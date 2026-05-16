Єрмак мій кум, але у мене немає коштів на заставу. Може, коли отримаю нову зарплату, то щось перерахую, - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО
Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко наразі не планує скидатися для внесення застави за ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це він заявив у сесійній залі ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне відео поширив у фейсбуку нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.
Тищенко про справу Єрмака
"Є судовий процес, є підозра. Адвокати працюють, вносять заставу", - зазначив Тищенко.
На уточнювальне питання, чи планує він долучитися до внесення застави, Тищенко відповів, що наразі ще не знає.
Ви знаєте, це мій кум, я від нього не відмовляюся. В нас ще є один кум - Сергій Ребров, він вніс 30 млн застави. Відома людина, може собі дозволити...В мене немає таких статків, щоб я міг якось підтримати, у мене зарплатня тільки офіційна 50 тис.", - зазначив він.
Після цього Тищенка запитали, чи може він внести за Єрмака місячну зарплатню.
"Може, так буде, але треба її поки отримати, нам ще не платили", - резюмував той.
Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака
Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
- За даними журналістів, 8 мільйонів гривень внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
- Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".
За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.
- До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
"хай кум до получки посидить"
.
-майже цитати з плівок міндічей-хуїндічей.
Та і Західні Партнери, у курсі тих розмов «таємних» прислужників ригоАНАЛІВ та зеленського!!!
екс-рекетир у ВР прямим текстом каже про кумівство.
Йому навіть мізків не вистачило уточнити, що ярмак повинен вийти , бо "такі-то заслуги".
"Бо кум", "але грошей нема, так би заніс"
кум!!!!
знаєте національну ідею українців?
кумовство і забори!
Христич по хоккею никому из власти не кум,и есть результат.
Гадалка подсказывала.
В итоге, правительство еле думающее, футболисты еле бегающие, но зато друзья быстро здрыснувшие.
Они попали к Ермаку от другой гадалки.
Но это другая история. Еще впереди.
Я думав, за колл-центрами голови ніколи підняти. Який працьовитий!
"У Коляна-котлети нема грошей !!!!!!!!!!!!!! "