РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8600 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
907 22

Адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу: "Мы будем оспаривать обоснованность подозрения"

Адвокаты Ермака готовят апелляционную жалобу, - СМИ

Защита бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака готовит апелляционную жалобу после того, как экс-чиновник вышел из СИЗО под залог.

Об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Мы будем оспаривать не саму меру пресечения, а обоснованность подозрения, которое стало основанием для применения этой меры пресечения. Это наша правовая позиция", — отметил адвокат.

По словам защитника, который уже провел встречу с Андреем Ермаком, сейчас тот уехал отдыхать. Бывший глава Офиса президента после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто присоединился к сбору залога.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения — взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте также: Ермак рассказал о "непростом моменте": Спасибо всем, кто присоединился к сбору залога. Некоторых пока не знаю

Автор: 

СИЗО (1352) Ермак Андрей (1634) подозрение (707)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ці падлюки ще будуть вимагати відшкодування для єрмака і його"заплямованої несправедливо" репутації.
Єрмак і тут заробить на ошуканному народі.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:31 Ответить
+6
Єрмака відбілять і нагородять. Тому він і не став на лижі. Ви спочатку знайдіть його підписи під якимись документами. АВін все заперечить, і скаже, то нічого він не робив, ні на кого не тиснув, не давав накази, і нікого не назначав. Бо не мав, як Голова Офісу, таких повноважень.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:35 Ответить
+5
О , вийшов і роздухарився як!
показать весь комментарий
18.05.2026 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контора пише - плівки не горять - чи горять?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:27 Ответить
О , вийшов і роздухарився як!
показать весь комментарий
18.05.2026 16:28 Ответить
дь'Єрмак не винуватий ?

вони хочуть щоб українці вмерли від сміху ?

.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:30 Ответить
Це не єрмак обісрався, це йому підкинули лайно у штани, оті недруги з московії !?!?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:49 Ответить
у всьому винуватий вова.... Порошенко

.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:05 Ответить
Та є багато таких, які за дермака, топлять, кажуть "ці руки нічого не крали"...
Наприклад, Віталій Залізняк, в 18.05.2026 08:11 - поносом пре:
"Якось дивно, "легалізація" коштів незаконного збагачення є, а самих "коштів від незаконного збагачення" немає, бо за саме "незаконне збагачення" навіть підозри не вручено. А ще будівництво почалося у 2020 році і зупинилося у 2022, коли рученята ще не попали у кишені Енергоатому.
Це він так заперечує мою тезу в 18.05.2026 01:16: "Єрмака зараз звинувачують тільки в легалізації особливо великих коштів (на Династії) здобутих злочиним шляхом (на корупції інших посадових і приватних осіб). І далі Єрмаку готуються приліпити інші статті..."
показать весь комментарий
18.05.2026 17:07 Ответить
О мене вже цитують, приємно.
Коли гонораром поділишся.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:53 Ответить
Ці падлюки ще будуть вимагати відшкодування для єрмака і його"заплямованої несправедливо" репутації.
Єрмак і тут заробить на ошуканному народі.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:31 Ответить
гої мають платити за ЗЄлєнських

.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:06 Ответить
Ти єврей?
показать весь комментарий
18.05.2026 18:33 Ответить
Єрмака відбілять і нагородять. Тому він і не став на лижі. Ви спочатку знайдіть його підписи під якимись документами. АВін все заперечить, і скаже, то нічого він не робив, ні на кого не тиснув, не давав накази, і нікого не назначав. Бо не мав, як Голова Офісу, таких повноважень.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:35 Ответить
На батьківщині єрмака, мабуть встановлять бронзове погруддя, за кошти кабміндічів з Українців, як жертві «ТОТВЛІТАРИЗМУ» часів диктатора зеленського, від ******??
показать весь комментарий
18.05.2026 16:52 Ответить
І Єрмак сяде і Гундосий. Всі понесуть покарання.
показать весь комментарий
18.05.2026 16:44 Ответить
Сядут в самолет. Если шо...
показать весь комментарий
18.05.2026 16:48 Ответить
Невже не зрозуміло, що "корупційні" статті, незважаючи на те скільки мільярдів вкрадено єрмаком та його обслугою, з відома зеленського, нічого не дадуть бо можна вкрасти не один мільярд баксів, а вийти під заставу в 140 мільйонів гривень (це лише ТРИ мільйони доларів). Невже не зрозуміло, що закрити всю зелено-єрмачну потороч можна лише по https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_364/ Статті 364 ККУ: Зловживання владою або службовим становищем (посадовці держорганів та місцевого самоврядування), причому ця стаття аж плаче та стогне не по єрмаку, який навіть не є держслужбовцем !!!!!! а по зеленському, який зловживаючи своїми повноваженнями незаконно передав частину власних президентських повноважень ХЗ якому чорту, якого звуть Андрій Єрмак, який незаконно проводив переговори з нашими стратегічними партнерами, який був незаконно допущений до сов-секретної інформації, був присутній на ставках верховного ухилянта, якого ХЗ чому охороняє ДСО та СБУ, не будучи при цьому навіть держслужбовцем !!!!!! Тобто зеленський перевищивши свої повноваження допустив до секретної інформації чувака з вулиці. Саме так, з тоски зору законів України Єрмак це поц з вулиці, якому так званий пересидент незаконно надав повноваження, яких Єрмак не мав права мати апріорі.... Саме це мають розслідувати вже зараз і наша(?) контррозвідка і наша(?) зовнішня розвідка і наша(?) прокуратура... А якщо вони досі цього не розслідують, то питання - чому????
показать весь комментарий
18.05.2026 16:45 Ответить
ну шо )

ща вся українськадєрьмаковська "правоохорона" система (з посаженими дєрьмаковськими істотами на конкретні посади) покаже хто в Україні ЦАР
показать весь комментарий
18.05.2026 16:46 Ответить
Генерал хитрий,під документами антидержавної спрямованості немає його підпису,так як офіційно був лише завгоспом.
За все відповідатиме колись його шеф,якому він передавав усні вказівки,а ці вказівки ще треба довести,та і хто на це піде, зважаючи,що наразі всюди його люди в силовому блоці?
показать весь комментарий
18.05.2026 16:46 Ответить
показать весь комментарий
18.05.2026 17:24 Ответить
Та ладно! Як безпідставно ? Все законно,любиш грошики тирить,треба відповідати.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:33 Ответить
откінулся

.
показать весь комментарий
18.05.2026 17:35 Ответить
НАБУ і САП прийдеться порушувати інші епізоди, які давно відомі. Як Єрмак виконував те, що по Конституції мав робити виключно президент? А що робити з призначеннями на високі державні посади під впливом якоїсь гадалки? А як мають кваліфікувати дії по розмінуванню Чонгару та іншого?
показать весь комментарий
18.05.2026 17:57 Ответить
Кожному Зє - по ДИНАСТІЇ !!!
показать весь комментарий
18.05.2026 18:13 Ответить
 
 