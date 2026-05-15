7 967 92

Справа проти Єрмака є замовною. Железняк - замовник, - адвокат Фомін. ВIДЕО

Адвокат колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Фомін під час телеефіру заявив, що справа проти його підзахисного є політично мотивованою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео опублікував на своїй фейсбук-сторінці народний депутат Ярослав Железняк.

У розмові ведуча запитала адвоката, чи вважає він цю справу політично мотивованою та хто може стояти за її "замовленням". У відповідь юрист заявив, що, на його думку, справа має політичний характер.

Коли журналістка уточнила, хто саме може бути "замовником":

"Ну он пан Железняк, я дивився... Мабуть, також замовник. Ну безумовно", - зазначив адвокат.

У відповідь ведуча перепитала:

"Железняк замовник?"

На що адвокат сказав: 

"Ну він каже, що він написав заяву, і зараз просить 12 років. Чому він не замовник?"

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватні резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід –– взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Топ коментарі
Замовна справа? Весь український народ замовив цю справу і вже дуже давно.
15.05.2026 08:00
Віримо, віримо. Справу проти єрмака чекав майже весь український народ, як і чекає проти іншого мародера та ворога. А Железняк молодець, якщо може замовляти такі справи.
Пане Железняку, замовте справу ще проти Голобородько та його оточення, які на мільярди обікрали Україну!!!
15.05.2026 08:02
А "справа" Червінського - не замовна?
15.05.2026 07:59
Який Железняк? Матрос? Ох і казкарі ці адвокати.
15.05.2026 07:59
Адвокат заробляє гроші, і не погано. Тому совість він здає при отриманні адвокатського посвідчення
15.05.2026 08:26
Так це виходить, що Железняк примусив єрмака і зеленського з шоблою, таке будівництво династії, розпочати у Козині??? Щось забрехався уже адвокат, за гроші єрмака ??? Щетельней треба…. Або до лікаря!!
15.05.2026 12:12
Who Ze Fuсk is Vova?

16.05.2026 08:20
"Ета другоє"
15.05.2026 08:34
"Ну прі чьом тут єлдак?!"
15.05.2026 08:35
"Майже весь український народ" - це майже усі з тих не 73 відсотків? Бо фанати блазня - такі ж фанати його завгоспа і за сумісництвом куратора. І навряд чи вони будуть у захваті, коли одного з їх кумирів таки посадять ("посадять" - це гіпотеза, далека від реальності, якщо що).
15.05.2026 08:09
Шановний пане, давно немає підтримки тих 73% у Голобородька, які були в 2019 році. Більшість серед тих, хто його підтримував - ненавидить його. Є якась частина зомбованих і хворих, але їх не більше 10%. Не вірте тим цифрам, які йому малюють. Хто може підтримувати людину, яка займалася кадровою політикою по порадах відьми із відділу ФСБ?
15.05.2026 08:16
Та якто пофіг що вони там навидять-ненавидять, підтримував-непадтримував, шнеля на фронт здихать за свого кумира.
15.05.2026 08:20
На фронті ті, хто любить Україну, а ті, що підтримали блазня в більшості втекли за кордон. Хто не встиг - до цього часу - платять десятки тисяч доларів США корумпованій, вибраній ними владі, щоб втекти з країни зеленої мрії, навіть тонучи в Тисі. Хто хитриші - мають броню і круті посади.
15.05.2026 08:23
Такк і я про теж тільки іншими словами.
15.05.2026 08:28
Цифрам я давно не вірю, вірю своїм спостереженням, розмовам навкруги. Може, й не 73%, трішки менше, але у блазня підтримка колосальна. І це незважаючи на постійні зашквари, які вже не можна приховати або перебити пропагандою, незважаючи на гектари могил під жовто - блакитними прапорами. Не хочу нікого і ні за що агітувати або когось повчати, але у 2019 році я не міг повірити, що населення настільки тупе і так піддається пропаганді, що віддасть владу блазню пейсатому, який відкрито знущався над тим же населенням. Але виявилося, що я дуже помилявся. Так що зараз не маю підстав для оптимізму відносно якогось кардинального зниження поголів'я дебілів і ждунів.
15.05.2026 09:32
Підтримую Вас на 100%, за виключенням, що багато підтримують блазня. Вони кричать за нього, щоб не визнати свого найтупішого вибору. Але вже ніколи на нього не проголосують. Дебіли шукають нового месію, якого також виберуть не по його діях і професіоналізму, а по обіцянках.
15.05.2026 09:56
Це точно.👍
15.05.2026 11:14
Насправді навіть у 2029 р. було 43% (якщо зважити на явку виборців).
15.05.2026 10:01
Не 43% а 90%. Тому що ті хто не прийшов такі ж ідіоти.
15.05.2026 11:10
Що ідіоти, я згоден, що однакові - не згоден. Ті, що молилися з виряченими очима на месію-зєльонкіна- геть відбиті. Ті, що не добачили різниці (а, всі вони, мовляв, однакові), - трохи притомніші. На якусь міру й Порошенко сам винен, бо йшов на компроміси з риґоватою. За те й поплатився.
15.05.2026 13:24
Ви занадто спрощено уявляєте управління країною. Порошенко не мав монобільшості в парламенті і для того щоб прийняти якийсь закон він змушений був домовлятись з депутатськими групами, які представляли інтереси Ахметова, Коломойського та інших. Відповідно вони собі щось виторговували. Крім того, ведучи складну гру з представниками "руского міра" в Україні він давав оманливу надію путіну, що у росіян є шанс взяти Україну під свій контроль без вводу військ. Це рятувало нас від повномасштабної агресіЇ. Думаю в Україні немає більш нікого крім Порошенка, хто зумів би так пройти по лезу ножа. Але любителям простих рішень цього незрозуміти.
15.05.2026 19:02
Але й вибори він програв саме через те, що компромісів було забагато: люди позневірювалися. Ситуація в нього, звісно, була далека від ідеальної й він спромігся зробити напрочуд багато як на свої об'єктивно обмежені можливості.

