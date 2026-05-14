"Гадалку" Єрмака Анікієвич (Вероніку-феншуй) викликають на засідання ТСК Ради

На засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану викликали Вероніку Анікієвич, з якою, за даними САП, контактував Андрій Єрмак.

Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

15 травня Анікієвич хочуть розпитати про операцію НАБУ та САП "Мідас".

"На засідання ТСК 15 травня запрошуємо Вероніку Анікієвич (вона ж Вероніка Феншуй). Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки", - написав Гончаренко.

  • Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
  • За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Тупий ларьочник та його гадалка-шахрайка керквали країною.
Зебарани та зедовбні, от же ж ви і наобирали, дебіли. Наобирали таен шо народ кровю харкає а зе та його друзяки крадуть і жирують.
14.05.2026 17:04 Відповісти
Хочуть дізнатися хто такий Вова?
14.05.2026 17:04 Відповісти
Хочуть, щоб позолотіла ручку?
14.05.2026 17:03 Відповісти
Яке дно, до дна ще дуже далеко..
14.05.2026 17:01 Відповісти
Західні Партнери, добре знали про ці теревені козиря, з ким би то не було, як і шушери зеленського упродовж 30 років !!
«До того ж, ми всі перебували під ковпаком всесвітньої системи стеження. Одна з таких систем глобального електронного нагляду під назвою «Ешелон» (Echelon) створена в США після Другої світової війни для слідкування за системою телекомунікації СРСР і знаходиться під керуванням американського Агентства національної безпеки (NSA - National Security Agency). Її надпотужні комп'ютери пропускають крізь себе величезний потік інформації, ідентифікуючи кожне слово, і якщо якесь із них збігається зі словом, закладеним у пам'ять комп'ютера, включається запис. Також можна прослуховувати заздалегідь визначених людей та конкретні організації. І так щохвилини, щодня. Навіть якщо розмова ведеться заздалегідь домовленими термінами, приєднання може проводитися за номером телефону необхідного абонента і навіть за тембром голосу. Використання ж спеціальних пристроїв шифрування голосу лише трохи затримає обробку інформації. Наприклад, для перехоплення інформації над територією Росії (а значить, і України) створено спеціальний центр радіо і радіотехнічної розвідки, розташований недалеко від Аугсбурга (Німеччина). Це найбільший центр перехоплення АНБ: його головна антена діаметром 300 м і висотою 30 м, а службові приміщення центру розташовані під землею на глибині 25 м на 12 поверхах. На всьому просторі Європи вся електронна пошта, телефонні і факс-повідомлення в плановому порядку перехоплюються Агентством національної безпеки США, при цьому здійснюється пересилання цільової інформації у штаб-квартиру АНБ... На відміну від багатьох систем спостереження, розроблених у часи холодної війни, система «Ешелон» створена переважно не для військових цілей, а для шпигунства за урядами, громадськими організаціями й бізнесом на території практично будь-якої країни... За повідомленнями газет, ця гігантська мережа може перехоплювати до 2 мільярдів приватних повідомлень на день, які сортуються системою штучного інтелекту. «Ешелон» - настільки могутня система, що дозволяє прослуховувати практично увесь світ.»(С)- Леонід Косаківський.
14.05.2026 17:24 Відповісти
https://sites.google.com/view/leonidkosakivskyi/
14.05.2026 17:46 Відповісти
Ця картинка аж ніяк не фантазія. Як з'ясувалося, моє прізвище, поруч з іншими керівниками в Україні, було також у полі зору цієї структури. Одного разу мені показали роздруківки деяких розмов, в яких фігурувало моє ім'я, вилучені у ході оперативно-розшукових заходів у представника однієї з іноземних держав. В основному порожні розмови різних людей, але випадково була зафіксована бесіда канадського бізнесмена з київським абонентом (прізвища, зі зрозумілих міркувань, опускаю), в якій він, невдоволений тим, що ми зірвали його оборудку з будинком колишнього ресторану «Лейпциг», допитував співрозмовника, як можна мене зняти з посади, аби поставити зручнішу людину. Коли йому відповіли, що це важко, оскільки мене не призначали, а обрали мером, він сказав, щоб працювали над планом, як мене все ж змістити, а зі свого боку пообіцяв фінансову підтримку цих заходів. Так я несподівано отримав корисну для себе інформацію.
14.05.2026 17:47 Відповісти
Чтобы погадала кто следующим будет
14.05.2026 17:04 Відповісти
Следующим будет Буданов. И без гадалки понятно).
14.05.2026 17:09 Відповісти
Я таки схожу - вдруг повезёт и не он
14.05.2026 18:33 Відповісти
Як шо вона така гадалка та провидиця, то слідак при зустриси з нею, після слів - сідайте будь ласка, поаинен відразу влупити їй у морду. Првинна ухилится від прильоту у табло, бо вона ж провидиця і це передбачила. А як шо ні, то якад вона гадалка та провидиця. І тоді бабло Ермачатіне вона повинна повернути.
14.05.2026 17:09 Відповісти
Пошлёт нафиг и нифига ей не будет. Клоуны.
14.05.2026 17:03 Відповісти
Ну тепер керує конкурент гадалки буданга.
14.05.2026 19:04 Відповісти
Хочуть дізнатися хто такий Вова?
Який нарід, такі й правителі.
14.05.2026 17:05 Відповісти
Я точно знаю на перьод, сегодня кто нибудь умрет, не знаю гне, не знаю как я не гадалка я маньяк
14.05.2026 17:05 Відповісти
ТСК не колдане?
14.05.2026 17:06 Відповісти
а вони знають скільки в неї година коштує???
14.05.2026 17:08 Відповісти
Театр абсурду.!
14.05.2026 17:08 Відповісти
В що ті ТСК хочуть почути?
- "Я умнее вас всех. Тілько у меня пам'яти нету."
14.05.2026 17:08 Відповісти
Мля що коїться у цьому зеленому кодлі, навіть риги виглядали більш гідною альтернативою, ніж о це...
14.05.2026 17:09 Відповісти
зачекайте!!!!
чи має комісія право, визвати будь якого українця, не чиновника, на якусь ****** комісію?
які повноваження комісії?
проясніть мені, бо я не знайшов?
пам'ятаєте комісію з мар'яною про вагнергейт?
14.05.2026 17:11 Відповісти
Так. Має.
14.05.2026 17:20 Відповісти
так, має право запросити! запросити!!
чи у нас в тцк теж просють, і в мєнтовку теж просють.....
але ж, має право бути посланою нахєр!
запросіть мене, і я там навалю все що накопичилось!!!!
14.05.2026 17:27 Відповісти
ні не може змусити. запросити може, а людина може ввічливо їх послати, або проігнорувати, або прийти.
14.05.2026 17:53 Відповісти
4) запрошувати і заслуховувати у порядку, встановленому законом, будь-яких осіб із числа громадян України (крім суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення Президентом України державної зради чи іншого злочину.
14.05.2026 17:39 Відповісти
запрошувати!!!
не примусово доставляти!!!!
а примусово, це в кайданах!!!
а в тцк, це бути відпіздженим!!

