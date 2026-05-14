РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16045 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку Строительство Династии
3 548 68

За Ермака уже внесли почти 15 млн грн залога, - СМИ

За Ермака начали вносить залог: что известно?

Через 5 часов после ареста бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака было внесено 14,5 млн грн залога из необходимых 140 млн грн.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Кто внес залог за Ермака?

Собеседники рассказали, что за Ермака на данный момент внесли 14,5 млн грн залога.

"В частности, Гришкан Григорий Александрович перечислил 666 гривен, Свирида Сергей Степанович – 6,5 миллиона гривен, а Тапанова Роза Асхатовна - 8 миллионов гривен", - пишет издание.

Таким образом, осталось внести более 125 млн грн залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрнафты" Тапанова внесла за Ермака 8 млн грн залога

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Смотрите также: Как только собрали достаточно доказательств, было принято решение о сообщении Ермаку о подозрении, - прокурор САП. ВИДЕО

Автор: 

залог (579) Ермак Андрей (1605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Маруся Звіробій

В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:04 Ответить
+22
притула з стерененком зажали для хазяїна? не до добра... чому ще збір не організували? недопрацьовують цуцики
показать весь комментарий
14.05.2026 15:06 Ответить
+20
показать весь комментарий
14.05.2026 15:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маруся Звіробій

В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:04 Ответить
А ти крав?
показать весь комментарий
14.05.2026 15:34 Ответить
Це мабуть, «перший транш» від Наталки-пів вареника та послиць єрмака ????
показать весь комментарий
14.05.2026 16:14 Ответить
В кожно з нас є такі друзі, що по ляму подарують. Ну я сподіваюся 😸. Доречі а де заклики чому не донатять, ваша гривня врятує фронт? А буряти, якже буряти? Нажль такі мітки " провини і обов'язку" лягають тільки на людей, простих людей.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:04 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 15:06 Ответить
Так що, навідь не переночує в камері?
показать весь комментарий
14.05.2026 15:13 Ответить
на диванi у начальника. Ще обiд i вечерю з ресторану пiдвезуть.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:29 Ответить
З ресторану ВЕЛЮР від катлєти, лимони, уже передали єрмаку(у миру-козир оманський)???
Малюська з вертухаями та миловановим, останні фарбування VIP-камери завершує…
Свириденко, по старій дружбі, мабуть теж, якусь передачу таранить, готує з держсекретарями КМУ за Регламентом КМУ !?!?! Стюардеса ж…
показать весь комментарий
14.05.2026 16:21 Ответить
Свиреденко на доставцi. Вiдпросить на обiдню перерву) доречi рокiв 15 назад зайшов я в цей Велюр на каву с парнерами (iноземцi), працював на Саксаганського. Кава моча, тодi тiльки фiльтри в моду входили. Соромно було перед людьми, краще б вже у бабцi бiля Унiверситету взяв)
показать весь комментарий
14.05.2026 16:41 Ответить
Катлєта, краде і бреше, там де може це безкарно зробити, тому і кава у Велюрі, як пійло, а катлєта у ВРУ…! Стефанчуки з разумковим і аброхамія, про це знають, як друзі його!!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 16:52 Ответить
менi казав мiй бувший робiтник, що мати Колi квiтами на Мiнськiй торгуе. Був здивований. Не знаю чи правда.. Я йому вiрю.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:01 Ответить
Жінка у Кінаха, теж мала бізнес з квітів, так «любила квіти і землю» під ними, що аж зашпари заходили у Київської влади!
показать весь комментарий
14.05.2026 17:06 Ответить
я декiлька рокiв тому вiдстоював "квiти Украiни" якщо Ви розумiете про що я. Було особисте.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:05 Ответить
я мав з ним зустрiч десь 25 рокiв тому. Ми не домовились.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:06 Ответить
у тої Рози Асхатівни декларацію давно перевіряли? чи вона в лотерею виграла свої мільйони? а податки всі заплатила?
показать весь комментарий
14.05.2026 15:06 Ответить
притула з стерененком зажали для хазяїна? не до добра... чому ще збір не організували? недопрацьовують цуцики
показать весь комментарий
14.05.2026 15:06 Ответить
а чого зажали, ось прочитала , що внесуть гроші з дронів, бо це важливіше....
показать весь комментарий
14.05.2026 18:13 Ответить
Де ви таке прочитали? Стерненко у сьогоднішньому випуску пройшовся по Єрмаку.
показать весь комментарий
14.05.2026 22:06 Ответить
Всіх, хто "задонатить" на волю дЄрмаку - підозру: "Звідки бабло!" ?
показать весь комментарий
14.05.2026 15:07 Ответить
******* трильйонами а застави мільйонами
показать весь комментарий
14.05.2026 15:07 Ответить
Папался русскій чєлавєк...правил української мови не знає...
показать весь комментарий
14.05.2026 15:36 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 15:55 Ответить
хай вносять все ,а на виході ще одну підозру ,і знову у сізо ,там і гроші на ЗСУ підуть... ....
показать весь комментарий
14.05.2026 15:08 Ответить
Хтось вже записує «явки з повинною» майбутніх фігурантів кримінальних справ?
показать весь комментарий
14.05.2026 15:11 Ответить
інтерполюємо )) значит через 50 годин внесуть 150 млн )) до дєрьмаковой гадалки не ходи! а могли б і швидше, щоб показати як його зєлічкін нарід любить ))) візьмемо, як контрольний час по контрольній сумі )) решту історії інтерпретує зєлін мєдинський )))
показать весь комментарий
14.05.2026 15:13 Ответить
Для українських держслужбовців це кишенькові гроші. Вони ж не якісь британські прем'єри-ніщєброди чи бідняки з Єлісейського палацу.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:13 Ответить
А знаєте чому 140 млн? А я вам раскажу. Чернишов/міндіч/єрмак 3*140=420млн.ви скажете нема логіки бо їх разом було 4 да і збиток 460мл! А я відповім на четвертого зарезервували 40. Бо хто його знає хто такий Вова і де його шукать, от і сума менша...
показать весь комментарий
14.05.2026 15:13 Ответить
Уявіть собі, які грошові кошти можна знайти і направити на потреби ЗСУ, якщо легко і швидко знаходяться багатомільйонні суми "застав".
показать весь комментарий
14.05.2026 15:18 Ответить
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
показать весь комментарий
14.05.2026 15:21 Ответить
і це тількі вершина айсбергу
показать весь комментарий
14.05.2026 15:28 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 15:28 Ответить
💯💯💯
показать весь комментарий
14.05.2026 15:41 Ответить
«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака

