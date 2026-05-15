Справа проти Єрмака є замовною. Железняк - замовник, - адвокат Фомін. ВIДЕО
Адвокат колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Ігор Фомін під час телеефіру заявив, що справа проти його підзахисного є політично мотивованою.
Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент відео опублікував на своїй фейсбук-сторінці народний депутат Ярослав Железняк.
У розмові ведуча запитала адвоката, чи вважає він цю справу політично мотивованою та хто може стояти за її "замовленням". У відповідь юрист заявив, що, на його думку, справа має політичний характер.
Коли журналістка уточнила, хто саме може бути "замовником":
"Ну он пан Железняк, я дивився... Мабуть, також замовник. Ну безумовно", - зазначив адвокат.
У відповідь ведуча перепитала:
"Железняк замовник?"
На що адвокат сказав:
"Ну він каже, що він написав заяву, і зараз просить 12 років. Чому він не замовник?"
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватні резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід –– взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Пане Железняку, замовте справу ще проти Голобородько та його оточення, які на мільярди обікрали Україну!!!
Я, скажімо, за нього й голосував саме з огляду на це, зваживши плюси й мінуси.
Хоча були в нього й великі помилки на кшталт судової реформи, яка очевидно мала й має за наслідок неґативний відбір у цьому середовищі.
Та все ж, із теперішнім одоробальцем - ніякого порівняння. За зєльонкіним не пригадаю ні однісінької доброї справи.
І, що найцікавіше, першими, хто будуть і його, і Зеленського, і всіх їх слуг топтати і дерти на шматки саме ті, хто його і того ж Зеленсього, і ту ж всю зелену зграю возніс на владний Олімп. Люто так, буквально горло будуть перегризати. То як тільки тому натовпу буде то дозволено...
І ці люди управляють країною у найскладніші для нас часи?!
Страшне божевілля. Напасть.
А ідіоти до цього часу прославляють Голобородька, ніби в нас нічого не відбулося і стоїмо перед вибором, як це було у 2019 році.
Нарешті весна прийшла. Почалися посадки.
Але чому на це треба було чекати 8 років? Хіба у перші місяці перебування їх при владі не було все зрозуміло? А як же конверти, які відразу почали заносити для монобільшості? Десятки тисяч накрадених під час війни доларів. «Велике крадівництво», Енергоатом, крадіжки на фортифікаційних спорудах, на оборонці, на енергетиці й тарифах. І тільки велике будівництво «Династії» відкрило всім очі.
Чому покарання взагалі стали можливими? Нарешті спрацювала створена нашою командою антикорупційна інфраструктура - НАБУ, САП та Вищий антикорупційний суд. Під кожним із цих кадрових та інституційних рішень стоїть мій підпис. Уявіть, якби у нас правоохоронну систему формувало лише ДБР. Це була б зовсім інша країна.
Відбувся крах міфу, який країні нав'язували із 2019 року. Міфу про нові обличчя. Усі ці Проніни, і всі ці Кулєби, і всі ці керівники антимонопольних комітетів і інших регуляторів.
Сьогодні наша команда терміново зібралася, щоб порадитися, як в цих умовах зберегти країну. Бо в усіх критичних для країни ситуаціях «Європейська Солідарність» стає тією силою, яка діє.