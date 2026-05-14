РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15828 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
5 107 74

Ермак остается в СИЗО: ему не успели собрать 140 млн грн залога, - СМИ

Єрмак

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, которого подозревают в отмывании более 460 млн грн во время строительства "Династии", сегодня остается в СИЗО. По состоянию на вечер 14 мая полная сумма залога, установленная судом, не собрана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным издания, на данный момент необходимые 140 миллионов гривен залога еще не поступили на счет в полном объеме.

Несколько человек уже внесли часть средств за экс-главу Офиса президента, однако этой суммы недостаточно для того, чтобы Ермак смог покинуть стены следственного изолятора, отмечает собеседник УП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак может лишиться права на адвокатскую деятельность из-за нарушений, - СМИ

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член наблюдательных советов "Ощадбанка", "Укрнафты" и бизнес-партнер Ермака Тапанова внесла за него 8 млн грн залога

Автор: 

залог (579) СИЗО (1346) Ермак Андрей (1605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
показать весь комментарий
14.05.2026 18:48 Ответить
+23
показать весь комментарий
14.05.2026 18:58 Ответить
+20
В кабінеті начальника СІЗО?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кабінеті начальника СІЗО?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:43 Ответить
Навіщо якщо Малюська віп-камери запровадив ?
показать весь комментарий
14.05.2026 19:04 Ответить
Як не крути, а кабінєт андрейбарісичу бажанішемніж камера.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:38 Ответить
ну і шо хорошого -творите пипец
показать весь комментарий
14.05.2026 21:01 Ответить
Мабуть заночує у кімнаті відпочинку начальника СІЗО. Будуть квасити всю нічь.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:01 Ответить
- Мойша, ти собі уявляєш, нєкая тьотя Роза дає 8 міліонів застави за дь'Єрмака !
- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр".
- оце так ! а яким боком вона до подсудімого дь'Єрмака ?
- а отаким ! Тапанова Роза Асхатівна, керувала адвокатським об'єднанням «Міжнародна юридична компанія», серед бенефіціарів компанії є голова офісу президента Андрій Єрмак.
 - і це все ?
- якби ж то !!!! вона ще входить до наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», де, згідно з даними, отримує високі щомісячні виплати.

оце так тьотя Роза і зрозуміло звідки в неї грошенята на завставу

.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:06 Ответить
Оце добре)
"- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр"."
показать весь комментарий
14.05.2026 20:20 Ответить
Якщо Розі Асхатівні Тапановатій нікуди дівать високі щомісячні виплати наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», то треба їх значно зменшить і з'економить державний бюджет.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:47 Ответить
тьотя Роза є глямурним кошельком мьсє дь'Єрмака.

її фотокарточку можна подивитись в інтернеті

.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:14 Ответить
...усьо ідьот за планом... єрмака... правда прийдеться зовсім трошки поділитися...
показать весь комментарий
14.05.2026 20:30 Ответить
ділитись ніхто ні з ким не буде !

