Ермак остается в СИЗО: ему не успели собрать 140 млн грн залога, - СМИ
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, которого подозревают в отмывании более 460 млн грн во время строительства "Династии", сегодня остается в СИЗО. По состоянию на вечер 14 мая полная сумма залога, установленная судом, не собрана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Детали
По данным издания, на данный момент необходимые 140 миллионов гривен залога еще не поступили на счет в полном объеме.
Несколько человек уже внесли часть средств за экс-главу Офиса президента, однако этой суммы недостаточно для того, чтобы Ермак смог покинуть стены следственного изолятора, отмечает собеседник УП.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- Сьома і хто така ця тьотя Роза ? она із наших ?
- Мойша, я даже не знаю що тобі сказать. Дивись сам: Роза Асхатівна Тапановата походить з родини з татарсько-казахським корінням і завідує меморіалом "Бабин Яр".
- оце так ! а яким боком вона до подсудімого дь'Єрмака ?
- а отаким ! Тапанова Роза Асхатівна, керувала адвокатським об'єднанням «Міжнародна юридична компанія», серед бенефіціарів компанії є голова офісу президента Андрій Єрмак.
- і це все ?
- якби ж то !!!! вона ще входить до наглядових рад ПАТ «Укрнафта» та АТ «Ощадбанк», де, згідно з даними, отримує високі щомісячні виплати.
оце так тьотя Роза і зрозуміло звідки в неї грошенята на завставу
її фотокарточку можна подивитись в інтернеті
бо це гроші бідуючого дь'Єрмака на сохранєніі
Оце прожити життя з виразом обличчя наче тебе гівном весь час годували...
Не розумію.
Будьте позитивними, шановні, і не ходіть з виразом пики наче вам хтось у штани насрав.
"140 мільйонів гривень застави"
Вкрав, віддав третину і гуляй. Це так працює?
заПрилупаой приТулець спутник продасть і внесе за шефа заставу
вони думають що весь народ то лохи !
а може так і є ?
У Свириденко, теж нервовий зрив, як особі для супроводу ларьочника??
Я зроблю сміливе припущення Дуже сміливе. Незабаром Єрмак отримає ще одну підозру. І застава буде значно більша. А ще буде візит антикорупційних органів до однієї відомої зброярської компанії. Це не мої припущення. Це "злі язики з Банкової" кажуть. Ті самі язики, які повідомили, що гроші для застви за Єрмака є і вносити їх будуть фізичні особи і компанії. Цікаво, невже вони знову вгадають?
А ще цікаво, коли повернеться Умєров? Чи він буде діяти по перевіреній методі голови Держфінмоніторингу Проніна, чиї закордонні відрядження завжди збігалися зі скандалами за участі його установи? Пронін тоді шкурнув до Франції, Швейцарії, Люксембургу, Мексики і Танзанії. А Умєров обмежитись лише Маямщиною?
Одне не зрозуміло:Вова здає дружбана,щоб свою дупу захистити?чи все це для народа спектакль?
Вова свою дупу і дупу династії прикриває за допомогою сбу, беб, поліції, прокуратури, дбр, а ось НАБУ поки не може зламати, бо Європа і США перекриють кран...
Цікаве спостереження…
Коли ми збирали на заставу військовим - нас публічно підтримували та донатили звичайні, в широкому сенсі слова, громадяни України. Вони не соромились, вони не вимагали «анонімності». І кожного разу ми збирали необхідні кошти (так, за великої допомоги та сприяння Петра Порошенка, який також не соромився цих дій і робив внески з кришталево-чистих власних доходів).
На заставу «сірому кардиналу» тв.Єрмаку зібрати кошти можливо й можуть… колись… але цілком таємно та непрозоро. Але ж скільки в нього було свого часу «прихильників», які розповідали про його критичну необхідність країні.
Висновки? Бгггг…
