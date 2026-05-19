РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9969 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
4 633 13

За внесение залога за Ермака предлагали обмен 1:3, - Николаенко

Как вносили залог за Ермака и что за это предлагали?

Залог для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака собирали с трудом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Если верить слухам, то за освобождение Ермака предлагали обмен 1:3 за легальные деньги. Ярослав Железняк снял целую программу о том, с какими трудностями собирали эти деньги. В частности, что многие банки не хотели проводить деньги.

В частности, Сенс-банк, куда Ермак устроил Василия Веселого. И Железняк, и ZN.UA пишут, что хотя президент и не высказался о процессе, но внутри был сигнал и Буданову, и Арахамии помочь с залогом", - отметила автор Татьяна Николаенко.

Читайте: Защита Ермака подала сокращенную апелляцию на меру пресечения

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: "Поздравляю Ермака с возвращением из камеры. Будьте бдительны, потому что Ткач не спит", - Богуцкая

Автор: 

залог (592) Николаенко Татьяна (446) Ермак Андрей (1634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Та він давно все що знав вже здав...
показать весь комментарий
19.05.2026 11:22 Ответить
+10
йому не обов'язково їхати на болота щоб здавати інформацію
показать весь комментарий
19.05.2026 11:25 Ответить
+8
Ребров підсуєтився - гарно відслинив
показать весь комментарий
19.05.2026 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дарма його відпустили. Завтра втече на Сосію і буде рашистам здавати всю секретну інформацію щоб відомстити
показать весь комментарий
19.05.2026 11:20 Ответить
Та він давно все що знав вже здав...
показать весь комментарий
19.05.2026 11:22 Ответить
йому не обов'язково їхати на болота щоб здавати інформацію
показать весь комментарий
19.05.2026 11:25 Ответить
Ребров підсуєтився - гарно відслинив
показать весь комментарий
19.05.2026 11:24 Ответить
Ну якщо він отримав 90 мільйонів замість тих 30...то для нього просто гроші не пахнуть
показать весь комментарий
19.05.2026 11:37 Ответить
Батько поміня як Медвідчука. а Абрамович доплатить.
показать весь комментарий
19.05.2026 11:27 Ответить
Якщо вірити чуткам, то за звільнення Єрмака пропонували обмін 1:3 за легальні гроші. Ярослав Железняк зняв цілу програму, з якими труднощами збирали ці гроші. Зокрема, що багато банків не хотіли проводити гроші. Джерело: https://censor.net/ua/n4003953
Рівень ЗМІ "ЯКЩО ВІРИТИ ЧУТКАМ"
Інформаційне Агентство "Одна баба сказала"🤦😂😂😂
показать весь комментарий
19.05.2026 11:30 Ответить
І куди тільки Держфінмон дивиться?

показать весь комментарий
19.05.2026 11:30 Ответить
всі сосалки прилаштовані, одна навіть премєр-міністр ))
показать весь комментарий
19.05.2026 12:48 Ответить
Допоки буратіно -доти козирь.
Нема чому дивуватись.
показать весь комментарий
19.05.2026 11:36 Ответить
на папертях дєрьмаку підопічних церков, все що позбирали - все віддали, до останнього карбованця )))
показать весь комментарий
19.05.2026 11:38 Ответить
Ребров ще й заробив?
показать весь комментарий
19.05.2026 11:39 Ответить
1:3 - нехило.
показать весь комментарий
19.05.2026 12:23 Ответить
 
 