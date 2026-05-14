Адвокат Ермака оплатил ему улучшенную камеру в СИЗО, – СМИ

Бывший глава Администрации президента Андрей Ермак, которого 14 мая поместили под стражу, находится в платной камере следственного изолятора.

Об этом его адвокат Игорь Фомин сообщил в эфире "Суспільне Новини", передает Цензор.НЕТ.

Ермак в СИЗО

Ведущая общественного вещателя вспомнила слова журналиста Михаила Ткача о том, что Ермак находится в СИЗО, но не в камере, а в одном из кабинетов. Фомин заявил, что не может подтвердить, находится ли Ермак в камере или в другом помещении СИЗО.

"Никто не знает, где находится [Ермак]. Это ненормально. Я знаю, что мы оплатили ему там камеру, видимо, он там. Я лично оплатил", — говорит адвокат.

На просьбу уточнить, сколько средств уже собрано на залог (140 миллионов гривен) для экс-главы ОП, адвокат Ермака отметил, что люди продолжают присылать деньги, однако у него нет подтверждений, сколько из них уже зачислено. Мол, у Фомина нет копий платежных поручений. Он говорит, что "надеется на как минимум 50% суммы".

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая делала заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения ––взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