Я, скажімо, за нього й голосував саме з огляду на це, зваживши плюси й мінуси.

Хоча були в нього й великі помилки на кшталт судової реформи, яка очевидно мала й має за наслідок неґативний відбір у цьому середовищі.

Та все ж, із теперішнім одоробальцем - ніякого порівняння. За зєльонкіним не пригадаю ні однісінької доброї справи.
15.05.2026 19:26
Так, але все одно - то зріз суспільства, виборців. І ще не ясно, який би був результат, якби явка була більшою. Боюся, що було б не 73%, а значно більше. Населення, тупе у своїй масі і орієнтоване на любов до кацапії, та ще й прибите агресивною пропагандою на користь торчка, могло б видати ще катастрофічніший результат.
15.05.2026 16:33
Населення в нас є різне. Якби воно було в переважній масі зорієнтоване на москалів, ми б уже давно мали Білорусь дубль два. А так у нас є гойдалки, й інколи перемагає та частина, що москалів не любить. Грубо кажучи, маємо 40% вати, 30% патріотів і 30% болота. За всіма ознаками, наступного разу ситуація має гойднутися в протилежний бік - через що зєльонкін і не буде проводити виборів.
15.05.2026 19:32
Воно то так, але для того того натовпу характерне не вірність своєму вибору, не розуміння, що і для чого, не власна відповідальність за свої власні дії, а щоб завжди був хтось, хто винен в усьому, в усіх його проблемах і негараздах. Тому, сім років тому сказали, що то Порошенко, значить, абинепорошенко, бо він всь вкрав. Тепер Єрмак, значить Єрмак.
І, що найцікавіше, першими, хто будуть і його, і Зеленського, і всіх їх слуг топтати і дерти на шматки саме ті, хто його і того ж Зеленсього, і ту ж всю зелену зграю возніс на владний Олімп. Люто так, буквально горло будуть перегризати. То як тільки тому натовпу буде то дозволено...
15.05.2026 08:18
+++++ Добавить нічого. Точно в ціль !
15.05.2026 08:26
На 1,4 трн. Щось ви принижуєте їхні зздібності)
15.05.2026 09:47
Єрмак знає все про зеленського. І щоб Єрмак не почав говорити, у зеленського є два варіанти - вивезти його з країни або ліквідувати. Ставлю на перший варіант
15.05.2026 08:05
Єрмак не заговорить, не дозволять хазяї московські. Оприлюднений компромат - вже не компромат. А торчка кацапи триматимуть на повідку тим компроматом, періодично і дозовано ознайомлюючи блазня зі змістом цікавої папочки (або флешечки, неважливо).
15.05.2026 08:13
🔥🔥🔥
15.05.2026 08:34
Так первий варіант без гарантій, а на другий, ну от що може інфантильний недалекий підліток, хіба що заховатись під кровать. Тут виникає пародія на варіант --- ти до розумних чи до красивих.
15.05.2026 08:17
Де єрмак зловив такого тупого адвоката . А яка справа не є замовною ?
15.05.2026 08:08
Який замовник такий і адвокат. Відео просто бімба !
15.05.2026 08:30
15.05.2026 08:10
Ванга з неї ху≠ова, прямо скажемо. Гадалка та ще по феншуЮ з неї ще ********.
Дивно який розумовий розвиток треба мати, яке загальне IQ щоб не розгледіти в ній звичайну ватну ************?
Мабудь нульовий.
І ці люди управляють країною у найскладніші для нас часи?!
Страшне божевілля. Напасть.
15.05.2026 08:39
