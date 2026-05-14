"Гадалку" Ермака Аникиевич (Веронику-фэншуй) вызывают на заседание ВСК Рады

Вероника Аникиевич

На заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время действия военного положения вызвали Веронику Аникиевич, с которой, по данным САП, контактировал Андрей Ермак.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

15 мая Аникиевич хотят расспросить об операции НАБУ и САП "Мидас".

"На заседание ВСК 15 мая приглашаем Веронику Аникиевич (она же Вероника Фэншуй). Госпожа Вероника, это будет не по-фэншуйски, если вы не придете на ВСК, и нам придется применить силовые методы доставки", - написал Гончаренко.

Больше об Аникиевич

  • Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
  • По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Топ комментарии
Тупий ларьочник та його гадалка-шахрайка керквали країною.
Зебарани та зедовбні, от же ж ви і наобирали, дебіли. Наобирали таен шо народ кровю харкає а зе та його друзяки крадуть і жирують.
Хочуть дізнатися хто такий Вова?
Хочуть, щоб позолотіла ручку?
Яке дно, до дна ще дуже далеко..
Західні Партнери, добре знали про ці теревені козиря, з ким би то не було, як і шушери зеленського упродовж 30 років !!
«До того ж, ми всі перебували під ковпаком всесвітньої системи стеження. Одна з таких систем глобального електронного нагляду під назвою «Ешелон» (Echelon) створена в США після Другої світової війни для слідкування за системою телекомунікації СРСР і знаходиться під керуванням американського Агентства національної безпеки (NSA - National Security Agency). Її надпотужні комп'ютери пропускають крізь себе величезний потік інформації, ідентифікуючи кожне слово, і якщо якесь із них збігається зі словом, закладеним у пам'ять комп'ютера, включається запис. Також можна прослуховувати заздалегідь визначених людей та конкретні організації. І так щохвилини, щодня. Навіть якщо розмова ведеться заздалегідь домовленими термінами, приєднання може проводитися за номером телефону необхідного абонента і навіть за тембром голосу. Використання ж спеціальних пристроїв шифрування голосу лише трохи затримає обробку інформації. Наприклад, для перехоплення інформації над територією Росії (а значить, і України) створено спеціальний центр радіо і радіотехнічної розвідки, розташований недалеко від Аугсбурга (Німеччина). Це найбільший центр перехоплення АНБ: його головна антена діаметром 300 м і висотою 30 м, а службові приміщення центру розташовані під землею на глибині 25 м на 12 поверхах. На всьому просторі Європи вся електронна пошта, телефонні і факс-повідомлення в плановому порядку перехоплюються Агентством національної безпеки США, при цьому здійснюється пересилання цільової інформації у штаб-квартиру АНБ... На відміну від багатьох систем спостереження, розроблених у часи холодної війни, система «Ешелон» створена переважно не для військових цілей, а для шпигунства за урядами, громадськими організаціями й бізнесом на території практично будь-якої країни... За повідомленнями газет, ця гігантська мережа може перехоплювати до 2 мільярдів приватних повідомлень на день, які сортуються системою штучного інтелекту. «Ешелон» - настільки могутня система, що дозволяє прослуховувати практично увесь світ.»(С)- Леонід Косаківський.
14.05.2026 17:24 Ответить
https://sites.google.com/view/leonidkosakivskyi/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F#h.p_rVzFUYwi2mnF
Ця картинка аж ніяк не фантазія. Як з'ясувалося, моє прізвище, поруч з іншими керівниками в Україні, було також у полі зору цієї структури. Одного разу мені показали роздруківки деяких розмов, в яких фігурувало моє ім'я, вилучені у ході оперативно-розшукових заходів у представника однієї з іноземних держав. В основному порожні розмови різних людей, але випадково була зафіксована бесіда канадського бізнесмена з київським абонентом (прізвища, зі зрозумілих міркувань, опускаю), в якій він, невдоволений тим, що ми зірвали його оборудку з будинком колишнього ресторану «Лейпциг», допитував співрозмовника, як можна мене зняти з посади, аби поставити зручнішу людину. Коли йому відповіли, що це важко, оскільки мене не призначали, а обрали мером, він сказав, щоб працювали над планом, як мене все ж змістити, а зі свого боку пообіцяв фінансову підтримку цих заходів. Так я несподівано отримав корисну для себе інформацію.
Чтобы погадала кто следующим будет
Следующим будет Буданов. И без гадалки понятно).
Я таки схожу - вдруг повезёт и не он
Як шо вона така гадалка та провидиця, то слідак при зустриси з нею, після слів - сідайте будь ласка, поаинен відразу влупити їй у морду. Првинна ухилится від прильоту у табло, бо вона ж провидиця і це передбачила. А як шо ні, то якад вона гадалка та провидиця. І тоді бабло Ермачатіне вона повинна повернути.
Пошлёт нафиг и нифига ей не будет. Клоуны.
Ну тепер керує конкурент гадалки буданга.
Який нарід, такі й правителі.
Я точно знаю на перьод, сегодня кто нибудь умрет, не знаю гне, не знаю как я не гадалка я маньяк
ТСК не колдане?
а вони знають скільки в неї година коштує???
Театр абсурду.!
В що ті ТСК хочуть почути?
- "Я умнее вас всех. Тілько у меня пам'яти нету."
Мля що коїться у цьому зеленому кодлі, навіть риги виглядали більш гідною альтернативою, ніж о це...
зачекайте!!!!
чи має комісія право, визвати будь якого українця, не чиновника, на якусь ****** комісію?
які повноваження комісії?
проясніть мені, бо я не знайшов?
пам'ятаєте комісію з мар'яною про вагнергейт?
Так. Має.
так, має право запросити! запросити!!
чи у нас в тцк теж просють, і в мєнтовку теж просють.....
але ж, має право бути посланою нахєр!
запросіть мене, і я там навалю все що накопичилось!!!!
ні не може змусити. запросити може, а людина може ввічливо їх послати, або проігнорувати, або прийти.
4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.
запрошувати!!!
не примусово доставляти!!!!
а примусово, це в кайданах!!!
а в тцк, це бути відпіздженим!!

