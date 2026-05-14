"Гадалку" Єрмака Анікієвич (Вероніку-феншуй) викликають на засідання ТСК Ради
На засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав людини під час дії воєнного стану викликали Вероніку Анікієвич, з якою, за даними САП, контактував Андрій Єрмак.
Про це повідомив нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
15 травня Анікієвич хочуть розпитати про операцію НАБУ та САП "Мідас".
"На засідання ТСК 15 травня запрошуємо Вероніку Анікієвич (вона ж Вероніка Феншуй). Пані Вероніка, не по-феншуйному буде, якщо ви не прийдете на ТСК, і нам доведеться застосувати силові методи доставки", - написав Гончаренко.
Більше про Анікієвич
- Вероніка Анікієвич, або "Вероніка Феншуй Офіс" –– езотерик, з якою, за даними САП, Андрій Єрмак погоджував кадрові призначення на держпосади. Її ім'я під час судового засідання назвала прокурорка САП Гребенюк.
- За даними ЗМІ, вона відвідувала окупований Крим, а її батько –– громадянин РФ.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
«До того ж, ми всі перебували під ковпаком всесвітньої системи стеження. Одна з таких систем глобального електронного нагляду під назвою «Ешелон» (Echelon) створена в США після Другої світової війни для слідкування за системою телекомунікації СРСР і знаходиться під керуванням американського Агентства національної безпеки (NSA - National Security Agency). Її надпотужні комп'ютери пропускають крізь себе величезний потік інформації, ідентифікуючи кожне слово, і якщо якесь із них збігається зі словом, закладеним у пам'ять комп'ютера, включається запис. Також можна прослуховувати заздалегідь визначених людей та конкретні організації. І так щохвилини, щодня. Навіть якщо розмова ведеться заздалегідь домовленими термінами, приєднання може проводитися за номером телефону необхідного абонента і навіть за тембром голосу. Використання ж спеціальних пристроїв шифрування голосу лише трохи затримає обробку інформації. Наприклад, для перехоплення інформації над територією Росії (а значить, і України) створено спеціальний центр радіо і радіотехнічної розвідки, розташований недалеко від Аугсбурга (Німеччина). Це найбільший центр перехоплення АНБ: його головна антена діаметром 300 м і висотою 30 м, а службові приміщення центру розташовані під землею на глибині 25 м на 12 поверхах. На всьому просторі Європи вся електронна пошта, телефонні і факс-повідомлення в плановому порядку перехоплюються Агентством національної безпеки США, при цьому здійснюється пересилання цільової інформації у штаб-квартиру АНБ... На відміну від багатьох систем спостереження, розроблених у часи холодної війни, система «Ешелон» створена переважно не для військових цілей, а для шпигунства за урядами, громадськими організаціями й бізнесом на території практично будь-якої країни... За повідомленнями газет, ця гігантська мережа може перехоплювати до 2 мільярдів приватних повідомлень на день, які сортуються системою штучного інтелекту. «Ешелон» - настільки могутня система, що дозволяє прослуховувати практично увесь світ.»(С)- Леонід Косаківський.
чи має комісія право, визвати будь якого українця, не чиновника, на якусь ****** комісію?
які повноваження комісії?
проясніть мені, бо я не знайшов?
пам'ятаєте комісію з мар'яною про вагнергейт?
чи у нас в тцк теж просють, і в мєнтовку теж просють.....
але ж, має право бути посланою нахєр!
запросіть мене, і я там навалю все що накопичилось!!!!
не примусово доставляти!!!!
а примусово, це в кайданах!!!
а в тцк, це бути відпіздженим!!
тож, ця безпорадна профанація з тск вже заїбала!!!!
чи, ви забули про марусю та федишину?
Тим більше,викликає подив реакція кривого,ведучі якого безцеремонно накинулась на Мендель за то,що розповіла про шоблу: невже тим хочуть вберегти свій канал від переслідування?
Реальний діалог на засіданні ТСК в парламенті:
"Гончаренко: - Про що ви розмовляли з Міндічем?
Штілерман: - Це державна таємниця.
Гончаренко: - У вас є доступ до державної таємниці?
Штілєрман: - Ні?
Гончаренко: - А у Міндіча є доступ до державної таємниці, як ви думаєте?
Штілерман: - Думаю ні?
Гончаренко: - Так як ви могли розмовляти про державну таємницю?