У фракції "СН" нема охочих вносити заставу за Єрмака. Хіба прийти на суд позловтішатися, - Безугла

Нардепка Мар'яна Безугла каже, що у фракції "Слуга народу" немає охочих вносити заставу за екскерівника ОП Андрія Єрмака.

Про це вона заявила у коментарі Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Не сильно долучалась до обговорень, але як розумію, бажання у людей немає. Хіба що прийти на суд позлорадствувати, але не думаю, що хтось реалізує", - зазначила вона.

Що передувало?

У листопаді 2025 року Безугла заявляла, що "розум Зеленського узурпований Єрмаком".

За словами нардепки, Єрмак заблокував її у месенджері.

Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

15.05.2026 12:33
Зате ермак активно агітує відомих людей начебто вносити за нього заставу, мабуть платить
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
15.05.2026 12:42
Образили дєвачку, використали і викинули
Торчок в пожмаканих кальсонах
і бутсах кольору гівна,
царьок у пошуках корони,
але овацій вже нема
Вже почали зливати Єрмака сн.Sic transit gloria mundi....
люди завжди повертаються з порожніми руками
Напевно, ще й не оплатили послуги
Не варто жінку ображати, особливо коли вона того... трохи неврівноважена
Да как эта полоумная может гавкать на хозяев!!!!!!!!!!!!!!!!!
Совсем страх потеряла на почве психоза.
Він як корабель Моцква, поки був на плаву то всі слуги народу вихваляли, а як пішов на дно, то постаралися швидше забути. Вся суть депутатів, особливо з-поміж слуг народу
та Єрмак для монобільшості і уряду є токсичним. бо країною керувала не парламентська більшість з урядом, а команда із 5-6 менеджерів на чолі з Єрмаком. то ж тут та Безкутна права - якщо і прийдуть слуги на суд, то тільки позловтішатися. )
Про безуглу вже не цікаво...
"У Львові облили мера Садового невстановленою рідиною" - оце новина!
Щоправда, виконавцю тепер "світить" або штраф, або до 5-ти років в'язниці.
Відволікають увагу
Мабуть "божою росою"
Ха,Мар'яна,відкрила секрет Полішинеля.Та всі і так знають що "слуга урода"-це збіговисько лицемірних покидьків та патологічних злодіїв з мораллю щурів...
З.І.
Прошу вибачення у щурів за те,що порівняв їх з Юзіками,Колями-Котлетами і т.п. У одного щура емпатії більше ніж у всієї зеленої фракції.

Обзор от ИИ

Научные исследования подтверждают, что крысы способны на бескорыстную помощь и эмпатию. Эти грызуны действительно выручают сородичей из ловушек, делятся деликатесами и даже оказывают простейшую первую помощь, руководствуясь состраданием, а не поиском выгоды. https://elementy.ru/novosti_nauki/431719/Krysy_vyruchayut_druzey_iz_bedy_i_delyatsya_s_nimi_shokoladom
Как проявляется взаимопомощь у крыс:
Освобождение из плена: В ходе экспериментов крыса открывала дверцу контейнера, чтобы выпустить сородича, даже если знала, что после этого они окажутся в разных отсеках и поиграть не удастся.Отказ от угощения: Животное может прекратить есть лакомство (например, шоколад), чтобы сначала помочь товарищу выбраться из ловушки, а затем даже поделиться с ним едой.Оказание первой помощи: Наблюдения показывают, что крысы способны приводить в чувство ослабленных или находящихся в шоковом состоянии сородичей, помогая им восстановить дыхание, а за их поведение отвечают те же гормональные механизмы (окситоцин), что и у человека
Нехай не бреше про те, що вся зелена шобла зловтішається.
Та ж щуриха Богуцька блює отрутою у фейсбуку щодо суду над її любим дЄрьмаком і продовжує клясти Порошенка.
Інші зелені мародери не кращі, більшість з них просто не відсвічують.
Всі там будете! Зборище фріків-клептоманів.
відчуває бажання народу....ось хто наш наступний президент
Кому єрмак передав повідок цієї шавки?
Крыса зеленая
Звичайна реакція кріпаків, які на все готові та запопадливо дивляться в рот господарю, поки він при силі і визначає їх долі, та які готові роздерти господаря на шматки, як тільки він цю силу втрачає
ЕСЛИ БЫ ДЕРЬМАК СТРОИЛ БОЛЬШЕ ХАТЫНОК /только 4 / ДЛЯ КАЖДОГО ЗЕДЕМОКРАТА -- ТОГДА БЫ И ПОДПИСКА БЫЛАБЫ ВЫСОКОЙ
ждем безуглу на інтервю у калрсона
Цей тиждень Безуглій не заплатили "конвертиком".
Невже так важливо думка цієї особи? Вже і так досить засмітили усім мізки.
