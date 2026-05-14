За Єрмака вже внесли майже 15 млн грн застави, - ЗМІ

За Єрмака почали вносити заставу: що відомо?

За 5 годин після арешту екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака внесли 14,5 млн грн застави із необхідних 140 млн грн.

Про це пише УП із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Хто вніс заставу за Єрмака?

Співрозмовники розповіли, що за Єрмака наразі внесли 14,5 млн грн застави.

"Зокрема, Гришкан Григорій Олександрович перерахував 666 гривень, Свирида Сергій Степанович – 6,5 мільйона гривень, а Тапанова Роза Асхатівна – 8 мільйонів гривень", - пише видання.

Так, залишилося внести понад 125 млн грн застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членкиня наглядових рад "Ощадбанку" та "Укрнафти" Тапанова внесе за Єрмака 8 млн грн застави

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Також дивіться: Щойно зібрали достатньо доказів, було ухвалено рішення про повідомлення Єрмаку про підозру, - прокурор САП. ВIДЕО

Маруся Звіробій

В судах над порохоботами, сходились в залу засідання всі соратники. Захист побратима, то справа честі. На захист зеленого покидька всі зелені сцють з'явитись в суд і відхрещуються, на хвилиночку, від правої руки президента. Бо знають, що крав і вони всі в цьому.
14.05.2026 15:04 Відповісти
притула з стерененком зажали для хазяїна? не до добра... чому ще збір не організували? недопрацьовують цуцики
14.05.2026 15:06 Відповісти
14.05.2026 15:28 Відповісти
14.05.2026 15:04 Відповісти
А ти крав?
14.05.2026 15:34 Відповісти
Це мабуть, «перший транш» від Наталки-пів вареника та послиць єрмака ????
14.05.2026 16:14 Відповісти
В кожно з нас є такі друзі, що по ляму подарують. Ну я сподіваюся 😸. Доречі а де заклики чому не донатять, ваша гривня врятує фронт? А буряти, якже буряти? Нажль такі мітки " провини і обов'язку" лягають тільки на людей, простих людей.
14.05.2026 15:04 Відповісти
14.05.2026 15:06 Відповісти
Так що, навідь не переночує в камері?
14.05.2026 15:13 Відповісти
на диванi у начальника. Ще обiд i вечерю з ресторану пiдвезуть.
14.05.2026 15:29 Відповісти
З ресторану ВЕЛЮР від катлєти, лимони, уже передали єрмаку(у миру-козир оманський)???
Малюська з вертухаями та миловановим, останні фарбування VIP-камери завершує…
Свириденко, по старій дружбі, мабуть теж, якусь передачу таранить, готує з держсекретарями КМУ за Регламентом КМУ !?!?! Стюардеса ж…
14.05.2026 16:21 Відповісти
Свиреденко на доставцi. Вiдпросить на обiдню перерву) доречi рокiв 15 назад зайшов я в цей Велюр на каву с парнерами (iноземцi), працював на Саксаганського. Кава моча, тодi тiльки фiльтри в моду входили. Соромно було перед людьми, краще б вже у бабцi бiля Унiверситету взяв)
14.05.2026 16:41 Відповісти
Катлєта, краде і бреше, там де може це безкарно зробити, тому і кава у Велюрі, як пійло, а катлєта у ВРУ…! Стефанчуки з разумковим і аброхамія, про це знають, як друзі його!!!!
14.05.2026 16:52 Відповісти
менi казав мiй бувший робiтник, що мати Колi квiтами на Мiнськiй торгуе. Був здивований. Не знаю чи правда.. Я йому вiрю.
14.05.2026 17:01 Відповісти
Жінка у Кінаха, теж мала бізнес з квітів, так «любила квіти і землю» під ними, що аж зашпари заходили у Київської влади!
14.05.2026 17:06 Відповісти
я декiлька рокiв тому вiдстоював "квiти Украiни" якщо Ви розумiете про що я. Було особисте.
14.05.2026 18:05 Відповісти
я мав з ним зустрiч десь 25 рокiв тому. Ми не домовились.
14.05.2026 18:06 Відповісти
у тої Рози Асхатівни декларацію давно перевіряли? чи вона в лотерею виграла свої мільйони? а податки всі заплатила?
14.05.2026 15:06 Відповісти
14.05.2026 15:06 Відповісти
а чого зажали, ось прочитала , що внесуть гроші з дронів, бо це важливіше....
14.05.2026 18:13 Відповісти
Де ви таке прочитали? Стерненко у сьогоднішньому випуску пройшовся по Єрмаку.
14.05.2026 22:06 Відповісти
Всіх, хто "задонатить" на волю дЄрмаку - підозру: "Звідки бабло!" ?
14.05.2026 15:07 Відповісти
******* трильйонами а застави мільйонами
14.05.2026 15:07 Відповісти
Папался русскій чєлавєк...правил української мови не знає...
14.05.2026 15:36 Відповісти
14.05.2026 15:55 Відповісти
хай вносять все ,а на виході ще одну підозру ,і знову у сізо ,там і гроші на ЗСУ підуть... ....
14.05.2026 15:08 Відповісти
Хтось вже записує «явки з повинною» майбутніх фігурантів кримінальних справ?
14.05.2026 15:11 Відповісти
інтерполюємо )) значит через 50 годин внесуть 150 млн )) до дєрьмаковой гадалки не ходи! а могли б і швидше, щоб показати як його зєлічкін нарід любить ))) візьмемо, як контрольний час по контрольній сумі )) решту історії інтерпретує зєлін мєдинський )))
14.05.2026 15:13 Відповісти
Для українських держслужбовців це кишенькові гроші. Вони ж не якісь британські прем'єри-ніщєброди чи бідняки з Єлісейського палацу.
14.05.2026 15:13 Відповісти
А знаєте чому 140 млн? А я вам раскажу. Чернишов/міндіч/єрмак 3*140=420млн.ви скажете нема логіки бо їх разом було 4 да і збиток 460мл! А я відповім на четвертого зарезервували 40. Бо хто його знає хто такий Вова і де його шукать, от і сума менша...
14.05.2026 15:13 Відповісти
Уявіть собі, які грошові кошти можна знайти і направити на потреби ЗСУ, якщо легко і швидко знаходяться багатомільйонні суми "застав".
14.05.2026 15:18 Відповісти
Оман, Вагнерґейт, офшори Pandora Papers, непідготовка країни до війни, звільнення з посад Головкома Валерія Залужного і ще 11-тьох бойових генералів, російський кінобізнес, лондонські апартаменти, призначення кремлівського курсанта Сирського, розмінування і здача Півдня, здача Маріуполя, корупція в оборонній сфері, атаки на НАБУ і САП, флаМіндічґейт, кооператив "Династія" .....
14.05.2026 15:21 Відповісти
і це тількі вершина айсбергу
14.05.2026 15:28 Відповісти
14.05.2026 15:28 Відповісти
💯💯💯
14.05.2026 15:41 Відповісти
«Потужний менеджер, робить те, що кажу йому я» - Зеленський про повідомлення щодо великого впливу Єрмака

