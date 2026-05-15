У фракції "СН" нема охочих вносити заставу за Єрмака. Хіба прийти на суд позловтішатися, - Безугла
Нардепка Мар'яна Безугла каже, що у фракції "Слуга народу" немає охочих вносити заставу за екскерівника ОП Андрія Єрмака.
Про це вона заявила у коментарі Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Не сильно долучалась до обговорень, але як розумію, бажання у людей немає. Хіба що прийти на суд позлорадствувати, але не думаю, що хтось реалізує", - зазначила вона.
Що передувало?
У листопаді 2025 року Безугла заявляла, що "розум Зеленського узурпований Єрмаком".
За словами нардепки, Єрмак заблокував її у месенджері.
Підозра Єрмаку у справі про "Династію"
- Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
- У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.
Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.
Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.
Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.
- В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
- Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
- Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
- Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
- Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
- 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
Совсем страх потеряла на почве психоза.
"У Львові облили мера Садового невстановленою рідиною" - оце новина!
Щоправда, виконавцю тепер "світить" або штраф, або до 5-ти років в'язниці.
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
З.І.
Прошу вибачення у щурів за те,що порівняв їх з Юзіками,Колями-Котлетами і т.п. У одного щура емпатії більше ніж у всієї зеленої фракції.
Та ж щуриха Богуцька блює отрутою у фейсбуку щодо суду над її любим дЄрьмаком і продовжує клясти Порошенка.
Інші зелені мародери не кращі, більшість з них просто не відсвічують.