пані ніка !!! там все оточення зельця разом з ним ватні кацапські квартальні ************ . прийшли ті покидьки у владу ..прібарахліцца.. от уже сім років ..барахляцца.. пам.ятаєте як кошевой співав горіла хата палала а в перших рядах кацапські ************ реготали як отой недопрезідєнт томос який наш народ чекав 300 років називав термос шоб йому язик відсох . якби були якісь мозги міг би сказати режисеру я зі сцени цього казати не буду але ж мізки там курячі тому і казав щоб посмішити в перших рядах таких самих малоросів яким він був є і буде . набридло і наостойобло згадувати той фатальний 19й рік і ті 73% але оце корупційне божевілля це наслідки того ..вибору.. народу . кажуть що народ не помиляється . ще й як помиляється --- німці в 1933 помилилися і зробили висновки . кацапи вже 26 років помиляються і висновків не зроблять ніколи бо народу там немає там є рашабидло --- ЧИ ЗРОБИТЬ НАШ НАРОД ВИСНОВКИ НА НАСТУПНИХ ВИБОРАХ ??? ЧИ ЗНОВУ БУДЕ ГОПАК НА ГРАБЛЯХ !!!
16.05.2026 07:24
Замовник весь український народ - якого вже підзаїбала ця шайка - лєйка
15.05.2026 08:11
Да,то всьо Желєзняк будував всі оті маєтки та хотів їх підкинути чєсним чєснюкам...
15.05.2026 08:13
Цинічна адвоПадаль: Україна "замовить" Дєрмака 💯%
15.05.2026 08:14
Вероніка гадалка керувала 5 років державою?
15.05.2026 08:19
Може і зараз керує, бо дуже багато знає про те хто з їв мівіну де і як відбивались.від чеченців.
15.05.2026 08:41
Мені і смішно і хочеться плакати, що нарід 73% у 2019 році на своїх руках приніс у владні кабінети антимайданівців і відьму із управи ФСБ Вероніку Анінієвич. Якщо послухати справу єрмака, то країною під час війни керувала відьма з погонами ФСБ.
15.05.2026 08:20
А немає відчуття, що ми вже російськопівнічнокорейська республіка?
15.05.2026 08:42
Є відчуття, що вже немає тієї України і ніколи не буде із населенням 40 мільйонів, двома морями, найбільшою в Європі АЕС..., а є найбільші в світі за величоною і кількістю цвинтарів і зрадників та мародерів при владі та залишеногно тут населення пенсіонерів, інвалідів, наркоманів і алкашів, які не виїхали до ЄС. Немає кому народжувати наше майбутнє.
А ідіоти до цього часу прославляють Голобородька, ніби в нас нічого не відбулося і стоїмо перед вибором, як це було у 2019 році.
15.05.2026 10:01
не зовсім,- доки куйловці лізуть; а рахувати варто українців, а не населення
15.05.2026 11:29
Який підслідний, такий і адвокат. Два чоботи - пара.
15.05.2026 08:22
Та ні - це еліта від 73%! Це їх реальне обличчя!!!
15.05.2026 08:24
якщо пан Єрмак не вчинив жодного злочину передбаченого кримінальним кодексом - то суд його виправдає, не треба так хвилюватися
15.05.2026 08:26
Ох, аж серце відпустило, Ваші, слова як бальзам на рану.
15.05.2026 08:33
До Веронікі нє ходи...
15.05.2026 08:27
15.05.2026 08:28
Вірю, даже увірував. Говорю як інженер.
15.05.2026 08:35
Походу у Єрмака адвокат ідіот.
15.05.2026 08:29
Цей "адвокат" називав єрмака "народним депутатом" прямо у залі суду. І його підзахисний виправляв його сам - ні, не був. Але адвокат настоював, що якщо не "народним", то якимось там депутатом. Адвокат явно з когорти банди міндіча - стиль висловлювання, як і в усіх членів - обірвані та неправильно побудовані фази, недомовки. І це або щось типове для злодюг, або для #идів як таких
15.05.2026 08:31