бо це гроші бідуючого дь'Єрмака на сохранєніі

.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:16 Ответить
халепа.....
показать весь комментарий
14.05.2026 18:43 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 18:58 Ответить
то і цього втопимо як решту?
показать весь комментарий
14.05.2026 19:08 Ответить
достатньо 73%
показать весь комментарий
14.05.2026 19:19 Ответить
Оце небрите чмо навіть не те що сраліну не рівня а в навіть не рівня троцькому
показать весь комментарий
14.05.2026 19:12 Ответить
Думаєш? А друзі йосіка стільки злямзили, скільки його міндічі з шефірами? Так що, як порівнювати).
показать весь комментарий
14.05.2026 20:23 Ответить
Мініатюра "Єржак", наші дні...
показать весь комментарий
14.05.2026 20:01 Ответить
От завжди мене веселили люди що йдуть по життю зі спущеними до низу кутами губ. Типу такий суворий начальник. А з другого боку - наче обіжена псина.
Оце прожити життя з виразом обличчя наче тебе гівном весь час годували...
Не розумію.
Будьте позитивними, шановні, і не ходіть з виразом пики наче вам хтось у штани насрав.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:02 Ответить
А що собі думає "Вова"?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:44 Ответить
Бабло разворовали по дороге?)
показать весь комментарий
14.05.2026 18:45 Ответить
Там Дубінеску далеко сидить?Будуть перестукуватися.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:45 Ответить
Самым правильным было бы сразу же начать проверять источники доходов тех кто участвовал в сборах...
показать весь комментарий
14.05.2026 18:46 Ответить
Тому і не назбирали.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:07 Ответить
Невелика затримка, там же треба щоб з грошей були сплачені податки, тобто вони були легальними, а з цим у нашого бідолахи проблеми, звик до валіз
показать весь комментарий
14.05.2026 18:46 Ответить
"Это тебе не мелочь по карманам тырить"
показать весь комментарий
14.05.2026 20:50 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 18:47 Ответить
Замість ківи єрмак - буде бімба
показать весь комментарий
14.05.2026 20:23 Ответить
"підозрюють у легалізації понад 460 млн грн"
"140 мільйонів гривень застави"

Вкрав, віддав третину і гуляй. Це так працює?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:47 Ответить
Іще як - он з головою верховного суду взагалі до 18 мільйонів зі ста спустилися .
показать весь комментарий
14.05.2026 19:06 Ответить
хай заПрилупа ой приТулець спутник продасть і внесе за шефа заставу
показать весь комментарий
14.05.2026 18:48 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2026 18:48 Ответить
Вad mother
показать весь комментарий
14.05.2026 19:09 Ответить
Їх би також притягнути до відповідальності як вони тратили грошові збори
показать весь комментарий
14.05.2026 20:21 Ответить
Кто там проверяет легальность этих миллионов,можно его сразу арестовывать,явно заряжен.
показать весь комментарий
14.05.2026 18:49 Ответить
Непорядок - він їм посади пороздавав а вони почали тормозити
показать весь комментарий
14.05.2026 18:51 Ответить
вони, такі як тьотя Роза - член наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти, зараз віддають борги дь'Єрмаку.

вони думають що весь народ то лохи !
а може так і є ?

.
показать весь комментарий
14.05.2026 23:21 Ответить
Непорядок - він їм посади пороздавав а вони почали тормозити
показать весь комментарий
14.05.2026 18:51 Ответить
Щас заплачу, доречі а що так за заставу рвуть там п'яту точку, хіба заставна знімає підозру?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:53 Ответить
Додає мобільності . Людині яка за рік тільки закордонних вояжів майже сотню здійснила якось не за статусом на одному місці сидіти .
показать весь комментарий
14.05.2026 19:08 Ответить
КабМіндічі, мабуть, оті шламбауми поставили збирачам дєньог для злидня тадеєва??? А милованов і не бачив, знову???
У Свириденко, теж нервовий зрив, як особі для супроводу ларьочника??
показать весь комментарий
14.05.2026 18:58 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/64974 Борислав Береза:

Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?

