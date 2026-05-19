За внесение залога за Ермака предлагали обмен 1:3, - Николаенко

Залог для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака собирали с трудом.

"Если верить слухам, то за освобождение Ермака предлагали обмен 1:3 за легальные деньги. Ярослав Железняк снял целую программу о том, с какими трудностями собирали эти деньги. В частности, что многие банки не хотели проводить деньги.

В частности, Сенс-банк, куда Ермак устроил Василия Веселого. И Железняк, и ZN.UA пишут, что хотя президент и не высказался о процессе, но внутри был сигнал и Буданову, и Арахамии помочь с залогом", - отметила автор Татьяна Николаенко.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

