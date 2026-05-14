"Гадалку" Ермака Аникиевич (Веронику-фэншуй) вызывают на заседание ВСК Рады
На заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека во время действия военного положения вызвали Веронику Аникиевич, с которой, по данным САП, контактировал Андрей Ермак.
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
15 мая Аникиевич хотят расспросить об операции НАБУ и САП "Мидас".
"На заседание ВСК 15 мая приглашаем Веронику Аникиевич (она же Вероника Фэншуй). Госпожа Вероника, это будет не по-фэншуйски, если вы не придете на ВСК, и нам придется применить силовые методы доставки", - написал Гончаренко.
Більше об Аникиевич
- Вероника Аникиевич, или "Вероника Фэншуй Офис" –– эзотерик, с которой, по данным САП, Андрей Ермак согласовывал кадровые назначения на госдолжности. Ее имя во время судебного заседания назвала прокурор САП Гребенюк.
- По данным СМИ, она посещала оккупированный Крым, а ее отец –– гражданин РФ.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
«До того ж, ми всі перебували під ковпаком всесвітньої системи стеження. Одна з таких систем глобального електронного нагляду під назвою «Ешелон» (Echelon) створена в США після Другої світової війни для слідкування за системою телекомунікації СРСР і знаходиться під керуванням американського Агентства національної безпеки (NSA - National Security Agency). Її надпотужні комп'ютери пропускають крізь себе величезний потік інформації, ідентифікуючи кожне слово, і якщо якесь із них збігається зі словом, закладеним у пам'ять комп'ютера, включається запис. Також можна прослуховувати заздалегідь визначених людей та конкретні організації. І так щохвилини, щодня. Навіть якщо розмова ведеться заздалегідь домовленими термінами, приєднання може проводитися за номером телефону необхідного абонента і навіть за тембром голосу. Використання ж спеціальних пристроїв шифрування голосу лише трохи затримає обробку інформації. Наприклад, для перехоплення інформації над територією Росії (а значить, і України) створено спеціальний центр радіо і радіотехнічної розвідки, розташований недалеко від Аугсбурга (Німеччина). Це найбільший центр перехоплення АНБ: його головна антена діаметром 300 м і висотою 30 м, а службові приміщення центру розташовані під землею на глибині 25 м на 12 поверхах. На всьому просторі Європи вся електронна пошта, телефонні і факс-повідомлення в плановому порядку перехоплюються Агентством національної безпеки США, при цьому здійснюється пересилання цільової інформації у штаб-квартиру АНБ... На відміну від багатьох систем спостереження, розроблених у часи холодної війни, система «Ешелон» створена переважно не для військових цілей, а для шпигунства за урядами, громадськими організаціями й бізнесом на території практично будь-якої країни... За повідомленнями газет, ця гігантська мережа може перехоплювати до 2 мільярдів приватних повідомлень на день, які сортуються системою штучного інтелекту. «Ешелон» - настільки могутня система, що дозволяє прослуховувати практично увесь світ.»(С)- Леонід Косаківський.
Зебарани та зедовбні, от же ж ви і наобирали, дебіли. Наобирали таен шо народ кровю харкає а зе та його друзяки крадуть і жирують.
- "Я умнее вас всех. Тілько у меня пам'яти нету."
чи має комісія право, визвати будь якого українця, не чиновника, на якусь ****** комісію?
які повноваження комісії?
проясніть мені, бо я не знайшов?
пам'ятаєте комісію з мар'яною про вагнергейт?
чи у нас в тцк теж просють, і в мєнтовку теж просють.....
але ж, має право бути посланою нахєр!
запросіть мене, і я там навалю все що накопичилось!!!!
не примусово доставляти!!!!
а примусово, це в кайданах!!!
а в тцк, це бути відпіздженим!!
тож, ця безпорадна профанація з тск вже заїбала!!!!
чи, ви забули про марусю та федишину?
Тим більше,викликає подив реакція кривого,ведучі якого безцеремонно накинулась на Мендель за то,що розповіла про шоблу: невже тим хочуть вберегти свій канал від переслідування?
Реальний діалог на засіданні ТСК в парламенті:
"Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Гончаренко: - У вас є доступ до державної таємниці?
Штілєрман: - Ні?
Гончаренко: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Штілерман: - Думаю ні?
Гончаренко: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?