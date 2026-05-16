УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8915 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Єрмаку
8 459 69

Єрмак мій кум, але у мене немає коштів на заставу. Може, коли отримаю нову зарплату, то щось перерахую, - "слуга народу" Тищенко. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко наразі не планує скидатися для внесення застави за ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він заявив у сесійній залі ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідне відео поширив у фейсбуку нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

Тищенко про справу Єрмака

"Є судовий процес, є підозра. Адвокати працюють, вносять заставу", - зазначив Тищенко.

На уточнювальне питання, чи планує він долучитися до внесення застави, Тищенко відповів, що наразі ще не знає.

Ви знаєте, це мій кум, я від нього не відмовляюся. В нас ще є один кум - Сергій Ребров, він вніс 30 млн застави. Відома людина, може собі дозволити...В мене немає таких статків, щоб я міг якось підтримати, у мене зарплатня тільки офіційна 50 тис.", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак залишиться в СІЗО на вихідні: зібрану заставу не можуть внести, - ЗМІ

Після цього Тищенка запитали, чи може він внести за Єрмака місячну зарплатню.

"Може, так буде, але треба її поки отримати, нам ще не платили", - резюмував той.

Хто вже вніс заставу за Андрія Єрмака

Кошти за Єрмака надали троє фізичних осіб, а їхні внески коливаються від 666 гривень до 8 мільйонів гривень. Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

  • За даними журналістів,  8 мільйонів гривень  внесла Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
  • Ще 6,5 млн грн вніс Сергій Свириба (експартнер Asters та одногрупник Єрмака). Символічні 666 грн перерахував актор Григорій Гришкан, який назвав це "вчинком заради майбутнього України".

  • За даними УП, останнє надходження на заставу Єрмаку –– 4 млн грн від юридичної особи ТОВ "Арена Марин" — одеська логістична та експедиторська компанія, зареєстрована у 2005 році, що спеціалізується на контейнерних перевезеннях, агентуванні суден та перевалці вантажів через українські морські порти.

  • До застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Шевчук, який захищав Киву, хотів взяти Єрмака на поруки, - ЦПК

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Читайте також: Піарник Зеленського Петров вніс 80 тис. грн застави за Єрмака

Автор: 

Єрмак Андрій (1735) Тищенко Микола (350)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Ярмак - мій кум , але біткоїни дорожче!
показати весь коментар
16.05.2026 11:31 Відповісти
+26
Зелене лайно. Як можна було обирати це 2019р.? Як??????????????????
показати весь коментар
16.05.2026 11:37 Відповісти
+22
Колян, хоч каклети передай йому в СІЗО!
показати весь коментар
16.05.2026 11:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярмак - мій кум , але біткоїни дорожче!
показати весь коментар
16.05.2026 11:31 Відповісти
Amicus Plato, sed magis amica veritas.
показати весь коментар
16.05.2026 11:51 Відповісти
істина зараз товар не ліквідний
показати весь коментар
16.05.2026 11:54 Відповісти
Коля не дуже придуркуватий... Тільки зовні. Але дуже добре знає...що на заставу..йому.. Колі...ніхто не скинеться. То розраховує тільки на себе.
показати весь коментар
16.05.2026 14:31 Відповісти
ай молодець мітбол!

"хай кум до получки посидить"

