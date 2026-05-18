РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9297 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
2 742 36

"Поздравляю Ермака с возвращением из камеры. Будьте бдительны, потому что Ткач не спит", - Богуцкая

Богуцкая публично поддержала Ермака после его выхода из СИЗО

Народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая поздравила экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с выходом из СИЗО под залог.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Богуцкая пожелала Ермаку "быть бдительным"

"Поздравляю, Андрей Ермак, с возвращением домой из камеры "повышенного комфорта". Уверена, что это событие у многих хейтеров вызовет тошноту, боль и сильную истерику. Ну и пусть", — написала нардеп.

Она заявила, что поддержка экс-главы ОП высока.

"Вообще-то я думала, что поддержка Андрея Борисовича так себе... В пределах статистической погрешности. Но нет. Людей, которые ценят усилия Ермака по защите Украины, очень много. "Украинская правда" — это еще не вся Украина. И Николов с Шабуниным — не костяк антикоррупции. Да и Железняк с Гончаренко далеко не правдорубы. Да, мелкая пошесть. Все они", — написала парламентарий.

Кроме того, Богуцкая пожелала Ермаку "быть бдительным, взвешенным и сосредоточенным".

"Помните, что Ткач (Михаил Ткач — журналист "Украинской правды". — Ред.) никогда не спит. Сил вам и терпения", — добавила народный депутат.

пост Богуцкой

  • Напомним, что 18 мая экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога.

Читайте также: Миша Ткач пошел ва-банк, чтобы сбить направление движения президента, - "слуга народа" Богуцкая о новых "пленках Миндича"

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу: "Мы будем оспаривать обоснованность подозрения"

Автор: 

залог (585) СИЗО (1352) Богуцкая Лиза (84) Ермак Андрей (1634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Підстилка зелена, і ще й без мізків, а слабо вам зелені організувати такий же збір як дерьмаку простим солдатам на передову?! Чому членограй за 4 роки війни не передав ні одного дрону ні одної сраної грілки?
показать весь комментарий
18.05.2026 19:45 Ответить
+21
показать весь комментарий
18.05.2026 19:51 Ответить
+18
Схоже, що ця Ліза вже всіх глистів з жопи Дєрьмака вилизала...
показать весь комментарий
18.05.2026 19:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підстилка зелена, і ще й без мізків, а слабо вам зелені організувати такий же збір як дерьмаку простим солдатам на передову?! Чому членограй за 4 роки війни не передав ні одного дрону ні одної сраної грілки?
показать весь комментарий
18.05.2026 19:45 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 20:07 Ответить
Гніда жополиз-прийде час для відстрілу цих уродів
показать весь комментарий
18.05.2026 20:50 Ответить
Зашумувало зелене жабуриння на моноболоті ВРУ у аброхамія!! Така незавидна доля болота, зникати… Але спочатку, його очищення шляхом дієвої люстрації у Марїнському парку … В Урядовому кварталі, випадкові особи, все уже зрозуміли!!
показать весь комментарий
18.05.2026 20:07 Ответить
Kurwa z kurwy córka.....
показать весь комментарий
18.05.2026 19:47 Ответить
«И по-моему, она меня куда-то зовет...».
«Что ей надо, я тебе потом скажу!»

показать весь комментарий
18.05.2026 20:09 Ответить
Єрмак в камері - це була продумана і розіграна клоунада кварталу 95.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:47 Ответить
Це можна сказати він грав роль "ув'язненого" як в якомусь жахливому фільмі, але на жаль оцей фільм відбувається насправді.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:49 Ответить
було, було....

