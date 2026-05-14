УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15401 відвідувач онлайн
Новини Підозра Єрмаку
4 980 74

Єрмак залишається в СІЗО: йому не встигли зібрати 140 млн грн застави, - ЗМІ

Єрмак

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у легалізації понад 460 млн грн під час будівництва "Династії", сьогодні залишається у СІЗО. Повну суму застави, визначену судом, станом на вечір 14 травня не зібрано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За даними видання, станом на цей момент необхідні 140 мільйонів гривень застави ще не надійшли на рахунок у повному обсязі.

Кілька осіб вже внесли частину коштів за ексочільника Офісу президента, проте цієї суми недостатньо для того, щоб Єрмак зміг залишити стіни слідчого ізолятора, зазначає співрозмовник УП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак може втратити право на адвокатську діяльність через порушення, - ЗМІ

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членкиня наглядових рад "Ощадбанку", "Укрнафти" та бізнес-партнерка Єрмака Тапанова внесе за нього 8 млн грн застави

Автор: 

застава (751) СІЗО (738) Єрмак Андрій (1724)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
14.05.2026 18:48 Відповісти
+23
показати весь коментар
14.05.2026 18:58 Відповісти
+20
В кабінеті начальника СІЗО?
показати весь коментар
14.05.2026 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В кабінеті начальника СІЗО?
показати весь коментар
14.05.2026 18:43 Відповісти
Навіщо якщо Малюська віп-камери запровадив ?
показати весь коментар
14.05.2026 19:04 Відповісти
Як не крути, а кабінєт андрейбарісичу бажанішемніж камера.
показати весь коментар
14.05.2026 19:38 Відповісти
ну і шо хорошого -творите пипец
показати весь коментар
14.05.2026 21:01 Відповісти
Мабуть заночує у кімнаті відпочинку начальника СІЗО. Будуть квасити всю нічь.
показати весь коментар
14.05.2026 20:01 Відповісти
- Мойша, ти собі уявляєш, нєкая тьотя Роза дає 8 міліонів застави за дь'Єрмака !
- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр".
- оце так ! а яким боком вона до подсудімого дь'Єрмака ?
- а отаким ! Тапанова Роза Асхатівна, керувала адвокатським об'єднанням «Міжнародна юридична компанія», серед бенефіціарів компанії є голова офісу президента Андрій Єрмак.
 - і це все ?
- якби ж то !!!! вона ще входить до наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», де, згідно з даними, отримує високі щомісячні виплати.

оце так тьотя Роза і зрозуміло звідки в неї грошенята на завставу

.
показати весь коментар
14.05.2026 20:06 Відповісти
Оце добре)
"- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр"."
показати весь коментар
14.05.2026 20:20 Відповісти
Якщо Розі Асхатівні Тапановатій нікуди дівать високі щомісячні виплати наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», то треба їх значно зменшить і з'економить державний бюджет.
показати весь коментар
14.05.2026 20:47 Відповісти
тьотя Роза є глямурним кошельком мьсє дь'Єрмака.

її фотокарточку можна подивитись в інтернеті

.
показати весь коментар
14.05.2026 23:14 Відповісти
...усьо ідьот за планом... єрмака... правда прийдеться зовсім трошки поділитися...
показати весь коментар
14.05.2026 20:30 Відповісти
ділитись ніхто ні з ким не буде !

