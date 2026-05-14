Єрмак може втратити право на адвокатську діяльність через порушення, - ЗМІ

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак при поновленні адвокатської діяльності протягом трьох місяців не пройшов обов’язкові спеціальні курси відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України.

Про це повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода), передає Цензор.НЕТ.

У профайлах Єрмака на сайті Національної асоціації адвокатів України, а також Вищої школи адвокатів НААУ інформація про проходження таких курсів відсутня.

За словами юристів, це вважається порушенням правил адвокатської етики, за що його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності — адже Єрмак не виконав ці професійні вимоги.

Крім цього голова Нацасоціації адвокатів Лідія Ізовітова ще й призначила його на посаду одного з комітетів НААУ, а в суді з обрання запобіжного заходу колишньому керівнику ОП надала йому позитивну характеристику. Єрмак у коментарі журналістам підтвердив, що не проходив спецкурси.

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, вимога про проходження спецкурсів є "підвищенням професійного рівня адвоката, що є його важливим професійним обов’язком".

Відповідно до норм, "у випадку поновлення адвокатської діяльності, яку було зупинено на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення кваліфікації за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури НААУ та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації. Адвокат проходить зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю".

Зазначимо, що Єрмак поновив право на адвокатську діяльність 23 січня 2026 року. Відповідно до його профілю на сайті Національної асоціації адвокатів України, він призупинив цю діяльність у лютому 2020-го, коли очолив Офіс президента.

Через майже 6 років, на тлі розвитку розслідування НАБУ та САП у справі "Мідас", Єрмак пішов у відставку, а згодом поновився як адвокат.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Ой, там ще мамина Бубочка є))
14.05.2026 18:26
Пливли, пливли, а на березі, - усралися!!!
Резніков з банановим, глибоко зхвильовані своїм майбутнім існуванням!!
То ківа, то портнов, то тепер єрмак….
14.05.2026 18:28
Писали ж що камерою в СІЗО Єрмаку буде слугувати кабінет начальника. Мабуть цей начальник також буде його особистим охоронцем та слугою.
14.05.2026 18:39
це тільки один юрист чі щє інши є?
14.05.2026 18:23
⚡️Єрмака залишають в СІЗО. Для нього не встигли зібрати заставу - внесена лише невелика частина, повідомляє «УП»
14.05.2026 18:26
Що це за херня? Вже другий раз сьогодні я стаю поляком. 700 км відстань.
14.05.2026 18:42
Це так, тільки СІЗО перенесли до його дому
А цей завхоз ще й адвокатом було?🤦 І всього то? Втратити посаду і все? Ну дуже серйозне обвинувачення.
14.05.2026 18:28
Так вони ж у гімні плавали, тому й не помітили, що всрались!
14.05.2026 19:44
краще допомогти йому втратити дозвіл на життєву діяльність. на постійній основі
https://t.me/BerezaJuice/64974 Борислав Береза:

Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?

А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
Може - це для нього головне?
якщо треба буде підвержувати походження грошей на заставу їрмаку
то там буде мінус 140000000 мілліона гривень.
Єрмак "заднім числом" пройде спеціальні курси і все в нього буде "в шоколаді".

За щоб Єрмак не брався, в нього завжди все було "в шоколаді".
Щоправда цей 💩"шоколад"💩 був власного виробництва, але то таке...
Оце дійсно накажуть, не в тюрму же саджати за корупцію. Цікаво, в якщо лишать права на адвокатську діяльність то більше нічого робити з ним не будуть
відновлять у посаді!
Яка непоправна втрата для юриспруденції.Адвокат Єрмак-це таки самий оксюморон як юрист Зеленський.
Що за тип в чорному?
Кто ему выдал бронь от призыва?
Які курси?
Він же "був" на фронтах, отримав купу грамот/подяк від командирів і гарну характеристику від спілки адвокатів !
Ну, про це виплітав його адвокат на суді...
ермак такой же адвокат,как зеленский- президент
Скорее ермак офицер фсб,чем адвокат