показать весь комментарий
18.05.2026 20:13 Ответить
а перед "Уніженними і оскорбльонними" був риквел популярной медиафраншизы 95 - "Бєси"
показать весь комментарий
18.05.2026 20:19 Ответить
до чого довели Україну 73% зебіли ...це щось (((
показать весь комментарий
18.05.2026 19:47 Ответить
поправка-73 з тих хто прийшов-а скільки не прийшли,а поїхали на шашлики
показать весь комментарий
18.05.2026 20:55 Ответить
він ще назад буде проситься
показать весь комментарий
18.05.2026 19:50 Ответить
Азбука зеленої шобли: літера Х - «хейтери» - правоохоронні органи, що намагаються притягти до відповідальності кооператив Династія. Відоповідно Кримінальний Кодекс для зєбанди -це збірник хейтерських надуманих фантазій.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:50 Ответить
Скажіть , як повинен на висер Єрмака, що він поїхав відпочивати після 3-х днів у СІЗО, реагувати мій капітан, який вже 8-й день у бліндажі на нулі !?
Саме цензурне, що він каже про таких, це: - Сцикуни !
показать весь комментарий
18.05.2026 19:50 Ответить
Яка там пiдстилка...таке жалюгiднe заточкою... по-кацапськи - це оторвi i ********... нiкчема звичайна.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:51 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 19:51 Ответить
Тобто це хрен Ребров (та остальниє товарищі) міг би 30 млн кинуть на дрони....
показать весь комментарий
18.05.2026 19:51 Ответить
Щоб ти здохла курво
показать весь комментарий
18.05.2026 19:52 Ответить
, пан- гомофоб?
показать весь комментарий
18.05.2026 20:44 Ответить
Схоже, що ця Ліза вже всіх глистів з жопи Дєрьмака вилизала...
показать весь комментарий
18.05.2026 19:53 Ответить
100500%
показать весь комментарий
18.05.2026 19:55 Ответить
Вже в неї і в нього мозолі від лизання.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:57 Ответить
Народ вже не спить,а не лише Ткач.
Там,перед вторгненням, вже назрівали протести проти російського сн,лише повномасштабна зупинили їх,а тепер тому відтягують її закінчення.
показать весь комментарий
18.05.2026 19:57 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 19:58 Ответить
І що це було?
показать весь комментарий
18.05.2026 19:58 Ответить
На фоні цієї Богуцької, навіть Безугла виглядає більш адекватною...
показать весь комментарий
18.05.2026 20:03 Ответить
Дякую, проблювалася.
Насправді очевидно, що їм насрати на Україну як Батьківщину, вона їх дійна корова, і ми всі для них зайві роти на здоєне молоко.
Чергова порція зеленого.щастя від «цілителів» в білих халатах😡😡😡😡😡
І все так просто але дорого, інваліді визнаєш здоровезними, здорових - інвалідами, і байдуже, що.буде з.хворлю лидиною далі, головне бабло криваве гріє криваві руки😡😡😡

😳 У Кропивницькому СБУ та ДБР викрили схему продажу фейкової інвалідності для ухилення від мобілізації

Серед фігурантів - голова ВЛК, заступник головного лікаря, завідувач відділення міської лікарні та члени медкомісій.

За даними слідства, фігуранти оформлювали фіктивні діагнози, підроблені аналізи та записи про «лікування» у стаціонарі. Вартість однієї довідки про інвалідність становила від $2 до $5 тисяч.

Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів отримання хабарів. Під час обшуків вилучили понад 7 млн грн готівки.