бо це гроші бідуючого дь'Єрмака на сохранєніі

.
показати весь коментар
14.05.2026 23:16 Відповісти
халепа.....
показати весь коментар
14.05.2026 18:43 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 18:58 Відповісти
то і цього втопимо як решту?
показати весь коментар
14.05.2026 19:08 Відповісти
достатньо 73%
показати весь коментар
14.05.2026 19:19 Відповісти
Оце небрите чмо навіть не те що сраліну не рівня а в навіть не рівня троцькому
показати весь коментар
14.05.2026 19:12 Відповісти
Думаєш? А друзі йосіка стільки злямзили, скільки його міндічі з шефірами? Так що, як порівнювати).
показати весь коментар
14.05.2026 20:23 Відповісти
Мініатюра "Єржак", наші дні...
показати весь коментар
14.05.2026 20:01 Відповісти
От завжди мене веселили люди що йдуть по життю зі спущеними до низу кутами губ. Типу такий суворий начальник. А з другого боку - наче обіжена псина.
Оце прожити життя з виразом обличчя наче тебе гівном весь час годували...
Не розумію.
Будьте позитивними, шановні, і не ходіть з виразом пики наче вам хтось у штани насрав.
показати весь коментар
14.05.2026 19:02 Відповісти
А що собі думає "Вова"?
показати весь коментар
14.05.2026 18:44 Відповісти
Бабло разворовали по дороге?)
показати весь коментар
14.05.2026 18:45 Відповісти
Там Дубінеску далеко сидить?Будуть перестукуватися.
показати весь коментар
14.05.2026 18:45 Відповісти
Самым правильным было бы сразу же начать проверять источники доходов тех кто участвовал в сборах...
показати весь коментар
14.05.2026 18:46 Відповісти
Тому і не назбирали.
показати весь коментар
14.05.2026 19:07 Відповісти
Невелика затримка, там же треба щоб з грошей були сплачені податки, тобто вони були легальними, а з цим у нашого бідолахи проблеми, звик до валіз
показати весь коментар
14.05.2026 18:46 Відповісти
"Это тебе не мелочь по карманам тырить"
показати весь коментар
14.05.2026 20:50 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 18:47 Відповісти
Замість ківи єрмак - буде бімба
показати весь коментар
14.05.2026 20:23 Відповісти
"підозрюють у легалізації понад 460 млн грн"
"140 мільйонів гривень застави"

Вкрав, віддав третину і гуляй. Це так працює?
показати весь коментар
14.05.2026 18:47 Відповісти
Іще як - он з головою верховного суду взагалі до 18 мільйонів зі ста спустилися .
показати весь коментар
14.05.2026 19:06 Відповісти
хай заПрилупа ой приТулець спутник продасть і внесе за шефа заставу
показати весь коментар
14.05.2026 18:48 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2026 18:48 Відповісти
Вad mother
показати весь коментар
14.05.2026 19:09 Відповісти
Їх би також притягнути до відповідальності як вони тратили грошові збори
показати весь коментар
14.05.2026 20:21 Відповісти
Кто там проверяет легальность этих миллионов,можно его сразу арестовывать,явно заряжен.
показати весь коментар
14.05.2026 18:49 Відповісти
Непорядок - він їм посади пороздавав а вони почали тормозити
показати весь коментар
14.05.2026 18:51 Відповісти
вони, такі як тьотя Роза - член наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти, зараз віддають борги дь'Єрмаку.

вони думають що весь народ то лохи !
а може так і є ?

.
показати весь коментар
14.05.2026 23:21 Відповісти
Непорядок - він їм посади пороздавав а вони почали тормозити
показати весь коментар
14.05.2026 18:51 Відповісти
Щас заплачу, доречі а що так за заставу рвуть там п'яту точку, хіба заставна знімає підозру?
показати весь коментар
14.05.2026 18:53 Відповісти
Додає мобільності . Людині яка за рік тільки закордонних вояжів майже сотню здійснила якось не за статусом на одному місці сидіти .
показати весь коментар
14.05.2026 19:08 Відповісти
КабМіндічі, мабуть, оті шламбауми поставили збирачам дєньог для злидня тадеєва??? А милованов і не бачив, знову???
У Свириденко, теж нервовий зрив, як особі для супроводу ларьочника??
показати весь коментар
14.05.2026 18:58 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/64974 Борислав Береза:

Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?

