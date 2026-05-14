РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
6 853 43

Адвокат Ермака оплатил ему улучшенную камеру в СИЗО, – СМИ

єрмак

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак, которого 14 мая поместили под стражу, находится в платной камере следственного изолятора. 

Об этом его адвокат Игорь Фомин сообщил в эфире "Суспільне Новини", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ермак в СИЗО

Ведущая общественного вещателя вспомнила слова журналиста Михаила Ткача о том, что Ермак находится в СИЗО, но не в камере, а в одном из кабинетов. Фомин заявил, что не может подтвердить, находится ли Ермак в камере или в другом помещении СИЗО.

"Никто не знает, где находится [Ермак]. Это ненормально. Я знаю, что мы оплатили ему там камеру, видимо, он там. Я лично оплатил", — говорит адвокат.

На просьбу уточнить, сколько средств уже собрано на залог (140 миллионов гривен) для экс-главы ОП, адвокат Ермака отметил, что люди продолжают присылать деньги, однако у него нет подтверждений, сколько из них уже зачислено. Мол, у Фомина нет копий платежных поручений. Он говорит, что "надеется на как минимум 50% суммы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак остается в СИЗО: ему не успели собрать 140 млн грн залога, — СМИ

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения ––взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бизнес-партнер Ермака Тапанова внесет за него 8 млн грн залога

Автор: 

залог (579) СИЗО (1346) Ермак Андрей (1605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
і рєзінову бабу - вуду - гадалку най проплатить
показать весь комментарий
14.05.2026 21:42 Ответить
+25
Дивно. А що, у Червінського і Магамедрасулова були бідні адвокати? 🤔 Чи все-таки коміорт у камері залежить не від адвоката, а від тих, хто керує камерами?
показать весь комментарий
14.05.2026 21:52 Ответить
+23
А поліція возитиме піццу з пивком 🤔❓
показать весь комментарий
14.05.2026 21:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і рєзінову бабу - вуду - гадалку най проплатить
показать весь комментарий
14.05.2026 21:42 Ответить
на дверях камери вже написали масляною фарбою R2 ?

.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:27 Ответить
R2D2
показать весь комментарий
14.05.2026 22:52 Ответить
пипець. замовна кринджатина. цуензор н6е ганьбись
показать весь комментарий
15.05.2026 00:03 Ответить
e2-e4
показать весь комментарий
15.05.2026 08:53 Ответить
Свириденко, уже готується до супроводу єрмака, за схемою, як за кордон!!??? Міндіч з шиферами-недострєльонними, мабуть, готують передачук для єрмака ригоАНАЛА тадеєва???
показать весь комментарий
14.05.2026 23:10 Ответить
А поліція возитиме піццу з пивком 🤔❓
показать весь комментарий
14.05.2026 21:52 Ответить
Ходитиме вітатися, газетки носити, поклони , це знаєте набагато приємніше ніж терориста в магазині затримувати.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:53 Ответить
При чому тут мусора до вертухаїв га вася?
показать весь комментарий
15.05.2026 08:35 Ответить
Ну а якже все проплачено
показать весь комментарий
15.05.2026 08:44 Ответить
Дивно. А що, у Червінського і Магамедрасулова були бідні адвокати? 🤔 Чи все-таки коміорт у камері залежить не від адвоката, а від тих, хто керує камерами?
показать весь комментарий
14.05.2026 21:52 Ответить
дЄрмак правильно "в хату увійшов" - вивчив завчасно, як правильно привітатися...!
показать весь комментарий
15.05.2026 00:22 Ответить
Я надеюсь,что шнурки и ремень ему оставили
показать весь комментарий
14.05.2026 22:01 Ответить
для такого й міцної мотузки не жалко...

