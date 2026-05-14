Суд ухвалив рішення щодо другого фігуранта справи "Династія"

Фото: Геннадій Опальчук (facebook.com oplgv)

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для другого фігуранта справи "Династія" Геннадія Опальчука. Сума застави становить 10 мільйонів 649 тисяч гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленнях "Суспільного" та "Слідство.Інфо".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рішення суду та умови для підозрюваного

Суд зобов’язав Опальчука протягом п’яти днів внести визначену суму застави. Також на нього покладено низку обов’язків: з’являтися до суду та слідчих, не залишати межі Києва і здати закордонний паспорт.

Адвокат підозрюваного заявив, що його підзахисний не має таких коштів, тому суму "будуть збирати".

Опальчуку інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у межах справи, пов’язаної з житловим кооперативом "Династія".

Також читайте: Галущенко на ТСК заявив, що не знав про оренду будинку Захарченка та вимагає плівки НАБУ

Деталі справи та версія слідства

За даними САП, протягом серпня 2020 – липня 2025 років Опальчук та його партнерка Лілія Лисенко перерахували понад 51 мільйон гривень на рахунки кооперативу "Сонячний берег". Слідство вважає, що ці кошти могли бути використані для будівництва резиденцій у "Династії".

Також встановлено, що фігуранти спрямовували значні суми зі своїх доходів на ці операції.

"Прокурорка зазначила, що Опальчук спрямував на ці цілі 89% усіх своїх офіційних доходів, а Лисенко — 58%".

Окрім цього, слідство перевіряє можливі схеми з використанням цінних паперів для легалізації готівки. За версією правоохоронців, окремі операції приносили мільйонні прибутки за короткий час.

Також у матеріалах справи згадується можливий зв’язок із колишнім віцепрем’єр-міністром Олексієм Чернишовим, який фігурує під псевдонімом "Че Гевара".

Читайте також: "Треба рухатися вперед": Чернишов вимагав продовжити будівництво "Династії" у березні 2022 року, - НАБУ

Про "Династію"

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія".

Схема почалась у 2018 році. За даними НАБУ, тоді Че Гевара (за даними прокурора САП, таким прізвиськом фігуранти називали Олексія Чернишова) увійшов у склад засновників TОВ BLOОM Development. Влітку 2019 року це товариство придбало у Козинської сільради на Київщині понад 4 га землі, яка й стала основою для майбутнього будівництва.

За даними НАБУ, вартість земельних ділянок в Козині, на яких планували будівництво Династії, за оцінками самих же учасників проєкту, складала на той час від 4 до 20 тисяч доларів за одну сотку землі.

У НАБУ зазначають, що учасники "проєкту Династія" домовилися побувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв м, а вартість одного будинку — близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За Єрмака вже внесли майже 15 млн грн застави, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.

Читайте також: Єрмак про взяття під варту: Залишаюсь на своїй позиції та заперечую будь-які обвинувачення. ВIДЕО