Єрмак радився з ворожкою.

У Зеленського відхрестилися від зв'язків з ворожками
14.05.2026 16:00 Відповісти
Підставили Єрмака ворожки.) Жодна не могла передбачити підозру НАБУ.)
14.05.2026 16:35 Відповісти
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81 #БлогерКлубСенс
Таня Адамс:
ОПшная помойка шото совсем на креативные отмазки выдохлась.
Теперь чисто по юмору выдают продукт:
ну и что, что гадалка занималась урядовими призначеннями, зато ж как в воду глядела!
Я, конечно, понимаю, что отмазывать всю эту чепушатню семь лет подряд - это любого креативщика за&бет, но как-то вы вапще перестали стараться.
14.05.2026 20:22 Відповісти
https://glavcom.ua/news/bogdan-hamovitiy-lyumpen-jermak-rodovitiy-aristokrat-mendel-rozkazala-shcho-dumaje-pro-svojih-kolishnih-nachalnikiv-770432.html Богдан - «хамовитий люмпен», Єрмак - «родовитий аристократ». Мендель розказала, що думає про колишніх начальників
14.05.2026 16:53 Відповісти
А зеля тупий кловун. мабуть так
14.05.2026 16:54 Відповісти
14.05.2026 20:19 Відповісти
"Зокрема, Гришкан Григорій Олександрович перерахував 666 гривень
14.05.2026 15:29 Відповісти
Той ще троль цей Гришкан.
14.05.2026 15:34 Відповісти
Слуга диявола)
14.05.2026 16:24 Відповісти
Скоріше 33 гривні, але не сріблом, срібло пожалів
14.05.2026 16:06 Відповісти
НАБУ и другие "органы", спросите у вносителей, откуба бабулесы, заплачены ли с них налоги и у вас новые фигуранты нарисуються.
14.05.2026 15:34 Відповісти
Це добра пропозиція, але хай з початку отримують, в потім уже запитують звідки
14.05.2026 16:09 Відповісти
В заголовке - внесли)
14.05.2026 16:10 Відповісти
Пронін корчить з себе дурника, його "не цікавить" походження тих гривень.
14.05.2026 17:16 Відповісти
14.05.2026 15:39 Відповісти
це антісемітізм ))
14.05.2026 15:57 Відповісти
До початку суботи назбирають по сусекам і він вийде, робимо ставки? А солдати самі собі збирають на дрони на пальне на їжу..
14.05.2026 15:58 Відповісти
Свирида Сергій Степанович - 6,5 мільйона гривень
14.05.2026 16:02 Відповісти
Несуть "кревні" потихенько щоб не дратувати українців
14.05.2026 16:03 Відповісти
Гришкан Григорій Олександрович вніс за Єрмака 666 гривень.Респект пану Гришкану за його троль.666 це число сатани,тим самим він показує що Єрмак пов'язаний з сатаною.
14.05.2026 16:03 Відповісти
Звідки у цього хряка без інтелекту стільки впливу мені просто цікаво? Він же до 2019 був ніхто..
14.05.2026 16:03 Відповісти
фіндісплеінг соснув на це
14.05.2026 16:15 Відповісти
Впевнений, що таємничий мародер Вова, якого безуспішно шукають всі правоохоронні та антикорупційні органи держави, встигне зробити свій внесок у визволення з кічі свого подільника.
14.05.2026 16:16 Відповісти
Гео Лерос: "Максим Кріппа - таємний гаманець єрмака". Чи це є правда?
14.05.2026 16:52 Відповісти
А на мараХВоні по QR коду буде сьогодні збір коштів?
14.05.2026 16:55 Відповісти
Гадалка спєрмака вже пішла посівати?
14.05.2026 17:13 Відповісти
... нічого йому не буде, зараз зберуть всю необхідну суму, та зімітують спасіння агента єрмака.
14.05.2026 17:21 Відповісти
Хоть би отой єрмак🤔🤔🤔, та не вчинив прикрого САМОГУБСТВА, з сорому за такі злочини, з 2020 року, проти України!?!?!?
Приклад Чечетова, калашникова, може спонукати лийтинанта…
14.05.2026 18:16 Відповісти
666 грн
14.05.2026 18:31 Відповісти
Зверніться до придули і стерненка для них ця сума збирається за пів дня максимум
14.05.2026 19:11 Відповісти
 
 