.
показати весь коментар
16.05.2026 17:07 Відповісти
Єрмак мій кум, та власний зад дорожче.
показати весь коментар
16.05.2026 11:34 Відповісти
поки є вова, ми спокійні
-майже цитати з плівок міндічей-хуїндічей.
показати весь коментар
16.05.2026 11:36 Відповісти
Шо,опять....Миша,та "скока" ты уже за жопы будешь писать??Ну е-мое...Ну что ни пост,то пис.ны то жопы...А виноват как всегда я...обижаю Мишу в детсадике Ну хоть живой после последних обстрелов...вижу-вижу..
показати весь коментар
16.05.2026 12:28 Відповісти
Сам перебиваюсь з хліба на воду - викрутиться
показати весь коментар
16.05.2026 11:35 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 11:38 Відповісти
Хай жере у "Велюрі"
показати весь коментар
16.05.2026 11:42 Відповісти
Там у ВЕЛЮРІ, тільки злидні й харчуються!!!! Оточення з відти, багато цікавого нарозповідало…
Та і Західні Партнери, у курсі тих розмов «таємних» прислужників ригоАНАЛІВ та зеленського!!!
показати весь коментар
16.05.2026 14:33 Відповісти
"клєтчате одіяло" передасть )) шоб парашний кум не замерз біля параші ))
показати весь коментар
16.05.2026 11:35 Відповісти
Зелене лайно. Як можна було обирати це 2019р.? Як??????????????????
показати весь коментар
16.05.2026 11:37 Відповісти
В хто до них були кращі? Кучма, Ющенко, Янукович або Порошенко. Кожен з них системно розвалював армію та сбу!
показати весь коментар
16.05.2026 13:52 Відповісти
Про Порошенка ти збрехав. Це тому, що ЄС не дала голосів за Закон про антисемітизм?
показати весь коментар
16.05.2026 14:20 Відповісти
Звідки ти вилізло...нещасне? Порох армію розвалював? Порох після 2014 року відновив армію... І якби не такі..безмозкові..як ти... то шанс був величезний..що ніякого нападу не було б... Чи нещасному нагадати вислів путлера... нам всеодно ...хто буде президентом України... тільки не Порошенко...
показати весь коментар
16.05.2026 14:35 Відповісти
Як і всі є........-----брехло і трепло.
показати весь коментар
16.05.2026 16:20 Відповісти
Колян, хоч каклети передай йому в СІЗО!
показати весь коментар
16.05.2026 11:38 Відповісти
... щоб просрався.😁
показати весь коментар
16.05.2026 13:44 Відповісти
І "лімон"...
показати весь коментар
16.05.2026 13:52 Відповісти
має трошки тільки для себе
показати весь коментар
16.05.2026 11:39 Відповісти
Мішь церковная
показати весь коментар
16.05.2026 11:42 Відповісти
"Країна мрій ЗЕпідора" виглядає тка: якщо у виродка, агента кремля, істоти, яка неправомірно користувалася повноваженнями, які за законом не мала, є 140 лямов, які воно намародерило у народа під час війни, то воно спокійно вийде під заставу, перед тим насцявши на Конституцію, на закони і на український народ, який завдяки, в тому числі, цьому покидьку з 2022 отримав широкомасштабну війну з москалотою... Ну хіба це не той самий Канєц епохі бєднасті та брехні, який ЗЕпідор обіцяв з усіх біг-бордів у 2019 ??? Хіба це не "країна мрій" зеленського, про яку він розвішував лохам локшину і ті як зачароване тупе стадо баранів бігло на виборчі дільниці з криками "только зєлєнскій!!!!!" БЛДь коли ж наш мудрий нарід таки поумнішає та хоча б зробить висновки з того жахіття, яке сам собі наобирав????
показати весь коментар
16.05.2026 11:43 Відповісти
Дешева вистава для люмпенів
показати весь коментар
16.05.2026 11:44 Відповісти
Бідний нещасний, може йому теж потрібно скинути?
показати весь коментар
16.05.2026 11:52 Відповісти
Давно !!! ...здюлєй.
показати весь коментар
16.05.2026 13:10 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 11:56 Відповісти
Гібрид мендель+мітбол
показати весь коментар
16.05.2026 11:59 Відповісти
Як оця вся бидлота з оточення єрмакова хизувалася знайомством з ним, а в підсумку всі стороняться його, грошей нема!!! Хто мене вкурвів так це ребров!!!
показати весь коментар
16.05.2026 11:56 Відповісти
От невдячний , Дрюша і тобі і Ваві і Кірюші і Кліменку ниточки заговорені дарував , а тобі грошей жалко? Так , хай не золоті а від Вероніка ІФеньшуй , так і ти не Мерлін Монро, та й багато вас у нього , всіх в брюліки не вдінеш.
показати весь коментар
16.05.2026 12:05 Відповісти
Куме ?..... Га ???? - а грошей ***.....
показати весь коментар
16.05.2026 12:07 Відповісти
Так виходить зебілятки все таки кумівство, де ж тепер ваше верещання ? Щось вас не чутно, де ви поділися, верескунчики- зебілятка 2019 ? Гниди малороські
показати весь коментар
16.05.2026 12:08 Відповісти
ну що 73%, наголосували?

екс-рекетир у ВР прямим текстом каже про кумівство.
Йому навіть мізків не вистачило уточнити, що ярмак повинен вийти , бо "такі-то заслуги".

