переспросила:
"Железняк заказчик?"
На что адвокат ответил:
"Ну, он говорит, что написал заявление, и сейчас просит 12 лет. Почему он не заказчик?".
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
-
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
-
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
-
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Пане Железняку, замовте справу ще проти Голобородько та його оточення, які на мільярди обікрали Україну!!!
Я, скажімо, за нього й голосував саме з огляду на це, зваживши плюси й мінуси.
Хоча були в нього й великі помилки на кшталт судової реформи, яка очевидно мала й має за наслідок неґативний відбір у цьому середовищі.
Та все ж, із теперішнім одоробальцем - ніякого порівняння. За зєльонкіним не пригадаю ні однісінької доброї справи.
І, що найцікавіше, першими, хто будуть і його, і Зеленського, і всіх їх слуг топтати і дерти на шматки саме ті, хто його і того ж Зеленсього, і ту ж всю зелену зграю возніс на владний Олімп. Люто так, буквально горло будуть перегризати. То як тільки тому натовпу буде то дозволено...
Дивно який розумовий розвиток треба мати, яке загальне IQ щоб не розгледіти в ній звичайну ватну ************?
Мабудь нульовий.
І ці люди управляють країною у найскладніші для нас часи?!
Страшне божевілля. Напасть.
А ідіоти до цього часу прославляють Голобородька, ніби в нас нічого не відбулося і стоїмо перед вибором, як це було у 2019 році.
Втихаря по ночам, чтобы подставить Али Бабу и какого-то Вову.
І Вова розбійник
.. казки дикого заходу
Насправді то я замовник, саме я заяву накатав на козиря.
То секта анти-тваринників замовила.
Бо йормак мордою на тапіра (то така амазонська свиня) дуже схожий.
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.
Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.