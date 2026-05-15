Піарник Зеленського Петров вніс 80 тис. грн застави за Єрмака
Піарник Зеленського Володимир Петров вніс 80 тисяч гривень застави за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, він розповів, як правильно вносити заставу та оприлюднив скріншот.
Журналістка Альона Лунькова запитала, яку суму Петров вніс за Єрмака, на що той відповів - 80 тисяч гривень.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?
що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,
а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та
пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.
Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
«Внесення грошової застави за особу, яка вчинила корупційний злочин,
можливості позбавляє органи досудового розслідування забезпечити притягнення зазначеної особи до відповідальності через наявні процесуальні можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, отримуючи м'які види запобіжного заходу.
Слід враховувати, що особи, які вчинили корупційні злочини, мають нерухомість на території іноземних держав. У такому разі їм доступніші можливості покинути Україну, щоб уникнути покарання».
Батьки - Любов Володимирівна Петрова, уродженка міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82 Салават у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Росії,
та Володимир Рудольфович Петров, уродженець міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Петропавловськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Казахської РСР, росіянин
У 2002 році був журналістом «Вуличного телебачення» - проєкті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Пінчука, який на початку 2000-х відіграв важливу роль в агітації на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми.
Потім Петров перейшов працювати на телеканал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%A2 «Київська Русь. Телебачення» (КРТ), де дійшов до рівня головного редактора та директора. КРТ належав донецькому прокурору та генпрокурору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадію Васильєву
Там зійшовся з донецькою регіональною елітою
У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Адміністрацію Президента
Також Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів, зокрема, проти руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96! «Стоп цензурі!»
Він обіцяв докласти зусиль, аби «журналистская тусовка», яка лишилася після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96 Революції на граніті, зникла з України
У 2016 році Петров вів програму «Небезпечні гастролі» на російському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F! «П'ятниця!»...
