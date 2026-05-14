Єрмак залишається в СІЗО: йому не встигли зібрати 140 млн грн застави, - ЗМІ
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у легалізації понад 460 млн грн під час будівництва "Династії", сьогодні залишається у СІЗО. Повну суму застави, визначену судом, станом на вечір 14 травня не зібрано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Деталі
За даними видання, станом на цей момент необхідні 140 мільйонів гривень застави ще не надійшли на рахунок у повному обсязі.
Кілька осіб вже внесли частину коштів за ексочільника Офісу президента, проте цієї суми недостатньо для того, щоб Єрмак зміг залишити стіни слідчого ізолятора, зазначає співрозмовник УП.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр".
- оце так ! а яким боком вона до подсудімого дь'Єрмака ?
- а отаким ! Тапанова Роза Асхатівна, керувала адвокатським об'єднанням «Міжнародна юридична компанія», серед бенефіціарів компанії є голова офісу президента Андрій Єрмак.
- і це все ?
- якби ж то !!!! вона ще входить до наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», де, згідно з даними, отримує високі щомісячні виплати.
оце так тьотя Роза і зрозуміло звідки в неї грошенята на завставу
її фотокарточку можна подивитись в інтернеті
бо це гроші бідуючого дь'Єрмака на сохранєніі
Оце прожити життя з виразом обличчя наче тебе гівном весь час годували...
Не розумію.
Будьте позитивними, шановні, і не ходіть з виразом пики наче вам хтось у штани насрав.
"140 мільйонів гривень застави"
Вкрав, віддав третину і гуляй. Це так працює?
заПрилупаой приТулець спутник продасть і внесе за шефа заставу
вони думають що весь народ то лохи !
а може так і є ?
У Свириденко, теж нервовий зрив, як особі для супроводу ларьочника??
Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?
А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
Одне не зрозуміло:Вова здає дружбана,щоб свою дупу захистити?чи все це для народа спектакль?
Вова свою дупу і дупу династії прикриває за допомогою сбу, беб, поліції, прокуратури, дбр, а ось НАБУ поки не може зламати, бо Європа і США перекриють кран...
Світла пам'ять загиблим, здоров'я постраждалим!
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
*************
