РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10594 посетителя онлайн
Новости Подозрение Ермаку
1 110 26

Ермак рассказал о "непростом моменте": Спасибо всем, кто присоединился к сбору залога. Некоторых пока не знаю

Ермак сделал заявление после выхода из СИЗО: что известно?

Бывший глава Офиса президента после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто принял участие в сборе залога.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Искренне благодарен каждому, кто присоединился к сбору необходимой суммы залога - как людям, с которыми я знаком лично, так и тем, кого пока не знаю. Спасибо всем, кто поддерживает меня в этот непростой момент. Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться", - говорится в сообщении.

Ермак настаивает на своей невиновности и отрицает любые обвинения.

"Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовыми средствами.

Я никуда не бежал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжаю делать то, что делал все это время - работать на благо моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке", - подытожил он.

Читайте: Телохранители, которые забирали Ермака из СИЗО, ранее охраняли Зеленского, - СМИ. ФОТО

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
  • 18 мая Ермак вышел из СИЗО.

Читайте: Больше всего - Ребров: СМИ рассказали, кто вносил залог за Ермака. СПИСОК

Автор: 

залог (585) СИЗО (1352) Ермак Андрей (1634)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Б*я зараз розплачуюсь 🤬.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:09 Ответить
+7
Ребров зганьбився остаточно. Москальське прізвище - завжди підарас. Це правило рятує життя.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:11 Ответить
+4
Уявіть рівень його відірваності від життя простих українців яким разм з ворожкою він керував. Цинізм природний.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Б*я зараз розплачуюсь 🤬.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:09 Ответить
Розплачусь* ох цей Т9)
показать весь комментарий
18.05.2026 15:11 Ответить
Ваш Т9 все правильно написав. Зараз ми всі разом розплачуємось за "мудрий вибір-2019".
показать весь комментарий
18.05.2026 15:15 Ответить
Уявіть рівень його відірваності від життя простих українців яким разм з ворожкою він керував. Цинізм природний.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:11 Ответить
Та просто бидло, вибачте базарній барига при владі.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:13 Ответить
його держава i на то рiзнi полюси.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:53 Ответить
" i наша"
показать весь комментарий
18.05.2026 15:54 Ответить
Ребров зганьбився остаточно. Москальське прізвище - завжди підарас. Це правило рятує життя.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:11 Ответить
Сьогодні ввечері фсб забере свого "козиря" на болота
показать весь комментарий
18.05.2026 15:13 Ответить
Я думаю в ізраіль
показать весь комментарий
18.05.2026 15:18 Ответить
Ні! Потрібно робити ядерну зброю!
показать весь комментарий
18.05.2026 16:03 Ответить
пробили йому туза в СІЗО, чи він ще "хлопчик"?
показать весь комментарий
18.05.2026 15:14 Ответить
Дєрьмак "дурника вмикає".
показать весь комментарий
18.05.2026 15:16 Ответить
слезы капают на клавиатуру
показать весь комментарий
18.05.2026 15:20 Ответить
Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час - працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки"

держава дєрьмака - паРаша

тому все вірно
показать весь комментарий
18.05.2026 15:20 Ответить
***, нада було сотку закинуть. Думаю Борисович в долгу б не остався
показать весь комментарий
18.05.2026 15:21 Ответить
А ти не скидався?! Пздц.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:24 Ответить
Можна булоб потім стати гвардєйцом Єрмака. Він такі речі не забуває
показать весь комментарий
18.05.2026 15:27 Ответить
Не можна бути таким корисливим. Важлива допомога людині, яка її потребує. Ех, одні жмоти навколо.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:28 Ответить
дєрьмак публічно заявляє..."суки , яких я посадив на посади..я вам цей момент пригадаю" ))
показать весь комментарий
18.05.2026 15:28 Ответить
Шоб тебе этот "непростой момент" еще много раз случился. Но маловероятно.
показать весь комментарий
18.05.2026 15:34 Ответить
цікаво цьому чорту татухи вже набили?)))
як не як три доби "зону топтав")
показать весь комментарий
18.05.2026 15:39 Ответить
пенсионеры с минимальной пенсии скинулись, которых в украине 10 миллионов
показать весь комментарий
18.05.2026 15:43 Ответить
г андон
показать весь комментарий
18.05.2026 15:46 Ответить
Прочитавши цю новину таке відчуття ніби вступив по коліна у гівно..
показать весь комментарий
18.05.2026 15:47 Ответить
А на Банковій - "мовчання ягнят"....
показать весь комментарий
18.05.2026 15:56 Ответить
 
 