15.05.2026 08:33
Вікторія Спартц замовила Єрмака.
15.05.2026 08:35
Посилання на скрин/скан замовлення...
15.05.2026 08:41
Він на картах Таро розкинув, то ж інфа 100%.
15.05.2026 08:59
Так, Вероніка Феншуй по картам сказала.
15.05.2026 13:46
Іронія. На іронію теж скрін?
15.05.2026 13:45
Ага, до гадалки не ходи..ю
15.05.2026 08:44
Та да, ще й гроші накрав Дрюші й Вові на династію.
15.05.2026 08:49
Це ж так важливо хто "замовник" у справі про корупцію представника вищої влади, який виконував роботу президента країни.
15.05.2026 08:57
Ага, Железняк и дома в "Династии" тоже строил.
Втихаря по ночам, чтобы подставить Али Бабу и какого-то Вову.
15.05.2026 09:02
Алі Буба
І Вова розбійник
.. казки дикого заходу
15.05.2026 09:09
(В чат входять зє-санкції проти Порошенка)
15.05.2026 09:02
Замовники иностранцы,этот жравиняк полное чмо не способное на героические поступки ради спасения родины.
15.05.2026 09:12
При чому поліція коли кури дохнуть?Щось підказує що це не остання підозра Єрмаку.Можна сказати те саме що справу замовив адвокат Фомін щоб "зрубити"з підзахисного бабла.ЗЕлене кодло на нари Далі буде.
15.05.2026 09:18
"юрист заявив, що, на його думку, справа має політичний характер" - так, звісно має! Але про те, яка конкретно політична партія вкрала ці гроші, адвокат чомусь промовчав
15.05.2026 09:27
Таких адвокатів треба притягати до відповідальності в пергу чергу. За зраду України і відбілювання клятих ворогів, засланців кремля.
15.05.2026 09:29
Треба речі називати своїми іменами. Єрмака замовив не Железняк. Замовили Єрмака його жадність і тупість.
15.05.2026 09:37
Адвокат, який не знає біографію свого підзахисного з впевненістю стверджує хто замовник справи ларьочника.
Насправді то я замовник, саме я заяву накатав на козиря.
15.05.2026 09:41
Україною 7 років керує "Феншуй Вероніка", а шмарафон відосіками забиває голову наріду, що країною керують "потужні" менеджери і ведуть нас в майбутнє країни Зелених мрій. Здається вже привели.
15.05.2026 09:52
Вызирь крав по замовленню Железняка , виходить
15.05.2026 09:54
Оце впливовий Железняк! То він слідство купив чи примусив?
15.05.2026 10:06
А адвокат не є замовник протилежною стороною??? Я розумію, що будь-які заходи захисту використовуються, але, мабуть, у таких політизованих справах журналістам слід було б прикусити язика і коментувати м'якше: на привтну думку адвоката МОЖЛИВО в справі є такі або такі аспекти. У вість скільки Жеоезн, к повинен був би заплатити НАБУ????
15.05.2026 11:00
Адвокатура д`явола
15.05.2026 11:02
Ми всі замовники. Хочемо щоб Zе!лена банда отримала по своїх злочинних, кривавих заслугах.
15.05.2026 11:06
Та хто його замовив. Все в житті за іспанською приказкою: роби що хочеш, але й приймай наслідки. Чи за українською: катюзі по заслузі.
15.05.2026 11:10
адвокатишка, который знает о преступление, но помогает уйти от наказания, является соучастником и должен сидеть вместе с дерьмаком.
15.05.2026 11:12
чєловєк умєєт жить, классіка
15.05.2026 11:40
У гниди фчсбешної руки по шию в крові воно згеноцидило Українців не мене ніж буряти
15.05.2026 12:02
Неа.
То секта анти-тваринників замовила.
Бо йормак мордою на тапіра (то така амазонська свиня) дуже схожий.
15.05.2026 13:10
фільмаршаль Дєрмак має тепер свій офігс на який заслуговує...... але страшні гниди Гігорки такі все оправдають
15.05.2026 21:15
Адвокат - це посередник між клієнтом та суддею для передачі хабаря.
15.05.2026 23:22
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/15478 Петро Порошенко:
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.

Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.
16.05.2026 01:11
Яка "прекрасна" хвора москальська логіка! З такою логікою виходить, що тоді АБСОЛЮТНО ВСІ кримінальні справи в Україні "замовні". Прокуратура і поліція також завжди просять роки тюрми, коли подають в суд на когось у кримінальній справі. Прокуратура і поліція виходить "замовляють" справи?... АХАХАХАХ!
16.05.2026 02:39
Колись давно Ігор Фомін був адвокатом Юрія Луценка і називав його своїм однодумцем. Що скаже тепер Юрій Луценко про свого колишнього адвоката?
16.05.2026 06:25
виліз песик з буди...
16.05.2026 07:26
 
 