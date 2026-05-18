Найбільше - Ребров: ЗМІ розповіли, хто вносив заставу за Єрмака. ПЕРЕЛІК

Стало відомо, хто вніс заставу за Єрмака

Заставу за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака внесли 7 фізичних і 7 юридичних осіб.

Фізичні особи

Заставу за Єрмака внесли 7 фізичних осіб:

  • Сергій Свириба - 6,5 млн грн,
  • Роза Тапанова - 8 млн грн,
  • Сергій Ребров - 30 млн грн,
  • Володимир Петров - 80 тис. грн,
  • Ігор Фомін - 5 млн,
  • Аліна Волошина - 368 тис. грн,
  • Олександр Крикунов - 500 тис. грн.

Юридичні особи

  • ТОВ "Міраліф" - 9,8 млн грн,
  • Науково-дослідна судово-експертна установа – 30 млн грн,
  • АО "А.ДВА.КА.Т" - 4 млн грн,
  • ТОВ "СУ"СЕМ" - 32 млн грн,
  • ПП "СВ-ГРУП" - 10,2 млн грн,
  • АО "Де Леге Лата" - 14 млн грн,
  • ТОВ "Арена Марин" - 4 млн грн.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

Науково-дослідна судово-експертна установа - 30 млн грн....інтригуюче...
18.05.2026 12:23
і тут до реброва слава прийшла...
18.05.2026 12:19
Что это за фирмы прокладки? Их кто создавал вообще?
18.05.2026 12:17
Что это за фирмы прокладки? Их кто создавал вообще?
18.05.2026 12:17
Чому пика така кисла 🤔
18.05.2026 13:00
дь'Єрмачилло їх і створювало для відмивання грошей

18.05.2026 13:15
найвиразніший персонаж - тьотя Роза тапалова.

поцікавтесь, НЕ пожалкуєте !
вона сіль ЗЄмлі, рафінад дь'Єрмаковський

18.05.2026 13:18
A Volodymyr Petrov? To hokeist?
18.05.2026 14:28
Копайте глибше у багнюку. Цей покидьок володимир петров - головний піарник шута зеленського. Петров збирає у себе на обговореннях - усіляке лайно "під українців", які пророкують тільки знищення України та її "безпросвітнє" майбутнє. З самого початку там прилаштувавалась солодкоголоса брехлива люся арестович.
18.05.2026 15:10
А Сірожа Ребров взагалі всрався двічі, зі збірною України, а тепер іще і з Дєрьмаком!
18.05.2026 14:09
І добре, що дали копняка цьому тренеру.
Важко уявити, що італієць Андреа Мальдера, який став головним тренером збірної України (бажаємо успіхів нашай збірній!!!), стане підтримувати матеріально і морально усіляких українських покидьків.
18.05.2026 15:46
Зате потроїв свої мільйони.
18.05.2026 16:25
18.05.2026 18:52
Кріпосні єрмака оманського, зустрічали вихід з СІЗО помічника тадеєва, стоячи на колінах і схиливши покірно голови!?!?!?? Усе, як просив зеленський з міндічем!?!?! Свириденко з миловановим, тримали рушника з шанєшкамі і щамі, зустрічаючи рятівника Цемаха, вагнерівців, беркутні, та убивцю Захисників України таких, як він убив - підполковника Дмитра Штанька в Бахмуті, разом з вертухаями із СБУ!?!??!?!
18.05.2026 15:07
Це гроші з рашки? Уточніть будь ласка! Бо якісь формочки не відомі.
18.05.2026 16:47
Я не знаю с Рашки они или с ******, но то что Ермак - это российский агент очевидно всем, у кого есть мозг
18.05.2026 17:12
невідомі
18.05.2026 19:40
Мені ці мутні компашки-промакашки нагадали початок 90х з банками з красивими назвами обіцявшими миттєвє збагачення ( типу МММ "Властєліни") Був один чудовий банк "Лабеан"-який надурив ідіотів совєтікус на баблоси і змився за 7 місяців з грошиками : на об'яві про ліквідацію банку- просто попросили прочитати назву банку ззаду- наперед!
18.05.2026 19:00
18.05.2026 12:19
Можна йти в ***********
18.05.2026 12:34
18.05.2026 12:22
задоначу 666 грн. на вінок дь'Єрмаку !

