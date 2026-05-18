"Поздравляю Ермака с возвращением из камеры. Будьте бдительны, потому что Ткач не спит", - Богуцкая
Народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая поздравила экс-главу Офиса президента Андрея Ермака с выходом из СИЗО под залог.
Об этом она написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Богуцкая пожелала Ермаку "быть бдительным"
"Поздравляю, Андрей Ермак, с возвращением домой из камеры "повышенного комфорта". Уверена, что это событие у многих хейтеров вызовет тошноту, боль и сильную истерику. Ну и пусть", — написала нардеп.
Она заявила, что поддержка экс-главы ОП высока.
"Вообще-то я думала, что поддержка Андрея Борисовича так себе... В пределах статистической погрешности. Но нет. Людей, которые ценят усилия Ермака по защите Украины, очень много. "Украинская правда" — это еще не вся Украина. И Николов с Шабуниным — не костяк антикоррупции. Да и Железняк с Гончаренко далеко не правдорубы. Да, мелкая пошесть. Все они", — написала парламентарий.
Кроме того, Богуцкая пожелала Ермаку "быть бдительным, взвешенным и сосредоточенным".
"Помните, что Ткач (Михаил Ткач — журналист "Украинской правды". — Ред.) никогда не спит. Сил вам и терпения", — добавила народный депутат.
- Напомним, что 18 мая экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
😳 У Кропивницькому СБУ та ДБР викрили схему продажу фейкової інвалідності для ухилення від мобілізації
Серед фігурантів - голова ВЛК, заступник головного лікаря, завідувач відділення міської лікарні та члени медкомісій.
За даними слідства, фігуранти оформлювали фіктивні діагнози, підроблені аналізи та записи про «лікування» у стаціонарі. Вартість однієї довідки про інвалідність становила від $2 до $5 тисяч.
Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів отримання хабарів. Під час обшуків вилучили понад 7 млн грн готівки.
Шістьом фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
