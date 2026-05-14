Адвокат Єрмака проплатив йому покращену камеру в СІЗО, - ЗМІ

Колишній голова ОП Андрій Єрмак, якого 14 травня відправили під варту, перебуває в платній камері слідчого ізолятора. 

Про це його адвокат Ігор Фомін сказав в етері "Суспільне Новини", передає Цензор.НЕТ.

Ведуча суспільного мовника згадала слова журналіста Михайла Ткача про те, що Єрмак перебуває в СІЗО, але не в камері, а в одному з кабінетів. Фомін заявив, що не може підтвердити, чи перебуває Єрмак у камері чи в іншому приміщенні СІЗО.

"Жодна людина не знає, де розміщений [Єрмак]. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там. Я особисто проплатив", - каже адвокат.

На прохання уточнити, скільки коштів уже зібрано на заставу (140 мільйонів гривень) для ексголови ОП, адвокат Єрмака зазначив, що люди продовжують надсилати гроші, однак він не має підтверджень, скільки з них уже зараховано. Мовляв, Фомін не має копій платіжних доручень. Він каже, що "має надію на принаймні 50% суми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак залишається в СІЗО: йому не встигли зібрати 140 млн грн застави, - ЗМІ

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід –– взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та бізнес-партнерка Єрмака Тапанова внесе за нього 8 млн грн застави

і рєзінову бабу - вуду - гадалку най проплатить
14.05.2026 21:42
Дивно. А що, у Червінського і Магамедрасулова були бідні адвокати? 🤔 Чи все-таки коміорт у камері залежить не від адвоката, а від тих, хто керує камерами?
14.05.2026 21:52
А поліція возитиме піццу з пивком 🤔❓
14.05.2026 21:52
на дверях камери вже написали масляною фарбою R2 ?

14.05.2026 22:27
R2D2
14.05.2026 22:52
пипець. замовна кринджатина. цуензор н6е ганьбись
15.05.2026 00:03
Свириденко, уже готується до супроводу єрмака, за схемою, як за кордон!!??? Міндіч з шиферами-недострєльонними, мабуть, готують передачук для єрмака ригоАНАЛА тадеєва???
14.05.2026 23:10
14.05.2026 21:52
Ходитиме вітатися, газетки носити, поклони , це знаєте набагато приємніше ніж терориста в магазині затримувати.
14.05.2026 22:53
14.05.2026 21:52
дЄрмак правильно "в хату увійшов" - вивчив завчасно, як правильно привітатися...!
15.05.2026 00:22
Я надеюсь,что шнурки и ремень ему оставили
14.05.2026 22:01
для такого й міцної мотузки не жалко...

14.05.2026 22:19
Ну а як жеш всі удобства за рахунок накрадженого
14.05.2026 22:01
і мівіну андрій , буде їсти з комфортом ,а не так як бубося🤡 йому у бункері готував ...
14.05.2026 22:02
Адваката теж закрийте разом з ФСБешним агентом. Горе державі з такою корупцією. Завтра брат привезе чемодан готівки адвокату і все вирішиться.
14.05.2026 22:04
От було б прикольно якби склав присягу держслужбовця і вдразу балаклаву на пику і в загальну камеру СІЗО на тиждень. Для профілактики... Корупція б, напевно, зменшилась в рази...
14.05.2026 22:04
Видать ещё и проституток проплатит . С подачей в СИЗО.
14.05.2026 22:04
судячи з психологічного портрету пацієнта, з жіночої статі він цікавиться тільки... ляльками вуду та вероніками фен-шуй

"Высокие, высокие отношения !"

14.05.2026 22:22
Підселили в люкс до Коломойського?
14.05.2026 22:06
БаблоМойський ним повечеряє, а кістки через хфорточку виплюне...

за всє дєла єго хорошиє по Укрнафті

14.05.2026 22:24
Шуфрич камеру свою помив і підготував, чи малюська підметушився для вертухая ригоАНАЛІВ ?? Зеленський, все так поки ще нічого і не ЗНАЄ???
14.05.2026 23:14
Малюська ж мав йому ВІП підігнати
14.05.2026 22:07
Малюська "как для сєбя старався".

а може й для сєбя теж ?

14.05.2026 22:25
Все важливо,чим воно закінчиться.
Може бути,що лише пару випускають,а потім звільнять із-за браку достатніх доказів,наданих суду,хоча Антоненко сидів і без доказів,Дудін і Червінський дотепер під арештом не без його участі,журналіст Штанько,який критикував його,загинув на передовій,куди його відправили після критики,в машині його водія знайшли чернетки кого і як поставити на вищі посади в сбу.
А візьмуть і скажуть: за відсутності достатніх доказів,іменем країни такої то,звільняється гр.Є...
14.05.2026 22:12
а чо йому переживати? хіба його гадалка не наясновиділа йому "елітний казённий дом"? причому на твердовизначений, короткий термін ))
14.05.2026 22:18
💯🤣🤣🤣. Може - династія вона мала на увазі що всі його дружбани з ним сидітимуть.
14.05.2026 22:21
"Я з ним прийшов - з ним і піду".
То,чому не пішов разом з ним туди?
14.05.2026 22:25
дівчята знають - одне необачєне двіженіє і ти вже коломойський батько...
14.05.2026 22:26
шо там, волонтьори з банкою будуть? куди гроші кидати?
14.05.2026 22:33
На що? На бензин?
14.05.2026 22:56
https://t.me/budem_bambit/4249 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
*************
Давайте вчергове задонатимо ГО "Справа Громад". Реквізити:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
🌐 USDT (TRC20) - TNNrvJhVJsXZyaMXTPBJM8S4vbbG1MD4tK
14.05.2026 23:06
Розкажіть йому як потрібно в хату мобілу проносити...Хоча там таке сідаліще,що й на ноутбук можна замахнутися...
15.05.2026 00:07
Як вони кажуть © один раз не ...
15.05.2026 00:48
Как сказал Чебурашка - " Мы строили, строили и наконец построили"! Теперь отгребаем с того, что настроили!
15.05.2026 06:26
Дайте цьому уроду щурячої отрути, його в пеклі вже зачекалися.
15.05.2026 07:17
Посадіть його в хату Коломойського!
