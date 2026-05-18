Ермак рассказал о "непростом моменте": Спасибо всем, кто присоединился к сбору залога. Некоторых пока не знаю
Бывший глава Офиса президента после выхода из СИЗО поблагодарил всех, кто принял участие в сборе залога.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне благодарен каждому, кто присоединился к сбору необходимой суммы залога - как людям, с которыми я знаком лично, так и тем, кого пока не знаю. Спасибо всем, кто поддерживает меня в этот непростой момент. Справедливость стоит того, чтобы за нее бороться", - говорится в сообщении.
Ермак настаивает на своей невиновности и отрицает любые обвинения.
"Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовыми средствами.
Я никуда не бежал и не собираюсь. Я остаюсь в Украине и продолжаю делать то, что делал все это время - работать на благо моего государства, помогать военным, пленным и людям, нуждающимся в поддержке", - подытожил он.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен.
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
- 18 мая Ермак вышел из СИЗО.
держава дєрьмака - паРаша
тому все вірно
як не як три доби "зону топтав")