щоб йому дорога до пекла була легкою !

18.05.2026 13:21
Можливо ці всі перераховані також мають від відьми і єлдака ''законтачені'' амулети?
Не соромно 73%? Під час війни політику відкинути до часів середньовіччя, коли країною керує відьма? Це свідчить про відсутність не тільки освіти, в самого елементарного розуміння бачити процеси в країні і світі
18.05.2026 12:23
Это избирательная безответственность электората самого высшего уровня и в таких случаях страны ждёт коллапс, катастрофа,возможный развал страны тоже как вариант но самое страшное что эти самые 73% даже сейчас ещё не сильно поумнели если вообще поумнели хотя б чуть чуть...
18.05.2026 16:01
18.05.2026 12:23
Інтригуюче? Чи дніще?
18.05.2026 12:38
якщо ця контора зв,язана з владою.....то що так можна було???
18.05.2026 12:38
Можливо це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%94%D0%86_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ),
який очолює єдинокровний єрмака та зеленського Рувін Олександр Григорович, який на їхнє замовлення фальсифікував "докази" проти Антоненка, Кузьменко, Дугар у справі про вбивство Шеремета.

18.05.2026 12:41
О, опять морда щирого вкраїнця. Одни евреи и татары в правоохранительных
18.05.2026 13:42
Експерт-сороканожка. За що платять те і робить.
18.05.2026 14:41
«Діяльність» цього громадянина, цікава для правоохоронних органів багатьох країни ЄС!! Система «Ешелон», добре допомагає їм у цій рутинній справі за спостереженнями цього борця за верховенство ПРАВДИ??! 🤬🤬🤬🤬🤬
18.05.2026 15:13
Цей теж "смотрящій". Бігуси про нього робили відео. Типу єрмака: не при ділах і не в штаті, в на "роботу" їздить кожен день.
18.05.2026 18:17
Мін'юст: Науково-дослідні інститути судових експертиз (Київський, Харківський, Одеський, Львівський, Дніпропетровський тощо).
Так, що фактично ці дії освячені державним органом який фінансується з держбюджету. Отака х....я
18.05.2026 13:01
за вікі це - державний інститут !

не думаю, що рувім так палиться

18.05.2026 13:24
А коли цей Рувін фальсифікував справу проти Антоненка, Кузьменко, Дугар, він не палився?
Всі його "докази" були спростовані, але дуже корисного для ОПи експерДа і надалі залишили керувати державною установою.
Він був замішаний і в інших мутних справах.
18.05.2026 13:38
АО "Де Леге Лата"
МАРФІН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНІЩЕНКА, будинок , ГУРТОЖИТОК

ПУХАЛЬСЬКА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА
Адреса засновника: Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ ІВАНА СЛЬОТИ, будинок , квартира
Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн

