Во фракции "СН" нет желающих вносить залог за Ермака. Разве что прийти на суд посмеяться, - Безуглая
Депутат Марьяна Безуглая заявляет, что во фракции "Слуга народа" нет желающих внести залог за бывшего главу Администрации президента Андрея Ермака.
Об этом она заявила в комментарии Цензор.НЕТ.
Подробности
"Не сильно участвовала в обсуждениях, но, как понимаю, желания у людей нет. Разве что прийти на суд поиздеваться, но не думаю, что кто-то это реализует", - отметила она.
Что предшествовало?
В ноябре 2025 года Безуглая заявляла, что "разум Зеленского узурпирован Ермаком".
По словам нардепа, Ермак заблокировал ее в мессенджере.
Подозрение Ермаку по делу о "Династии"
- Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
- В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.
Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.
После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.
После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.
- В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
- Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
- Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
- Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
- Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
- 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.
і бутсах кольору гівна,
царьок у пошуках корони,
але овацій вже нема
Совсем страх потеряла на почве психоза.
"У Львові облили мера Садового невстановленою рідиною" - оце новина!
Щоправда, виконавцю тепер "світить" або штраф, або до 5-ти років в'язниці.
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
З.І.
Прошу вибачення у щурів за те,що порівняв їх з Юзіками,Колями-Котлетами і т.п. У одного щура емпатії більше ніж у всієї зеленої фракції.
Обзор от ИИ
Научные исследования подтверждают, что крысы способны на бескорыстную помощь и эмпатию. Эти грызуны действительно выручают сородичей из ловушек, делятся деликатесами и даже оказывают простейшую первую помощь, руководствуясь состраданием, а не поиском выгоды. https://elementy.ru/novosti_nauki/431719/Krysy_vyruchayut_druzey_iz_bedy_i_delyatsya_s_nimi_shokoladom
Как проявляется взаимопомощь у крыс:
Освобождение из плена: В ходе экспериментов крыса открывала дверцу контейнера, чтобы выпустить сородича, даже если знала, что после этого они окажутся в разных отсеках и поиграть не удастся.Отказ от угощения: Животное может прекратить есть лакомство (например, шоколад), чтобы сначала помочь товарищу выбраться из ловушки, а затем даже поделиться с ним едой.Оказание первой помощи: Наблюдения показывают, что крысы способны приводить в чувство ослабленных или находящихся в шоковом состоянии сородичей, помогая им восстановить дыхание, а за их поведение отвечают те же гормональные механизмы (окситоцин), что и у человека
Та ж щуриха Богуцька блює отрутою у фейсбуку щодо суду над її любим дЄрьмаком і продовжує клясти Порошенка.
Інші зелені мародери не кращі, більшість з них просто не відсвічують.