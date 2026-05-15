3 848 26

Во фракции "СН" нет желающих вносить залог за Ермака. Разве что прийти на суд посмеяться, - Безуглая

Депутат Марьяна Безуглая заявляет, что во фракции "Слуга народа" нет желающих внести залог за бывшего главу Администрации президента Андрея Ермака.

Об этом она заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробности

"Не сильно участвовала в обсуждениях, но, как понимаю, желания у людей нет. Разве что прийти на суд поиздеваться, но не думаю, что кто-то это реализует", - отметила она.

Что предшествовало?

В ноябре 2025 года Безуглая заявляла, что "разум Зеленского узурпирован Ермаком".

По словам нардепа, Ермак заблокировал ее в мессенджере.

Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

  • Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" легализовали более 460 миллионов гривен
  • В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

  • Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

  • После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

  • После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

  • В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.
  • Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о беспочвенности подозрения.
  • Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.
  • Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".
  • Ермак связывает уведомление ему о подозрении от НАБУ с "публичным давлением на правоохранительные органы".
  • 14 мая Ермаку избрали меру пресечения - взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

Топ комментарии
+24
15.05.2026 12:33 Ответить
+16
Зате ермак активно агітує відомих людей начебто вносити за нього заставу, мабуть платить
щоб справити враження про звязок з популярними особами та вплинути на суспільну думку.
Але хто вписується за шахраїв, самі посібники та мерзотники, памятаймо їх!
15.05.2026 12:42 Ответить
+15
Образили дєвачку, використали і викинули
15.05.2026 12:36 Ответить
15.05.2026 12:33 Ответить
Торчок в пожмаканих кальсонах
і бутсах кольору гівна,
царьок у пошуках корони,
але овацій вже нема
15.05.2026 13:16 Ответить
15.05.2026 12:34 Ответить
Вже почали зливати Єрмака сн.Sic transit gloria mundi....
15.05.2026 12:35 Ответить
люди завжди повертаються з порожніми руками
15.05.2026 13:25 Ответить
15.05.2026 12:36 Ответить
Напевно, ще й не оплатили послуги
15.05.2026 12:38 Ответить
Не варто жінку ображати, особливо коли вона того... трохи неврівноважена
15.05.2026 12:43 Ответить
Да как эта полоумная может гавкать на хозяев!!!!!!!!!!!!!!!!!
Совсем страх потеряла на почве психоза.
15.05.2026 12:36 Ответить
Він як корабель Моцква, поки був на плаву то всі слуги народу вихваляли, а як пішов на дно, то постаралися швидше забути. Вся суть депутатів, особливо з-поміж слуг народу
15.05.2026 12:37 Ответить
та Єрмак для монобільшості і уряду є токсичним. бо країною керувала не парламентська більшість з урядом, а команда із 5-6 менеджерів на чолі з Єрмаком. то ж тут та Безкутна права - якщо і прийдуть слуги на суд, то тільки позловтішатися. )
15.05.2026 12:39 Ответить
Про безуглу вже не цікаво...
"У Львові облили мера Садового невстановленою рідиною" - оце новина!
Щоправда, виконавцю тепер "світить" або штраф, або до 5-ти років в'язниці.
15.05.2026 12:42 Ответить
Відволікають увагу
15.05.2026 12:45 Ответить
Мабуть "божою росою"
15.05.2026 13:07 Ответить
15.05.2026 12:42 Ответить
Ха,Мар'яна,відкрила секрет Полішинеля.Та всі і так знають що "слуга урода"-це збіговисько лицемірних покидьків та патологічних злодіїв з мораллю щурів...
З.І.
Прошу вибачення у щурів за те,що порівняв їх з Юзіками,Колями-Котлетами і т.п. У одного щура емпатії більше ніж у всієї зеленої фракції.

Обзор от ИИ

Научные исследования подтверждают, что крысы способны на бескорыстную помощь и эмпатию. Эти грызуны действительно выручают сородичей из ловушек, делятся деликатесами и даже оказывают простейшую первую помощь, руководствуясь состраданием, а не поиском выгоды. https://elementy.ru/novosti_nauki/431719/Krysy_vyruchayut_druzey_iz_bedy_i_delyatsya_s_nimi_shokoladom
Как проявляется взаимопомощь у крыс:
Освобождение из плена: В ходе экспериментов крыса открывала дверцу контейнера, чтобы выпустить сородича, даже если знала, что после этого они окажутся в разных отсеках и поиграть не удастся.Отказ от угощения: Животное может прекратить есть лакомство (например, шоколад), чтобы сначала помочь товарищу выбраться из ловушки, а затем даже поделиться с ним едой.Оказание первой помощи: Наблюдения показывают, что крысы способны приводить в чувство ослабленных или находящихся в шоковом состоянии сородичей, помогая им восстановить дыхание, а за их поведение отвечают те же гормональные механизмы (окситоцин), что и у человека
15.05.2026 12:46 Ответить
Нехай не бреше про те, що вся зелена шобла зловтішається.
Та ж щуриха Богуцька блює отрутою у фейсбуку щодо суду над її любим дЄрьмаком і продовжує клясти Порошенка.
Інші зелені мародери не кращі, більшість з них просто не відсвічують.
15.05.2026 12:46 Ответить
Всі там будете! Зборище фріків-клептоманів.
15.05.2026 12:51 Ответить
відчуває бажання народу....ось хто наш наступний президент
15.05.2026 12:59 Ответить
Кому єрмак передав повідок цієї шавки?
15.05.2026 13:00 Ответить
Крыса зеленая
15.05.2026 13:01 Ответить
Звичайна реакція кріпаків, які на все готові та запопадливо дивляться в рот господарю, поки він при силі і визначає їх долі, та які готові роздерти господаря на шматки, як тільки він цю силу втрачає
15.05.2026 13:09 Ответить
ЕСЛИ БЫ ДЕРЬМАК СТРОИЛ БОЛЬШЕ ХАТЫНОК /только 4 / ДЛЯ КАЖДОГО ЗЕДЕМОКРАТА -- ТОГДА БЫ И ПОДПИСКА БЫЛАБЫ ВЫСОКОЙ
15.05.2026 14:40 Ответить
ждем безуглу на інтервю у калрсона
15.05.2026 14:52 Ответить
Цей тиждень Безуглій не заплатили "конвертиком".
15.05.2026 15:41 Ответить
Невже так важливо думка цієї особи? Вже і так досить засмітили усім мізки.
15.05.2026 15:53 Ответить
 
 