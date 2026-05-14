Ермак может лишиться права на адвокатскую деятельность из-за нарушений, - СМИ
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак при возобновлении адвокатской деятельности в течение трех месяцев не прошел обязательные специальные курсы в соответствии с Порядком повышения квалификации адвокатов Украины.
Об этом сообщают "Схемы" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В профилях Ермака на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, а также Высшей школы адвокатов НААУ информация о прохождении таких курсов отсутствует.
По словам юристов, это считается нарушением правил адвокатской этики, за что его должны привлечь к дисциплинарной ответственности — ведь Ермак не выполнил эти профессиональные требования.
Кроме того, председатель Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова еще и назначила его на должность в одном из комитетов НААУ, а в суде по избранию меры пресечения бывшему руководителю ОП дала ему положительную характеристику. Ермак в комментарии журналистам подтвердил, что не проходил спецкурсы.
В соответствии с Порядком повышения квалификации адвокатов Украины, требование о прохождении спецкурсов является "повышением профессионального уровня адвоката, что является его важной профессиональной обязанностью".
В соответствии с нормами, "в случае возобновления адвокатской деятельности, которая была приостановлена на год и более, адвокат обязан пройти специальные курсы повышения квалификации по программе и в порядке, разработанным Высшей школой адвокатуры НААУ и утвержденными Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации. Адвокат проходит указанные курсы в течение трех месяцев с момента возобновления права на занятие адвокатской деятельностью".
Отметим, что Ермак восстановил право на адвокатскую деятельность 23 января 2026 года. Согласно его профилю на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины, он приостановил эту деятельность в феврале 2020 года, когда возглавил Офис президента.
Спустя почти 6 лет, на фоне развития расследования НАБУ и САП по делу "Мидас", Ермак ушел в отставку, а впоследствии восстановился в качестве адвоката.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
Резніков з банановим, глибоко зхвильовані своїм майбутнім існуванням!!
То ківа, то портнов, то тепер єрмак….
Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?
А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
то там буде мінус 140000000 мілліона гривень.
За щоб Єрмак не брався, в нього завжди все було "в шоколаді".
Щоправда цей 💩"шоколад"💩 був власного виробництва, але то таке...
Він же "був" на фронтах, отримав купу грамот/подяк від командирів і гарну характеристику від спілки адвокатів !
Ну, про це виплітав його адвокат на суді...