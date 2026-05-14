Суд вынес решение в отношении второго фигуранта дела "Династия"

Фото: Геннадій Опальчук (facebook.com oplgv)

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога для второго фигуранта дела "Династия" Геннадия Опальчука. Сумма залога составляет 10 миллионов 649 тысяч гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях "Суспільного" и "Слідство.Інфо".

Решение суда и условия для подозреваемого

Суд обязал Опальчука в течение пяти дней внести указанную сумму залога. Также на него возложен ряд обязательств: являться в суд и к следователям, не покидать пределы Киева и сдать загранпаспорт.

Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный не располагает такими средствами, поэтому сумму "будут собирать".

Опальчуку инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем, в рамках дела, связанного с жилищным кооперативом "Династия".

Детали дела и версия следствия

По данным САП, в течение августа 2020 – июля 2025 годов Опальчук и его партнер Лилия Лысенко перечислили более 51 миллиона гривен на счета кооператива "Солнечный берег". Следствие считает, что эти средства могли быть использованы для строительства резиденций в "Династии".

Также установлено, что фигуранты направляли значительные суммы из своих доходов на эти операции.

"Прокурор отметила, что Опальчук направил на эти цели 89% всех своих официальных доходов, а Лысенко — 58%".

Кроме того, следствие проверяет возможные схемы с использованием ценных бумаг для легализации наличных средств. По версии правоохранителей, отдельные операции приносили миллионные прибыли за короткий срок.

Также в материалах дела упоминается возможная связь с бывшим вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым, который фигурирует под псевдонимом "Че Гевара".

О "Династии"

Строительство велось в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия".

Схема началась в 2018 году. По данным НАБУ, тогда Че Гевара (по данным прокурора САП, таким прозвищем фигуранты называли Алексея Чернышова) вошел в состав учредителей ООО BLOOM Development. Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

По данным НАБУ, стоимость земельных участков в Козине, на которых планировалось строительство "Династии", по оценкам самих участников проекта, составляла на тот момент от 4 до 20 тысяч долларов за одну сотку земли.

В НАБУ отмечают, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома — около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить общий особняк R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Что предшествовало?

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом.

