Єрмак може втратити право на адвокатську діяльність через порушення, - ЗМІ

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак при поновленні адвокатської діяльності протягом трьох місяців не пройшов обов’язкові спеціальні курси відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

У профайлах Єрмака на сайті Національної асоціації адвокатів України, а також Вищої школи адвокатів НААУ інформація про проходження таких курсів відсутня.

За словами юристів, це вважається порушенням правил адвокатської етики, за що його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності — адже Єрмак не виконав ці професійні вимоги.

Крім цього голова Нацасоціації адвокатів Лідія Ізовітова ще й призначила його на посаду одного з комітетів НААУ, а в суді з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику ОП надала йому позитивну характеристику. Єрмак у коментарі журналістам підтвердив, що не проходив спецкурси.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, вимога про проходження спецкурсів є "підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком".

Відповідно до норм, "у випадку поновлення адвокатської діяльності, яку було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації. Адвокат проходить зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю".

Зазначимо, що Єрмак поновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. Відповідно до його профілю на сайті Національної асоціації адвокатів України, він призупинив цю діяльність у лютому 2020-го, коли очолив Офіс президента.

Через майже 6 років, на тлі розвитку розслідування НАБУ та САП у справі "Мідас", Єрмак пішов у відставку, а згодом поновився як адвокат.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

