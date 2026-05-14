Єрмак залишається в СІЗО: йому не встигли зібрати 140 млн грн застави, - ЗМІ

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у легалізації понад 460 млн грн під час будівництва "Династії", сьогодні залишається у СІЗО. Повну суму застави, визначену судом, станом на вечір 14 травня не зібрано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Деталі

За даними видання, станом на цей момент необхідні 140 мільйонів гривень застави ще не надійшли на рахунок у повному обсязі.

Кілька осіб вже внесли частину коштів за ексочільника Офісу президента, проте цієї суми недостатньо для того, щоб Єрмак зміг залишити стіни слідчого ізолятора, зазначає співрозмовник УП.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