тож, ця безпорадна профанація з тск вже заїбала!!!!
А це... доволі цікаве питання, що якщо запрошені не захочуть запрошуватись? Це все знаєте, питання політичної волі. Якщо дехто буде справді мати бажання, то пані Вероніка приїде на ТСК за годину, навіть в домашніх капцях і халаті. А якщо ні, то вона буде всіх тролити і їй нічого за це не буде. У нас же монархія прикрита начебто демократією, ну типу як в РФ, тільки з місцевими особливостями.
Цирк на дроті
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
Гадалка-давалка?)))
шобы пагадала?
Дегенерати. Вистава для майбутнього електорату. Ну і що вони від неї хочуть? Якщо я зроблю ляльку Вуду на хрипате опудало та почну її штрикати голками, мене що, звинуватять у спробі замаху на Президента
а, це як подивитися.
чи, ви забули про марусю та федишину?
Не тільки, а ще й в антисемітизмі
Хоч феншуй, хоч не феншуй, все одно побачиш ...
У якому ж дурдому ми живемо...

гроші ******* щоб по феншую, міністри виявилося теж
Хочуть спитати в неї - у якому вона званні (ФСБ РФ)?
Накінець розкриє карти
Пісець,що діється.А,ще,в світлі того,що розповіла Мендель.
Тим більше,викликає подив реакція кривого,ведучі якого безцеремонно накинулась на Мендель за то,що розповіла про шоблу: невже тим хочуть вберегти свій канал від переслідування?
Ті руки нічого не крали! (с)
Терміново до баби Ванги звернутися. Через медитацію.
хірова гадалка. Таку падлянку не побачила
Схоже на те, що депутати вирішили записатися на прийом до "гадалки". Цікаво чи черга велика?
Повторюсь) Костер перед ВР уже сооружают?
шо такое тск? СВОих запрошуйте
ця вероніка амбіційна" тьотка."... як гадалка яка може пошаманити на базарі ще нічого ,а як руснява сіксотка для кремля ,то провальна , завалила такого кнура як єрмак , відкрила двері у спальню зеленського 🤡 обдовбиша ...
За грати цю пані, що вважала за можливе давати "поради" у справах державної важливості. Не здивуюся що вона таки на підсосі в ФСБ.
От її і посадять. Це ж вона все замутила.
Ця кацапка, як і громадяни Ізраїлю, була посвячена в державні таємниці України?

Реальний діалог на засіданні ТСК в парламенті:

"Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Гончаренко: - У вас є доступ до державної таємниці?
Штілєрман: - Ні?

Гончаренко: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Штілерман: - Думаю ні?

Гончаренко: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
Вот и раскрутят рейтинг девушки! Мол в парламенте её слушают спрашивают. Оперетка ,, война, в разгаре и продолжается! Абсурд в стране крепчает.
ВЫЗЫВАЙТЕ ИНКВИЗИТОРОВ-ЭКЗОРЦИСТОВ !)
