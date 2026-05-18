Єрмак розказав про "непростий момент": Дякую, всім хто долучився до збору застави. Деяких поки не знаю

Єрмак зробив заяву після виходу із СІЗО: що відомо?

Колишній керівник Офісу Президента після виходу із СІЗО подякував всім, хто долучився до збору застави.

Подробиці

"Щиро вдячний кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави - як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю. Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент. Справедливість варта того, щоб за неї боротися", - йдеться в повідомленні.

Єрмак наполягає на своїй невинуватості та заперечує будь-які звинувачення.

"Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб.

Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час - працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки", - підсумував він.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Б*я зараз розплачуюсь 🤬.
Ребров зганьбився остаточно. Москальське прізвище - завжди підарас. Це правило рятує життя.
Ваш Т9 все правильно написав. Зараз ми всі разом розплачуємось за "мудрий вибір-2019".
Б*я зараз розплачуюсь 🤬.
Розплачусь* ох цей Т9)
Ваш Т9 все правильно написав. Зараз ми всі разом розплачуємось за "мудрий вибір-2019".
Уявіть рівень його відірваності від життя простих українців яким разм з ворожкою він керував. Цинізм природний.
Та просто бидло, вибачте базарній барига при владі.
його держава i на то рiзнi полюси.
" i наша"
Ребров зганьбився остаточно. Москальське прізвище - завжди підарас. Це правило рятує життя.
Сьогодні ввечері фсб забере свого "козиря" на болота
Я думаю в ізраіль
Ні! Потрібно робити ядерну зброю!
пробили йому туза в СІЗО, чи він ще "хлопчик"?
Дєрьмак "дурника вмикає".
слезы капают на клавиатуру
Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час - працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки"

держава дєрьмака - паРаша

тому все вірно
***, нада було сотку закинуть. Думаю Борисович в долгу б не остався
А ти не скидався?! Пздц.
Можна булоб потім стати гвардєйцом Єрмака. Він такі речі не забуває
Не можна бути таким корисливим. Важлива допомога людині, яка її потребує. Ех, одні жмоти навколо.
дєрьмак публічно заявляє..."суки , яких я посадив на посади..я вам цей момент пригадаю" ))
Шоб тебе этот "непростой момент" еще много раз случился. Но маловероятно.
цікаво цьому чорту татухи вже набили?)))
як не як три доби "зону топтав")
пенсионеры с минимальной пенсии скинулись, которых в украине 10 миллионов
г андон
Прочитавши цю новину таке відчуття ніби вступив по коліна у гівно..
А на Банківській - "мовчання ягнят"....
Важкі часи в цього хрякопідора ще попереду
А говорят донатить народ стал меньше. Вон как быстро сбор на 140 лямов закрыли)
