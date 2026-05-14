"Гадалку" Ермака Аникиевич (Веронику-фэншуй) вызывают на заседание ВСК Рады

На заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время действия военного положения вызвали Веронику Аникиевич, с которой, по данным САП, контактировал Андрей Ермак.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

15 мая Аникиевич хотят расспросить об операции НАБУ и САП "Мидас".

"На заседание ВСК 15 мая приглашаем Веронику Аникиевич (она же Вероника Фэншуй). Госпожа Вероника, это будет не по-фэншуйски, если вы не придете на ВСК, и нам придется применить силовые методы доставки", - написал Гончаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ермак отрицает знакомство с Аникиевич: "С гадалками не общался, знаю несколько Вероник". ВИДЕО

Больше об Аникиевич

Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.

прокурор САП Гребенюк. По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бизнес-партнер Ермака Тапанова внесет за него 8 млн грн залога