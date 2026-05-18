Адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу: "Мы будем оспаривать обоснованность подозрения"
Защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака готовит апелляционную жалобу после того, как экс-чиновник вышел из СИЗО под залог.
Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы будем оспаривать не саму меру пресечения, а обоснованность подозрения, которое стало основанием для применения этой меры пресечения. Это наша правовая позиция", — отметил адвокат.
По словам защитника, который уже провел встречу с Андреем Ермаком, сейчас тот уехал отдыхать. Бывший глава Офиса президента после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто присоединился к сбору залога.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
Наприклад, Віталій Залізняк, в 18.05.2026 08:11 - поносом пре:
"Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено. А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
Це він так заперечує мою тезу в 18.05.2026 01:16: "Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті..."
ща вся
українськадєрьмаковська "правоохорона" система (з посаженими дєрьмаковськими істотами на конкретні посади) покаже хто в Україні ЦАР
За все відповідатиме колись його шеф,якому він передавав усні вказівки,а ці вказівки ще треба довести,та і хто на це піде, зважаючи,що наразі всюди його люди в силовому блоці?