А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
показати весь коментар
14.05.2026 18:59 Відповісти
К Коломойскому в камеру , его посадите.
показати весь коментар
14.05.2026 19:01 Відповісти
Буковель не гумовий .
показати весь коментар
14.05.2026 19:10 Відповісти
даю три днi для окунiв. Потiм память зникае.
показати весь коментар
14.05.2026 19:03 Відповісти
Свабоду спєр-ма-ку!
показати весь коментар
14.05.2026 19:05 Відповісти
ну це не дивно. Таку суму за день навіть на дрони зазвичай не встигають задонатити.
показати весь коментар
14.05.2026 19:07 Відповісти
Зате на закупці снарядів за один день зуміли два мільярди доларів украсти ... скільки це у гривнях ?
показати весь коментар
14.05.2026 19:11 Відповісти
Хз, на супутник за день більще було
показати весь коментар
14.05.2026 19:31 Відповісти
на звєзду смєрті зібрали би ще більше за годину.
показати весь коментар
14.05.2026 20:01 Відповісти
Та які дрони ви що?! Потерплять в своїх окопах, он тушу 100 кілограмову треба врятувати!
показати весь коментар
14.05.2026 19:14 Відповісти
Для таких Вип-камери,не гірше,ніж у отели 5зірочок,посидить,для виду,та вийде.
Одне не зрозуміло:Вова здає дружбана,щоб свою дупу захистити?чи все це для народа спектакль?
показати весь коментар
14.05.2026 19:18 Відповісти
Просто НАБУ фінансує "закордон" і команди йдуть від туди !
Вова свою дупу і дупу династії прикриває за допомогою сбу, беб, поліції, прокуратури, дбр, а ось НАБУ поки не може зламати, бо Європа і США перекриють кран...
показати весь коментар
14.05.2026 19:28 Відповісти
Одного шага не вистачило!
показати весь коментар
14.05.2026 19:25 Відповісти
По-нормальному треба тих, хто на заставу барісичу збирає, відправити у теж саме СІЗО до нього. А потім тих, хто на них буде збирати заставу... і так пересадять усе зелене лайно. Але ж... ми усі розуміємо, що це цирк
показати весь коментар
14.05.2026 19:26 Відповісти
Одно слово, спекталь.
показати весь коментар
14.05.2026 19:28 Відповісти
Друзі пізнаються в біді, Єрмак. Ім шкода навіть 666 грн))) крім одного
показати весь коментар
14.05.2026 19:30 Відповісти
Ну хоч якась радість після чергового звірячого обстрілу!
Світла пам'ять загиблим, здоров'я постраждалим!
показати весь коментар
14.05.2026 19:41 Відповісти
Ну хоч якась радість після чергового звірячого обстрілу!
Світла пам'ять загиблим, здоров'я постраждалим!
показати весь коментар
14.05.2026 19:41 Відповісти
Макаронами повечеряє на халяву.
показати весь коментар
14.05.2026 19:41 Відповісти
Блін,як цим тепер спати?)))
показати весь коментар
14.05.2026 19:45 Відповісти
Цей непотріб буде чекати на внесення застави в такій же камері, в якій тримали Магамедрасулова з НАБУ, чи для нього буде все по фен-шую?

показати весь коментар
14.05.2026 19:47 Відповісти
І до гадалки, не ходи...
показати весь коментар
14.05.2026 19:57 Відповісти
Просто з Ізраїлю процент беруть немалий за грошовий переказ, тому так....
показати весь коментар
14.05.2026 19:52 Відповісти
Відрахуйте три дні, і вуаля, дєрьмак вийде на свободу. Зєлємордий зі скумбрією повернеться із Румунії (бо в цей час цапи бомбували всю країну) дасть через гадалку залог копійки-мільйони, а через тиждень дєрьмак одягне костюм з відливом і в Ялту..
показати весь коментар
14.05.2026 19:54 Відповісти
путін сваіх нє бросіт.
показати весь коментар
14.05.2026 19:57 Відповісти
наверное, проблема не в наличии денег , а в том, как их отмыть перед внесением в качестве залога...
показати весь коментар
14.05.2026 20:11 Відповісти
Як же так? Борисоча кинули? Стільки лакеїв розставив на хлібні державні посади і не зібрали? Йому в зізо не кошерно кантуватися.
показати весь коментар
14.05.2026 20:14 Відповісти
Гео Лерос: "Таємний гаманець єрмака - Максим Кріппа". Мабуть, це не є правда, раз Кріппа грошей не дає... Або просто усі чекають на знижку...
показати весь коментар
14.05.2026 20:24 Відповісти
... тітка гоза зараз пробіжить по своїх і назбирає грошей на порятунок цього афериста.
показати весь коментар
14.05.2026 20:27 Відповісти
А ремень и шнурки у него сняли? Нужно было оставить
показати весь коментар
14.05.2026 20:30 Відповісти
Стопудово ушлий адвокат порадив косити під бідосю.
показати весь коментар
14.05.2026 20:47 Відповісти
Для дерьмака сьогодні день закінчиться фразою "вечір в хату"
показати весь коментар
14.05.2026 22:47 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4249 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
*************
Давайте вчергове задонатимо ГО "Справа Громад". Реквізити:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
показати весь коментар
14.05.2026 23:07 Відповісти
 
 