А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
показать весь комментарий
14.05.2026 18:59 Ответить
К Коломойскому в камеру , его посадите.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:01 Ответить
Буковель не гумовий .
показать весь комментарий
14.05.2026 19:10 Ответить
даю три днi для окунiв. Потiм память зникае.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:03 Ответить
Свабоду спєр-ма-ку!
показать весь комментарий
14.05.2026 19:05 Ответить
ну це не дивно. Таку суму за день навіть на дрони зазвичай не встигають задонатити.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:07 Ответить
Зате на закупці снарядів за один день зуміли два мільярди доларів украсти ... скільки це у гривнях ?
показать весь комментарий
14.05.2026 19:11 Ответить
Хз, на супутник за день більще було
показать весь комментарий
14.05.2026 19:31 Ответить
на звєзду смєрті зібрали би ще більше за годину.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:01 Ответить
Та які дрони ви що?! Потерплять в своїх окопах, он тушу 100 кілограмову треба врятувати!
показать весь комментарий
14.05.2026 19:14 Ответить
Для таких Вип-камери,не гірше,ніж у отели 5зірочок,посидить,для виду,та вийде.
Одне не зрозуміло:Вова здає дружбана,щоб свою дупу захистити?чи все це для народа спектакль?
показать весь комментарий
14.05.2026 19:18 Ответить
Просто НАБУ фінансує "закордон" і команди йдуть від туди !
Вова свою дупу і дупу династії прикриває за допомогою сбу, беб, поліції, прокуратури, дбр, а ось НАБУ поки не може зламати, бо Європа і США перекриють кран...
показать весь комментарий
14.05.2026 19:28 Ответить
Одного шага не вистачило!
показать весь комментарий
14.05.2026 19:25 Ответить
По-нормальному треба тих, хто на заставу барісичу збирає, відправити у теж саме СІЗО до нього. А потім тих, хто на них буде збирати заставу... і так пересадять усе зелене лайно. Але ж... ми усі розуміємо, що це цирк
показать весь комментарий
14.05.2026 19:26 Ответить
Одно слово, спекталь.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:28 Ответить
Друзі пізнаються в біді, Єрмак. Ім шкода навіть 666 грн))) крім одного
показать весь комментарий
14.05.2026 19:30 Ответить
Ну хоч якась радість після чергового звірячого обстрілу!
Світла пам'ять загиблим, здоров'я постраждалим!
показать весь комментарий
14.05.2026 19:41 Ответить
Ну хоч якась радість після чергового звірячого обстрілу!
Світла пам'ять загиблим, здоров'я постраждалим!
показать весь комментарий
14.05.2026 19:41 Ответить
Макаронами повечеряє на халяву.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:41 Ответить
Блін,як цим тепер спати?)))
показать весь комментарий
14.05.2026 19:45 Ответить
Цей непотріб буде чекати на внесення застави в такій же камері, в якій тримали Магамедрасулова з НАБУ, чи для нього буде все по фен-шую?

показать весь комментарий
14.05.2026 19:47 Ответить
І до гадалки, не ходи...
показать весь комментарий
14.05.2026 19:57 Ответить
Просто з Ізраїлю процент беруть немалий за грошовий переказ, тому так....
показать весь комментарий
14.05.2026 19:52 Ответить
Відрахуйте три дні, і вуаля, дєрьмак вийде на свободу. Зєлємордий зі скумбрією повернеться із Румунії (бо в цей час цапи бомбували всю країну) дасть через гадалку залог копійки-мільйони, а через тиждень дєрьмак одягне костюм з відливом і в Ялту..
показать весь комментарий
14.05.2026 19:54 Ответить
путін сваіх нє бросіт.
показать весь комментарий
14.05.2026 19:57 Ответить
наверное, проблема не в наличии денег , а в том, как их отмыть перед внесением в качестве залога...
показать весь комментарий
14.05.2026 20:11 Ответить
Як же так? Борисоча кинули? Стільки лакеїв розставив на хлібні державні посади і не зібрали? Йому в зізо не кошерно кантуватися.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:14 Ответить
Гео Лерос: "Таємний гаманець єрмака - Максим Кріппа". Мабуть, це не є правда, раз Кріппа грошей не дає... Або просто усі чекають на знижку...
показать весь комментарий
14.05.2026 20:24 Ответить
... тітка гоза зараз пробіжить по своїх і назбирає грошей на порятунок цього афериста.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:27 Ответить
А ремень и шнурки у него сняли? Нужно было оставить
показать весь комментарий
14.05.2026 20:30 Ответить
Стопудово ушлий адвокат порадив косити під бідосю.
показать весь комментарий
14.05.2026 20:47 Ответить
Для дерьмака сьогодні день закінчиться фразою "вечір в хату"
показать весь комментарий
14.05.2026 22:47 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4249 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
*************
Давайте вчергове задонатимо ГО "Справа Громад". Реквізити:
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 Посилання на банку МОНО - https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
показать весь комментарий
14.05.2026 23:07 Ответить
 
 