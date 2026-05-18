Найбільше - Ребров: ЗМІ розповіли, хто вносив заставу за Єрмака. ПЕРЕЛІК
Заставу за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака внесли 7 фізичних і 7 юридичних осіб.
Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.
Фізичні особи
Заставу за Єрмака внесли 7 фізичних осіб:
- Сергій Свириба - 6,5 млн грн,
- Роза Тапанова - 8 млн грн,
- Сергій Ребров - 30 млн грн,
- Володимир Петров - 80 тис. грн,
- Ігор Фомін - 5 млн,
- Аліна Волошина - 368 тис. грн,
- Олександр Крикунов - 500 тис. грн.
Юридичні особи
- ТОВ "Міраліф" - 9,8 млн грн,
- Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн,
- АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн,
- ТОВ "СУ"СЕМ" - 32 млн грн,
- ПП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн,
- АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн,
- ТОВ "Арена Марин" - 4 млн грн.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
- 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.
Важко уявити, що італієць Андреа Мальдера, який став головним тренером збірної України (бажаємо успіхів нашай збірній!!!), стане підтримувати матеріально і морально усіляких українських покидьків.
який очолює єдинокровний єрмака та зеленського Рувін Олександр Григорович, який на їхнє замовлення фальсифікував "докази" проти Антоненка, Кузьменко, Дугар у справі про вбивство Шеремета.
Так, що фактично ці дії освячені державним органом який фінансується з держбюджету. Отака х....я
не думаю, що рувім так палиться
Всі його "докази" були спростовані, але дуже корисного для ОПи експерДа і надалі залишили керувати державною установою.
Він був замішаний і в інших мутних справах.
МАРФІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок , ГУРТОЖИТОК
ПУХАЛЬСЬКА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
Адреса засновника: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ІВАНА СЛЬОТИ, будинок , квартира
Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн
тут все зрозуміло, з таким статутним фондом точно все чесно
Звідки взялися 14 000 000 грн. ???????????????
П.С.
Податкова, БЕБ вже йдуть з перевірками !?
А біда у тому, що цей єлдак попризнчав по такому принципу на всі ключові державні посади.
Щербан натякнула, що Ребров зобов'язаний Єрмаку через призначення на посаду. Як відомо, колишній глава Офісу Президента активно підтримував фахівця перед тим, як УАФ уклала з ним контракт. Також він одним із перших привітав Реброва із призначенням. Сам тренер зізнавався, що перебуває з Єрмаком у дружніх стосунках. Зокрема екс-чиновник переконував його повернутися в Україну.
але візуально намагаються скидатись на державну