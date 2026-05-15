Піарник Зеленського Петров вніс 80 тис. грн застави за Єрмака

Петров вніс заставу за Єрмака: скільки саме?

Піарник Зеленського Володимир Петров вніс 80 тисяч гривень застави за екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, він розповів, як правильно вносити заставу та оприлюднив скріншот.

Журналістка Альона Лунькова запитала, яку суму Петров вніс за Єрмака, на що той відповів - 80 тисяч гривень.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

Всіх хто вносить заставу за Пердака можна вважати співучасниками його злочинів.
шоу для кроликів
Зеленорила бидлота підтягується .

Сірожа Ребров ,вирішив трохи бабла помножити на 3 , також в бидлоту захотів вписатися .
Петров засвідчив виконання ним наказів єрмака та замовних тем!!
Люструвати це лайно, виключно вірьовкою!!!
на туалетний папір?))...
Це він потролив такою сумою, чи що...
Кончене
головне шо воно не приховує , шо він ментальний колонізатор та чмо русняве ...і дуже скоро всю зеленську мафіозну племену шоблу , українці будуть гнати за поребник ср*ним віником !!!...
Мразь Гнида
Скажи хто твій друг ...
За Андрія Єрмака внесли всю суму застави: він виходить із СІЗО, - Новини.LIVЕ.😡😡😡😡😡
Все , що ви хочете знати про Єрмака, все докладно, вся "підноготна"

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Who is Мr. Єрмак? Юрист. Бізнесмен. Продюсер. Віцепрезидент?

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/
Юрист, продюсер, ворог України, бізнесмен...
Жлоб неблагодарный.
В цих тварин є зайві гроші вносити застави за таких самих виродків, а на ЗСУ звісно нехай "лохи" донатять... Ну чого можна чекати від виродків, які під час війни будують собі палаци на крадених грошах з ледь живої енергетики?
Це однозначно ждуни і консерви!
Рука руку миє. Він їм посади за державний бюджет, вони на заставу скидаються. Все з наших податків. Цікаво для військових скільки ці потвори пожертвували?
Та ніхто не скидається, просто дермак свої гроші їм дав на заставу, щоб не спалитися звідки в нього така сума. А ці вносники добре, якщо собі ще не взяли
Вата вирішила продемонструвати що "своїх не кидає" влаштувавши перепис фриків.
Скільки дали, стільки і вніс. Цікаво скільки собі взяв з тих грошей
менше 2 штук баксів. Жлобяра)
ексзавгосп такий :: а чьо так мала?
Головне щоб перелік ермаколюбів не згубився!
Перекличка наволочі.
Мухи слетаются на дерь..о
Можно смело составлять список ждунов и пособников рф
Тільки добавлять, бо "составлять" почали ще з 19 року, чи й раніше.
А що ж історія замовчує скільки вніс сам зє для порятунку свого найпотужнішого дефективного манагєра?
80 тисяч - ето аскарбітєльно.
А сьогодні Поярков сказав, що хтось постібався і вніс 666грн.
Ось де справжнє аскарблєніє
може евро??
там не написано що в гривнях
🤣🤣🤣 Ніщеброд шашличний
Щось малувато, Дерьмак значно більше виплатив Петрову-Водкіну. Вчора показували Данила Гусака Сівковича. Не просихає. Відать, прописався за столом у Петрова-Водкіна.
ультиматум!
- ану моє рабо бидло, терміново скинулись!
але ж хитросракий пєтров, вже служить старому, новому хазяїну!
мабуть, знову чудо юдо п*нчуку.....
то ж, оті смішні 80к грн, то обсцикання андрєя!
Президент Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі обіцяв,

що корупціонери отримуватимуть «реальні строки»,

а під час кампанії заявляв про потребу нульової толерантності до корупції та

пропонував скасувати можливість внесення застави як альтернативи арешту для корупціонерів.

Зеленський також наголосив, що в такому разі у підозрюваного «формується почуття безкарності та зневага обставинами, що свідчать про його винуватість», а отже, він може повторити злочин у майбутньому.
Аргументувалося це так:

«Внесення грошової застави за особу, яка вчинила корупційний злочин,

можливості позбавляє органи досудового розслідування забезпечити притягнення зазначеної особи до відповідальності через наявні процесуальні можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, отримуючи м'які види запобіжного заходу.

Слід враховувати, що особи, які вчинили корупційні злочини, мають нерухомість на території іноземних держав. У такому разі їм доступніші можливості покинути Україну, щоб уникнути покарання».
Не продешевив,гнидо? Дякуючи Єрмаку ти заробив набагато більше...
Іде збір на заставу: "Мсье же не манж па сіс жур!"
Тільки таке БИДЛО і може піарити Зє.
Володимир Петров народився 1977 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську.

Батьки - Любов Володимирівна Петрова, уродженка міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82 Салават у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4 Росії,

та Володимир Рудольфович Петров, уродженець міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Петропавловськ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Казахської РСР, росіянин

У 2002 році був журналістом «Вуличного телебачення» - проєкті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Пінчука, який на початку 2000-х відіграв важливу роль в агітації на користь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леоніда Кучми.

Потім Петров перейшов працювати на телеканал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A0%D0%A2 «Київська Русь. Телебачення» (КРТ), де дійшов до рівня головного редактора та директора. КРТ належав донецькому прокурору та генпрокурору https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Геннадію Васильєву

Там зійшовся з донецькою регіональною елітою

У часи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 президентства Віктора Януковича компанія Петрова працювала на Адміністрацію Президента

Також Петров працював проти опозиційних до Януковича журналістів, зокрема, проти руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%96! «Стоп цензурі!»

Він обіцяв докласти зусиль, аби «журналистская тусовка», яка лишилася після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%96 Революції на граніті, зникла з України

У 2016 році Петров вів програму «Небезпечні гастролі» на російському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F! «П'ятниця!»...

І тд і тп Конченная мразь
Жлоб, але показав «чьто сфой»
Чи є хтось здивований, що ця потаскана смердюча медіалярва на відсосі в жОПи внесла бабло за свого господаря?
,,Пана видно по халявах" .
Цей пан чекає свого яйця)
А сколько внес таинственный Вова?
Ведь Ермак был его правой, левой руками и задницей.
Спали и бухали вместе.
"Я с Ермаком пришел, с ним и уйду"
Кинул? Как и всех остальных своих друзей и подельников.
Нащальника закрыли , нада спасать нащальника.
Андрюха таким чином перевіряє свою впливовість, соціологи як і завжди можуть наїпати а так все прозоро.
А ішак коли внесе!?