"Бо кум", "але грошей нема, так би заніс"
показати весь коментар
16.05.2026 12:09 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 12:09 Відповісти
ніфіга сє, друг?
кум!!!!
знаєте національну ідею українців?
кумовство і забори!
показати весь коментар
16.05.2026 13:01 Відповісти
Теперь у меня отпали все вопросы,почему так чмошно играет наша сборная по футболу. Какая власть,такой и главный тренер главной команды страны.
Христич по хоккею никому из власти не кум,и есть результат.
показати весь коментар
16.05.2026 12:20 Відповісти
Ермак вместо реброва решал, как и с правительством, кому стоять в воротах, в защите и т.д.
Гадалка подсказывала.
В итоге, правительство еле думающее, футболисты еле бегающие, но зато друзья быстро здрыснувшие.
Они попали к Ермаку от другой гадалки.
Но это другая история. Еще впереди.
показати весь коментар
16.05.2026 15:25 Відповісти
Так ти ще й про зарплату знаєш?
Я думав, за колл-центрами голови ніколи підняти. Який працьовитий!
показати весь коментар
16.05.2026 12:23 Відповісти
Падаючого - підштовхни.
показати весь коментар
16.05.2026 12:28 Відповісти
Долго плакал...Бедный Тищенко,живет на одну зарплату и то...получить нужно...Перехватил наверное тыс 20баксов у коллег,до получки...из Днепр...кол-центров.А кум-це вже отработаний матеріал,пішов він нахер
показати весь коментар
16.05.2026 12:31 Відповісти
Обережний, ****!
показати весь коментар
16.05.2026 12:34 Відповісти
як щур, задерший ніс вгору , намагаючись винюхати звідки звиздюлина прилетить.
показати весь коментар
16.05.2026 12:44 Відповісти
Гірке і болюче питання - чи вартий народ,який обирає у владу отаких от тищенків мати незалежність?
показати весь коментар
16.05.2026 12:36 Відповісти
Класс,вотетопарень.Эти гниды своих скорее потопят ,чем спасут.
показати весь коментар
16.05.2026 12:36 Відповісти
У всієї зеленої шобли гроші накрадені. Тому не можуть легально показати.
показати весь коментар
16.05.2026 12:43 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.05.2026 13:12 Відповісти
Такими темпами скоро всі куми будуть в одному СІЗО
показати весь коментар
16.05.2026 12:44 Відповісти
Клоун
показати весь коментар
16.05.2026 12:46 Відповісти
За що цей олігофрен отримує зарплату ?
показати весь коментар
16.05.2026 12:46 Відповісти
перевожу на зрозумiлу. Я дав Сергiю свою доляху, а вiн закинув, щоб не було питань.
показати весь коментар
16.05.2026 13:03 Відповісти
Церковная мышь плачет, но веревку и мыло приготовила!!🤣😂😅🤪
показати весь коментар
16.05.2026 13:06 Відповісти
Дупа як у Ким,а грошей немає? Не вірю
показати весь коментар
16.05.2026 13:48 Відповісти
ніщєброд
показати весь коментар
16.05.2026 14:11 Відповісти
Гроші за єрмака це гроші на вітер, він відпрацьовантй матеріал, навіть Тищенко це зрозумів
показати весь коментар
16.05.2026 14:12 Відповісти
В Ермака гроші є, набагато більше, ніж потрібно для залогу, але ж не можна видавати свої офшори! Це хай шукають , найдуть - внесу! А поки що, і в ВІП камері посиде.. хто сь же її оплачує теж!
показати весь коментар
16.05.2026 15:15 Відповісти
Катлета 🤣
показати весь коментар
16.05.2026 14:16 Відповісти
Одним словом-кадри.
показати весь коментар
16.05.2026 14:25 Відповісти
От бідося, - від зарплати до зарплати.
показати весь коментар
16.05.2026 14:42 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2026 14:42 Відповісти
адвокатом димон виявився, болить йому, однак...
показати весь коментар
16.05.2026 17:06 Відповісти
- Ти мій кум, але гроші дорожчі!
показати весь коментар
16.05.2026 14:51 Відповісти
Катлета 🤣
показати весь коментар
16.05.2026 14:59 Відповісти
Новий анектдот -
"У Коляна-котлети нема грошей !!!!!!!!!!!!!! "
показати весь коментар
16.05.2026 15:28 Відповісти
Є-підозра - є-каклєти...
показати весь коментар
16.05.2026 16:34 Відповісти
Коля-котлета живе на зарплату? )) Новий анекдот
показати весь коментар
16.05.2026 16:56 Відповісти
Так мож нехай єрмак у путіна попросе, мож заплате за свого агента
показати весь коментар
16.05.2026 17:53 Відповісти
 
 