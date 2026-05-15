Справа проти Єрмака є замовною. Железняк - замовник, - адвокат Фомін. ВIДЕО

Адвокат колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Фомін під час телеефіру заявив, що справа проти його підзахисного є політично мотивованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео опублікував на своїй фейсбук-сторінці народний депутат Ярослав Железняк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У розмові ведуча запитала адвоката, чи вважає він цю справу політично мотивованою та хто може стояти за її "замовленням". У відповідь юрист заявив, що, на його думку, справа має політичний характер.

Коли журналістка уточнила, хто саме може бути "замовником":

"Ну он пан Железняк, я дивився... Мабуть, також замовник. Ну безумовно", - зазначив адвокат.

У відповідь ведуча перепитала:

"Железняк замовник?"

На що адвокат сказав:

"Ну він каже, що він написав заяву, і зараз просить 12 років. Чому він не замовник?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Адвокат Єрмака проплатив йому покращену камеру в СІЗО, - ЗМІ

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"