Шістьом фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

@Ukrainian_timess

Там і фото приголомшуючі, все по феншуЮ.
показать весь комментарий
18.05.2026 20:06 Ответить
Банда зелених вилупків відкрито глузує з українців
показать весь комментарий
18.05.2026 20:10 Ответить
Бідняжка, в прямому і переносному сенсі, навіть копійки в неї не було задонатити на заставу шефу...
показать весь комментарий
18.05.2026 20:13 Ответить
Це що думка авторитетної людини і нам важливо це знати? Або щоб дописувачі не нудьгували без діла?)
показать весь комментарий
18.05.2026 20:14 Ответить
Вже втекли: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Абрамовичи, Акст, Арестович, Артемов, Балашов, Баум, Бистряков, Більченко, Боголюбов, Бондаренко, Бояринцев, Бубки, Буглак, Булюк, Василець, Васьків, Венедіктова, Винник, (Вишинський), Волошин, Гельзін, Глиняна, Гмирін, Горбуненко, Григоришин, Гужва, Данілови, Джапарова, Дмитрук, Дейдей, Довбета, Доманський, Дорн, Дорохін, Дроздова, Дубілет О., Еллерт, Єгорова, Єрмолаєв, Єфремови, Жеваго, Жидков, Зарівна, Іващенко, Іщенко, Казак, Каменських, Каптєлова Є., (Ківа), Кілінкаров, Кобець, (Ковальов О.), Козак Т., Колот, Колотило, Комарницький, Копатько, Корнілов, Королевська, Корявченкови, Костін, Котін, Коцаба, Кравець Р., Красножон, Кривда, Кулик, Куницький, Куценко, Лебедєв, Литвиненко, Лірник, Лопатьонок, Льовочкіни, Манжосов, (Мацегора), Медвідь, Мендель, Мєдвєдєва, Микитась, Місюревич, Молочний-ст., Монтян, Мосейчук А., Мураєв, Наумов, Нікішин, Новинський, Одарченко, Остапчук, Павелко, Панченко, Парсентьєв, Пашин, Петров С., Пиптик, Писаренко, Піскун, Погребинський, Подоляка, (Портнов), Потап, Присяжнюк, Прозоров, Пушкар, Рабінович, Резнік, Роднянський-мол., Рубльова, Рябошапка, Ряшин, Сауленко, Свириденко В., Селих, Семеніхін, Семченко, Сенниченко, (Сивохо), Скачко, Скоробогачи, Соколовська, Солод, Солодухов, Сомов, Степанов, Стефанішина, Столар, Столбовий, Стоякін, Ступка Д., Сундучніков, Табалови, Таксюр, Татьков, Точицький, Трубіцин, Тупицький, Умерови, Фальоса, Філімоненко, Фірташ, Фукс, Чугаєнко, Холодов, Хомутинніки, Шарій, Шевченко К., Шпильовий, Щегель, Щеголєв, Юрушева, Якимова, Яма, Ярославський...

Ще не втекли, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Баруля-Борзови, Ілащук-Ринжуки, Арахамія, Арістов, Арутюнянц, Бабак, Басов, Бахматов, Беляєв, Богдан, Богуслаєв, Богуцька, Божко, Бойко, Борисов, Борт, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Васькевичи, Ватрас, Вербицький, Верещук, Веселі, Висоцький, Вірастюк, Вітікач, Вітюк, Власенко, Власюк, Вовки, Володіна, Воронько, Гайдай, Галущенко, Гевки, Герус, Гетманцев, Гладких, Гнатенко, Гогілашвілі, Голик, Грибан, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Діденки, Дмитренко, Доценко, Дреботій, Друзь, Дубінський, Дубнов, Дума, Духонченко, Завітневичи, Золкін, Зонтов, Зоріна, Іванісов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов Р., Караманіц, Касай, Каськів, Кауфман, Кацуба, Качний, Кириленко, Кирющенко, Ківалов, Кіпер, Кісєль, Климовець, Клочко, Князєв, Коваль, Коломойський, Колюбаєв, Кононенко, Кормишкіна, Корольчук, Корявченков Ю., Костюх, Котвіцький, Кошовий, Кравець О., Крат, Кріппа, Крупи, Кузнєцови, Кузьміних, Кулеба О., Кулініч, Лаба, Лещенко, Липка, Литвин, Лієв, Лукаш, Ляшко В., Мазурашу, Марченко, Мельник, Мецгер, Милованов, Миронюки, Міхеєв, Мішалов, Молочний-мол., Мосейчук Н., Мудра, Мужель, Насіров, Негулевський, Олійники, Опальчук, Павлюк, Палиця, Пальчевський, Пашковський, Петров В., Пивоваров, Пікалов, Піховшек, Піщанська, Подоляк, Поплавський, Приходько, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Савченко О., Сахаров, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Скічко, Славицька, Смирнов, Смілянський, Сова, Сольський, Ступак, Субботенко, Суркіси, Тандир, Тапалова, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тимощук, Тищенко, Ткаченко О., Ткаченко Т., Торохтій, Третьякова, Трофімов, Труханов, Трухін, Тупальський, Умеров Р., Устименко, Устінова, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Хмельов, Христенко, Чумак, Шевченко Є., Шкарлет, Шмигаль, Шол, Штілерман, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко, Яковенко, Яковлєв, Яценко…
показать весь комментарий
18.05.2026 20:31 Ответить
Клара Цеткин у листі до Ілліча після виходу з шалашу підвищеного комфорту бажає сил і терпення для повернення у велику політику
показать весь комментарий
18.05.2026 20:48 Ответить
Хвора курва-хто її випустив з дурдому-чи слуги всі такі
показать весь комментарий
18.05.2026 21:03 Ответить
 
 