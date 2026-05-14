Адвокат Ермака оплатил ему улучшенную камеру в СИЗО, – СМИ
Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак, которого 14 мая поместили под стражу, находится в платной камере следственного изолятора.
Об этом его адвокат Игорь Фомин сообщил в эфире "Суспільне Новини", передает Цензор.НЕТ.
Ермак в СИЗО
Ведущая общественного вещателя вспомнила слова журналиста Михаила Ткача о том, что Ермак находится в СИЗО, но не в камере, а в одном из кабинетов. Фомин заявил, что не может подтвердить, находится ли Ермак в камере или в другом помещении СИЗО.
"Никто не знает, где находится [Ермак]. Это ненормально. Я знаю, что мы оплатили ему там камеру, видимо, он там. Я лично оплатил", — говорит адвокат.
На просьбу уточнить, сколько средств уже собрано на залог (140 миллионов гривен) для экс-главы ОП, адвокат Ермака отметил, что люди продолжают присылать деньги, однако у него нет подтверждений, сколько из них уже зачислено. Мол, у Фомина нет копий платежных поручений. Он говорит, что "надеется на как минимум 50% суммы".
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения ––взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
"Высокие, высокие отношения !"
.
за всє дєла єго хорошиє по Укрнафті
.
а може й для сєбя теж ?
.
Може бути,що лише пару випускають,а потім звільнять із-за браку достатніх доказів,наданих суду,хоча Антоненко сидів і без доказів,Дудін і Червінський дотепер під арештом не без його участі,журналіст Штанько,який критикував його,загинув на передовій,куди його відправили після критики,в машині його водія знайшли чернетки кого і як поставити на вищі посади в сбу.
А візьмуть і скажуть: за відсутності достатніх доказів,іменем країни такої то,звільняється гр.Є...
То,чому не пішов разом з ним туди?
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
на зону суворого режиму нари топтати за Державну зраду!
Адвокату респект! Так тримати!