тож, ця безпорадна профанація з тск вже заїбала!!!!
14.05.2026 17:44 Відповісти
А це... доволі цікаве питання, що якщо запрошені не захочуть запрошуватись? Це все знаєте, питання політичної волі. Якщо дехто буде справді мати бажання, то пані Вероніка приїде на ТСК за годину, навіть в домашніх капцях і халаті. А якщо ні, то вона буде всіх тролити і їй нічого за це не буде. У нас же монархія прикрита начебто демократією, ну типу як в РФ, тільки з місцевими особливостями.
14.05.2026 17:54 Відповісти
Цирк на дроті
14.05.2026 17:12 Відповісти
«Коли клоуна обирають президентом, він не стає державником - Держава стає цирком»
14.05.2026 17:13 Відповісти
Гадалка-давалка?)))
14.05.2026 17:16 Відповісти
шобы пагадала?
14.05.2026 17:17 Відповісти
Дегенерати. Вистава для майбутнього електорату. Ну і що вони від неї хочуть? Якщо я зроблю ляльку Вуду на хрипате опудало та почну її штрикати голками, мене що, звинуватять у спробі замаху на Президента
14.05.2026 17:17 Відповісти
а, це як подивитися.
чи, ви забули про марусю та федишину?
14.05.2026 17:29 Відповісти
Не тільки, а ще й в антисемітизмі
14.05.2026 20:24 Відповісти
Хоч феншуй, хоч не феншуй, все одно побачиш ...
14.05.2026 17:18 Відповісти
У якому ж дурдому ми живемо...

14.05.2026 17:19 Відповісти
гроші ******* щоб по феншую, міністри виявилося теж
14.05.2026 17:22 Відповісти
Хочуть спитати в неї - у якому вона званні (ФСБ РФ)?
14.05.2026 17:25 Відповісти
Накінець розкриє карти
14.05.2026 17:26 Відповісти
Пісець,що діється.А,ще,в світлі того,що розповіла Мендель.
Тим більше,викликає подив реакція кривого,ведучі якого безцеремонно накинулась на Мендель за то,що розповіла про шоблу: невже тим хочуть вберегти свій канал від переслідування?
14.05.2026 17:40 Відповісти
Ті руки нічого не крали! (с)
14.05.2026 17:42 Відповісти
Терміново до баби Ванги звернутися. Через медитацію.
14.05.2026 18:03 Відповісти
хірова гадалка. Таку падлянку не побачила
14.05.2026 18:03 Відповісти
Схоже на те, що депутати вирішили записатися на прийом до "гадалки". Цікаво чи черга велика?
14.05.2026 18:24 Відповісти
Повторюсь) Костер перед ВР уже сооружают?
14.05.2026 18:25 Відповісти
шо такое тск? СВОих запрошуйте
14.05.2026 18:45 Відповісти
ця вероніка амбіційна" тьотка."... як гадалка яка може пошаманити на базарі ще нічого ,а як руснява сіксотка для кремля ,то провальна , завалила такого кнура як єрмак , відкрила двері у спальню зеленського 🤡 обдовбиша ...
14.05.2026 18:46 Відповісти
За грати цю пані, що вважала за можливе давати "поради" у справах державної важливості. Не здивуюся що вона таки на підсосі в ФСБ.
14.05.2026 18:47 Відповісти
От її і посадять. Це ж вона все замутила.
14.05.2026 19:29 Відповісти
Ця кацапка, як і громадяни Ізраїлю, була посвячена в державні таємниці України?

Реальний діалог на засіданні ТСК в парламенті:

"Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Гончаренко: - У вас є доступ до державної таємниці?
Штілєрман: - Ні?

Гончаренко: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Штілерман: - Думаю ні?

Гончаренко: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?
14.05.2026 20:06 Відповісти
Вот и раскрутят рейтинг девушки! Мол в парламенте её слушают спрашивают. Оперетка ,, война, в разгаре и продолжается! Абсурд в стране крепчает.
15.05.2026 06:02 Відповісти
ВЫЗЫВАЙТЕ ИНКВИЗИТОРОВ-ЭКЗОРЦИСТОВ !)