.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:19 Ответить
Ну а як жеш всі удобства за рахунок накрадженого
показать весь комментарий
14.05.2026 22:01 Ответить
і мівіну андрій , буде їсти з комфортом ,а не так як бубося🤡 йому у бункері готував ...
показать весь комментарий
14.05.2026 22:02 Ответить
Адваката теж закрийте разом з ФСБешним агентом. Горе державі з такою корупцією. Завтра брат привезе чемодан готівки адвокату і все вирішиться.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:04 Ответить
От було б прикольно якби склав присягу держслужбовця і вдразу балаклаву на пику і в загальну камеру СІЗО на тиждень. Для профілактики... Корупція б, напевно, зменшилась в рази...
показать весь комментарий
14.05.2026 22:04 Ответить
Видать ещё и проституток проплатит . С подачей в СИЗО.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:04 Ответить
судячи з психологічного портрету пацієнта, з жіночої статі він цікавиться тільки... ляльками вуду та вероніками фен-шуй

"Высокие, высокие отношения !"

.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:22 Ответить
Підселили в люкс до Коломойського?
показать весь комментарий
14.05.2026 22:06 Ответить
БаблоМойський ним повечеряє, а кістки через хфорточку виплюне...

за всє дєла єго хорошиє по Укрнафті

.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:24 Ответить
Шуфрич камеру свою помив і підготував, чи малюська підметушився для вертухая ригоАНАЛІВ ?? Зеленський, все так поки ще нічого і не ЗНАЄ???
показать весь комментарий
14.05.2026 23:14 Ответить
Малюська ж мав йому ВІП підігнати
показать весь комментарий
14.05.2026 22:07 Ответить
Малюська "как для сєбя старався".

а може й для сєбя теж ?

.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:25 Ответить
Все важливо,чим воно закінчиться.
Може бути,що лише пару випускають,а потім звільнять із-за браку достатніх доказів,наданих суду,хоча Антоненко сидів і без доказів,Дудін і Червінський дотепер під арештом не без його участі,журналіст Штанько,який критикував його,загинув на передовій,куди його відправили після критики,в машині його водія знайшли чернетки кого і як поставити на вищі посади в сбу.
А візьмуть і скажуть: за відсутності достатніх доказів,іменем країни такої то,звільняється гр.Є...
показать весь комментарий
14.05.2026 22:12 Ответить
а чо йому переживати? хіба його гадалка не наясновиділа йому "елітний казённий дом"? причому на твердовизначений, короткий термін ))
показать весь комментарий
14.05.2026 22:18 Ответить
💯🤣🤣🤣. Може - династія вона мала на увазі що всі його дружбани з ним сидітимуть.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:21 Ответить
"Я з ним прийшов - з ним і піду".
То,чому не пішов разом з ним туди?
показать весь комментарий
14.05.2026 22:25 Ответить
дівчята знають - одне необачєне двіженіє і ти вже коломойський батько...
показать весь комментарий
14.05.2026 22:26 Ответить
шо там, волонтьори з банкою будуть? куди гроші кидати?
показать весь комментарий
14.05.2026 22:33 Ответить
На що? На бензин?
показать весь комментарий
14.05.2026 22:56 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4249 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
*************
Давайте вчергове задонатимо ГО "Справа Громад". Реквізити:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
показать весь комментарий
14.05.2026 23:06 Ответить
Розкажіть йому як потрібно в хату мобілу проносити...Хоча там таке сідаліще,що й на ноутбук можна замахнутися...
показать весь комментарий
15.05.2026 00:07 Ответить
Як вони кажуть © один раз не ...
показать весь комментарий
15.05.2026 00:48 Ответить
Как сказал Чебурашка - " Мы строили, строили и наконец построили"! Теперь отгребаем с того, что настроили!
показать весь комментарий
15.05.2026 06:26 Ответить
Дайте цьому уроду щурячої отрути, його в пеклі вже зачекалися.
показать весь комментарий
15.05.2026 07:17 Ответить
Посадіть його в хату Коломойського!
показать весь комментарий
15.05.2026 07:45 Ответить
Не гріх би було перевірити тих хто вносить заставу податковій.
показать весь комментарий
15.05.2026 08:21 Ответить
Взірцевий адвокатський "захист" з білетом
на зону суворого режиму нари топтати за Державну зраду!
Адвокату респект! Так тримати!

Циганка з картами,
Дорга дальня,
Дорога дальня,
Та казенний дім.
Можливо знову тебе,
Тюрма центральна
Тебе Єрмак-козел
По новій жде!

показать весь комментарий
15.05.2026 09:29 Ответить
Шконка з червоного дерева - це круто
показать весь комментарий
15.05.2026 10:13 Ответить
 
 