тут все зрозуміло, з таким статутним фондом точно все чесно
18.05.2026 12:23
дохiд 4 117 600 ₴ ))) чистий прибуток 1 млн.))
18.05.2026 12:32
Активи - 1 212 700 ₴, зобов'язання - 224 400 ₴ !
Звідки взялися 14 000 000 грн. ???????????????
Податкова, БЕБ вже йдуть з перевірками !?
18.05.2026 12:36
Пронін знов не підвів. Дякуємо свириденко.
18.05.2026 13:02
взяли передоплату у клiента, провели, як послугу.
18.05.2026 12:34
А "клієнт" часом не Єрмак ?
18.05.2026 12:37
Звичайні дуполизи, це пристосуванці, як подоляка (що при Ющенку що при ринках)
18.05.2026 12:24
Ребров це москва..фсб...
18.05.2026 12:26
По якому принципу призначали тренера, такий і результат.
А біда у тому, що цей єлдак попризнчав по такому принципу на всі ключові державні посади.
18.05.2026 12:32
Юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан розповіла про зв'язки колишнього тренера збірної України Сергія Реброва із екс-главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком.
Щербан натякнула, що Ребров зобов'язаний Єрмаку через призначення на посаду. Як відомо, колишній глава Офісу Президента активно підтримував фахівця перед тим, як УАФ уклала з ним контракт. Також він одним із перших привітав Реброва із призначенням. Сам тренер зізнавався, що перебуває з Єрмаком у дружніх стосунках. Зокрема екс-чиновник переконував його повернутися в Україну.
18.05.2026 14:29
а де ООО "Ліга Справедливості" ? )))
18.05.2026 12:38
нне підказуйте,хай самі....про нову групу скоморохів і чортів в раді чули??отож....все ще попереду......чим ближче край владі тим сильніше її безумства
18.05.2026 12:42
чи "Рога і Копита" ))
18.05.2026 12:47
фундамент Zельоної Влади є тотальна корупція та зрада - мета системи підтримка себе і все.
18.05.2026 12:43
Науково-дослідна судово-експертна установа..що це таке..хто це такі..чи не то державною структурою
18.05.2026 12:45
це закос під державну структуру .. а по факту "Рога і копита"
18.05.2026 12:48
Якщо закос під державну, то на якій підставі перерахування
18.05.2026 14:56
закос назвою.. включіть мізки .. там же немає ДП

але візуально намагаються скидатись на державну
18.05.2026 15:00
Цікаво було б дізнатися, яку суму Ребров перерахував на підтримку ЗСУ?
18.05.2026 12:46
А то Ви не знаєте? 0 грн. 00 коп.
18.05.2026 14:31
Влетів Сірожа Ребров на бабки! Ну нічого, він собі ще намалює...
18.05.2026 12:58
Тим хто задонатив, суму потроїли, тіільки в офшорах.
18.05.2026 16:29
Ну от. Список адрес, де швиденько треба робити обшуки. Засвітились.
18.05.2026 13:19
И молодые спортивные рвущиеся на фронт в охране Ермака.... тоже рвущийся на фронт
18.05.2026 13:24
Ого, які багаті люди, в них потрібно просити задонатити на ЗСУ, а не в бідних, які ледве кінці з кінцями зводять
18.05.2026 13:46
Я бажаю знати, скільки ці добродії задонатили на ЗСУ? Як що більш меншу суму то, вони тварюки. Прошу якщо зустрінете їх, плюнте їм в пику. Заздогеліть дякую.
18.05.2026 14:04
Це так феєрично. Дерьмак і СІЗО. Ну яка гадалка таке передбачала. Співчуття виразив тільки п'яний Дімон.
18.05.2026 14:44
Хер бы с ним если бы при Реброве сборная показывала игру, а так ходили как стадо баранов за наши кстати с вами бабки а теперь это чучело миллионами раскидывается, видимо боится что ему прилетит не только за то что он как тренер говно...
18.05.2026 14:57
И донецкий Ребров совсем не Лобан а еще и игроки сейчас уровня второй лиги 25-летней давности
18.05.2026 19:08
А скільки грошів вище названі особи та формочки задонатили на ВСУ? За більш як 4 роки?
18.05.2026 16:52
потужний i ФСБ де в списку?
18.05.2026 17:04
А що: кривоногий ребров "добре заробляє" щоб 30лямов за "зеленого виродка" башлять Фінмоніторінг уже всіх перевірив-всі "чисті"
18.05.2026 18:53
ох сірьожа сірьожа - редиска
18.05.2026 19:01
А на ЗСУ ці добродії-патріоти хоч копійку переказали? Але дуже хутко назбирали 140 млн грн за відомого морального ідеала - Єрмака.
18.05.2026 19:52
Тупорилий футболіст, краще б він ті гроші пожертвував на фронт одному з армійських підрозділів.