Єрмак радився з ворожкою.

У Зеленського відхрестилися від зв'язків з ворожками
показать весь комментарий
14.05.2026 16:00 Ответить
Підставили Єрмака ворожки.) Жодна не могла передбачити підозру НАБУ.)
показать весь комментарий
14.05.2026 16:35 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Таня Адамс:
ОПшная помойка шото совсем на креативные отмазки выдохлась.
Теперь чисто по юмору выдают продукт:
ну и что, что гадалка занималась урядовими призначеннями, зато ж как в воду глядела!
Я, конечно, понимаю, что отмазывать всю эту чепушатню семь лет подряд - это любого креативщика за&бет, но как-то вы вапще перестали стараться.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:22 Ответить
https://glavcom.ua/news/bogdan-hamovitiy-lyumpen-jermak-rodovitiy-aristokrat-mendel-rozkazala-shcho-dumaje-pro-svojih-kolishnih-nachalnikiv-770432.html Богдан - «хамовитий люмпен», Єрмак - «родовитий аристократ». Мендель розказала, що думає про колишніх начальників
показать весь комментарий
14.05.2026 16:53 Ответить
А зеля тупий кловун. мабуть так
показать весь комментарий
14.05.2026 16:54 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 20:19 Ответить
"Зокрема, Гришкан Григорій Олександрович перерахував 666 гривень
показать весь комментарий
14.05.2026 15:29 Ответить
Той ще троль цей Гришкан.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:34 Ответить
Слуга диявола)
показать весь комментарий
14.05.2026 16:24 Ответить
Скоріше 33 гривні, але не сріблом, срібло пожалів
показать весь комментарий
14.05.2026 16:06 Ответить
НАБУ и другие "органы", спросите у вносителей, откуба бабулесы, заплачены ли с них налоги и у вас новые фигуранты нарисуються.
показать весь комментарий
14.05.2026 15:34 Ответить
Це добра пропозиція, але хай з початку отримують, в потім уже запитують звідки
показать весь комментарий
14.05.2026 16:09 Ответить
В заголовке - внесли)
показать весь комментарий
14.05.2026 16:10 Ответить
Пронін корчить з себе дурника, його "не цікавить" походження тих гривень.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:16 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 15:39 Ответить
це антісемітізм ))
показать весь комментарий
14.05.2026 15:57 Ответить
До початку суботи назбирають по сусекам і він вийде, робимо ставки? А солдати самі собі збирають на дрони на пальне на їжу..
показать весь комментарий
14.05.2026 15:58 Ответить
Свирида Сергій Степанович - 6,5 мільйона гривень
показать весь комментарий
14.05.2026 16:02 Ответить
Несуть "кревні" потихенько щоб не дратувати українців
показать весь комментарий
14.05.2026 16:03 Ответить
Гришкан Григорій Олександрович вніс за Єрмака 666 гривень.Респект пану Гришкану за його троль.666 це число сатани,тим самим він показує що Єрмак пов'язаний з сатаною.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:03 Ответить
Звідки у цього хряка без інтелекту стільки впливу мені просто цікаво? Він же до 2019 був ніхто..
показать весь комментарий
14.05.2026 16:03 Ответить
фіндісплеінг соснув на це
показать весь комментарий
14.05.2026 16:15 Ответить
Впевнений, що таємничий мародер Вова, якого безуспішно шукають всі правоохоронні та антикорупційні органи держави, встигне зробити свій внесок у визволення з кічі свого подільника.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:16 Ответить
Гео Лерос: "Максим Кріппа - таємний гаманець єрмака". Чи це є правда?
показать весь комментарий
14.05.2026 16:52 Ответить
А на мараХВоні по QR коду буде сьогодні збір коштів?
показать весь комментарий
14.05.2026 16:55 Ответить
Гадалка спєрмака вже пішла посівати?
показать весь комментарий
14.05.2026 17:13 Ответить
... нічого йому не буде, зараз зберуть всю необхідну суму, та зімітують спасіння агента єрмака.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:21 Ответить
Хоть би отой єрмак🤔🤔🤔, та не вчинив прикрого САМОГУБСТВА, з сорому за такі злочини, з 2020 року, проти України!?!?!?
Приклад Чечетова, калашникова, може спонукати лийтинанта…
показать весь комментарий
14.05.2026 18:16 Ответить
666 грн
показать весь комментарий
14.05.2026 18:31 Ответить
Зверніться до придули і стерненка для них ця сума збирається за пів дня максимум
показать весь комментарий
14.05.2026 19:11 Ответить
 
 